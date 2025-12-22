Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Египта
В настоящее время Египет имеет одну из самых сильных армий на Ближнем Востоке, и общая численность египетских вооруженных сил составляет 438 тыс. человек. Войска в основном оснащены техникой и вооружением зарубежного производства. Это образцы, закупленные в США, СССР/России, КНР и Европе. Но также ведётся лицензионный выпуск иностранных изделий оборонного назначения и разработка собственного оружия.
Египет традиционно приобретает военную технику в разных странах и не полагается исключительно на одного поставщика, что является страховкой на случай внезапных санкций, которые могли бы лишить его вооруженные силы запасных частей и боеприпасов. Так, в данный момент ВВС Египта эксплуатируют реактивные самолеты, поставляемые из России, Франции, США и Китая, и ситуация в других родах войск египетских вооруженных сил мало чем отличается. Это значительно усложняет снабжение запасными частями, расходными материалами и боеприпасами, но такая ситуация гарантирует, что вооруженные силы Египта никогда не останутся полностью безоружными. В полной мере это относится и к беспилотным летательным аппаратам.
После окончания Второй мировой войны интерес в мире к БПЛА был небольшим, и они в основном рассматривались в роли воздушных мишеней для тренировки зенитных расчётов и как фоторазведчики ближней зоны. В 1950-1970-е годы в США и СССР создавались и принимались на вооружение реактивные беспилотники, способные вести фото-, телевизионную, радиотехническую и радиационную разведку местности, а также ставить помехи средствам связи и ПВО на удалении от нескольких десятков до нескольких сотен километров от места запуска.
Американцы активно использовали реактивные дроны в ходе боевых действий в Юго-Восточной Азии, а сразу после завершения войны во Вьетнаме испытывали беспилотники, которые могли нести боевую нагрузку. Впрочем, в США это направление в то время особого развития не получило, и об ударно-разведывательных БПЛА на какое-то время забыли.
Однако забыли о беспилотных аппаратах не везде, и в Израиле продолжили активно создавать разведывательные дистанционно пилотируемые аппараты среднего класса, которые продемонстрировали высокую эффективность в начале-середине 1980-х в ходе боестолкновений с сирийскими войсками. Об израильских беспилотниках «Maстифф» в мире заговорили после операции «Арцаб-19», проведенной в июне 1982 года, в ходе которой удалось разгромить сирийскую группировку ПВО «Феда» в Ливане. Помимо борьбы с сирийскими ЗРК и радарами дроны активно вели разведку в интересах Сухопутных войск.
Египтяне внимательно следили за достижениями Израиля в области БПЛА, но напрямую закупать израильские беспилотные системы не могли. В 1978 году на саммите в Кэмп-Дэвиде было заключено предварительное соглашение, а в 1979 году в Вашингтоне главы государств подписали договор о мире между Израилем и Египтом, что открыло египетским военным возможность приобретать оружие в США и странах НАТО.
Реактивный разведывательный БПЛА Teledyne Ryan Model 324 Scarab
Стремление Египта диверсифицировать источники вооружения и техники находят отражение и в его арсенале беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время Египет эксплуатирует несколько типов БПЛА, и страна уверенно движется к дальнейшему развитию своих беспилотных возможностей, не только приобретая новые дроны, но и получая лицензии на их производство, а также разрабатывая собственные аппараты. На каком-то этапе в области беспилотных систем военного назначения египетская армия даже обошла Вооруженные силы России.
После «беспилотного прорыва», достигнутого Израилем, интерес к разведывательным беспилотникам стали проявлять другие ближневосточные государства. Для ведения дальней разведки на дальности 500 км и более египетские генералы хотели получить улучшенный вариант БПЛА AQM-34 Lightning Bug, неплохо себя проявившего во Вьетнаме и эксплуатировавшегося в составе ВВС Израиля. Однако к середине 1980-х этот аппарат, ведущий свою родословную с середины 1950-х, безнадёжно устарел, и американская компания Teledyne Ryan для Египта заново спроектировала реактивный дрон Model 324 Scarab.
Первый реактивный «Скарабей», построенный по египетскому заказу, поднялся в воздух в 1988 году. Это был весьма изящный беспилотник с низко расположенным стреловидным крылом, двухкилевым хвостовым оперением, оснащённый турбореактивным двигателем Teledyne CAE 373-8C тягой 4,3 кН и воздухозаборником в верхней задней части фюзеляжа. Этот БПЛА имеет длину 6,12 м, размах крыльев – 3,35 м. Снаряженный вес – 1 130 кг. Максимальная скорость – 970 км/ч. Потолок – 16 000 м. Практическая дальность – 2 250 км.
