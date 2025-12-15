США ищут замену редкоземельным элементам для производства ракет

2 284 3
США ищут замену редкоземельным элементам для производства ракет

Американские компании Niron Magnetics и Moog Inc. объединились для оценки качества альтернативных магнитов, необходимых для производства управляемых боеприпасов.

Niron изготавливает магниты нетрадиционным способом – не из редкоземельных элементов (РЗЭ), а из нитрида железа, используя соли железа, азот и аммиак, которые широко доступны и стоят значительно дешевле. Moog протестирует сделанные из них компоненты для ракет и управляемого оружия, оценивая производительность и долговечность материалов, чтобы убедиться, что они соответствуют оборонным стандартам.



Правительство США работает над снижением зависимости от китайских цепочек поставок критически важных компонентов. В настоящее время КНР доминирует на мировом рынке магнитов, производя их из РЗЭ. По оценкам Международного энергетического агентства, на долю Китая приходится более 90% мирового выпуска редкоземельных постоянных магнитов.

Этот тип магнитов, обычно изготавливаемых из неодима, железа и бора (а также самария и кобальта), ценится за свою прочность и термостойкость, но в условиях охлаждения отношений с Пекином Вашингтон ищет им замену.

США недавно удалось примирить Руанду с Конго, в восточной части которого находится одно из богатейших месторождений редкоземельных металлов. Это преподносится как большое достижение, позволяющее американскому бизнесу приступить к освоению залежей. Однако реальная проблема лежит не в области добычи РЗЭ, а в их переработке: США, как и другие страны, кроме КНР, попросту не имеют заметных мощностей для этого, а их создание займёт долгие годы.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Вчера, 20:52
    В чем проблема? BRIKSU (Brazil, Russia, India, China, South Africa & United States) и париться не надо
  2. злой партизан Звание
    злой партизан
    0
    Вчера, 21:39
    В США полно РЗМов в месторождениях. Добыча и рбогощение их - это давно уже избитая тема. Непонятно : в чём проблема??
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Вчера, 22:55
    Цитата: злой партизан
    В США полно РЗМов в месторождениях. Добыча и рбогощение их - это давно уже избитая тема. Непонятно : в чём проблема??

    Как обычно - в цене. США нравится продавать газ в 3 раза дороже российского, но не нравится покупать редкоземельные в 3 раза дороже китайских. hi