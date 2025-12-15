Киев заявляет о якобы состоявшейся атаке на порт Новороссийска подводным дроном

Украина провела атаку на порт Новороссийска с применением неустановленного подводного автономного аппарата. По крайней мере, так подают информацию украинские ресурсы. Российские пока осторожно комментируют выложенное видео, официальные структуры не комментируют украинские заявления.

По данным с украинской стороны, СБУ провела операцию в бухте Новороссийска, в ходе которой неустановленный подводный безэкипажный аппарат якобы поразил российскую дизель-электрическую подводную лодку типа «Варшавянка» из состава Черноморского флота.



Как пишет российский канал «Архангел спецназа», взрыв произошел чуть дальше, чем сама подводная лодка, это видно по кадрам. Однако сама субмарина повреждения явно получила. Вот только их степень неизвестна. По другим данным, подводный дрон попал в пирс.

Если этот факт подтвердится, то можно констатировать, что у противника на вооружении появились автономные подводные аппараты, от которых очень сложно защититься. В принципе, к этому всё и шло, надводные БЭКи перестали быть эффективным средством для атак портов и военных баз, с ними наши научились бороться. Теперь пришел черед подводных. И теперь нашему командованию придется думать, как устранить эту угрозу - в любом случае.

Ну и в заключение: киевскую хунту необходимо отрезать от Черного моря, беря под контроль всё побережье, включая Николаев и Одессу. После этого остатки Украины никому не будут нужны, включая европейских спонсоров. Да и на море станет гораздо спокойнее.
  1. Konnick Звание
    Konnick
    +8
    Вчера, 20:32
    Если на приколе стоять то можно и получить...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +39
      Вчера, 20:37
      На приколе у нас либеральное руководство, которое четыре года играет вторым номером и даже не собирается сносить главного противника -трубочистов...
      1. d1975 Звание
        d1975
        0
        Сегодня, 00:07
        Да , шахматы сложная игра , но главное не обмануть себя . Я половину новостей фильтрую и даже более . Одно скажу , что самое главное будет после СВО. Как и на в , так и у нас в стране . Это очевидно .
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    +15
    Вчера, 20:32
    Профильные морские каналы сообщают, что в этот раз повезло и подводная лодка не получила повреждений. "Информация по уничтожению украинскими формированиями российской подводной лодки не соответствует действительности." Удар пришёлся рядом в причальную стенку.
    Однако это лишь звоночек, что противник всё чаще применяет новый для себя тип вооружения и в дальнейшем его будет только больше.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Вчера, 20:51
      Вот видео, лодку не потопили, но вопросы к командующему ЧФ есть.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +6
        Вчера, 21:24
        Цитата: Монтесума
        Вот видео, лодку не потопили, но вопросы к командующему ЧФ есть.

        В данной ситуации, по-моему больше вопросов в командиру НВМБ. Уровень похфигизма зашкаливает, совсем расслабились, привыкли к только ночным атакам. Допустить, чтоб через незащищенный антидроновой сетью узкий проход во внутреннюю акваторию базы зашел дрон. На фото видно, что там ширина прохода то всего ничего, метров 150 максимум.
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +13
          Вчера, 21:29
          И конечно большой вопрос, как видео с военной камеры, установленной на административном здании внутри базы попало к скакуасам.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Вчера, 21:53
            Цитата: LIONnvrsk
            И конечно большой вопрос, как видео с военной камеры, установленной на административном здании внутри базы попало к скакуасам.

            Меня тоже этот вопрос заинтересовал. Впрочем, наличие "засланного казачка", совсем не обязательно военного, вполне вероятно.
          2. Andobor Звание
            Andobor
            0
            Вчера, 22:07
            Цитата: LIONnvrsk
            как видео с военной камеры, установленной на административном здании внутри базы попало к скакуасам.

            Вверх по склону от базы, частные дома есть и многоэтажки, похоже от туда снимали.
            1. LIONnvrsk Звание
              LIONnvrsk
              +1
              Вчера, 23:44
              Цитата: Andobor
              Вверх по склону от базы, частные дома есть и многоэтажки, похоже от туда снимали.

              Очень сомнительно. Камера в начале видео примерно направлена на храм Петра и Февронии у к/т Нептун (красная линия), потом она поворачивает и смотрит на точку взрыва (черная линия). Примерно в зоне пересечения находится находится здание НВМБ (синий цвет), а многоэтажка (зелёный цвет) несколько в стороне. Кроме того, думается, что поскольку хорошо виден урез воды и корень причала, то если бы снимали из-за трассы с бугра, то в зону съемки обязательно попали бы деревья, заборы и здания базы и бывшего Южморгео. Схемку черкнул для наглядности.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +13
        Вчера, 21:42
        " подводный човен".. Господи,до чего же язык уродливый! Точно,свинячья мова.. Гадость...
      3. Vigore Звание
        Vigore
        0
        Вчера, 22:42
        Вот видео, лодку не потопили, но вопросы к командующему ЧФ есть.

