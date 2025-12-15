Сферический Купянск в вакууме: что происходит на этом направлении

Сферический Купянск в вакууме: что происходит на этом направлении

Всё больше сообщений о том, что противник продолжает бросать в бой резервы на Купянском направлении. Основная задача – вернуть под контроль Купянск, чтобы, как говорится, «посрамить» начальника генерального штаба после известного доклада об освобождении города.

При этом ситуация развивается таким образом, что в большей степени всё можно описать известной фразой «туман войны».



Достоверно можно сказать одно: военные журналисты, которые могли бы, простите за оборот, «вот прям на пальцах» показать, кто и где находится, под Купянском если и работают, то это работа главным образом «на будущие репортажи» - классический вариант «постфактум» - расскажем то, как это было. Из серии «а о погоде на сегодня, мы узнаем завтра». Причём как со стороны противника, так и с нашей.

Зато полное раздолье пропагандистам. У одних – «Купянск полностью отбит, жалкая горстка русских попала в окружение, впереди – Москва», у других «Противник в Купянске и окрестностях разгромлен, бежит, сдаётся в плен бригадами, да и вообще, все там насильно мобилизованные, воевать никто не хочет, а население встречает цветами и чепчиками»...

Что из чехарды официальных сводок, публикаций «блогеров непосредственно с места событий», пропагандистских гип-гип- и дипфейков – в общем всей этой сборной солянки – можно принять как факт?

Во-первых, 100-процентного контроля над всей территории Купянска на данный момент нет ни у кого. Можно хоть головой о стенку биться, заявляя, что это не так, но это так.

Во-вторых, «бусифицированные, необученные и нежелающие воевать» по-прежнему изыскиваются украинским командованием, чтобы наряду с «давно убежавшими» с фронта колумбийскими-канадскими-грузинскими и прочими наёмниками реализовать как минимум локальный замысел. И здесь можно хоть триста тридцать три раза повторить, что у противника не хватает личного состава, чтобы железобетонно держать фронт, но уж собрать пару резервных батальонов, усилив их дроноводами, Сырский с Гнатовым могут себе позволить. Собрать и бросить на отдельно взятый участок для отдельно взятой операции. Какой бы она ни была - реально военной или в большей степени политической.

В-третьих, когда говорят «доверяйте только официальной информации» или «давайте дождёмся сводок от официальных источников, а не вот это вот всё», то, так уж выходит, тоже не всегда вариант… Бывает, что как-то теряется эта «официальная» золотая середина между «забежать вперёд» и «опоздать недели на три» с объективной информацией. То есть, странная синусоида словесных недержаний и информационной немоты продолжает рисоваться на информационном поле СВО. И вот где-то между этими пиками и впадинами есть то, что в реальности.

В-четвёртых, недооценка противника - самое последнее, на что можно делать ставку. Ещё никогда и никому не приносила пользы. Но одновременно с этим и посыпать голову пеплом в стиле «всё пропало» и «полная беда с полимерами» тоже было бы как-то неправильно.

В-пятых, любую карту, которую вы видите перед собой в данный момент с «диспозицией» по Купянску, можно смело отправить в мусорную корзину. Лю-бу-ю.

Кстати, по мирному плану Трампа, который «никто не видел и не читал», Купянск мы вообще должны будем отдать врагу, причём в любом случае... И когда речь заходит о референдуме, то говорят только об украинском... Бааааа...

Такой вот сферический Купянск в вакууме.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +12
      Вчера, 19:57
      Зато нам постоянно втирают, что ВСУ выдохлись и фронт на грани обрушения, резервов у 404 нет..... ну как так-то ? собрались и ударили на фоне нашей эйфории ? Реально это не туман войны, а угодливое очкостирательство. Ситуация у 68 армии действительно тяжелая, пока противник перебросил резервы и оголил другие участки нужен удар который ослабит натиск ВСУ на Купянск.Думайте генералы.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +6
      Вчера, 19:59
      Цитата: Волхов М3
      Вот и нарисовался неведомо кто, с неведомо чем и для чего.

