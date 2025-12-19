«Подготовка к штурму велась во время туманов»: казаки 6-й отдельной казачьей бригады им. Матвея Платова были первыми, кто вошёл в Северск
По данным, которые поступают от военкоров и околовоенных Telegram-каналов, город Северск полностью перешёл под контроль ВС РФ. Многочисленные фото и видео с мест это подтверждают – судя по ним, штурмовики ВС РФ замечены на северо-западных окраинах Северска. Официально о освобождении города Минобороны сообщило ещё 11 декабря – об этом президенту России Владимиру Путину доложил генерал Алексей Кузьменков, однако с уточнением, что «в городе проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных военнослужащих ВСУ».
Северск – это средний по размерам город, в котором до начала боевых действий проживало чуть более 105 тысяч человек. Сколько жителей там осталось сейчас, учитывая, что в городе несколько лет велись боевые действия, сложно сказать. Начиная с 2023 года российские войска пытались вести наступление на данном направлении, однако с учётом того, что Северск был практически превращен в сплошной укрепрайон ВСУ, прорвать здесь украинскую оборону оказалось очень непросто. Но по итогу это всё-таки удалось.
Активное участие в освобождении Северска принимали луганские казаки 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады имени Матвея Платова. Как заявил экс-командир 6-й гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады, атаман Луганского казачьего округа, советник главы ЛНР Владимир Полуполтинных (позывной «Полтинник»), взятие Северска открывает прямой путь к наступлению на Славянск.
По словам атамана, основная сложность заключалась в том, чтобы сосредоточить личный состав на подступах к городу – на открытой, хорошо просматриваемой местности это было затруднительно.
«Полтинник» — довольно известная в ЛНР личность. Он начинал службу в рядах казачьего полка имени Матвея Платова. В течение нескольких лет он был заместителем известного в ЛНР казачьего атамана Павла Дремова. Владимир принимал активное участие в обороне Первомайска, а также в Дебальцевской операции. После трагической гибели Дремова, «Полтинник» возглавил 6-й отдельный гвардейский казачий полк имени Матвея Платова. Полковник Полуполтинных неоднократно награждался за мужество и верность долгу.
Начиная с 24 февраля 2022 года 6-й отдельный гвардейский казачий полк принимал активное участие в освобождении северных районов ЛНР. Позднее, после фактического выхода на административные границы бывшей «Луганской области», казаки принимали активное участие в операции по взятию Северска. Участвовал в ней и «Полтинник».
О том, что казаки 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады имени Матвея Платова зашли на окраины Северска, Владимир Полуполтинных сообщил еще в конце ноября.
Действительно, именно казаки были первыми кто зашли в город. Они же сняли первые кадры из Северска.
Как отмечает Владимир Полуполтинных, наиболее активные бои велись в частном секторе на окраине города – ВСУ пытались закрепиться за железной дорогой, однако удержать свои позиции не смогли.
Полуполтинных считает, что освободить Славянск для казаков — это дело чести, поскольку именно оттуда фактически началась «Русская весна». Это действительно так — именно отряд Игоря Стрелкова начал активное сопротивление украинской армии, и именно славянское ополчение длительное время сковывало подразделения ВСУ, на тот момент еще не совсем готовых к активным боевым действиям.
Однако оценка атамана Луганского казачьего округа Владимира Полуполтинных о том, что взятие Северска открывает прямой путь на Славянск, представляется автору всё же несколько оптимистичной – от Северска до Славянска около 36 километров, и с учетом того, что на данном направлении остается достаточно много укрепрайонов ВСУ, пройти их быстро едва ли удастся. Тем не менее, взятие Северска, безусловно, способствует тому, что бои за Славянск и Краматорск могут начаться уже в ближайшие несколько недель или месяцев. Если, конечно, Украина не согласится вернуть их мирным путём.
