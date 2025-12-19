Центрально-европейский трубопровод: стратегический актив в войне с Россией
Кровь для войны с Россией
Западные политики стараются убедить свой электорат в неизбежности войны с Россией. Не приводя при этом никаких рациональных доводов, зачем это вообще нашей стране. Марк Рютте, которому по должности положено пугать и быть напуганным, говорит следующее:
Он предупредил, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет, и призвал срочно увеличить расходы на оборону и производство вооружений. Рютте подчеркнул: «Если НАТО выполнит обязательства, эту трагедию можно предотвратить». Риторика, переходящая в истерику. Европа действительно перевооружается. Если сравнивать ВПК с условно мирными временами в прошлом и условно военным настоящим, то объемы ввода новых производств выросли в три раза. Не колоссально, но очень внушительно. На фоне новых танков, ракет и самолетов сравнительно незаметно проходит модернизация стратегического актива НАТО в Европе – центрально-европейского трубопровода (Central Europe Pipeline System – CEPS). Но вначале немного истории.
CEPS была создана в конце 1950-х годов в рамках программы общей инфраструктуры НАТО (NATO Common Infrastructure Program) на фоне холодной войны. Основная цель — обеспечить надежное и быстрое снабжение керосином, бензином и дизелем авиации и наземной техники союзных войск в случае конфликта. Строго говоря, «великий европейский трубопровод» не появился на пустом месте. Бельгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерланды уже обладали фрагментами трубопроводной инфраструктуры, включая хранилища, насосные станции и подключения к аэропортам. Осталось только соединить всё это хозяйство в единую сеть.
В настоящее время именно по территориям этих пяти стран проложены все 5200-5400 км военного трубопровода. Называть его сугубо военным не совсем правильно – львиная доля трафика нефтепродуктов используется гражданскими. Например, питают крупные аэропорты. Для нужд военных в мирное время мощность CEPS избыточна, и предприимчивым европейцам грех было не заработать. Натовская трубопроводная сеть подключена к одиннадцати НПЗ, шести морским портам, трем железнодорожным станциям и 16 автомобильным наливным колонкам.
В 1980-х система подверглась атакам террористических групп: в 1984–1985 годах бельгийская организация «Коммунистические боевые ячейки» и активисты «Фракции Красной армии» в Германии совершили несколько взрывов на трубопроводах. Это произошло в самый разгар холодной войны и продемонстрировало уязвимость стратегического трубопровода. С большой долей вероятности можно предположить, что ничего принципиального нового для защиты этого объекта европейцы не предприняли. А объект очень значительный. Диаметр трубы варьируется от 152 до 305 мм. Глубина залегания сравнительно небольшая – до одного метра. В условиях военного конфликта, тем более с Россией, это смешно – перерубить трассу можно удачным попаданием легкого беспилотника, не говоря уже о распределенной атаке изделий типа «Герань».
Обратной стороной выступает сравнительно простой ремонт поврежденных сегментов. В НАТО утверждают о 72 часах, требующихся на устранение неисправности любого масштаба. Но есть и серьезные недостатки. Для смены типа топлива приходится очищать резервуары для хранения и полностью сливать топливо из труб при переходе, например, с авиационного топлива на дизельное или синтетическое. Впрочем, это не уникальная особенность европейского трубопровода.
Больше и длиннее
Неправильно говорить, что CEPS единственная в своем роде в Старом Свете. Она самая большая и самая «военная», но есть еще несколько трубопроводных магистралей. В Северной Европе имеется NEPS (North European Pipeline System), проходящий через Данию и Германию. Труба короче CEPS. Всего несколько сотен километров, но в остальном полностью её копирует — аналогичны диаметры и глубины залегания. В рамках НАТО есть еще семь национальных систем: в Исландии (ICPS), Норвегии (NOPS), Португалии (POPS), Северной Италии (NIPS), Греции (GRPS) и две в Турции (TUPS) — западная и восточная. Помимо самих трубопроводных сетей, которые соединены с портами и нефтеперерабатывающими заводами, национальные системы включают в себя хранилища горюче-смазочных материалов общей вместимостью более 4 миллионов кубических метров, а также насосные станции и пункты погрузки для дальнейшей транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.
Европейская трубопроводная система для нужд НАТО
По расчетам аналитиков НАТО, в случае войны ожидается, что на долю ВВС будет приходиться до 85% общего расхода топлива, сухопутные войска будут расходовать 10%, а военно-морские силы — 5%. Но у врагов проблемы. Дело в крайних восточных точках трубопроводной системы.
Напомним, что строили CEPS и ему подобные после Второй мировой войны с учетом реалий на земле. То есть в Восточный блок сунуться было невозможно. А когда НАТО безрассудно шагнул ближе к России, все трубопроводы остались позади. Самые восточные точки трубопровода — Нойбург в Баварии, на юге Германии, и Брамше в Нижней Саксонии, на северо-западе Германии. Датско-немецкий NEPS доходит до Хона в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Передовые части НАТО, которые рванут на восток, рискуют остановиться с пустыми баками. CEPS способен транспортировать 12 миллионов кубометров топлива в год, включая авиационный керосин, дизельное топливо, бензин и керосин. Если не дотянуть ветки трубопровода хотя бы до Польши и Прибалтики, воевать с Россией будет худо. Враг не стесняется приводить подробные прогнозы:
В октябре 2025 подписано соглашение о подключении Польши: строительство более 300 км трубопровода от немецкой границы до Быдгоща, стоимость около 4,6 млрд евро. Также поляки намерены подключиться и к северному трубопроводу NEPS. Всё это образует уже новую структуру – EEPS (Eastern Europe Pipeline System), то есть не центрально-европейский трубопровод, а восточно-европейский. В перспективе к сетке подключат военные объекты не только в Польше, но и в Чехии, Прибалтике и, в перспективе, Румынии с Болгарией.
Каждый километр трубопровода оценивается в один миллион евро. Предполагают привлечь до 22-23 миллиардов со сроком реализации в 20-25 лет. Но самое удивительное не в масштабах и длительности производства, а в том, когда НАТО решилось перетянуть стратегический трубопровод поближе к России. Наверное, кому-то думается, что случилось это в 2022 году – максимум в 2023-м. Нет, решение о рывке на восток было выработано еще в 2021 году. Наступление НАТО на восток как не останавливалось с распада СССР, так и не завершилось до сих пор.
