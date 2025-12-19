РВСН – 66 лет
Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 года выделением из артиллерии Советской армии был создан новый вид вооружённых сил – Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Хотя первые ракетные бригады и полки, вооруженные баллистическими ракетами оперативно-тактического назначения и средней дальности, появились за десятилетие до этой даты. Реальным днем рождения РВСН можно считать 3 августа 1957 года, когда «у Королева получилось» – «Семерка» полетела. А 17 декабря 1959 года можно назвать «крестинами РВСН».
К началу 1983 года подросток вырос в крепкого мужчину – Илью Муромца: РВСН – это 1 398 ПУ МБР и 6 270 боеголовок совокупной мощностью – 4 900 Мт. И тут у американцев, не сразу, конечно – некоторое время ушло на осознание, открылось «окно уязвимости». И дуло, видимо, из этого окна неслабо.
Весной 1983 года межпартийная сенатская комиссия по стратегическим силам из 11 человек под председательством отставного генерала ВВС Брента Скаукрофта рекомендовала ВВС принять на вооружение два новых типа МБР. По данным разведки (ЦРУ и РУМО), в СССР проходили испытания и планировались к развертыванию два новых типа МБР пятого поколения – SS-24 и SS-25. На сенатских слушаниях родился термин «окно уязвимости американских МБР». На весну 1983 года наземная компонента ядерных стратегических сил США составляла 1053 ПУ МБР. Из них 550 – ПУ МБР 4-го поколения LGM-30G «Минитмен-III», 450 – ПУ МБР 3-го поколения LGM-30F «Минитмен-II», 53 – ПУ МБР 2-го поколения LGM-25C «Титан II».
Суммарный «забрасываемый вес» американских МБР – 1 108,3 тонны. Советские РВСН располагали 1 398 ПУ МБР. Из них 308 – ПУ МБР 4-го поколения Р-36М УТТХ (SS-18 mod 3, 4), 360 – ПУ МБР 4-го поколения УР-100 Н УТТХ (SS-19 mod 3, 4), 150 – ПУ МБР 4-го поколения МР УР-100 УТТХ (SS-17 mod 3). Суммарный «забрасываемый вес» советских РВСН – 5 076,5 тонны.
Программа перевооружения стратегических сил, объявленная администрацией президента Рональда Рейгана 2 октября 1981 года, в части, касающейся МБР, предусматривала развертывание двухсот ракет MX LGM-118A на замену всего флота «Минитменов».
Причем на первом этапе в меньшем количестве (100 единиц), чем это планировалось прежней администрацией Джимми Картера. Однако уже в начале 1983 года к ней было сделано принципиально новое дополнение. Рейган принял рекомендацию представленного ему 6 апреля 1983 года доклада Комиссии по стратегическим силам во главе с генерал-лейтенантом в отставке Скаукрофтом о создании еще одного типа мобильных МБР, получивших наименование Midgetman. Комиссия генерала Скаукрофта предлагала развернуть 1000 мобильных малогабаритных МБР и 100 тяжелых МХ, все в мобильном варианте, как у русских.
К концу 1986 года был заключен контракт с компанией Martin Marietta. Было получено разрешение на полномасштабную разработку XMGM-134A Midgetman.
Первый тестовый пуск ракеты (аварийный) состоялся в 1989 году. Ракета отклонилась от заданного курса и была ликвидирована на 70-й секунде полета.
Первый успешный испытательный полет состоялся 18 апреля 1991 года. Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и через 30 минут полета, преодолев 7300 километров, поразила условную цель на полигоне Кваджалейн в Тихом океане. Всего планировалось провести 16 тестовых запусков, но уже в сентябре 1991 года программу закрыли.
XMGM-134A представляла собой малогабаритную трехступенчатую твердотопливную ракету длиной 14 метров, диаметром 1,17 метра. Стартовый вес – 13 600 килограммов. Как и LGM-118 Peacekeeper, на ракете применена система холодного пуска (минометный старт), скопированная с аналогичных систем советских МБР 4-го поколения. Midgetman имела максимальную дальность полета около 11 000 километров (6 800 миль).
Для ракеты были разработаны две боеголовки: боевая часть W87-1/Mk 21 мощностью 475 килотонн и проникающая боеголовка на базе «физпакета» W61 мощностью 340 килотонн. В 1991 году финансирование программы ОКР Midgetman было прекращено, в работах, связанных с ней, естественно, наступил перерыв, а часть кооперации распалась. Главным в принятии решения о приостановлении разработки ПГРК Midgetman оказался военно-политический фактор – завершение процесса подготовки Договора между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1).
В настоящее время
На сегодня в распоряжении стратегического авиационного командования (САК США) имеется 400 ПУ МБР LGM-30G Minuteman III: 100 ракет размещено в ШПУ на авиабазе «Уоррен», штат Вайоминг (90-е стратегическое ракетное крыло), по 150 ракет на базах «Мальмстром», штат Монтана (341-е стратегическое ракетное крыло) и «Майнот», штат Северная Дакота (91-е стратегическое ракетное крыло). Из 400 ракет – 200 в стандартном варианте LGM-30G Minuteman III/Mk-12A с тремя боеголовками индивидуального наведения W-78/Mk-12A, а 200 других в 2002–2006 годах прошли модернизацию по программе Safety Enhanced Reentry Vehicle (SERV) с переоснащением боеголовками W-87/Mk-21 от снятых с вооружения ракет МХ LGM-118A.
