Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно, чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения войны.

Второй день переговоров украинской и американской делегаций в Берлине ожидаемо завершился ничем... Если говорить языком политкорректности, то стороны не сумели прийти к общему знаменателю, а если попроще — то американцы не сумели продавить Зеленского ни по одному из спорных пунктов.В Берлине завершились переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером, встреча продлилась порядка 2 часов. Обе стороны назвали переговоры «продуктивными», но от подробностей отказались. Однако и американцы, и представители Украины дали понять, что согласия по спорным пунктам мирного плана достигнуть не удалось.Зеленский подтвердил завершение переговоров, заявив, что для достижения «справедливого мира» будет необходимо провести ещё не одну встречу.В то же время украинская пресса со ссылкой на Умерова сообщает, что переговоры украинской делегации с американской продолжаются, но уже без Зеленского. Основным камнем преткновения стал вопрос вывода украинских войск с территории Донбасса, а также численность украинской армии. От членства в НАТО Киев готов отказаться.Россия в этих встречах не участвует, всё, что удастся подписать американцам, будет доставлено в Москву, вот тогда и начнутся основные переговоры. Но, как признают на Западе и на Украине, рычагов давления на Россию у Вашингтона нет. Поэтому США будут продолжать давить на Киев.А Зеленский тянет время и ждет решения от Европы по деньгам. Если Брюссель одобрит кредит, то американская делегация отправится домой ни с чем.