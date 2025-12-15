Эксперт: военные спутники начинают выходить на новый уровень с помощью ИИ

Эксперт: военные спутники начинают выходить на новый уровень с помощью ИИ

Мировая космическая техника развивается очень быстро. Поэтому работающие на орбите спутники за относительно короткие промежутки времени уже морально устаревают и перестают отвечать современным требованиям.

На это обращает внимание бывший технический директор международной компании-оператора спутниковой связи SES Мартин Холлиуэлл в своей статье, опубликованной американским изданием The Defense Post.

Эксперт отмечает, что в последнее время спутники выполняли для военных роль нервной системы. Они обеспечивают командование и контроль, высокоточные удары, безопасную связь, раннее предупреждение и сдерживание. Они позволяют осуществлять логистику и координацию в режиме реального времени, поддерживают разведку, наблюдение и рекогносцировку, а также защищают от киберугроз.


Но с развитием военного дела развивается и космическая техника. Военные спутники начинают выходить на новый уровень с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он очень эффективен, когда нужно оперативно выявлять закономерности и быстро принимать решения.

Искусственный интеллект также способен изменить подход к обработке данных, собираемых спутниками. Сегодня необработанные спутниковые снимки земной поверхности анализируются на Земле, а это медленный и дорогостоящий процесс. Но при задействовании искусственного интеллекта он может происходить совершенно по-другому. С его помощью спутники могут быстро фильтровать информацию и отправлять на Землю только значимые данные. Это существенно ускоряет процесс принятия решений, экономя время и деньги.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Вчера, 18:28
    Мировая космическая техника развивается очень быстро.

    Я, уже понял, что как быстро не развивайся ИИ, все равно, на земле все решает пехота (конкретно - штурмА) и последнее слово за ней.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    -4
    Вчера, 18:30
    Вот тут и есть наше отставание налицо в микроэлектронике, технологиях и техпроцессах. Опомнились, но лучше поздно чем навсегда. Хотя бы добраться до своего 28 нм техпроцесса, но это уже за 30-м годом наверно. Хотя кто его знает как пойдёт.
    350 вроде освоили в опытных образцах на подходе 180 и 130. 05 в малых количествах тоже вроде немного можем, но на импортном оборудовании.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 18:33
      Цитата: Irokez
      Опомнились, но лучше поздно чем навсегда.

      Жизнь заставит не так раскорячишься. winked
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +1
        Вчера, 18:35
        Эт точно. Главное не отставать от того, что щас новое в мировой науке развивается и атомку не упустить.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Вчера, 18:40
          Цитата: Irokez
          Эт точно. Главное не отставать от того, что щас новое в мировой науке развивается и атомку не упустить.

          Полагаю, что власти сейчас это реально поняли.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 18:33
    И все таки... можно ли считать мощные, высокопроизводительные вычислительные комплексы ИИ?
    Может в погоне за первенство, за прибылью, само первоначально определение ИИ, Игнорируют ради... ради чего то там...
  4. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +1
    Вчера, 18:45
    Этот интеллект нас в кугу заведёт. Сейчас ещё как-то можно видеть его бред, а вот далее вопросы.
  5. cmax Звание
    cmax
    -2
    Вчера, 18:55
    По ходу нас это не касается!

    В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов

    https://share.google/xLBNyShcYiwyOVmnB
    1. Bookeer Звание
      Bookeer
      0
      Вчера, 22:00
      Интересно, как эти фабрики будут работать в случае чего? Там же помещения высокой степени чистоты, за километр упадёт ФАБ 3000 и надо всё очищать заново, не говоря уж про прямые попадания, которые, похоже, неизбежны.
      Они нужны, конечно, просто надо впрок микросхемы выпускать. Очень сомневаюсь, что если на Тайване начнётся, производство будет продолжаться.
  6. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Вчера, 19:17
    Спутники может и устаревают, но собирать информацию не прекращают. Вопрос в обработке огромного массива информации. Спутники с ИИ простотпристегнут к старым и вперёд...
  7. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Вчера, 21:04
    Если коротко и по -существу: то Мартин Холлиуэлл банально пытается "вбить в голову" обывателю, что , в ближайшее время, потребуется очень много бюджетных денег на обеспечение спутниковой группировки... Не более того.... А всё остальное - от лукавого или его начальников...
  8. LuzinI Звание
    LuzinI
    +1
    Вчера, 23:13
    "Израильские военные использовали систему ИИ под названием "Lavender" для массовых убийств палестинцев в секторе Газа".
    За три года достигли серьезных успехов. Правда, есть и "минусы" - при ударах по указанным целям (в реальном времени ИИ отслеживает все перемещения тысяч командиров Хамас и др.) вообще не учитываются возможные потери гражданских лиц и объектов типа школ и больниц.
    Израильтяне не заморачиваются моральной стороной, на учет которой ИИ вообще не "заточен".