Сферический Купянск в вакууме: что происходит на этом направлении

Всё больше сообщений о том, что противник продолжает бросать в бой резервы на Купянском направлении. Основная задача – вернуть под контроль Купянск, чтобы, как говорится, «посрамить» начальника генерального штаба после известного доклада об освобождении города.При этом ситуация развивается таким образом, что в большей степени всё можно описать известной фразой «туман войны».Достоверно можно сказать одно: военные журналисты, которые могли бы, простите за оборот, «вот прям на пальцах» показать, кто и где находится, под Купянском если и работают, то это работа главным образом «на будущие репортажи» - классический вариант «постфактум» - расскажем то, как это было. Из серии «а о погоде на сегодня, мы узнаем завтра». Причём как со стороны противника, так и с нашей.Зато полное раздолье пропагандистам. У одних – «Купянск полностью отбит, жалкая горстка русских попала в окружение, впереди – Москва», у других «Противник в Купянске и окрестностях разгромлен, бежит, сдаётся в плен бригадами, да и вообще, все там насильно мобилизованные, воевать никто не хочет, а население встречает цветами и чепчиками»...Что из чехарды официальных сводок, публикаций «блогеров непосредственно с места событий», пропагандистских гип-гип- и дипфейков – в общем всей этой сборной солянки – можно принять как факт?Во-первых, 100-процентного контроля над всей территории Купянска на данный момент нет ни у кого. Можно хоть головой о стенку биться, заявляя, что это не так, но это так.Во-вторых, «бусифицированные, необученные и нежелающие воевать» по-прежнему изыскиваются украинским командованием, чтобы наряду с «давно убежавшими» с фронта колумбийскими-канадскими-грузинскими и прочими наёмниками реализовать как минимум локальный замысел. И здесь можно хоть триста тридцать три раза повторить, что у противника не хватает личного состава, чтобы железобетонно держать фронт, но уж собрать пару резервных батальонов, усилив их дроноводами, Сырский с Гнатовым могут себе позволить. Собрать и бросить на отдельно взятый участок для отдельно взятой операции. Какой бы она ни была - реально военной или в большей степени политической.В-третьих, когда говорят «доверяйте только официальной информации» или «давайте дождёмся сводок от официальных источников, а не вот это вот всё», то, так уж выходит, тоже не всегда вариант… Бывает, что как-то теряется эта «официальная» золотая середина между «забежать вперёд» и «опоздать недели на три» с объективной информацией. То есть, странная синусоида словесных недержаний и информационной немоты продолжает рисоваться на информационном поле СВО. И вот где-то между этими пиками и впадинами есть то, что в реальности.В-четвёртых, недооценка противника - самое последнее, на что можно делать ставку. Ещё никогда и никому не приносила пользы. Но одновременно с этим и посыпать голову пеплом в стиле «всё пропало» и «полная беда с полимерами» тоже было бы как-то неправильно.В-пятых, любую карту, которую вы видите перед собой в данный момент с «диспозицией» по Купянску, можно смело отправить в мусорную корзину. Лю-бу-ю.Кстати, по мирному плану Трампа, который «никто не видел и не читал», Купянск мы вообще должны будем отдать врагу, причём в любом случае... И когда речь заходит о референдуме, то говорят только об украинском... Бааааа...Такой вот сферический Купянск в вакууме.