Запуск БПЛА Model 324 Scarab при помощи стартового твердотопливного ускорителя
Запуск БПЛА Model 324 осуществляется с буксируемого прицепа с помощью твердотопливного ускорителя, а посадка — на парашюте. Перед посадкой в нижней части фюзеляжа активируется надувной мешок-амортизатор.
Беспилотный реактивный разведчик Model 324 имеет длину 6,12 м, размах крыльев – 3,35 м. Снаряженный вес – 1130 кг. Максимальная скорость – 970 км/ч. Потолок – 16 000 м. Практическая дальность – 2250 км. Управление на маршруте осуществляется по заранее введённой программе, но также предусмотрена система дистанционного управления, работающая на дальности до 120 км. По меркам конца 1980-х это был очень продвинутый беспилотный разведывательный аппарат, который по своим характеристикам не уступал многим пилотируемым тактическим разведывательным самолётам.
Военно-воздушные силы Египта получили 56 реактивных разведывательных «Скарабеев». Несколько дронов было утрачено в ходе антитеррористической операции, проводимой силами безопасности и армией на Синайском полуострове. Согласно уточнённым данным, около двух десятков БПЛА Model 324 Scarab числится в строю до сих пор.
Разведывательно-патрульный БПЛА R4E-50 SkyEye
Реактивные беспилотники большой дальности Model 324 Scarab с высокой дозвуковой скоростью полёта во многом удовлетворили потребности ВВС Египта в разведывательном аппарате стратегического звена. Однако этот БПЛА был слишком сложен и дорог для каждодневного использования в рутинных патрульных полётах и при ведении разведки в ближней зоне в интересах относительно небольших сухопутных подразделений. Так как потребность в БПЛА, сравнимых по своим характеристикам с израильскими Tadiran Mastiff или IAI Scout, была большой, и в 1989 году начались закупки американских БПЛА R4E-50 SkyEye.
БПЛА R4E-50 SkyEye
Создание этого беспилотника с начала 1970-х осуществлялось компанией Developmental Sciences Inc., позже поглощённой британской аэрокосмической корпорацией BAE Systems. Первый прототип поднялся в воздух в 1973 году. Однако ввиду плохого финансирования и отсутствия спроса со стороны военных доводка БПЛА шла очень медленно. Заказы на серийные образцы поступили спустя десятилетие, после переосмысления опыта боевого применения израильских дронов.
Подготовленный к вылету беспилотный аппарат R4E-50 SkyEye весит 570 кг. Длина составляет 4,1 м, размах крыла – 7,23 м. Поршневой двигатель воздушного охлаждения мощностью 53 л.с. обеспечивает скорость до 200 км/ч и позволяет нести полезную нагрузку массой 82 кг в виде дневных камер высокого разрешения, тепловизоров или другого оборудования. Потолок – 4 600 м. Аппарат может находиться в воздухе более 8 часов.
Египет приобрел полсотни аппаратов R4E-50 SkyEye, которые играли важную роль в наблюдении за пустынными районами Синайского полуострова и участвовали в операциях сил безопасности против исламистов.
В настоящее время беспилотники этого типа считаются устаревшими и постепенно утилизируются в ходе учений сил противовоздушной обороны.
Разведывательно-патрульный БПЛА ASN-209
После приобретения описанных выше беспилотников последовала пауза примерно в 10 лет, и к началу 21 века количество патрульно-разведывательных БПЛА в силу естественного износа и лётных происшествий в вооруженных силах Египта существенно сократилось. К тому же, имевшиеся в строю дроны морально существенно устарели.
Для обновления беспилотного парка в 2010 году в КНР была закуплена крупная партия БПЛА ASN-209 и при технической поддержке компании Xi'an Aisheng Technology Group Co., Ltd. налажено их лицензионное производство. Всего ВВС Египта получили полсотни ASN-209.
Модель БПЛА ASN-209
Этот экспортный беспилотник, созданный в рамках китайско-израильского партнёрства, предназначен для наблюдения за полем боя, управления огнем артиллерии и патрулирования. Модель длиной 4,273 м, с размахом крыла 7,5 м, имеет взлётный вес 320 кг. При массе полезной нагрузки 50 кг, беспилотник может действовать на удалении до 200 км от станции управления и находиться в воздухе до 10 часов. Максимальная скорость полёта достигает 180 км/ч. Крейсерская составляет 120-140 км/ч. Максимальная высота полёта – 5000 м.
