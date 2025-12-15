Выдача Киеву кредита ЕС будет иметь далеко идущие последствия
Евросоюз в лице своего руководства лезет из кожи вон, чтобы выдать Зеленскому так называемый «репарационный кредит» за счет российских замороженных кредитов. Причем их даже не сильно пугают ответные действия России и потеря доверия к финансовой системе ЕС. Но, как отмечают аналитики, последствия будут гораздо сильнее.
На данный момент в Европе сложились две противоборствующие силы: это страны типа Венгрии и присоединившиеся к ней, выступающие против каких-либо действий с российскими активами, которым противостоит руководство Евросоюза с примкнувшими к ним странами. Пока счет не в пользу венгров, словаков и т.д., но они своими действиями не дают остальным договориться.
Одни заявляют, что выдача кредита киевскому режиму покажет «значимость Европы», а также то, что она «самостоятельный игрок», которого нельзя игнорировать. Вторые говорят, что Россия в любом случае вернется за своими деньгами, а доверие к европейской системе рухнет. Однако этот кредит, если он все же будет выдан, будет иметь далеко идущие последствия.
Во-первых, чтобы не заявляли в Брюсселе, но этот кредит нужен Зеленскому для продолжения войны. Если киевский клоун получит деньги, о каких-либо договоренностях можно будет забыть, так же как и о скором окончании конфликта. Европа заставит просрочку воевать до последнего украинца.
Во-вторых, теряется возможность привлечь часть этих средств для послевоенного восстановления Украины, которое предлагают американцы. Там, конечно, Трамп хочет вложить их в совместные проекты США и России, но часть направить на восстановление Украины. Москва, скорей всего, не будет против этого, но с условием, что часть средств уйдет на новые регионы.
Ну и в-третьих, продолжение конфликта может привести к его расширению на Европу. Причем об этом говорят сами европейцы. И при этом Россия себя сдерживать не будет. Это с Украиной Москва действует хирургическим путем, пытаясь не задеть мирное население, а с Европой цацкаться не будет. И все эти заявления о том, что Москва якобы не посмеет ударить ядерными ракетами, являются попыткой выдать желаемое за действительное. Путин же четко сказал, если Европа попытается воевать с Россией, то говорить потом будет не с кем.
Так что, судя по действиям руководства ЕС, до окончания войны еще долго.