        А зачем картинку по левой стороне подрезали.... no
        https://t.me/topwar_official/96690
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Вчера, 21:04
      На видео, если и промазали то незначительно. Пыль от взрыва быстро опустилась.
      Но вот то что наводили с берега подсветкой целеуказания настораживает сильно.
      https://ya.ru/video/preview/10949738336473553985
    3. frruc Звание
      frruc
      +10
      Вчера, 21:17
      И теперь нашему командованию придется думать, как устранить эту угрозу

      Нашему командованию и ВПК стоит подумать как раздолбить в труху все то, от чего исходит угроза, военную инфраструктуру режима и ее составляющие. А мы все тащимся в хвосте и лишь обозначаем какие-то проблемы, долбанный мост в Затоке не могут снести. Надо дать свободу действий нашим военным и можно быть уверенным, что они задачу выполнят.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Вчера, 23:24
        Некому там уже думать.Пора спасать погоны и лампасы и искать стрелочника..Да,горько.Но подобное уже было не раз,со Змеинова,"Москвы" и далее по списку
    5. stankow Звание
      stankow
      0
      Вчера, 22:33
      А это подводный или ныряющий перед атакой дрон ?
  3. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +20
    Вчера, 20:33
    Если это действительно правда, то подлодку повредили не Украинские беспилотники, а отечественные господа командующие адмиралы.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Вчера, 21:39
      У нас кстати буквально на прошлой неделе одним адмиралом флота больше стало, причем подводником. Но видимо погоны не зависят от количества подлодок и кораблей
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +18
    Вчера, 20:33
    Отрезать Киев от моря - единственный вариант обезопасить себя на всём побережье Чёрного моря.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +7
      Вчера, 22:13
      Неизвестные подводные дроны и после этого вполне могут появлятся. Если бы в ответ подлодка где-нибудь в Портсмуте подорвалась, то возможно было бы иначе.
    2. Ехим Звание
      Ехим
      +2
      Вчера, 23:12
      так дрон же подводный, выше по течению дрон может стартовать и пройти в море в подводном положении. Выход только один-всю 404 брать
    3. Николай А. Шадов Звание
      Николай А. Шадов
      0
      Вчера, 23:48
      А рецепт "морского обрезания" мессиру с дивана видать?
    4. NIKOLAY G Звание
      NIKOLAY G
      0
      Вчера, 23:54
      Как это сделать и какими силами?
  5. frruc Звание
    frruc
    +3
    Вчера, 20:34
    киевскую хунту необходимо отрезать от Черного моря....

    Этот вывод уже давно назрел , оно им не нужно.
  6. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +20
    Вчера, 20:34
    Когда противник впервые показал что у него есть подводные дроны, год или два назад? Тогда почему весь ЧФ за это время абсолютно ничего не предпринял, думали что они испугаются красных линий и не применяют их? Поражает тотальная безответственность и бездарность на высших командный местах! Хотя других, к сожалению, и не ставят. А грамотных гнобят и сажают в тюрьму, если посмел рот открыть. Не удивительно что не можем до сих пор разбить врага.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +6
      Вчера, 20:50
      Цитата: tihon4uk
      Тогда почему весь ЧФ за это время абсолютно ничего не предпринял
      Что может предпринять ЧМ флот. Вот давайте реально, какие действия? То что эти дроны нанобритании знают все, И запускать их могут откуда угодно, не обязательно с 404. И ведут их через старлинк. Другое дело что пора бы в Темзе что то подорвать. Может тогда успокоятся.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +13
        Вчера, 21:00
        *Что может предпринять ЧМ флот. Вот давайте реально, какие действия? *
        уважаемый, вы же все таки на профильном сайте находитесь. могли бы историей поинтересоваться. есть тут такой раздел.
        в частности о противолодочной обороне баз флотов участников. от ПЛ во время второй мировой.
        сети там всякие и так далее. что мешает делать тоже самое.
        А вам лишь бы набросить и бежать..
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          +4
          Вчера, 21:11
          могли бы историей поинтересоваться

          В частности во время Великой Отечественной немцы перегородили Финский залив сетями и минами и в 1943 году наши подлодки не могли выйти в море.
        2. sub307 Звание
          sub307
          +8
          Вчера, 21:13
          Совершенно верно - есть, и давно, перечень мер по защите пунктов базирования: работа ПДСС корабли ОВРА, системы заграждений, "освещение" подводной обстановки в месте базирования и на подходах и т.д. Выходит ничего не сделано...Там в командовании вообще профпригодные остались? winked
          1. Русфанер Звание
            Русфанер
            +2
            Вчера, 21:34
            Там в командовании вообще профпригодные остались? (с)
            Как они в КЧФ могут остаться, если их там не было!
            От адмирала Октябрьского осталась неустранимая инфекция, которая поражает любого следующего.
          2. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            -1
            Вчера, 21:47
            Там в командовании вообще профпригодные остались?

