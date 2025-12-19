Центрально-европейский трубопровод: стратегический актив в войне с Россией

2 545 19
Центрально-европейский трубопровод: стратегический актив в войне с Россией


Кровь для войны с Россией


Западные политики стараются убедить свой электорат в неизбежности войны с Россией. Не приводя при этом никаких рациональных доводов, зачем это вообще нашей стране. Марк Рютте, которому по должности положено пугать и быть напуганным, говорит следующее:



Мы — следующая цель России. Конфликт у наших дверей. Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к войне в масштабе, который пережили наши деды и прадеды.

Он предупредил, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет, и призвал срочно увеличить расходы на оборону и производство вооружений. Рютте подчеркнул: «Если НАТО выполнит обязательства, эту трагедию можно предотвратить». Риторика, переходящая в истерику. Европа действительно перевооружается. Если сравнивать ВПК с условно мирными временами в прошлом и условно военным настоящим, то объемы ввода новых производств выросли в три раза. Не колоссально, но очень внушительно. На фоне новых танков, ракет и самолетов сравнительно незаметно проходит модернизация стратегического актива НАТО в Европе – центрально-европейского трубопровода (Central Europe Pipeline System – CEPS). Но вначале немного истории.


CEPS была создана в конце 1950-х годов в рамках программы общей инфраструктуры НАТО (NATO Common Infrastructure Program) на фоне холодной войны. Основная цель — обеспечить надежное и быстрое снабжение керосином, бензином и дизелем авиации и наземной техники союзных войск в случае конфликта. Строго говоря, «великий европейский трубопровод» не появился на пустом месте. Бельгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерланды уже обладали фрагментами трубопроводной инфраструктуры, включая хранилища, насосные станции и подключения к аэропортам. Осталось только соединить всё это хозяйство в единую сеть.

В настоящее время именно по территориям этих пяти стран проложены все 5200-5400 км военного трубопровода. Называть его сугубо военным не совсем правильно – львиная доля трафика нефтепродуктов используется гражданскими. Например, питают крупные аэропорты. Для нужд военных в мирное время мощность CEPS избыточна, и предприимчивым европейцам грех было не заработать. Натовская трубопроводная сеть подключена к одиннадцати НПЗ, шести морским портам, трем железнодорожным станциям и 16 автомобильным наливным колонкам.

В 1980-х система подверглась атакам террористических групп: в 1984–1985 годах бельгийская организация «Коммунистические боевые ячейки» и активисты «Фракции Красной армии» в Германии совершили несколько взрывов на трубопроводах. Это произошло в самый разгар холодной войны и продемонстрировало уязвимость стратегического трубопровода. С большой долей вероятности можно предположить, что ничего принципиального нового для защиты этого объекта европейцы не предприняли. А объект очень значительный. Диаметр трубы варьируется от 152 до 305 мм. Глубина залегания сравнительно небольшая – до одного метра. В условиях военного конфликта, тем более с Россией, это смешно – перерубить трассу можно удачным попаданием легкого беспилотника, не говоря уже о распределенной атаке изделий типа «Герань».

Обратной стороной выступает сравнительно простой ремонт поврежденных сегментов. В НАТО утверждают о 72 часах, требующихся на устранение неисправности любого масштаба. Но есть и серьезные недостатки. Для смены типа топлива приходится очищать резервуары для хранения и полностью сливать топливо из труб при переходе, например, с авиационного топлива на дизельное или синтетическое. Впрочем, это не уникальная особенность европейского трубопровода.

Больше и длиннее


Неправильно говорить, что CEPS единственная в своем роде в Старом Свете. Она самая большая и самая «военная», но есть еще несколько трубопроводных магистралей. В Северной Европе имеется NEPS (North European Pipeline System), проходящий через Данию и Германию. Труба короче CEPS. Всего несколько сотен километров, но в остальном полностью её копирует — аналогичны диаметры и глубины залегания. В рамках НАТО есть еще семь национальных систем: в Исландии (ICPS), Норвегии (NOPS), Португалии (POPS), Северной Италии (NIPS), Греции (GRPS) и две в Турции (TUPS) — западная и восточная. Помимо самих трубопроводных сетей, которые соединены с портами и нефтеперерабатывающими заводами, национальные системы включают в себя хранилища горюче-смазочных материалов общей вместимостью более 4 миллионов кубических метров, а также насосные станции и пункты погрузки для дальнейшей транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.


