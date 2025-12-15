Эксперт: военные спутники начинают выходить на новый уровень с помощью ИИ

Мировая космическая техника развивается очень быстро. Поэтому работающие на орбите спутники за относительно короткие промежутки времени уже морально устаревают и перестают отвечать современным требованиям.На это обращает внимание бывший технический директор международной компании-оператора спутниковой связи SES Мартин Холлиуэлл в своей статье, опубликованной американским изданием The Defense Post.Эксперт отмечает, что в последнее время спутники выполняли для военных роль нервной системы. Они обеспечивают командование и контроль, высокоточные удары, безопасную связь, раннее предупреждение и сдерживание. Они позволяют осуществлять логистику и координацию в режиме реального времени, поддерживают разведку, наблюдение и рекогносцировку, а также защищают от киберугроз.Но с развитием военного дела развивается и космическая техника. Военные спутники начинают выходить на новый уровень с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он очень эффективен, когда нужно оперативно выявлять закономерности и быстро принимать решения.Искусственный интеллект также способен изменить подход к обработке данных, собираемых спутниками. Сегодня необработанные спутниковые снимки земной поверхности анализируются на Земле, а это медленный и дорогостоящий процесс. Но при задействовании искусственного интеллекта он может происходить совершенно по-другому. С его помощью спутники могут быстро фильтровать информацию и отправлять на Землю только значимые данные. Это существенно ускоряет процесс принятия решений, экономя время и деньги.

