Центрально-европейский трубопровод: стратегический актив в войне с Россией

Кровь для войны с Россией

Мы — следующая цель России. Конфликт у наших дверей. Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к войне в масштабе, который пережили наши деды и прадеды.

Больше и длиннее



Европейская трубопроводная система для нужд НАТО

В случае проведения совместной операции НАТО на восточном фланге потребление топлива, скорее всего, превысит пропускную способность существующей инфраструктуры еще до начала полномасштабных боевых действий — во время сосредоточения сил союзников. Такой всплеск спроса будет вызван перемещением сухопутных войск, воздушными перевозками и боевыми вылетами истребителей для защиты воздушного пространства. Поэтому важно не только подключить восточный фланг к сети топливных трубопроводов НАТО, но и создать обширные хранилища, устойчивые к действиям противника. Обеспечение всего Центрально-Европейского театра военных действий топливом исключительно с помощью железнодорожных и автомобильных цистерн может быстро привести к его нехватке. Более того, это снизит пропускную способность автомобильных и железнодорожных сетей, которые и без того будут испытывать значительную нагрузку из-за других логистических задач военного времени. Кроме того, топливо, перевозимое в цистернах, гораздо легче отследить, что повышает риск раскрытия мест сосредоточения войск.