            Инициатива у моряков возможно, что своевременно не проявилась. А может дело даже не в этом. Что бы защитится нужно всё таки оборудование. А где оно, если нет нужно заказать? А заказанного у нас, как говорят три года ждут. План, бюджет, КБ, завод, базы ... . Нет ... должна быть война и ГКО, а не СВО, которое реально кончилось к лету 2022.
            1. sub307 Звание
              sub307
              +2
              Вчера, 22:06
              Да не надо "огород городить"..., достаточно выполнять уже имеющиеся руководящие док-ты, даже для условно "мирного времени...Корабельный уставгл.21 Специальные наряды: ст.877. п "б": наблюдение за окружающей обстановкой, опознание обнаруженной цели и предупреждение о грозящей опасности;
              https://podlodka.info/documents/55-ship-charter-of-navy/490-special-orders.html
              И корабли ОВРА ("охрана водного района" -ОВР, МПК, тральщики, катера ПДСС) с необходимым оборудованием там есть...,просто бардак и расслабуха.
        3. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -1
          Вчера, 23:25
          Мысль, конечно, здравая, но есть тут один момент! В шахматах есть две стратегии - наступать и обороняться. Для второй нужны особые таланты. А у нас везде такие таланты, что лучше вообще ничего не делать.. Козак типичный пример! Кстати, где он ныне?
          Пора наступать начать! И речь не про хозла! А то потом жужалка всех рассудит...
      2. Чужой...
        Чужой...
        +2
        Вчера, 21:21
        Подводный тоже через Маска?
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Вчера, 21:30
          Цитата: Чужой...
          Подводный тоже через Маска?
          Весь проект Маска в первую очередь для армии США, потом НАТО, а потом уже для людей. Зашел в указанный квадрат вышел на связь получил скорректированный маршрут и пошел исполнять. Идет по воде долго ситуация может изменится, поэтому нужна корректировка.
          1. Чужой...
            Чужой...
            +1
            Вчера, 22:17
            Ещё раз: ты сказал, что ведут через старлинк. Я спросил: подводный тоже? Под водой.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 21:42
        Скажите, а как раньше боролись с диверсантами, с подлодками, с катерами взрывающимися? В бухту заплывает катер с бомбой, что может сделать руководство? Ну можно корабли по традиции затопить на входе, раз больше ничего в пустую голову не приходит.
    2. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Вчера, 23:01
      можно конкретно фамилии 5 морских военно-начальников которых загнобили на СВО????
  7. newtc7 Звание
    newtc7
    +11
    Вчера, 20:34
    Почему якобы? Есть же видео, они и впрямь атаковали и поверили подлодку. Но Путин будет так или иначе играть в кота леопольда а песков как заведенный твердить «мы верим в искренности трампа». Они вообще в целом какие-то необучаемые
    1. topol717 Звание
      topol717
      -3
      Вчера, 20:56
      Цитата: newtc7
      Но Путин будет так или иначе играть в кота леопольда
      А что по вашему должен сделать путин? Сейчас на СВО больше 700 000 солдат и офицеров. Объявить мобилизацию и пригнать туда 2 млн?
      1. Чужой...
        Чужой...
        0
        Вчера, 21:13
        "Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат." (незабвенный М.М.)
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Вчера, 21:14
        Цитата: topol717
        Цитата: newtc7
        Но Путин будет так или иначе играть в кота леопольда

        А что по вашему должен сделать путин? Сейчас на СВО больше 700 000 солдат и офицеров. Объявить мобилизацию и пригнать туда 2 млн?

        Сейчас дело не в ВВП, а в усовершенствовании защитных мер против проникновения подводных БЭК к стоянкам боевых кораблей. Ясно, что эти катера разработаны спецами НАТО специально с учётом возможности преодоления различных заграждений, и выход в том, чтобы эти заграждения тоже соответственно усилить и модернизировать. Наверняка есть и специальная аппаратура обнаружения подобных подводных целей. Вообще-то, нам и знать не положено, что и как сделано в этом направлении, но факт проникновения вражеского подводного БЭКа в бухту Новороссийска говорит сам за себя - существующая защита не смогла этому воспрепятствовать.