Как и на других моделях, старт происходил с грузовика при помощи твердотопливного ускорителя, а посадка — на парашюте.
Несколько беспилотных аппаратов ASN-209 было потеряно в ходе боёв с исламскими боевиками на Синайском полуострове.
Ударный БПЛА NUT
В 2021 году широкой общественности продемонстрировали дрон-камикадзе NUT, созданный на основе разведывательного ASN-209.
Модель египетского ударного БПЛА NUT представленная на аэрокосмической выставке EDEX 2021
Беспилотник имеет максимальный взлётный вес 340 кг и несёт 50 кг боевую часть. Топливный бак ёмкостью 95 литров позволяет покрыть более 1000 км. Все остальные данные примерно соответствуют характеристикам ASN-209.
Разведывательно-ударный БПЛА Hamza-2
В ходе аэрокосмической выставки EDEX-2025, прошедшей в Каире в декабре 2025 года, Египетская Арабская организация по индустриализации (Egypt’s Arab Organization for Industrialization – AOI) подписала с китайской компанией NORINCO соглашение о совместном производстве и продаже БПЛА Hamza-2.
Модель ударно-разведывательного БПЛА Hamza-2
БПЛА Hamza-2 разработан на основе хорошо себя зарекомендовавшего китайского дрона ASN-209, оснащён новой системой управления и передовыми оптоэлектронными датчиками, РЛС с синтезированной апертурой и средствами радиоэлектронной борьбы. На двух узлах подвески могут быть размещены управляемые авиационные средства поражения класса «воздух-земля».
Общая длина беспилотника составляет 4,27 м. Размах крыла — 7,5 м. Максимальный взлетный вес — 320 кг. Грузоподъемность — 50 кг. Максимальная скорость — 180 км/ч. Крейсерская скорость — 140 км/ч. Практический потолок — 5000 м. Радиус действия — 200 км. Продолжительность полёта — до 10 часов.
Разведывательно-ударные БПЛА Wing Loong I и Wing Loong II
В 2016 году египетские ВВС приступили к эксплуатации китайских дронов среднего класса Wing Loong I, способных нести управляемые средства поражения. Этот беспилотный аппарат разработан и производится корпорацией Changhe Aircraft Industries Corporation, штаб-квартира которой находится в городе Цзиндэчжэнь, провинция Цзянси. Ряд источников утверждает, что Египет получил около 75 таких БПЛА, однако такое количество представляется завышенным.
БПЛА Wing Loong I
По мнению западных специалистов, этот дрон представляет собой адаптированную копию американского MQ-1 Predator. Однако китайские представители в ходе проведения аэрокосмических салонов всегда утверждают, что Wing Loong I является полностью самостоятельной разработкой.
При экспортной стоимости около $1 млн. Wing Loong I пользуется популярностью у иностранных покупателей. В настоящее время аппараты данной модели, помимо Египта, приобретены: Индонезией, Казахстаном, Узбекистаном, Нигерией, Сербией и ОАЭ. По информации China National Aero Technology Import & Export Corp., экспортировано около 150 БПЛА данного типа.
БПЛА Wing Loong I выполнен по схеме среднеплан с крыльями большого удлинения. Хвостовое оперение представляет собой один V-образный стабилизатор, направленный вверх от фюзеляжа (в отличие от MQ-1 Predator, у которого он направлен вниз). Поршневой двигатель мощностью 100 л.с., расположенный в задней части фюзеляжа, вращает трёхлопастной толкающий винт с изменяемым шагом лопастей. В носовой части под днищем размещён сферический блок оптико-электронного оборудования, предназначенного для круглосуточного наблюдения за обстановкой в заданном районе, поиска целей и выдачи целеуказания.
Аппарат с взлетным весом 1 100 кг способен нести полезную нагрузку массой до 200 кг. Размах крыльев – 14 м, длина – 9,05 м. Максимальная скорость — 280 км/ч, скорость патрулирования 150-180 км/ч. Практический потолок — 5 000 метров. В состав вооружения, в зависимости от предпочтений клиента, могут входить различные управляемые авиационные боеприпасы массой до 100 кг.
Египетские БПЛА Wing Loong I
Арсенал беспилотника включает в себя авиабомбы и малогабаритные управляемые ракеты класса «воздух – земля». Вооружение размещается на двух подкрыльевых пилонах. В СМИ писали, что в ходе эксплуатации БПЛА Wing Loong I, стоящие на вооружении нескольких беспилотных эскадрилий ВВС Египта, были доработаны ещё двумя узлами подвески грузоподъёмностью по 75 кг.
