Филлер для долгожителя: новый радар для B-52



Устаревший радар AN/APQ-166 и новый радар AN/APG-79, установленный под обтекателем BUFF

Перелёт этого модернизированного B-52 знаменует собой важный этап в наших усилиях по модернизации бомбардировочной авиации , — заявил министр ВВС Трой Мейнк в пресс-релизе ВВС. — Модернизация радара гарантирует, что B-52 и в будущем будет оставаться краеугольным камнем американской авиации. Мы стремимся продлить срок службы этой жизненно важной платформы, чтобы она могла работать вместе с истребителями и бомбардировщиками нового поколения.



На авиабазу Эдвардс прибыл модернизированный B-52, совершивший перелёт из Техаса

Военно-воздушные силы продолжают совершенствовать конструкцию обтекателя системы, чтобы решить проблемы интеграции с самолётом. В зависимости от окончательной конструкции обтекателя могут измениться характеристики радара, — отмечается в последнем годовом отчёте Управления директора по испытаниям и оценке Пентагона, опубликованном ранее в этом году. — Программный отдел должен полностью охарактеризовать характеристики окончательной конструкции обтекателя, чтобы определить тактику оперативного применения.



Крупным планом видна носовая часть первого B-52, получившего новый радар AN / APQ-188. Виден шов между носовой частью и кабиной пилота



Ещё один снимок первого B-52, оснащённого новым радаром AN/APQ-188, прибывающего на авиабазу Эдвардс

В целом, радары AESA обеспечивают большую дальность действия, точность и устойчивость к контрмерам, а также способность обеспечивать лучшую общую осведомленность о ситуации по сравнению с типами с механическим сканированием. Все более совершенные AESA предоставляют дополнительные возможности, включая радиоэлектронную борьбу и поддержку связи.



На этом изображении показана AN/APG-79(V)4 — специальная конфигурация для Legacy Hornet, которая может устанавливаться в отсеке старого AN/APG-65/73



AN/APG-79, установленный на Super Hornet ВМС США

Этот этап программы направлен на то, чтобы с самого начала всё сделать правильно, и мы могли реализовать полную программу модернизации радаров,