Переговоры в Берлине: Трамп доволен, Мерц хочет перемирия, а Зеленский денег

8 275 27
Переговоры в Берлине: Трамп доволен, Мерц хочет перемирия, а Зеленский денег

Трамп доволен прошедшими в Берлине переговорами, Мерц требует от России «рождественского перемирия», а Зеленский заявляет, что озвученные американцами требования являются российскими. Это краткий итог сегодняшних переговоров США и Украины.

Начнем обзор с Зеленского, который покинул переговоры в Берлине, оставив вместо себя Умерова. По словам «нелегитимного», в ходе встречи американцы не выдвигали никаких требований со стороны США, они просто повторяли российские. Поэтому украинская делегация и продолжает стоять на своем, принимать условия Москвы Киев не хочет. К тому же клоун хочет европейских денег.



Немецкий канцлер Фридрих Мерц, принимавший участие в переговорах на стороне Киева, запросил рождественское перемирие у России. Причем явно нарываясь на ответ в грубой форме. Он обвинил Москву в якобы отсутствии человечности.

Может быть, у российского правительства всё ещё остались остатки человечности, и оно оставит людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира.


Ну а Дональд Трамп доволен проходящими в Берлине переговорами, по его мнению, США уже закрыли 90% противоречий между Москвой и Киевом. Остальные 10% он обещает закрыть в ближайшее время. По словам американских представителей, осталось решить вопросы с выводом войск с Донбасса, численности ВСУ и гарантиям для Киева. А потом подписанный Зеленским план будет передан России.

Вот только в Москве говорят совсем другое. Да, план Трампа в некоторой степени соответствует российскому и может быть принят как основа. Но подписывать его Россия не собирается, ей нужен свой, российский. Но с другой стороны, чем больше уступок со стороны Киева продавят США, тем быстрее пойдет диалог.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наган Звание
    Наган
    +4
    Вчера, 21:18
    К тому же клоун хочет европейских денег.
    Он хочет российских денег, застрявших в Бельгии. Но Бельгия пока сопротивляется, потому что передавать деньги будут торжественно от имени ЕС, а отвечать за них потом Бельгии. А так, свободных денег, помимо дефицита бюджета, у стран ЕС нет.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +3
      Вчера, 21:26
      Дефицит бюджета - вещь подходящая для дележа с зелей.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Вчера, 22:12
        Вот только не внуку нациста упрекать русских в бесчеловечности... Вот когда мы, как это сделали немцы в 41-м вторгнемся в Германию, разрушим её до основания и убьём 27 млн. немцев, вот тогда и на равных поговорим о человечности...
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Вчера, 23:57
          Цитата: Lev_Russia
          Вот когда мы, как это сделали немцы в 41-м вторгнемся в Германию, разрушим её до основания и убьём 27 млн. немцев,

          обдолбышу запретили фоткаться на фоне бундестага
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Вчера, 21:34
      Цитата: Наган
      Он хочет российских денег,
      российских денег то же нет,
      Российские активы в Европе это долги европейских стран России оформленные в Брюсселе.
    3. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Вчера, 23:03
      no free money, except.... they will print eurodollars.. give the nazis a wink and a dink -4- 10B$. then claim the biggie freeze thru a new court case.. usuak scams
  2. кот Краш Звание
    кот Краш
    +3
    Вчера, 21:24
    Мер(зав)цу за подобные речи надо бы причёску крупной наждачкой зачистить.
    1. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Вчера, 23:05
      lets go w kneel - wipe the neck
  3. Tusv Звание
    Tusv
    +5
    Вчера, 21:25
    Фридрих Мерц, принимавший участие в переговорах на стороне Киева, запросил рождественское перемирие у России. Причем явно нарываясь на ответ в грубой форме. Он обвинил Москву в якобы отсутствии человечности

    Так херр Мерц. Человечное это для людей, а для бешенных животных. Ну сам понимаешь
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Вчера, 23:10
      Цитата: Tusv
      Так херр Мерц. Человечное это для людей, а для бешенных животных. Ну сам понимаешь
      А что случилось? Чего они так топят за перемирие? Может, стОит им напомнить про "победу над Россией на поле боя"? Не их слова, не?
      Вот тогда, когда победят - тогда и поговорим про "перемирие".

      Кто как, а я люблю таких "сложных" партнёров на переговорах "умывать" их же словами. Такое их отрезвляет и бесит. А когда они начинают терять равновесие - больше ошибок делают.
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Вчера, 21:30
    Думаю, что договариваться с этой кодлой можно, только об условиях безоговорочной капитуляции. А, гарантировать им можно, только справедливый суд и наказание.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Вчера, 21:31
    Донбасс бы Зе сдал, от него требуют Херсон и Запорожье, - пока ломается.
    А европейцы капитуляцию в виде признания новых регионов подписывать пока не созрели.
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      -2
      Вчера, 21:58
      Думаб взять Донбас для РФ никаких проблем не состовляет, при соответсвующем указе вопрос двух - трех недель!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 22:26
      Цитата: Andobor
      А европейцы капитуляцию в виде признания новых регионов подписывать пока не созрели.

      Европейцы надеются на новые страшные санкции, теперь-то уж РФ точно не выдержит такого жуткого наказания, ведь это явный подрыв боеспособности российской армии. laughing
      Новым объектом для санкций Европейского союза теперь стала армия России. ЕС стал вводить санкции против российских войсковых подразделений. Об этом сообщает RT.

      Как сообщает агентство, Евросоюз включил в санкционный список 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС России, дислоцированный в Калининградской области.