        Ни разу не спец по этому вопросу, просто личное мнение диванного комментатора.
        1. newtc7 Звание
          newtc7
          +1
          Вчера, 22:07
          Да я вовсе не про то, что Путин и МО как-то недоработало в вопросе защиты кораблей, тут даже вопросов к ним нет - бэки технология новая и противостоять им объективно сложно. Тут ведь дело в другом, старшие офицеры мо украины их сбу их гур до сих пор вольготно гуляют по киеву, мосты стоят, корабли в порты их ходят как домой, энергетика существует, аэс стоят включенные и работают. Как вы считаете, если б всего этого не было - пускали бы он бэки? Ну может и пускали, но жизнь их стала бы значительно тяжелей а победа наша скорее всего уже бы случилась.
      3. seamen2 Звание
        seamen2
        -2
        Вчера, 21:26
        *А что по вашему должен сделать путин? *
        ну хотя бы отдать приказ о проведении операции спецам кабели у бритиш островов перепилить подводные. те самые.
        Возможности для этого имеются.
        *Подводные коммуникационные кабели у побережья Британии являются крайне слабым местом в обороне, признают в Лондоне. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что инфраструктура страны может не устоять перед такими «гибридными атаками» в будущем.*
        1. topol717 Звание
          topol717
          -4
          Вчера, 21:31
          Наверное проще и безопаснее возродить ирландскую освободительную армию, чем заниматься такими диверсиями.
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            +5
            Вчера, 21:34
            *Наверное проще и безопаснее*
            проще, безопаснее, и главное быстрее..именно эти кабели перепилить на глубинах недоступным бритишам.
            А затем в их же лучших традициях заявить--это не мы. правда-правда.
            в эту игру можно играть вдвоем.
      4. newtc7 Звание
        newtc7
        -1
        Вчера, 22:03
        Все говорено-обговорено уже тысячу-другую раз, в том числе и сам Путин множество раз заявлял что на сво воюют «хирургически» и тд и тд много эпитетов он этому давал. Если вы спустя 4 года войны так и не осознали, что именно можно в войне делать по-другому кроме того чтобы загнать еще туда людей … ну что тут сказать. Зачем отмазывать тех, кто вроде как сам не отмазывается?
        1. котик-русич Звание
          котик-русич
          -2
          Вчера, 22:28
          Цитата: newtc7
          Все говорено-обговорено уже тысячу-другую раз, в том числе и сам Путин множество раз заявлял что на сво воюют «хирургически» ?
          Так и надо "хирургически" - ВСУ нанесли удар БПЛА, отрезать от украины Сумскую обл, ВСУ нанесли удар БЭКами, отрезать от украины Николаевскую и Одесскую обл, и так далее за каждый удар отрезать от украины область - пока украина не закончится.
          Какими средствами и способами это делать - это уже задачи ГенШтаба и МО России - главное сам принцип поведения.
      5. Леший1975 Звание
        Леший1975
        +1
        Вчера, 22:32
        Цитата: topol717
        Цитата: newtc7
        Но Путин будет так или иначе играть в кота леопольда
        А что по вашему должен сделать путин? Сейчас на СВО больше 700 000 солдат и офицеров. Объявить мобилизацию и пригнать туда 2 млн?

        Продвигать на командные должности тех, кто способен думать и действовать, как говорится не числом, а умением, в т.ч. нестандартно. К примеру, евреи в Иране показали, что можно придумать, что бы не биться лбом об ПВО, а до этого и с пейджерами придумали нестандартный ход. Но Путин так конечно поступить не может, т.к. сам не способен ни на что и как огня боится людей инициативных, умных, честных. Такие люди не только выиграют СВО, но и потом похоронят всю его политическую систему (вертикаль), вместе с ним, а оно ему надо?
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Вчера, 22:34
          Он уже с Пригожиным обжёгся, повторения не будет
          1. Леший1975 Звание
            Леший1975
            0
            Вчера, 22:36
            Цитата: topol717
            Он уже с Пригожиным обжёгся, повторения не будет

            Согласен. В том числе и поэтому.
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Вчера, 23:29
          Тут на ресурсе появился термин -случайные комсомольцы...
      6. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Вчера, 23:27
        А по другому ничего и не получится!
  8. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Вчера, 20:36
    Понятно, что надо брать побережье. Только вот как сделать это без больших потерь - вот в чём вопрос. И ещё удержать надо - вспомним, как оставляли Херсон из-за проблем с логистикой через Днепр. Если воевать как сейчас, вполсилы, то не получится, здесь надо не в СВО играть.
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Вчера, 20:38
      Опоздали на 3 года. Теперь нечем.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -4
        Вчера, 20:54
        Цитата: Aken
        Опоздали на 3 года. Теперь нечем.
        Это кто вам такую чушь сказал?
        1. Aken Звание
          Aken
          +6
          Вчера, 21:07
          Вам ничего не известно про уничтожение наших десантных кораблей? Правда?
          Вот список.
          БДК «Саратов»
          БДК «Новочеркасск»
          БДК «Цезарь Куников»
          БДК «Оленегорский горняк» Уничтожение не подтверждается, но в списках ЧФ на 25 не значится
          Осталась половина от первоначального.
          Орск
          Азов
          Ямал
          Николай Фильченков
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Вчера, 21:19
            Десантные корабли для взятия Одессы нам не нужны. туда есть вполне себе сухопутный путь.
            1. Aken Звание
              Aken
              +6
              Вчера, 21:20
              Конечно есть. Лет за 18 дойдём.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                +2
                Вчера, 22:01
                Цитата: Aken
                Конечно есть. Лет за 18 дойдём.