      А какая мне разница кто сказал, что снег идет, дворник или академик, если он действительно идет.
      Ситуация в Купянске действительно тяжелая. И единственное, что можно сказать, так только - желаю нашим бойцам боевой удачи и победы в этом сражении
  2. Saler Звание
    Saler
    -8
    Вчера, 19:53
    Согласен, давайте дождемся официальных данных от нашего командования.
    Будем верить, что враг был разбит и уничтожен. soldier
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Вчера, 19:55
    Ну что, хорошая статья, мне понравилось. Вывод простой: истина посередине, идут тяжёлые бои. Пожелаем удачи и сил нашим парням!
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +7
      Вчера, 20:20
      Легендарное- «бои местного значения» - это про мое направление, которое в ГОРЬКУЮ шутку мы называем - стояние на Кременной… Сколько парней потеряно, сколько раз переходили из рук в руки эти бесконечные опорники. Ставшие легендарными лесополки - Варежка, Тетрис, Серебрянское лесничество, настолько легендарные от того масштаба страданий и горя отдельной судьбы солдата… Вот так называемые Терны - классический пример той эволюции от бравых докладов что взяты и снова утрачены, до скромного - Терны снова под контролем и снова не под контролем. В сети можно найти фото с птички этих Тернов, вернее того что от них осталось. Но знайте, никто из нас долго не верил, что их не отобьют еще очень долго… даже когда это стало вроде очевидно…
  4. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Вчера, 19:56
    I always asked why russians move forward insteaf of encircling cities(even when pincers there)
    I got it now
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    +7
    Вчера, 20:07
    Понятно война, есть война. Ни в коей мере не умаляя заслуг наших воинов, но все же раздражает то, что граждане Кузовлев и Герасимов позволяют себе нагло врать в лицо ВВП в "прямом эфире".
    Один врал про Купянск ещё 20 ноября, второй 30 ноября...
    Попробовали бы эти граждане так нагло врать в лицо Сталину...
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +5
      Вчера, 20:33
      Ну что вы ворчите. Кузовлев за доклад получил медаль героя России.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +5
        Вчера, 20:35
        Так вот и я о том же говорю. hi
    2. DOR2 Звание
      DOR2
      +3
      Вчера, 21:11
      Начальники сраму и совести не имут
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Вчера, 22:58
      Цитата: Владимир М
      Попробовали бы эти граждане так нагло врать в лицо Сталину...

      Жигарев про 702 самолета осенью 1941 в глаза(!!!!) врал Сталину. И чего?
      Через полгода генералом на ДВ уехал а не рядовым подо Ржев.
      Страааашноееее наказание - от войны за 7000 км отправили дальше генералить....
      А потом и вовсе маршалом стал- исправился наверное, брехать меньше начал
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Вчера, 23:11
        На счёт Жигарева, как-то странно что он за свое враньё отделался "лёгким испугом".
        Но это вроде единственный известный такой случай. hi
    4. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Вчера, 23:12
      Октябрьский в телефонном разговоре сказал Сталину, что в Севастополе пять тысяч моряков осталось в июле 42-года, а затем попросил разрешения на эвакуацию с Петровым.
    5. Russia2014 Звание
      Russia2014
      0
      Вчера, 23:31
      .... скорее всего граждане Кузовлев и Герасимов позволяют себе нагло врать своему народу , потому что ВВП все прекрасно знает..!!! это очередной спектакль для нас в "прямом эфире".......
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Вчера, 20:10
    «доверяйте только официальной информации» или «давайте дождёмся сводок от официальных источников,