В марте 2017 года египетские ВВС в рамках операции против исламских боевиков наносили удары на севере Синая. Целью управляемых ракет с лазерным наведением являлись здания с укрывшимися в них террористами и движущиеся транспортные средства. При этом 18 боевиков были убиты. Беспилотники этого типа также участвовали в боевых действиях в Йемене и Ливии. При этом как минимум один дрон был сбит зенитным огнём в районе ливийского города Мисрат.
После осмысления опыта применения БПЛА Wing Loong I командование ВВС Египта инициировало закупку усовершенствованной модификации — Wing Loong II, которая также известна как Chengdu GJ-2.
БПЛА Wing Loong II оснащён турбовинтовым двигателем и от предыдущих версий отличается возросшей до 4200 килограммов взлетной массой, большими размерами и повышенной до 32 часов продолжительностью полета. Эта модель способна летать со скоростью 370 км/ч на высоте до 9000 м. По компоновке беспилотный аппарат Wing Loong II схож с Wing Loong I, но стал заметно крупнее.
БПЛА Wing Loong II на авиасалоне в Дубае в 2017 году
Размах крыла вырос почти в полтора раза (до 20,5 м), а взлетная масса увеличилась в 3,5 раза. Согласно официальной информации, новый ударно-разведывательный дрон имеет оптимизированную аэродинамическую схему, улучшенную конструкцию планера и доработанные бортовые системы. Помимо повышения летно-технических характеристик, Wing Loong II получил расширенный набор оптоэлектронных и радиотехнических систем и увеличенную боевую нагрузку. Масса вооружения, размещаемого на шести подкрыльевых точках подвески, доведена до 480 кг, и в боекомплект введены управляемые авиабомбы калибра 150 кг с лазерным наведением.
Лёгкий разведывательный БПЛА RQ-20B Puma AE I
Для ведения разведки непосредственно на поле боя, выдачи целеуказания артиллерии и корректировки действий дронов-камикадзе армией Египта с 2010 года применяются БПЛА RQ-20B Puma AE I от американской фирмы AeroVironment. Точное количество закупленных Египтом беспилотников «Пума» неизвестно, но возможное их число может превышать сотню.
БПЛА RQ-20B Puma AE I
Этот БПЛА спроектирован таким образом, что его подготовка к работе занимает несколько минут. Благодаря тому, что снаряженная масса «Пумы» всего лишь 6,2 кг, этот дрон может запускаться с рук. Размах крыла — 2,8 м. Длина — 1,4 м. Электрический двигатель мощностью 1 л.с. обеспечивает скорость полёта до 83 км/ч. Скорость патрулирования — 38 км/ч. Продолжительность полёта — более 3 часов. Потолок — 180 м. Полезная нагрузка состоит из цифровой видеокамеры дневного или ночного видения. Трансляция изображения ведётся в режиме реального времени.
Египетская армия активно применяла БПЛА RQ-20B Puma AE I в антитеррористических операциях против исламских боевиков. При этом несколько дронов этого типа было потеряно от огня стрелкового оружия.
Разведывательный БПЛА вертолётного типа Schiebel Camcopter S-100
В 2020 году на палубе десантного вертолётного дока класса «Mistral» был продемонстрирован БПЛА вертолётного типа Schiebel Camcopter S-100. Примерно в это же время появилась информация, что Египет готов приобрести лицензию на выпуск беспилотных вертолётов, но достоверно подтвердить это не удалось.
БПЛА вертолётного типа Schiebel Camcopter S-100 на палубе египетского «Мистраля»
БПЛА вертолётного типа Schiebel Camcopter S-100 спроектирован австрийской компанией Schiebel в 2005 году и пользовался определённым успехом на международном рынке вооружений. Общее число экземпляров, заказанных иностранными покупателями, превысило 200 единиц.
Аппарат вертикального взлёта и посадки имеет максимальный взлётный вес 200 кг. Диаметр несущего винта – 3,4 м. Двигатель Ванкеля Schiebel мощностью 55 л.с. обеспечивает максимальную скорость полёта – 220 км/ч. Крейсерская скорость – 190 км/ч. Грузоподъёмность – до 50 кг. Дальность – до 180 км. Продолжительность полёта – 5 часов. Статический потолок – 5 500 м. Беспилотник может нести полезную нагрузку, такую как различные оптоэлектронные датчики, совмещённые с лазерным дальномером, а также две лёгкие управляемые ракеты, предназначенные для поражения сухопутных и морских целей.