                Вообще-то, при нынешней ситуации, корабли тоже не вариант. Слишком крупная цель, не спрячешь, а разведка всеми ресурсами НАТО ведётся круглосуточно.
          2. newtc7 Звание
            newtc7
            +2
            Вчера, 22:10
            В принципе с моря не могли ни тогда ни сейчас, но это не особо важно так как могли и можем с суши. Вот только для этого надо воевать по-нормальному, а не «беречь врага» и с кушнером болтологию разводить.
          3. Овсиговец Звание
            Овсиговец
            +1
            Вчера, 23:03
            Оленегорский горняк БДК Северного флота)))))
    2. Чужой...
      Чужой...
      +1
      Вчера, 21:14
      А можно подробнее про ужасы логистики через Днепр в Херсоне?
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +5
      Вчера, 21:16
      вспомним, как оставляли Херсон из-за проблем с логистикой через Днепр

      Логистика, конечно страдала бы. Но, это официальная сторона почему оставили. Мне кажется, что у нас была катастрофическая нехватка войск и эти войска нужны были для затыкания дыр на других участках. А сам Херсон, как город был удобен для обороны. Он был на возвышенности. Сами городские здания готовые укрепления.
  9. seamen2 Звание
    seamen2
    +3
    Вчера, 20:37
    Здесь на сайте были заметки ранее про *Маричку*. Которой юкрейновцы хотели подорвать Крымский мост.
    Так что было понятно уже тогда, что подводными дронами они будудут атаковать все, до чего дотянутся.
    28 сентября 2023
    Сообщается, что безэкипажный аппарат нового типа проходит испытания в одном из пока сохранившихся портов Украины. Как долго они будут продолжаться и когда должны завершиться, не уточняется. При этом в «АММО Украине» утверждают, что в ближайшее время «Маричку» начнут использовать по прямому назначению.
    https://topwar.ru/226944-bezjekipazhnyj-podvodnyj-apparat-kamikadze-marichka-ukraina.html
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 20:53
      Здесь на сайте были заметки ранее про *Маричку*.
      Да какая маричка. Это был британский подводный дрон.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +4
        Вчера, 20:55
        А заметку осилить не в силах..ссылка на которую имеется. там про участие англичанки изложено тоже.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Вчера, 20:59
          Эта "марчика" такое же надувательство как и ПКР которые они якобы сделали. Осведомленные источники утверждают что подводный аппарат был британским.
          1. zvezdochet200
            zvezdochet200
            +5
            Вчера, 21:37
            Осведомленные источники утверждают что подводный аппарат был британским.

            Ну да, так легче стерпеть, если знать об истинном происхождении аппарата.
            Ведь не глупые xoxлы в штаны нам наcрали, а аж целые бриташки.
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +5
        Вчера, 21:00
        Главный вопрос ведь не в том, чей это был дрон. А в том, как этот дрон смог атаковать подводную лодку у пирса. Понятно было бы, если атака была бы на корабли на внешнем рейде.
        1. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          +2
          Вчера, 22:46
          Ну если БЭКи уже носят с собой дроны, в чем проблем подцепить на один такой грузовой БПЛА торпеду, и при подплытии к ограждениям сбросить ее уже с воздуха.
      3. ian Звание
        ian
        0
        Вчера, 21:03
        Цитата: topol717
        Да какая маричка. Это был британский подводный дрон.

        Рядом с вами кусок борта с эмблемой упал? Или перед взрывом лондонский акцент гидроакустики зафиксировали? Откуда такая безапелляционная уверенность? hi
  10. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +8
    Вчера, 20:37
    На Чёрном море у "вна украины" флота нет.
    Но при этом украинская хунта "по воде", увы, практически контролирует Чёрное море.
    У России имеется Черноморский флот.
    Но он контролирует только свои базы и пукты базирования.
    Возникает вопрос - а зачем на Чёрном море России флот?
    Вероятно, вполне достаточно флотилии с совершенно иным корабельным составом относительно ныне существующего в лице МНОГОЧИСЛЕННОГО и РАЗНО-ОРИЕНТРОВАННОГО по функционалу "москитного флота".... Как "управляемого" так и "без-пилотного" = надводного и подводного....
    1. Иван Северский Звание
      Иван Северский
      +2
      Вчера, 21:01
      Возникает вопрос - а зачем на Чёрном море России флот?
      Вероятно, вполне достаточно флотилии с совершенно иным корабельным составом относительно ныне существующего


      Такой же вопрос в отношении Балтийского флота, еще в советские времена его называли Бывшим флотом. В случае обострения обстановки с НАТО у БФ нет шансов пройти Датские проливы и выйти в мировой океан.

      В ВОВ воевал «москитный» флот, а крупные корабли стояли у причалов. Сейчас БФ еще более бесполезен. Но уверен адмиралы костьми лягут за ЧФ и БФ. СВО так или иначе закончится, а служить в Калининграде и Новороссийске комфортнее чем в Североморске.
  11. Алексей Т.
    Алексей Т.
    -17
    Вчера, 20:41
    Цитата: tihon4uk
    Когда противник впервые показал что у него есть подводные дроны, год или два назад? Тогда почему весь ЧФ за это время абсолютно ничего не предпринял, думали что они испугаются красных линий и не применяют их? Поражает тотальная безответственность и бездарность на высших командный местах! Хотя других, к сожалению, и не ставят. А грамотных гнобят и сажают в тюрьму, если посмел рот открыть. Не удивительно что не можем до сих пор разбить врага.

