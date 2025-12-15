Выдача Киеву кредита ЕС будет иметь далеко идущие последствия

7 507 26
Выдача Киеву кредита ЕС будет иметь далеко идущие последствия

Евросоюз в лице своего руководства лезет из кожи вон, чтобы выдать Зеленскому так называемый «репарационный кредит» за счет российских замороженных кредитов. Причем их даже не сильно пугают ответные действия России и потеря доверия к финансовой системе ЕС. Но, как отмечают аналитики, последствия будут гораздо сильнее.

На данный момент в Европе сложились две противоборствующие силы: это страны типа Венгрии и присоединившиеся к ней, выступающие против каких-либо действий с российскими активами, которым противостоит руководство Евросоюза с примкнувшими к ним странами. Пока счет не в пользу венгров, словаков и т.д., но они своими действиями не дают остальным договориться.



Одни заявляют, что выдача кредита киевскому режиму покажет «значимость Европы», а также то, что она «самостоятельный игрок», которого нельзя игнорировать. Вторые говорят, что Россия в любом случае вернется за своими деньгами, а доверие к европейской системе рухнет. Однако этот кредит, если он все же будет выдан, будет иметь далеко идущие последствия.

Во-первых, чтобы не заявляли в Брюсселе, но этот кредит нужен Зеленскому для продолжения войны. Если киевский клоун получит деньги, о каких-либо договоренностях можно будет забыть, так же как и о скором окончании конфликта. Европа заставит просрочку воевать до последнего украинца.

Во-вторых, теряется возможность привлечь часть этих средств для послевоенного восстановления Украины, которое предлагают американцы. Там, конечно, Трамп хочет вложить их в совместные проекты США и России, но часть направить на восстановление Украины. Москва, скорей всего, не будет против этого, но с условием, что часть средств уйдет на новые регионы.

Ну и в-третьих, продолжение конфликта может привести к его расширению на Европу. Причем об этом говорят сами европейцы. И при этом Россия себя сдерживать не будет. Это с Украиной Москва действует хирургическим путем, пытаясь не задеть мирное население, а с Европой цацкаться не будет. И все эти заявления о том, что Москва якобы не посмеет ударить ядерными ракетами, являются попыткой выдать желаемое за действительное. Путин же четко сказал, если Европа попытается воевать с Россией, то говорить потом будет не с кем.

Так что, судя по действиям руководства ЕС, до окончания войны еще долго.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 18:59
    ❝ Вторые говорят, что Россия в любом случае вернётся за своими деньгами ❞ —

    — «Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие» © ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Вчера, 19:16
      выдача кредита киевскому режиму покажет «значимость Европы», а также то, что она «самостоятельный игрок», которого нельзя игнорировать

      Европа не " самостоятельный игрок", а самый настоящий вор! А с ворами надо действовать по их же воровским законам!
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Вчера, 20:29
        По вопросу наших денег ЕС уже вляпался конкретно.
        При любых обстоятельствах завершения СВО вопрос о деньгах начнёт всплывать.
        И самое интересное начнётся именно после этого всплытия - кто брал, сколько, куда делись, кто будет отдавать. А это уже точно бомба под самим ЕС и его мирным и целостном существовании.
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Вчера, 20:37
        Бельгийский премьер Барт Де Вевер хочет возложить ответственность за кражу российских средств на весь Евросоюз, а не на одну Бельгию, поэтому требует от фон дер Ляйен гарантий.
        Он просто "лох" чистой воды! И нашёл же у кого просить гарантии для Бельгии!

        Какие реально на практике могут быть гарантии от ЕС в лице Урсулки фон дер Ляйен?! Да никакие!! Это обман, полная профанация и идиотизм со стороны чиновников ЕС в отношении Бельгии! А именно.

        Во-первых. Властная высокопоставленная бюджетная воровка и коррупционера по своей натуре Урсула фон дер Ляйен лично входит в международный коррупционный замес по коррупционной схеме Зеленского! Причём входит вместе с Макроном, Мерцем, Стармером, Стуббом и прочими лидерами-провокаторами от "партии войны" во власти стран Западной Европы.

        Во-вторых. При этом Великобритания давно вышла из Европейского союза (ЕС) 31 января 2020 года. И поэтому никакие гарантии со стороны ЕС для Великобритании в этом смысле являются юридически ничтожными - и отвечать за свои договорные гарантии в адрес Бельгии Лондон впоследствии точно откажется и никаким образом не будет.