    Улыбнуло. smile
    Доверять на войне нужно только тому, что видишь своими глазами.
  7. Сердитый либерал
    Сердитый либерал
    +5
    Вчера, 20:18
    В общем, дело ясное, что дело тёмное. История с взятием Купянска ВС РФ и читанием бодрого рапорта Герасимова по бумажке перед верховным, напоминает историю с гомосексуализмом у Ерофеева в его "Москва-Петушки"- в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так: целиком и полностью, но не окончательно.
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +3
    Вчера, 20:22
    автор неправильно задал вопрос. Спрашивать надо сколько дополнительных БПЛА, ракет и снарядов дали обороняющимся войскам. Если меньше, чем по условному ПТРК на каждого наступающего укра, значит мало, значит опять подставлять лоб под пули, воюя калашами.
  9. yu ging Звание
    yu ging
    +3
    Вчера, 20:38
    其他战线的战报可信度以扎波罗热-第聂伯罗彼得罗夫斯克为高，因为他们每解放一个地区基本上会附带着视频，但是在库皮扬斯克和康斯坦丁诺夫卡这两个大城附近的战报似乎都可疑，今年早些时候声称解放莫斯科夫卡和索伯列夫卡时多个军事地图博主都发表了质疑，然后就是这次格拉西莫夫的事…
    顺带一提，我对普里戈任的事件有一些兴趣。我比较好奇俄罗斯民间对他的印象和看法如何，以及是否有一些渠道了解他的死亡事件的前因后果。
    Достоверность боевых докладов с других фронтов относительно высока, особенно из Запорожья-Днепропетровска, поскольку освобождение каждого района обычно сопровождается видеоматериалами. Однако доклады из районов вблизи крупных городов Купянска и Константиновки кажутся сомнительными. Ранее в этом году несколько военных картографов поставили под сомнение заявления об освобождении Московки и Соболевки, а затем был инцидент с Герасимовым… Кстати, меня несколько интересует дело Пригожина. Мне любопытно узнать общественное мнение и восприятие его в России, а также есть ли какие-либо источники информации об обстоятельствах его смерти.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Вчера, 22:06
      Любому русскому человеку по этому вопросу всё ясно...
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Вчера, 23:05
        Цитата: Михаил-Иванов
        Любому русскому человеку по этому вопросу всё ясно...

        Русскому человеку все ясно?Хм......
        - зачем долларовый миллиардер - олигарх ходил на Москву?
        Зачем летал пустой бизнес джет в Баку? Почему все миллиардное наследство оказалось принадлежащим азербайджанцам?
        Сколько иностранных спецслужб и торговых кланов хотели его смерти?
        И так далее...
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +1
      Сегодня, 00:01
      Цитата: yu ging
      меня несколько интересует дело Пригожина

      Идеалист Пригожин полез в политику, захотел найти правду у царя. Понятно, что у большинства "сносит крышу" при виде погибших друзей и понимании, что они могли бы остаться в живых если бы не тупые распоряжения чиновников при власти. В результате Пригожина убили, а "приближенного к императору" Шойгу дали должность подальше от личного состава и поближе к "кухне". Это такая русская традиция "бить своих, что бы чужие боялись". Ну и конечно по русски важно не трогать главарей противников России. Наполеон, Гитлер, а теперь и Зеленский все они должны умереть сами когда их "замучает совесть".
  10. kromer Звание
    kromer
    +3
    Вчера, 20:41
    Володин умный человек. Написал именно так как и нужно было написать.
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Вчера, 21:45
    Цитата: yu ging
    а также есть ли какие-либо источники информации об обстоятельствах его смерти.

    Вы слишком много хотите знать. what
    Такие вопросы в Кремле не приветствуются.
  12. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Вчера, 22:19
    Кстати, по мирному плану Трампа, который «никто не видел и не читал», Купянск мы вообще должны будем отдать врагу, причём в любом случае...

    Вот это главное, хотя и на уровне слухов. И не только Купянск, но и Волчанск, которого нет. А если это сбудется?
  13. Uran53 Звание
    Uran53
    0
    Вчера, 23:06
    Боже, храни наших Войнов! Дай им сил!
  14. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Вчера, 23:26
    Ета систематичная незаконченост всех наступательних операции следствие хронической нехватки сил. После распад вражеского фронта нет сил развития успеха. Враг имеет все время мира для подхода резервов и контраатаки. И ето происходит уже несколько раз только в етом году.
    Без сериозной мобилизации и достижение превосходство сил все будет идти таким образом.