    Поражает, что почти через 4 года после начала войны, на ВО всякие бандеровцы продолжают свободно верещать свое стандартное "доколе! лампасов под суд!". Когда вас уже перестреляют? И Админы же не боятся дискредитацию поднять.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +4
      Вчера, 21:12
      "доколе! лампасов под суд!"
      так отправляют их под суд и отодвигают. только не тех..Попова, Суровикина..
      *И Админы же не боятся дискредитацию поднять.*
      потому что понимают, что отмиралы и сами себя дискредетировали так, что не отмоешь.
  12. g_ae Звание
    g_ae
    +5
    Вчера, 20:51
    Опять скажут, что обломки с последующими хлопками, ничего страшного. И никто не виноват, максимум отправят отцов-командиров на "преподавательскую работу". Владимир Владимирович своих не сдает.
  13. Даос Звание
    Даос
    +1
    Вчера, 20:57
    ОВР? Нет, не слышали...
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Вчера, 21:39
      Цитата: Даос
      ОВР? Нет, не слышали...

      Значит не слышали . Охрана водного района (ОВР) — организация в составе военно-морской базы, предназначенная для обеспечения основных сил флота в районах его базирования от действий противника со стороны моря.Как я понимаю нет современных боевых коралей для ОВРА . На ВО была статья о этой стуации - " Последняя надежда ВМФ: новый корвет спасёт надводные силы и страну"https://topwar.ru/248944-poslednjaja-nadezhda-vmf-novyj-korvet-spaset-nadvodnye-sily-i-stranu.html?ysclid=mj7hmfnbbo242581400
      1. Даос Звание
        Даос
        0
        Вчера, 22:28
        Ключевое слово "организация"... тут даже не корабли нужны. Сейчас у каждого рыбака ГАС имеется...
  14. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Вчера, 21:00
    А разве сетью подводный вход в бухту не перегораживают?
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Вчера, 21:10
      Так под водой же не было никого, чего городить лишнего (сарказм, если что)
    2. Чужой...
      Чужой...
      +1
      Вчера, 21:18
      А ты думаешь, только хо_хлы могут строить великие стены кролика(Яценюка)? )))
  15. Tusv Звание
    Tusv
    -4
    Вчера, 21:01
    Мнда. Что там со страховками от Англии? Не признавать! В Русское море пускать только с Российской страховкой, остальное уничтожать, что сверху или снизу. Ну еще нагло говорить. Экскурсия по дну Черного моря она платная
  16. север 2 Звание
    север 2
    0
    Вчера, 21:04
    интересно, а как защищена подводная часть опор Крымского Моста ? Если также как и подводная часть Новороссийской ВМБ , то скоро "приплывёт " под водой и в опоры Крымского моста . Между прочем , по логике вещей , сейчас главная база дислокации Черноморского флота должна быть защищена ещё сильнее , чем водная и подводная акватория моста . Я не специалист , но что бы запустить подводные и надводные дроны , по моему , не надо Украине иметь каких то портов или ВМБ . Можно привести их на прицепах больших автофургонов , ну пустить в плавание где попало , если Украина имеет выход к Чёрному морю .
    Тут вывод один и главный - если Украина будет иметь выход к Чёрному морю . Уже года три как главные силы ЧФ Россия передислоцировала в Новороссийск , предполагаю , что за такое время базу в Новороссийске можно было надёжно защитить и на воде и под водой .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Вчера, 21:48
      Цитата: север 2
      интересно, а как защищена подводная часть опор Крымского Моста ?

      В июне этого года уже пробовали подорвать опоры моста под водой.
      Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась подорвать опоры Крымского моста. Об этом сообщает «Украинская правда».

      При этом, по данным Telegram-канала «Рыбарь», ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом. Взрыв прогремел около одной из опор, однако она не пострадала — удар пришелся на защитные заграждения.

      «Часть обломков выбросило на дорожное полотно. Движение было временно перекрыто, сейчас оно продолжается в штатном режиме», — сообщает канал.

      Telegram-канал «Два майора» в свою очередь сообщил, что мост утром 3 июня действительно закрывался, но теперь функционирует штатно. По оценке канала, диверсия СБУ оказалась неудачной.

      https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/06/03/25946150.shtml?ysclid=mj7huakcfe67476429&utm_auth=false&updated
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Вчера, 23:38
      Да их с любого судна можно запустить, при чем тут порты?
  17. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Вчера, 21:11
    Это было вполне ожидаемо. Количество всегда переходит в качество, если его вовремя не пресечь. Вывод: все побережье бывшей Украины должно быть освобождено от бандеро-фашистов. Другой возможности и способа пресечь угрозу всему судоходству и остаткам нашего ЧФ, просто нет.
  18. MrFox Звание
    MrFox
    +1
    Вчера, 21:14
    у противника на вооружении появились автономные подводные аппараты