      В соответствующем постановлении указано, что данное подразделение имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и обороны российского региона. Согласно предоставленной информации, его основная задача — подавление GPS-сигналов, что особенно затрагивает страны Балтии.

      «О степени влияния санкций ЕС на боеготовность подразделения говорить нелепо. Ну, кроме дружного хохота личного состава, разумеется», — прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале журналист Сергей Мардан.

      https://eadaily.com/ru/news/2025/12/15/dalshe-uzhe-nekuda-es-stal-vvodit-sankcii-protiv-rossiyskoy-armii
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Вчера, 21:47
    То кто нам мешает, тот нам и поможет. smile
  7. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Вчера, 21:51
    "Зеленский заявляет, что озвученные американцами требования являются российскими." Через чур навязчивый тезис набил уже оскомину. К победе готовят?
  8. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +4
    Вчера, 22:02
    Лжец Мерцлер/Гитлер 2.0 не пользуется поддержкой в ​​Германии и даже не заботится о собственном народе! Он добивается повышения налогов, накапливает миллиардные долги для киевского режима, которые придется выплачивать нынешнему и будущим поколениям, и сокращает социальные пособия. Его инфраструктура оставляет желать лучшего (мягко говоря).
    В этом году в Германии обанкротилось около 25 000 компаний. Уровень безработицы составляет примерно 6,1–6,3%. Социальные пособия сокращаются. Взносы на медицинское страхование растут. Все больше людей покидают Германию. К маю 2025 года эмигрировало уже 113 000 немцев, а за весь 2024 год их число приблизилось к 270 000, и, вероятно, в 2025 году эта цифра будет превышена.
    Ничто из этого не интересует Мерцлера/Гитлера 2.0, «федеральное правительство»!

    Вот вам и сердце! России не стоит воспринимать этого комика Мерцлера всерьёз!
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Вчера, 22:20
      Все больше людей покидают Германию. К маю 2025 года эмигрировало уже 113 000 немцев, а за весь 2024 год их число приблизилось к 270 000, и, вероятно, в 2025 году эта цифра будет превышена.
      Зато вместо этих бюргеров в Германию въехали ещё больше негров, арабов и прочих "ценных специалистов". laughing
  9. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Вчера, 22:05
    Мерц хочет перемирия, а Зеленский денег

    Ну пусть Мерц даст Зеленюху на дозу из своего кармана. Какие проблемы?
  10. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    Вчера, 22:11
    Короче в результате этого междусобойчика подвижек к единому варианту нет и все остались при своих интересах, матрасы со своим планом, мерц с тупым предложением, зелепука с протянутой рукой. Вот и ладненько. winked
  11. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Вчера, 22:23
    США уже закрыли 90% противоречий между Москвой и Киевом.
    осталось решить вопросы с выводом войск с Донбасса, численности ВСУ и гарантиям для Киева.
    Если эти вопросы остались что что же тогда решили? recourse
  12. север 2 Звание
    север 2
    0
    Вчера, 22:47
    Цитата: LeutnantTom
    Лжец Мерцлер/Гитлер 2.0 не пользуется поддержкой в ​​Германии и даже не заботится о собственном народе! Он добивается повышения налогов, накапливает миллиардные долги для киевского режима, которые придется выплачивать нынешнему и будущим поколениям, и сокращает социальные пособия. Его инфраструктура оставляет желать лучшего (мягко говоря).
    В этом году в Германии обанкротилось около 25 000 компаний. Уровень безработицы составляет примерно 6,1–6,3%. Социальные пособия сокращаются. Взносы на медицинское страхование растут. Все больше людей покидают Германию. К маю 2025 года эмигрировало уже 113 000 немцев, а за весь 2024 год их число приблизилось к 270 000, и, вероятно, в 2025 году эта цифра будет превышена.
    Ничто из этого не интересует Мерцлера/Гитлера 2.0, «федеральное правительство»!

    Вот вам и сердце! России не стоит воспринимать этого комика Мерцлера всерьёз!

    до прихода к власти Гитлера все показания населения Германии были сто раз хуже , чем сегодня при при власти этого Мерца . И как потом Гилер сумел всех немцев за собой повести , накормить и деть , дать работу и " мечту". этой старой "мечтой" только пака "беремена " элита Европы и Германии , и по всей вероятности ждёт прихода настоящего , современного Гитлера . Помните фильм "Белый тигр"? Советский танкист говорить , что пока Белого тигра он не сожжёт , до тех пор это не кончится . Он затаится , будет ждать лет пятьдесят , сто лет - а потом опят выползет ! Вот он ждал затаившись восемьдесят лет , и пытается опять выползти . Пытается пока нет современного нового Гитлера в Европе. Как только он появится , так зверь нацизма и фашизма оживёт полностью и опять будет готов к прыжку на Россию . И немцы пойдут за ним , сильнее фашистко-нациссткого наркотика что арийцы высшая нация -сильнее этого наркотика нет на свете .
  13. medium roast Звание
    medium roast
    -2
    Вчера, 23:02
    its monday SSDD - russians surrender... frontal lobootomies w ice piks
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 23:45
      а зачем вам сделали лоботомию?
  14. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 23:13
    оставит людей в покое на несколько дней.

    Людей?
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 23:44
    Мерц хочет перемирия, а Зеленский денег
    а мне интересно чего хочет руководство России
  16. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 23:58
    Переговоры напоминают обычную тусовку ещё девочек и привычная картина для ржавого с времён общения с Эпштейном, все имеют хотелки и претензии к России, а она то идёт своим путём.