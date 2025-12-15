Эстонский министр призвал ЕС «разобраться с Китаем» из-за поддержки России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна дал понять: Евросоюзу, по его мнению, пора говорить жестче и действовать решительнее – не только в адрес России, но и Китая.В комментарии к повестке заседания Совета ЕС он прямо сказал, что Пекин, как он это видит, играет роль ключевого помощника Москвы.Цахкна настаивает: сейчас ЕС важно сосредоточиться на том, что он способен сделать сам, не оглядываясь на внешние факторы. Давление на Россию, по его словам, можно и нужно усиливать.В числе конкретных шагов – подготовка уже 20-го пакета санкций. Эстония вместе с Финляндией и Швецией пошла дальше и предложила Еврокомиссии ввести пошлины на импорт российских и белорусских товаров.Отдельный акцент, как подчеркивает Цахкна, будет сделан на Китае. Он напомнил, что всего месяц назад был в КНР и говорил с китайскими представителями. Российская агрессия против Украины, по его словам – это угроза не только для Киева, а для всей Европы.Министр ясно дает понять: обсуждать отношения ЕС и Китая «в вакууме» больше не получится. Если Европа видит ситуацию как угрозу своему будущему и считает, что Китай помогает России, то этот фактор нельзя отодвигать на второй план. С этим, по мнению Таллина, Евросоюзу и предстоит разбираться в первую очередь