    Кто бы мог подумать
  19. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Вчера, 21:21
    Невольно вспоминается недавняя новость про присвоение звания адмирала флота одному дядечке.
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      +2
      Вчера, 21:39
      Так он до 19 года "готовил" черноморский флот. Вовремя соскочил.
  20. Cartalon Звание
    Cartalon
    -1
    Вчера, 21:23
    Войну на море нельзя выйграть от обороны, учитывая что десант на Одессу за пределами наших возможностей, только тотальное минировани вражеских портов и постоянное атаки по ним могут дать результат.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Вчера, 21:32
      На минах корабли "партнеров" могут подорваться нечаяно
  21. бОбрик_88 Звание
    бОбрик_88
    +2
    Вчера, 21:31
    Если даже и не попали, то взрыв был приличный и рядом , и теперь надо проверять каждый винтик . По Кузнецову не стреляли, рядом ничего взорвали, а он который год уже на ремонте.
  22. Карельский Звание
    Карельский
    +2
    Вчера, 21:31
    Вывод такой,что выводы не делают совсем.
  23. злой партизан Звание
    злой партизан
    -4
    Вчера, 21:35
    Чем больше подобных атак-тем больше срок тому кто дал приказ на осуществление этих атак. Есть и другие варианты...
  24. К_4 Звание
    К_4
    +5
    Вчера, 21:39
    Сча наш опять в бункере посидит, пока не уляжется, а затем начертит ещё одну жирную красную линию, чтобы испугались значит все. А ура-патриоты тут будут рукоплескать и кидать в воздух чепчики и прочие головные уборы.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Вчера, 22:42
      Кто этот "наш опять" бункер-мэн?
      Красные линии это пререгатива Лаврова, но вряд ли он сидит в бункере.
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Вчера, 23:02
        Специфическая украинская шутка-маркер.
  25. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Вчера, 21:41
    Черноморский флот подтверждает свой статус наиболее неуспешного подразделения российских вооруженных сил. Его единственным достижением стал запуск ракет КЛБР.
  26. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    -1
    Вчера, 21:45
    Капитализм - это про прибыль, а не про выполнение поставленных задач по защите Отечества.
    Кто не понял - тому понять не суждено...
  27. 73bor Звание
    73bor
    0
    Вчера, 21:48
    Нашим "гениальным " флотоводцам можно посоветовать только закольцевать пирс до конца и тогда никакой дрон не проскочит дёшево и сердито! laughing
  28. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Вчера, 21:49
    Это что получается, ЧФ загнан в в Цемескую бухту дальше Длиного МОЛА?
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      0
      Вчера, 23:36
      случайно плюс нажала, надо минус. Куда загнан? Это шутка такая неудачная? Ещё скажите - весь флот.
  29. hiller Звание
    hiller
    +4
    Вчера, 21:56
    Командующий ЧФ занимаемой должности не соответствует. Причём давно. Как и командир ВМБ. "Самотопы" по Новикову-Прибою. Даже " калитки" собственного двора защитить не могут. Позорище. Трижды "самотопы" am Во времена адмиралов Ушакова и Нахимова сорвали перед строем эполеты(погоны) и ордена и рядовыми матросами в десант! А может и вздёрнули на рее.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -3
      Вчера, 22:09
      ПОТЕМКИНА-Таврического забыли
      Создателя и первого начальника Черноморского флота (или как его должность правильно звучала)
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Вчера, 23:40
        Три турка минуснули? tongue
        Забавные все же тут пасутся персонажи
    2. alovrov Звание
      alovrov
      0
      Вчера, 22:40
      Справедливости ради именно Нахимов в Севастополе флагманы затопил. С того года у России ни одной победы на море.
  30. север 2 Звание
    север 2
    0
    Вчера, 22:04
    мой вопрос специалистам и знающим людям . А можно ли такой подводный дрон , что дошёл до Новороссийской ВМБ , запустить не из украинского порта , а из проходящего в украинский , или даже в российский порт , иностранного гражданского судна ? Если да , то с таким же успехом можно запустить такие же дроны и до главной базы Балтийского флота России в Балтийске с гражданских иностранных , а также с иностранных военных кораблей ходящих по Балтийскому морю ? И также по базам Северного флота , с иностранных судов идущих по северным морям ? Тогда , по моему , стоим на пороге старых а не новых опасностей для России на морях , если такое вот сейчас уже происходят .
    Дело в том , что для ЧФ это не новое . В 1954 году в Севастополе погиб линкор "Новороссийск ". По одной из главных версий причин взрыва под днищем "Новороссийска " являлась диверсия итальянских подводных пловцов . Выходит , за такое время враги изобрели подводные беспилотные аппараты , а мы что , за это время так и не научились охранять подводную акваторию своих ВМБ?
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +4
      Вчера, 22:33
      Avec une mer pas trop agitée c'est bien sur possible

      Je me rappelle que nous avions embarqué une vedette de 14 m sur un pétrolier au large de Dakar et que nous l'avions remise à l'eau dans le golfe de Guinée avec la seule grue du board c'etait un pétrolier de 250000 tonnes. Pas le modèle de navire le pieux équipé pour de telles manoeuvres mais aucun problème à faire cela.

