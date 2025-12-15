США ищут замену редкоземельным элементам для производства ракет
Американские компании Niron Magnetics и Moog Inc. объединились для оценки качества альтернативных магнитов, необходимых для производства управляемых боеприпасов.
Niron изготавливает магниты нетрадиционным способом – не из редкоземельных элементов (РЗЭ), а из нитрида железа, используя соли железа, азот и аммиак, которые широко доступны и стоят значительно дешевле. Moog протестирует сделанные из них компоненты для ракет и управляемого оружия, оценивая производительность и долговечность материалов, чтобы убедиться, что они соответствуют оборонным стандартам.
Правительство США работает над снижением зависимости от китайских цепочек поставок критически важных компонентов. В настоящее время КНР доминирует на мировом рынке магнитов, производя их из РЗЭ. По оценкам Международного энергетического агентства, на долю Китая приходится более 90% мирового выпуска редкоземельных постоянных магнитов.
Этот тип магнитов, обычно изготавливаемых из неодима, железа и бора (а также самария и кобальта), ценится за свою прочность и термостойкость, но в условиях охлаждения отношений с Пекином Вашингтон ищет им замену.
США недавно удалось примирить Руанду с Конго, в восточной части которого находится одно из богатейших месторождений редкоземельных металлов. Это преподносится как большое достижение, позволяющее американскому бизнесу приступить к освоению залежей. Однако реальная проблема лежит не в области добычи РЗЭ, а в их переработке: США, как и другие страны, кроме КНР, попросту не имеют заметных мощностей для этого, а их создание займёт долгие годы.