Европейская трубопроводная система для нужд НАТО

По расчетам аналитиков НАТО, в случае войны ожидается, что на долю ВВС будет приходиться до 85% общего расхода топлива, сухопутные войска будут расходовать 10%, а военно-морские силы — 5%. Но у врагов проблемы. Дело в крайних восточных точках трубопроводной системы.

Напомним, что строили CEPS и ему подобные после Второй мировой войны с учетом реалий на земле. То есть в Восточный блок сунуться было невозможно. А когда НАТО безрассудно шагнул ближе к России, все трубопроводы остались позади. Самые восточные точки трубопровода — Нойбург в Баварии, на юге Германии, и Брамше в Нижней Саксонии, на северо-западе Германии. Датско-немецкий NEPS доходит до Хона в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Передовые части НАТО, которые рванут на восток, рискуют остановиться с пустыми баками. CEPS способен транспортировать 12 миллионов кубометров топлива в год, включая авиационный керосин, дизельное топливо, бензин и керосин. Если не дотянуть ветки трубопровода хотя бы до Польши и Прибалтики, воевать с Россией будет худо. Враг не стесняется приводить подробные прогнозы:

В случае проведения совместной операции НАТО на восточном фланге потребление топлива, скорее всего, превысит пропускную способность существующей инфраструктуры еще до начала полномасштабных боевых действий — во время сосредоточения сил союзников. Такой всплеск спроса будет вызван перемещением сухопутных войск, воздушными перевозками и боевыми вылетами истребителей для защиты воздушного пространства. Поэтому важно не только подключить восточный фланг к сети топливных трубопроводов НАТО, но и создать обширные хранилища, устойчивые к действиям противника. Обеспечение всего Центрально-Европейского театра военных действий топливом исключительно с помощью железнодорожных и автомобильных цистерн может быстро привести к его нехватке. Более того, это снизит пропускную способность автомобильных и железнодорожных сетей, которые и без того будут испытывать значительную нагрузку из-за других логистических задач военного времени. Кроме того, топливо, перевозимое в цистернах, гораздо легче отследить, что повышает риск раскрытия мест сосредоточения войск.

В октябре 2025 подписано соглашение о подключении Польши: строительство более 300 км трубопровода от немецкой границы до Быдгоща, стоимость около 4,6 млрд евро. Также поляки намерены подключиться и к северному трубопроводу NEPS. Всё это образует уже новую структуру – EEPS (Eastern Europe Pipeline System), то есть не центрально-европейский трубопровод, а восточно-европейский. В перспективе к сетке подключат военные объекты не только в Польше, но и в Чехии, Прибалтике и, в перспективе, Румынии с Болгарией.

Каждый километр трубопровода оценивается в один миллион евро. Предполагают привлечь до 22-23 миллиардов со сроком реализации в 20-25 лет. Но самое удивительное не в масштабах и длительности производства, а в том, когда НАТО решилось перетянуть стратегический трубопровод поближе к России. Наверное, кому-то думается, что случилось это в 2022 году – максимум в 2023-м. Нет, решение о рывке на восток было выработано еще в 2021 году. Наступление НАТО на восток как не останавливалось с распада СССР, так и не завершилось до сих пор.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. путник 63 Звание
    путник 63
    +2
    Сегодня, 04:38
    Вот именно! "Наступление НАТО на восток как не останавливалась с распадом СССР так и не завершилось до сих пор!" За, что конечно "сердечный" привет Горбачёву и Шиворнадзе! Вот уж два убл-ка! Вывести ЮГВ,ЦГВ, СВГ в чистое поле и палатки? Кто то скажет, что это "сказки", но я в этих сказках жил! Да немцы выделили средства для военных городков, но до их сдачи прошло около двух лет! А эти два года? Вы когда ни будь жили в спортзале, разделенным фанерой на кубрики? Про палатки уже говорил.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 06:13
      Цитата: путник 63
      Вывести ЮГВ,ЦГВ, СВГ в чистое поле и палатки?

