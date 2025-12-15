Киев заявляет о якобы состоявшейся атаке на порт Новороссийска подводным дроном
Украина провела атаку на порт Новороссийска с применением неустановленного подводного автономного аппарата. По крайней мере, так подают информацию украинские ресурсы. Российские пока осторожно комментируют выложенное видео, официальные структуры не комментируют украинские заявления.
По данным с украинской стороны, СБУ провела операцию в бухте Новороссийска, в ходе которой неустановленный подводный безэкипажный аппарат якобы поразил российскую дизель-электрическую подводную лодку типа «Варшавянка» из состава Черноморского флота.
Как пишет российский канал «Архангел спецназа», взрыв произошел чуть дальше, чем сама подводная лодка, это видно по кадрам. Однако сама субмарина повреждения явно получила. Вот только их степень неизвестна. По другим данным, подводный дрон попал в пирс.
Если этот факт подтвердится, то можно констатировать, что у противника на вооружении появились автономные подводные аппараты, от которых очень сложно защититься. В принципе, к этому всё и шло, надводные БЭКи перестали быть эффективным средством для атак портов и военных баз, с ними наши научились бороться. Теперь пришел черед подводных. И теперь нашему командованию придется думать, как устранить эту угрозу - в любом случае.
Ну и в заключение: киевскую хунту необходимо отрезать от Черного моря, беря под контроль всё побережье, включая Николаев и Одессу. После этого остатки Украины никому не будут нужны, включая европейских спонсоров. Да и на море станет гораздо спокойнее.
