Переговоры в Берлине завершились «продуктивно», но договориться не удалось

3 919 19
Второй день переговоров украинской и американской делегаций в Берлине ожидаемо завершился ничем... Если говорить языком политкорректности, то стороны не сумели прийти к общему знаменателю, а если попроще — то американцы не сумели продавить Зеленского ни по одному из спорных пунктов.

В Берлине завершились переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером, встреча продлилась порядка 2 часов. Обе стороны назвали переговоры «продуктивными», но от подробностей отказались. Однако и американцы, и представители Украины дали понять, что согласия по спорным пунктам мирного плана достигнуть не удалось.



Зеленский подтвердил завершение переговоров, заявив, что для достижения «справедливого мира» будет необходимо провести ещё не одну встречу.

Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно, чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения войны.


В то же время украинская пресса со ссылкой на Умерова сообщает, что переговоры украинской делегации с американской продолжаются, но уже без Зеленского. Основным камнем преткновения стал вопрос вывода украинских войск с территории Донбасса, а также численность украинской армии. От членства в НАТО Киев готов отказаться.

Россия в этих встречах не участвует, всё, что удастся подписать американцам, будет доставлено в Москву, вот тогда и начнутся основные переговоры. Но, как признают на Западе и на Украине, рычагов давления на Россию у Вашингтона нет. Поэтому США будут продолжать давить на Киев.

А Зеленский тянет время и ждет решения от Европы по деньгам. Если Брюссель одобрит кредит, то американская делегация отправится домой ни с чем.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +5
    Вчера, 19:38
    Зачем они вообще все собираются? Их там что кормят бесплатно?)))
    1. ian Звание
      ian
      0
      Вчера, 19:47
      Цитата: Михаил-Иванов
      Зачем они вообще все собираются? Их там что кормят бесплатно?)))

      В стае шавки всегда чувствуют себя сильнее и отважнее. Особенно когда медведя видят....
    2. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Вчера, 19:56
      Цитата: Михаил-Иванов
      Зачем они вообще все собираются? Их там что кормят бесплатно?)))

      Как зачем...? А выпить, закусить...,поболтать, "выразить стойкое стремление"...,или чего то в этом роде...А, если серьезно, "чую" - Трамп с "зелей" чего то "нехорошее" сделает...,ибо Трамп стремиться, видимо хоть чего то от Украины для "себя", вместе с НАТО сохранить, а "зеля", вот , ему мешает активно. winked
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        -2
        Вчера, 20:38
        Утрется Трамп, вот что он сделает. Зеля с глобалистами, а они посильнее трампа будут. И скоро вернутся к власти в сша, скорее всего
  2. ian Звание
    ian
    0
    Вчера, 19:39
    " Если Брюссель одобрит кредит, то американская делегация отправится домой ни с чем."
    И это все, что надо знать об этой встрече. Пацаны за деньгами приехали, а вы их уговариваете отказаться от финансирования.... Ну то есть они конечно готовы к переговорам, но таким как они хочут и деньги вперед. hi
  3. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Вчера, 19:39
    Ну теперь вы США повозитесь со своим ставленником Зе, он еще на встречах с Уиткофом не ухмылялся находясь под кайфом?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 19:40
    А что временщики надо... задержат я при власти ещё чутка, наскирдовать баблишка и... как только, так сразу, бегом, на перегонки, до чьей то там границ и дальше по маршруту... в далёкие края, на тёплые берега.
    Ничего нового...
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Вчера, 19:48
    Обе стороны назвали переговоры «продуктивными»

    Предполагаю, что и для РФ итог продуктивный. Пока идёт перетягивание каната: США с одной стороны - Украина + ЕС с другой, ЛБС неуклонно движется на запад. И быстро этот процесс не закончится, а потом ещё обсуждение итогов с РФ, что тоже займёт непредсказуемый период времени.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Вчера, 19:53
    Ну а теперь о делах наших скорбных покалякаем (с)

    Заявляется о подрыве ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка», находившейся в порту Новороссийска.

    Судя по видео, взрыв происходит у пирса прямо возле стоянки подводной лодки.

    Противник утверждает, что применял подводный БЭК Sub Sea Baby СБУ.


    Информация по уничтожению подводной лодки пр. 636.3 не соответствует действительности. Лодка не получила повреждений.
    Удар пришёлся рядом в причальную стенку. Есть раненые.
    Хохлам привет передадим скоро. К охране базы тоже большие вопросы.
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      -1
      Вчера, 20:00
      С этими БЭКами, вообще, не понятно! Как они проникают в охраняемые базы?
      Ведь есть еще со времён царя Гороха куча вариантов заграждений.... Те же минные поля. Или мины выставлять таки опасаются?
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      -1
      Вчера, 20:01


      Черноморский флот как всегда держит уровень. Даже побег в Новороссийск не помог. Еще и камера стоит снимает.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Вчера, 20:10
        В месте взрыва лодки нет, лодка правее, осколки рядом с лодкой падают.
    3. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -2
      Вчера, 20:16
      Вообще-то подводные лодки никогда не поражают прямым ударом. Глубинные бомбы всегда взрываются на расстоянии от борта и гидравлический удар проминает борт.
      Поэтому, трудно сказать пока, повреждена ли подлодка. Если есть вмятина, то она не сможет погружаться.
      1. Tusv Звание
        Tusv
        -2
        Вчера, 22:32
        Алексей. Тут другая фишка. На рейде сколько кораблей? А БЭК их обогнул и ударил куда хотел. Закрывать надо небо и сбивать все что Нам покажется разведкой, вплоть до спутников
  7. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Вчера, 20:07
    Какой смысл пытаться давить на Зеленского. Давить надо те силы, которые его поддерживают. Когда Европа окажется в вакууме между всеми сторонами, тогда может и получится договориться.
  8. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Вчера, 20:36
    Они и не смогут продавить зелю и европейцев, по одной просто причине - меньше чем через год выборы в Конгресс. И республиканцы уже начали проигрывать местные выборы, и с конгрессом пролетят и трамп станет хромой уткой. Европейцы знают что им нужно лишь немного подождать и потянуть время.
  9. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Вчера, 20:53
    Н-да уж. Как низко пала Америка sad wassat
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      -1
      Вчера, 22:11
      Цитата: Бывший солдат
      Н-да уж. Как низко пала Америка sad wassat

      Америка , в смысле штаты , начала , затеяла эту войну русских с русскими , делает деньги на этой гражданской войне , а если наши замороженные ЗВР пойдут на помощь жидоукрам то это будет вообще высший пилотаж . Русские , убивают русских используя для этого русские деньги ... У меня такая картина , видение сегодняшней ситуации . О чём там они говорят , что вымудривают .. Но результат будет такой . Кому выгодна эта война ? Штатам и жидоукрам ( маленькой группке населения на бывшей УССР ) Кому выгоден мир на нашей земле ? Великой , Малой и Белой Руси . Явно не глобальному ротшильдовско -соросовскому правительству еврейского происхождения . .
  10. Наган Звание
    Наган
    +3
    Вчера, 21:10
    Зеленский во время переговоров стоял на своем. После этого свой опухbelay и стал не годен для игры на рояле.