        В третьих. Что касается самой Урсулки фон дер Ляйен, то по ней давно В ЕС уже отставка и уголовное дело плачут. Её уберут с поста главы КЕ ЕС - и концы всех гарантий для Бельгии канут в воду!

        ИТОГО. Именно на это примитивное в свои личный карман изощрённое во время войны международное воровство финансов - не только у России, но и у самой Бельгии - эти вырожденцы рода человеческого во власти - лично Урсулка фон дер Ляйен, Стармер, Мерц, Макрон, Стубб, Рютте, Зеленский и им подобные другие коррупционные жулики от "партии войны", плывущие в одной лодке грабежа и обмана, как раз и рассчитывают благополучно для себя лично в будущем уйти от всякой личной ответственности!
        А бельгийскому премьеру Барту Де Веверу останется только с позором ЗАСТРЕЛИТЬСЯ или ПОВЕСИТЬСЯ!
        1. Tusv Звание
          Tusv
          0
          Вчера, 23:07
          Цитата: Татьяна
          ИТОГО. Именно на это примитивное

          Студент О'Болтус при запросе его фамилии в ведомости на получении стипендии назвался ИТОГО. Надо понимать. Хотел обогатится, но получил врача, который признал его самым здоровым во вселенной. И где? В Военкомате))))
    2. ulembeck Звание
      ulembeck
      0
      Вчера, 20:26
      Там немножко другое. Представьте, что вы положили деньги на депозит, а банк на эти ваши деньги нанял киллера, чтобы вас убрать. Вы захотите всего лишь вернуться за деньгами?
    3. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Вчера, 22:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Русские всегда приходят за своими деньгами.

      "Мы не победили русских, мы их обманули. И когда они это поймут, мы об этом сильно пожалеем."
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Вчера, 19:10
    Уже и США почуяли опасность Бреттон-Вудской системе, т.е гегемонии доллара в мире. Не удивлюсь, что в Анкоридже обговаривалась эта ситуация. Т.е США - это рояль в кустах, и членом на нем не сыграешь. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Вчера, 19:41
      Берестов И.Я так совпало .Великобритания вышла из ЕС .Бессент личный друг короля - министр финансов США и он говорят автор и исполнитель автор аферы Сороса ,когда они англицкий фунт уронили.Заработав на этом миллиарды Наблюдаем не мешаем - наврядли ни чего не произойдёт с евро.Это не рояль в кустах ,это орган или духовой оркестр . hi good drinks
    2. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Вчера, 20:39
      Цитата: Товарищ Берия
      Уже и США почуяли опасность Бреттон-Вудской системе

      Суть Бреттон-Вудской системы. Вы нам что то материальное, мы вам бумажки для расчетов. Уже после 2008 года теряет актуальность, причем самый сильный удар по Гегемону нанес Евросоюз, а ранее Британия с созданием содружества своих бывших колоний, где фунт царствует. Мы кстати из Бреттон-Вудской системы вышли так же в 2008, но как то необдуманно. Вместо дилерской стоимости, покупаем по спекуляционной.
      О чем это я. Главный враг США это Евросоюз с Британией. Брикс и ШОС это уже следствие умирающей системы
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -2
    Вчера, 19:13
    "...Но, как отмечают аналитики, последствия будут гораздо сильнее...".
    "Аналитиков" больше чем денег...
    Увы, но никаких последствий не будет.
    Потому что российский рубль "пляшет" под американский доллар и европейское евро. ВРАЖЕСКИЕ деньги вполне себе свободно "ходят" в стране. А кто музыку заказывает - тот "девушку и танцует"...
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Вчера, 22:19
      Цитата: Андрей Храмов
      "...Но, как отмечают аналитики, последствия будут гораздо сильнее...".
      "Аналитиков" больше чем денег...
      Увы, но никаких последствий не будет.
      Потому что российский рубль "пляшет" под американский доллар и европейское евро. ВРАЖЕСКИЕ деньги вполне себе свободно "ходят" в стране. А кто музыку заказывает - тот "девушку и танцует"...