      Предполагаю - ГСВГ...Было...Было и размещение в учебных и кадрированных частях...Сколько было исковеркано судеб...
      1. путник 63 Звание
        путник 63
        0
        Сегодня, 06:36
        Извините, опечатка! Изначально было СГВ, Про ГСВГ я говорил уже в том ключе, что под этот вывод хоть какое то финансирование было заложено. А вот три группы войск были выведены... да нет не выведены, а скорее эвакуированы. Если не сказать хлеще! А так хочется!!!
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 07:53
      А кого благодарить за Швецию и Финляндию?А про Ваш случай,то видел как живут люди и техника в поле.
      1. AMG Звание
        AMG
        0
        Сегодня, 08:59
        Намеки какие-то у вас непонятные. Может поясните?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 09:58
          А что тут непонятного?В результате каких неуклюжих действий это произошло?
          1. AMG Звание
            AMG
            0
            Сегодня, 10:01
            Опять непонятно, опять уклонение. Говорите прямо, не бойтесь.
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 10:02
              Включите мозг не юродствуйте yes
              1. AMG Звание
                AMG
                0
                Сегодня, 10:04
                Опять в кусты, не позорьте погон.
    3. Boris55
      Boris55
      -1
      Сегодня, 09:07
      Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

      Цитата: путник 63
      Да немцы выделили средства для военных городков

      Немцы предлагали выделить каждому военнослужащему лично сумму, на которую они могли купить трёх комнатную квартиру хоть в Москве. Но наши рукоблуды сказали - неее, денежки нам ....

      По статье. Достаточно десятка "Орешников", что бы уничтожить входные терминалы и все эти трубопроводы заполнять будет не чем.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 05:19
    Наступление НАТО на восток как не останавливалось с распада СССР, так и не завершилось до сих пор.
    Трубопровод им в глотку
    1. Boris55
      Boris55
      -1
      Сегодня, 09:13
      Суть Русской цивилизации есть большевизм.

      Цитата: Uncle Lee
      Трубопровод им в глотку

      Мы не ищем лёгких путей! До глодки мы трубу начнём засовывать сзади.
      Традиция у нас такая - на кол сажать.
  3. Maluck Звание
    Maluck
    +1
    Сегодня, 07:23
    Диаметр трубы варьируется от 152 до 305 мм.

    Автор, походу нолик забыли добавить...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 07:55
      Для снабжения 40-й армии труба и то поболе была..
      1. AMG Звание
        AMG
        0
        Сегодня, 09:03
        Не более 150 мм, потому что это был полевой трубопровод, лежащий на поверхности.
    2. SovAr238A Звание
      SovAr238A
      0
      Сегодня, 09:12
      Автор почти все правильно написал.
      диаметр используемых стальных труб: 4-12 дюймов (10-30см).
  4. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:47
    Диаметр трубы варьируется от 152 до 305 мм.

    Диаметр труб из России в Европу - 1400 мм

    И вообще - козырь перебивается 1 ракетой. Но не по трубе, а по компрессорной станции
    1. SovAr238A Звание
      SovAr238A
      0
      Сегодня, 09:18
      Цитата: BAI
      Диаметр трубы варьируется от 152 до 305 мм.

      Диаметр труб из России в Европу - 1400 мм

      И вообще - козырь перебивается 1 ракетой. Но не по трубе, а по компрессорной станции


      На жидком топливе нет компрессорных станций.
      Есть Промежуточные перекачивающие станции и линейные производственно-диспетчерские станции. Назначение их понятно из названия.

      Военные трубопроводы НАТО не имеют наземных объектов.
      Их много, они все подземные и очень малогабаритные и компактные.
      На то они и военные.
  5. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    0
    Сегодня, 09:29
    Жаль, что в нашей структуре тылового обеспечения - нет такой системы, как придумали НАТОвцы еще в середине 50-х годов.
    Сейчас, после 3 лет наблюдений войны и возможной войны с НАТО - это уже явно показано актуальным.
    Практически все ЛПДС и ПНПС находящиеся в прифронтовой зоне на отдалении до 500-700 ум - были подвергнуты ударам со стороны укров и выводились из строя на достаточно продолжительные срок. некоторые не восстановлены до сих пор.
    Укры регулярно бьют по составам с топливом в прифронтовой полосе.
    Роликов подобных было не один и не два.

    Наличие резервной системы снабжения войск, пусть и малыми трубами, заглубленными в землю как трубами, так и хранилищами и насосно-диспетчерскими пунктами - это отличная идея!
    крайне полезная всегда.
    В НАТО обслуживанием этих трубопроводов занимается очень мало людей.
    там менее 500 человек на всю систему.
    и хранят они в своих хранилищах по стандарту предвоенного положения 5,5 млн кубометров.

    Они также перемещают для коммерсантов практически все виды нефтепереработки , что бы не простаивали и компенсировали затраты на содержание.

    Но у нас 2 монополиста - Транснефть и Газпром.
    Чье лобби, всегда перевешивает военную безопасность страны.

    Вот так выглядят в реальности эти объекты.