      При не слишком бурном море это, конечно, возможно

      Я помню, как мы погрузили 14-метровый катер на танкер у берегов Дакара и спустили его на воду в Гвинейском заливе с помощью единственного крана на борту.это был танкер водоизмещением 250 000 тонн. Не самая подходящая модель корабля, приспособленная для таких маневров, но с этим проблем нет.
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +2
        Вчера, 22:39
        Un porte containers de type "feeder" peut avec les grues du bords décharger des containers de 40' et de 30t Donc un drone dans les limites de poids ( et même un peu plus !) c'est possible

        Контейнеровоз типа "фидер" может с помощью краевых кранов разгружать контейнеры грузоподъемностью 40 футов и 30 тонн, следовательно, беспилотник в пределах допустимого веса ( и даже немного больше !) возможно
    2. alovrov Звание
      alovrov
      +2
      Вчера, 22:36
      Не то чтобы не научились, но даже и не захотели.
  31. Андрей62 Звание
    Андрей62
    0
    Вчера, 22:33
    Этот подводный дрон как то управлялся и наводился, а по его остаткам ( возможно) можно это понять, и построить как может РЭБ для борьбы с дроном и т д. Выработать методику противодействия. Он же как то «зашел» под водой на территорию базы… А для охраны , как часовых (чтоб предупреждали) может использовать патрули дельфинов и т д. ?
  32. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Вчера, 22:34
    Насчет отрезать от моря - да! Но как это сделать. Морская десантная операция исключена. ВДВ тоже. А по суше не пройти. Реалии таковы, что надо точно бить по их базам. Ну и все там заминировать. Чтобы парализовать траффик.
  33. alovrov Звание
    alovrov
    +3
    Вчера, 22:35
    Бриты продолжают лютовать в Черном море, а у нас бесполезным флотским начальникам очередные звания присваивают. Каждому своё.
    Вот же долбанное ярмо на шее у страны, найдётся ли кто нибудь, кто разгонит нынешнюю флотскую шушеру и возродит российский флот?
  34. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +1
    Вчера, 22:38
    ЧФ ещё со времен СССР всегда был тёплым, блатным местом. В результате постоянно происходил отрицательный отбор на командные места во флоте. Следствие отрицательного отбора мы и наблюдаем до сих пор.
  35. moreman78 Звание
    moreman78
    +3
    Вчера, 22:39
    Твою ж маму - СЕТЕВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ давно уже придуманы! Или нашим атмиралам - это не известно?
  36. Есаул Звание
    Есаул
    +2
    Вчера, 22:45
    Если лохлов отрезать от Чёрного моря, то они новое выкопают. Нужно освобождать всю территорию полностью!
  37. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Вчера, 22:54
    Вся- эта акция «попахивает» следом «наглосаксов», они создают подводные дроны, возможно как и надводные дроны- это их рук дело. Государство 404 не имеет, не средств, не технологий данного производства.
  38. D O Звание
    D O
    0
    Вчера, 23:05
    Защита от подводных угроз разрабатывалась ещё в СССР и позднее в России. Это в первую очередь подводные акустические датчики и антенны, акустические излучатели "подсветки" подводной обстановки. Известны цифровые методы обнаружения с воздуха движущихся подводных объектов по едва заметному кильватерному следу, и т. п.
    Из средств поражения - мины, "умные" самонаводящиеся торпеды "в засаде", глубинные бомбы сбрасываемые с вертолетов, ракеты-торпеды.
    Не стоит пренебрегать и простыми но вполне эффективными средствами защиты прибрежных и береговых объектов - сеточными заграждениями, решетками.
  39. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    Вчера, 23:07
    Цитата: ian
    Цитата: topol717
    Да какая маричка. Это был британский подводный дрон.

    Рядом с вами кусок борта с эмблемой упал? Или перед взрывом лондонский акцент гидроакустики зафиксировали? Откуда такая безапелляционная уверенность? hi

    Странные вопросы задаете, ей-богу! По телевизору эксперты круглосуточно заявляют: "Очевидно, что все спланировано в Лондоне"; на ВО в любой статье каждый день аналитика в стиле: "очевидно, что это выгодно Лондону". Это вбивается в голову со страшной силой!
  40. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Вчера, 23:17
    И теперь нашему командованию придется думать, как устранить эту угрозу

    Только теперь?
    "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится."© - наше фсё!
  41. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Вчера, 23:27
    Тяо тоже можно зачистить 404 тогда и потерь среди людей не будет и война сразу закончится но кот Леопольд не вредит мышебратьям.
  42. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -2
    Вчера, 23:28
    Киев заявляет о якобы состоявшейся атаке на порт Новороссийска подводным дроном

    Очередная тема-перепись увыпатриотов, всепросральщиков и белок-истеричек.
  43. Слово Звание
    Слово
    +1
    Вчера, 23:29
    Что-то не так с командованием ЧФ, одно ЧП сменяет другое и так уже много раз.