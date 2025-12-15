Эстонский министр призвал ЕС «разобраться с Китаем» из-за поддержки России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна дал понять: Евросоюзу, по его мнению, пора говорить жестче и действовать решительнее – не только в адрес России, но и Китая.

В комментарии к повестке заседания Совета ЕС он прямо сказал, что Пекин, как он это видит, играет роль ключевого помощника Москвы.



Цахкна настаивает: сейчас ЕС важно сосредоточиться на том, что он способен сделать сам, не оглядываясь на внешние факторы. Давление на Россию, по его словам, можно и нужно усиливать.

В числе конкретных шагов – подготовка уже 20-го пакета санкций. Эстония вместе с Финляндией и Швецией пошла дальше и предложила Еврокомиссии ввести пошлины на импорт российских и белорусских товаров.

Отдельный акцент, как подчеркивает Цахкна, будет сделан на Китае. Он напомнил, что всего месяц назад был в КНР и говорил с китайскими представителями. Российская агрессия против Украины, по его словам – это угроза не только для Киева, а для всей Европы.

Министр ясно дает понять: обсуждать отношения ЕС и Китая «в вакууме» больше не получится. Если Европа видит ситуацию как угрозу своему будущему и считает, что Китай помогает России, то этот фактор нельзя отодвигать на второй план. С этим, по мнению Таллина, Евросоюзу и предстоит разбираться в первую очередь
20 комментариев
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Вчера, 18:43
    Обкурился чего то забористого или нанюхался... хотя, может зелебобики покусали?
    1. ian Звание
      ian
      +8
      Вчера, 18:54
      Ну раз Доня Фредович с Китаем утерся, то придется в это дело впрягаться Эстонии...
      А кто еще? request
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +3
        Вчера, 19:22
        Чем меньше страна, тем больше у неё выпендрёж перед большими и сильными странами!
        Однако всё это у неё до прямого боевого столкновения между ними.

        См. видео - обхохочешься!
        Маленькие собачки скулят и падают в обморок после конфликта с большим псом, когда стеклянную дверь как перегородку между ними, убрали. - https://dzen.ru/shorts/691c4efa2678d72b1acd8023

        Между государствами всё так же, как в животном мире! Кто сильный и большой - тот и прав! Тому и подчиняются!
      2. alexbor Звание
        alexbor
        +3
        Вчера, 19:35
        то придется в это дело впрягаться Эстонии

        ну, так главнюки ведь (как говорил Задорнов)
      3. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Вчера, 21:47
        Цитата: ian
        Ну раз Доня Фредович с Китаем утерся, то придется в это дело впрягаться Эстонии...
        А кто еще? request

        В КНР возможно из полутора миллиардов населения о могущественной Эстонии с населением в 1 369 995 чел. (1 января 2025 г.) знает человек с миллион .Эстонские хуторские сявки злобно тявкают от бессилия ..и страха .
    2. Тополь Звание
      Тополь
      +7
      Вчера, 19:08
      Цитата: rocket757
      Обкурился чего то забористого или нанюхался... хотя, может зелебобики покусали?

      Не иначе эстонская делегация из Индии качественный гашиш привезла. На днях тут была статья про посещение Далай-ламы бухими эстонскими депутатами. Там, кстати, была советница этого министра.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Вчера, 19:34
      После таких слов в Китае началась паника! Китайцы массово покидают страну, кто не имеет автомобиля идет пешком, сразу в Таллин, он же Ревель. Товарищ Си по экстренной связи вышел на эстонского министра и настойчиво предлагал репарации, спрашивал куда принести пол царства.
      В настоящий момент руководство Эстонии ищет подходящую площадку, где можно разложить китайские репарации. Задача осложняется ограниченной площадью страны, в связи с чем Эстония обратилась к соседям из Латвии и Литвы, но и у тех нет таких просторов, чтобы вместить все добро, которое уже следует по маршруту Пекин - Таллин!)))
      Да уж... Гномы гоняют Гулливеров, Стивенсон был прав - рост не имеет значения...
  2. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +11
    Вчера, 18:49
    Все верно. Что там ЦЕЛОМУ ЭСТОНСКОМУ МИНИСТРУ какой-то там Китай? Так, пятнышко на глобусе laughing
  3. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Вчера, 18:51
    Если бы не он,то в Китае бы и не знали, что есть какая-то Эстония.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Вчера, 20:25
      Зато теперь для Китая очень важно поддерживать торговые отношения с ээстоонией на должном уровне.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Вчера, 18:51
    Эстонский министр призвал ЕС «разобраться с Китаем» из-за поддержки России


    Ай, Моська, знать она сильна, что если лает на слона (с).
  5. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +4
    Вчера, 18:52
    Эстония в своём амплуа. Мал клоп, да вонюч!
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Вчера, 19:01
    Это даже не моська, лающая на слона. Это клоп, который мал да вонюч! fool
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Вчера, 19:02
    у этих трибалтийских нацистов весь бюджет вместе-взятый наверно как в среднем китайском городе..выкинули бы вообще их посольства из Китая..нахрен им этот лишний геморрой..)
  8. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +3
    Вчера, 19:05
    Помнится, в Интернете видел ролик. Рассказывал М.Стальнухин ( многолетний депутат Рийгикогу от центристов, недавно в Нарве победил на местных выборах, избран председателем гор.собрания ) про своего, то ли друга-знакомого, то ли коллегу, уже не помню. Тот возвращался на пароме из Швеции обратно в Эстонию ( паромы туда-сюда курсируют ), и, значит, приплывает он обратно и видит тех, кто купил билет на рейс в шведскую сторону и стоит в зале ожидания. Один момент - день, когда в РФ был ПУТЧ. Или 91-го или 93-го года.

    И этот знакомый и рассказывал: "Ты НЕ поверишь, я в зале увидел ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОЛОВИНУ самых ярых наших "патриотов" Эстонии... спешащих покинуть страну!".

    Вот ТАКИЕ они, громкие, дерзкие, современные, "рвущие на себе рубашки". А страну, случись что, как обычно, защищают до последнего обычные мужики-работяги.

    Впрочем, как, наверное, и везде...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 19:13
    Кто не приезжает из ЕС в КНР ,все прилетая домой в голове держат нас китайцы поимели и начинают нести чушь .Но осторожно .А то могут и предложить голову отрубить как японе- маме ! crying
  10. Lako Звание
    Lako
    +1
    Вчера, 19:16
    Я посмотрел бы, как эти гордые эстонцы, втянули бы свои языки в задницу, если бы у них была бы общая граница, с Китаем.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      -3
      Вчера, 19:40
      И ЧТО бы было? У нас с финнами граница в 1272 км. И что-то не скажу, чтобы финнов это как-то останавливало в их "выпендривании" в наш адрес.

      Лепите Вы все, местные ребята-китаефилы, из Вашего Китая каких-то офигенных "крутяшек". Причём, пока что, НА ПУСТОМ месте:)))

      Он даже Тайвань пока не взял...
  11. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Вчера, 19:22
    Что-то эстонцев стало как-то много в последнее время. "Обэстонивание" руководства Евросоюза, опять же. К чему бы это?))
  12. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Вчера, 20:52
    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна "широко шагает" по международному highway ЕС, не боясь порвать штаны... Правда, прибалтам не привыкать ходить в заштопанных штанах: всего - лишь 260 лет назад сея нация вообще понятия не имели про штаны, письменность, культуру.... "Роздухорились", однако... И некому, им, сказать, что всё ЭТО - не к добру...