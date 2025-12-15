Может быть, у российского правительства всё ещё остались остатки человечности, и оно оставит людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира.

Трамп доволен прошедшими в Берлине переговорами, Мерц требует от России «рождественского перемирия», а Зеленский заявляет, что озвученные американцами требования являются российскими. Это краткий итог сегодняшних переговоров США и Украины.Начнем обзор с Зеленского, который покинул переговоры в Берлине, оставив вместо себя Умерова. По словам «нелегитимного», в ходе встречи американцы не выдвигали никаких требований со стороны США, они просто повторяли российские. Поэтому украинская делегация и продолжает стоять на своем, принимать условия Москвы Киев не хочет. К тому же клоун хочет европейских денег.Немецкий канцлер Фридрих Мерц, принимавший участие в переговорах на стороне Киева, запросил рождественское перемирие у России. Причем явно нарываясь на ответ в грубой форме. Он обвинил Москву в якобы отсутствии человечности.Ну а Дональд Трамп доволен проходящими в Берлине переговорами, по его мнению, США уже закрыли 90% противоречий между Москвой и Киевом. Остальные 10% он обещает закрыть в ближайшее время. По словам американских представителей, осталось решить вопросы с выводом войск с Донбасса, численности ВСУ и гарантиям для Киева. А потом подписанный Зеленским план будет передан России.Вот только в Москве говорят совсем другое. Да, план Трампа в некоторой степени соответствует российскому и может быть принят как основа. Но подписывать его Россия не собирается, ей нужен свой, российский. Но с другой стороны, чем больше уступок со стороны Киева продавят США, тем быстрее пойдет диалог.