Разведывательно-ударный БПЛА Yabhon United 40
Согласно справочным данным, в ВВС Египта имеются БПЛА Yabhon United 40, также известные как Yabhon Smart Eye II. Беспилотник, созданный в ОАЭ компанией Adcom Systems, по лицензии выпускается в Египте, и сейчас на вооружении имеется ориентировочно полтора десятка таких аппаратов.
БПЛА Yabhon United 40
Это дрон с фюзеляжем s-образной формы и тандемным крылом большого удлинения. На передних плоскостях установлены два поршневых двигателя Rotax 914UL мощностью 115 л.с. с винтами нерегулируемого шага. Планер выполнен из современных легких материалов. БПЛА не имеет рулей высоты, а управление по тангажу осуществляется изменением угла атаки переднего крыла.
Длина беспилотника составляет 11,13 м. Размах крыльев – 17,53 м. Взлётная масса – 2 000 кг. Полезная нагрузка – до 900 кг. Максимальная скорость – 220 км/ч. Крейсерская – 120-150 км/ч. Практический потолок – 8 000 м. Продолжительность полета – 100 часов. БПЛА United 40 имеет четыре точки подвески вооружений, каждая рассчитана на нагрузку до 100 кг, и внутренний бомбоотсек с системой подвески карусельного типа с шестью узлами крепления.
Воздушная мишень Banshee Jet 40+
Для тренировок расчётов ПВО в Египте используются реактивные дистанционно пилотируемые мишени Banshee Jet 40+. Аппараты этого типа с 2010 года производятся британской компанией QinetiQ и эксплуатируются в вооруженных силах более 15 государств.
Воздушная мишень Banshee Jet 40+
Снаряженный вес воздушной мишени превышает 80 кг. Длина – около 3 м. Размах крыла – 2,6 м. Максимальная скорость – более 600 км/ч. Практический потолок – 8 000 м. Продолжительность полёта – около 1 часа. В качестве полезной нагрузки беспилотник может нести тепловые ловушки или дипольные отражатели.
Разведывательно-ударный БПЛА 6th October
На выставке EDEX 2023 на открытой площадке был представлен новый двухдвигательный дрон среднего класса 6th October, а также наземная станция управления.
Разведывательно-ударный БПЛА 6th October
Этот БПЛА с V-образным оперением создавался на основе технической документации, предоставленной ОАЭ. Основные данные беспилотника не разглашались, но специалисты считают, что его взлётный вес достигает 3 000 кг. Для улучшения аэродинамических характеристик аппарат снабжен убирающимся шасси. Максимальная скорость полёта – около 260 км/ч. Крейсерская – 140-180 км/ч. Практический потолок – 6 000 м.
Наземная станция управления может контролировать беспилотник на дистанции до 240 км, на большей дальности должны использоваться спутниковые каналы связи. Под плоскостями предусмотрено четыре узла подвески для авиационных средств поражения.
Ударный БПЛА Jabbar-150
Недавно на вооружение ВВС Египта поступил дрон-камикадзе Jabbar-150, который внешне очень похож на иранский Shahed-136.
Рисунок ударного египетского БПЛА Jabbar-150
Точные характеристики египетского «Шахеда» не раскрываются. Известно, что дрон может нести боевую часть массой до 40 кг и имеет дальность около 1000 км. Длина аппарата от 3 до 3,5 метров, размах крыльев примерно 2,5 метра, а полная масса приблизительно 200 кг.
Модель разведывательного варианта БПЛА Jabbar-150
Также имеется разведывательный вариант, в головной части которого установлена видеокамера, а изображение транслируется на наземный пункт.
Ударный БПЛА Jabbar-250
Гораздо более продвинутой ударной моделью является реактивный БПЛА Jabbar-250, продемонстрированный на международной аэрокосмической выставке EDEX 2025.
Модель ударного реактивного БПЛА Jabbar-250 на международной аэрокосмической выставке EDEX 2025
Дрон-камикадзе, оснащённый 50 кг боевой частью, имеет длину 2,34 м и размах крыльев 3,45 м. Взлётный вес — 250 кг. Максимальная скорость — 576 км/ч. Дальность — 1500 км.
Таким образом, рассмотрев перечисленную выше линейку беспилотников, можно констатировать, что Египет во многом уже наверстал отставание в области БПЛА, допущенное в конце 1990-х – в начале 2000-х, и благодаря иностранной технической поддержке активно развивает беспилотную отрасль. Нацелившись не только на насыщение дронами собственных вооруженных сил, но и на экспорт беспилотных систем в страны Ближнего Востока и Африки.