      При чём тут пляшущий рубль, если арестованные бабосы в евро?
      Если их там на 200 млрд.евро то и отдавать они должны 200 млрд.евро независимо от того, какой курс рубля.
  4. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Вчера, 19:14
    Диктатура временщиков-дилетантов. Страшная вещь. Через год эстонку Каллас вышвырнут с должности, через 5 лет про нее забудут, а последствия ее (со товарищи) действий будут аукаться Европе десятилетиями. Но мы не при чем. У нас тоже есть «достойные кадры», но тут хоть свои. А тут получается злобные карлики из Прибалтики и Скандинавии диктуют немцам, французам, итальянцам, как им жить. Ну, доигрались.
  5. север 2 Звание
    север 2
    0
    Вчера, 19:21
    Говорят , что это сказал Бисмарк :
    " Не надейтесь , что единожды воспользовавшись слабостью России , вы будете получать дивиденды вечно . Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут -не надейтесь на иезуитские соглашения ,якобы вас оправдывающие. Они не стоит даже бумаги , на которой вы и их подписали . Поэтому с русскими стоить или играть честно , или вообще не играть ! "
    Стоить добавить , что под слабость России касательно недавних сегодняшних времён , следует подразумевать и ошибки самой России , доверчиво разместившей свои активы в банках Запада , особенно в ЕС . Это тоже временная слабость России , которой воспользоваться намерен ЕС.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 19:21
    Вмешаются третьи игроки ,они уже ждут этот кипишь.Эти валютные спекулянты на этом собаку съели. Тот же сорос.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Вчера, 19:26
    "Дружеский совет — воюйте до последнего украинца"

    Бывший советник президента Трампа Джон Болтон в интервью France 24 посоветовал Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет:
    И я считаю — это совет от друга — я считаю, что им нужно снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несёт равное бремя этой войны.

    С такими друзьями и врагов не нужно. А молодым украинцам традиционно посоветуем уезжать, пока не поздно! И дурь из головы выбросить. Иначе метр на два и на два - и флажок сверху.
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -3
    Вчера, 19:32
    Кража ЗВР РФ и выдача ЕС кредита на войну - веский аргумент для объявления войны
  9. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Вчера, 19:38
    Слева мужик на Ричарда Гира похож.
  10. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    -3
    Вчера, 19:46
    Гнать из Москвы все посольства друзей Зе, конфисковать и продать всю недвижимость, принадлежащую им... Отозвать свои посольства, ну и Сарматы в столицы помощников Зе))
  11. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Вчера, 19:58
    На крайняк. Уничтожение космодрома Куру меня вполне устроит. 5 я статья там не работает. Создание репатриационного долга по типу разделяй и властвуй, как продолжении политики "недружественных государств" так же. Суть такова. Доли долга с Венгрии, Словакии и Австрии переходят на умерано недружественные с меньшим коэффициентом, чем агрессивно недружественные. Ну а оплачивать основную контрибуцию достается откровенным врагам. Не соглашаются. Куру, Гибралтар и прочие английские базы, а так же заводы Сименса уничтожаются беспощадно
  12. Сердитый либерал
    Сердитый либерал
    +1
    Вчера, 20:11
    Ответ Российского руководства будет жёстким и решительным. Песков грозно пошевелит усами. Престарелый министр глубокой озабоченности выразит свою очередную глубокую озабоченность. Официальный представитель министерства глубокой озабоченности выдаст что нибудь язвительненькое. В телевизоре негодников польют ударными дозами соловьиного помёта. Президент по видеосвязи с министрами или губерами прочтёт по бумажке какой нибудь текст про дороги и пенсии.
  13. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Вчера, 20:30
    Если киевский клоун получит деньги

    "-Сначала, я хочу видеть того, кто вчера со мной по телефону разговаривал. Если ты мужчина, - иди сюда!" (С) к/ф Бригада
    Хотелось бы увидеть того, кто выдаст деньги под такой залог. Отдать "ценные бумаги"? Так по ним сразу платить откажутся (и будут правы)...
  14. nordscout Звание
    nordscout
    -1
    Вчера, 20:58
    Только всего одно историческое пояснение: "Русские, всегда, приходили за своим..." Так будет и на этот раз... Правда, полевых кухонь, широких территориальных "жестов", комитетов самоуправления и экономической помощи НЕ БУДЕТ, по определению...
  15. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Вчера, 21:25
    Какие?
    Наши банкиры не будут там больше хранить деньги?
    1. Tusv Звание
      Tusv
      +1
      Вчера, 21:44
      Цитата: Ivan№One
      Наши банкиры не будут там больше хранить деньги?

      А пуркуа бы не перке, но плюс 5 -7 % за хранение к обычным условиям. Вполне устроит отца Русской демократии
  16. BAI Звание
    BAI
    0
    Вчера, 23:48
    до окончания войны еще долго.

    Главное - сколько до начала войны с Европой