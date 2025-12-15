Китай впервые показал испытания новейшего танка Type 99B

5 813 7
Телекомпания CCTV впервые показала испытания танка Type 99B, который позиционируется как вершина развития линейки китайских ОБТ.

Ранее Type 99B демонстрировался во время масштабного военного парада, прошедшего в сентябре 2025 года. Тогда танки этой модели возглавляли колонну наземной техники. Официальные СМИ отметили, что новый ОБТ отличается от предыдущей модификации Type 99A улучшенной всепогодной связью, огневой мощью и манёвренностью.



Тип 99B оптимизирован для работы на больших высотах и в условиях холодной погоды. Это, возможно, указывает на то, что танк предназначен в первую очередь для эксплуатации в Гималаях, где периодически вспыхивают пограничные конфликты с Индией.

ТТХ Тип 99B раскрыты лишь частично и во многом являются оценочными. Масса ориентировочно составляет 55 т, экипаж 3 чел. Основное вооружение представлено 125-мм гладкоствольной пушкой ZPT-98 с автоматом заряжания и с темпом огня до 8 выстрелов в минуту. Дополнительное вооружение состоит из 12,7-мм зенитного пулемёта QJC-88 и спаренного с пушкой 7,62-мм пулемёта.

Машина оснащена КАЗ GL-6. Используется многослойное композитное бронирование с возможностью установки съёмных блоков ДЗ. Мощность двигателя (предположительно, дизельного) 1500 л. с. Максимальная скорость составляет оценочно 79 км/ч. Гидропневматическая подвеска обеспечивает лучшую проходимость.

В целом новая модификация фокусируется на сетецентричности и ситуационной осведомленности. В частности, ОБТ имеет систему кругового обзора. Система управления, возможно, включает в себя элементы ИИ для помощи в целеуказании.

  1. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +1
    Вчера, 21:17
    Да вид массы на фото сводит пушку как спичечной.
  2. Tusv Звание
    Tusv
    -4
    Вчера, 21:37
    А где скворечник? Без него современный ОБТ равен Т-34. Кстати на нем нет реактивной и активной брони. Успеет ли выстрелить на современном батерфильде?
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Вчера, 21:48
      Возможно КАЗ допилили и поэтому крыша не нужна.
      1. Tusv Звание
        Tusv
        -2
        Вчера, 21:58
        Цитата: NordOst16
        Возможно КАЗ допилили и поэтому крыша не нужна.

        На фотке 10 мортирок для дымовых шашек, возможно это КАЗ, что вряд ли. Реактивной брони (динамической) нет, но задняя часть башни защищена решеткой ибо там боекомплект. В СВО его без скворечника. Доедет ли до линии фрона?
        1. olegff68 Звание
          olegff68
          0
          Вчера, 22:40
          ДЗ на нём есть - она встроенная, кубики это прошлый век... Радары и мортиры КАЗ на параде были. Мортиры подвижные.
  3. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Вчера, 21:38
    Тяжеловат однако. Связь, осведомлённость это хорошо, а катки у них при катании в горах отваливатся не будут, как на "Танковом биатлоне" ?
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Вчера, 22:59
    Похоже, на видео стреляет холостыми: машину не шатает.