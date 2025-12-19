«Подготовка к штурму велась во время туманов»: казаки 6-й отдельной казачьей бригады им. Матвея Платова были первыми, кто вошёл в Северск

Фронт под Северском стоял натурально годами, и казалось, что так продолжаться может еще очень долго. Однако устойчивый укрепрайон ВСУ развалился практически за месяц буквально на наших глазах… Очередное подтверждение тому, что сами по себе укрепрайоны не воюют – воюют обороняющиеся в них люди,

Северск — это практически был последний такой форпост перед наступлением на Краматорско-Славянскую агломерацию,

Перед городом Северск, можно сказать, около 10 километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами . Вот это было самое сложное. Подготовка к штурму велась во время туманов – когда необходимые силы были собраны, начался штурм,

Уже зашли на окраины города Северск. Именно наши казаки. Наши идут по центру со стороны населенного пункта Верхнекаменское,