Производство ракет LGM-30G Minuteman III компанией Boeing по годам распределялось следующим образом: в 1972 – 148 единиц, в 1973 и 1974 выпущено по 115 ракет, в 1975 – 61 ракета, в 1976 – 50 ракет и в последний год производства – 1977 – за январь и февраль выпущено 40 последних ракет.
В силу технологических особенностей этой боеголовки в платформу блока разведения внесены необратимые конструктивные изменения. Теперь ракеты, прошедшие через эту программу, способны нести только одну боеголовку W-87/Mk-21. В 1978–1982 годах из 550 развернутых «Минитмен-III» на 300 произведена замена боеголовок W-62/Mk-12 на новые, более мощные W-78/Mk-12A.
С боеголовками W-62/Mk-12 суммарный забрасываемый вес «Минитмен-III» – 1 150 килограммов, вес каждой боеголовки – 317 килограммов, мощность – 170 килотонн, новое усовершенствованное боевое оснащение, тот же блок разведения, но с новыми боеголовками – W-78/Mk-12A, забрасываемый вес – 1 200 килограммов, вес каждой боеголовки – 333 килограмма, мощность – 350 килотонн.
Если в прежней конфигурации забрасываемый вес «Минитмена» составлял 1200 килограммов, теперь – 465. То есть американские силы МБР, в отличие от БРПЛ, обладают нулевым «возвратным потенциалом». В одном пуске могут поднять 800 боеголовок, и это максимум.
Американская ШПУ LF-30G МБР «Минитмен-3» имеет степень защищенности от ударной волны ядерного взрыва величиной до 1 000 фунт/кв. дюйм PSI (70 кг/кв. см). С декабря 1986 года в ШПУ «Минитмен-3» 400-й стратегической ракетной эскадрильи (авиабаза Фрэнсис Э. Уоррен, штат Вайоминг) развернуты 50 ракет LGM-118 Peacekeeper (МХ). При этом ШПУ были усилены до уровня – 2 000–2 200 фунт/кв. дюйм PSI (140–154 кг/кв. см). В 2007 году ракеты МХ сняты с вооружения. ШПУ стоят заброшенные, а 400-я эскадрилья расформирована.
Старые советские ШПУ значительно более защищённые, к примеру, ШПУ 15П718 ракеты Р-36М УТТХ была защищена до уровня 300 кг/кв. см, а более совершенные ШПУ 15П718М имеют более высокий уровень защищённости до 500 кг/кв. см, как раз в них сейчас размещены Р-36М2.
Такой уровень защиты позволял надежно укрыть лучшие советские ракеты не только от боеголовок W-62/Mk-12 (мощность – 170 килотонн, КВО – 270 метров), но и более мощных и точных W-78/Mk-12A (мощность – 350 килотонн, КВО – 220 метров) американской ракеты «Минитмен-3». Всего таких ШПУ имеется 58 единиц, со следующего года в них будут размещаться «Сарматы».
Время шло, научно-технический прогресс не стоял на месте, как сегодня, а двигался семимильными шагами. Ситуация только в течение 1960-х годов изменилась радикально.
Ракетное оружие приобрело качественно новые характеристики. LGM-30F «Минитмен-2» – первый представитель МБР 3-го поколения. Впервые на стратегической ракете устанавливалась современная инерциальная система управления NS-17, оснащенная бортовым цифровым компьютером D-37C. Программируемая инерциальная система наведения до «Минитмена-2» не применялась в конструкциях систем управления БР и КР как американского, так и советского производства.
Если не брать в расчет первую попытку на «Минитмен-1», оснащенную компьютером D-37A систему NS17, далекую от совершенства, ненадежную и ограниченную в возможностях, что называется, «первый блин комом». Такого рода технические новшества позволили добиться значительного качественного скачка в повышении уровня боевой готовности.
Теперь для подготовки ракеты к пуску требовалось вместо нескольких часов не более 30 минут. Применение вычислительной техники в процессе управления полетом МБР на активном участке позволило также на порядок увеличить точность доставки ядерного заряда к цели. КВО МБР первого и второго поколения Atlas-D, Titan-1, Titan-2, Minuteman-1 составляли 2 580–3 200 метров. КВО «Минитмен-2» составляет 600 ярдов (540 метров).
Советские ракетостроители стали применять цифровые процессоры в системах управления МБР на 10 лет позже. Рубеж КВО в 500 метров был достигнут в начале 70-х годов первыми модификациями МБР 4-го поколения. С появлением новых ракет изменились и военные доктрины – теперь главными целями являлись не так называемые «незащищённые площадные» (города, промышленные центры, аэродромы, базы сухопутных войск и ВМФ), а «защищённые точечные» (ШПУ МБР и БРСД, подземные командные пункты и т. д.).
Поэтому по обе стороны океана на самом высоком уровне остро встал вопрос об уязвимости, собственно, самих МБР. В Советском Союзе в ходе перевооружения РВСН на МБР 4-го поколения за 10 лет с 1973 по 1983 годы проведен большой объем работ по модернизации ШПУ под новые ракеты и их укреплению.
Всего было модернизировано 820 ШПУ. Большинство шахт прошло модернизацию по повышению степени защищенности до уровня 2500 psi (175 кг/см2). Небольшая часть прошла модернизацию в 80-е годы до еще более высокого уровня – 204 ШПУ ОС 15П718М МБР Р-36М2 «Воевода» (по другим данным – 190) укреплены до уровня 7000 psi (500 кг/см2), по данным авторитетного и очень надежного источника Aviation Week and Space Technology от 3 ноября 1980 года, хотя, как правило, западные источники намеренно несколько завышали параметры советских стратегических вооружений. Мотивация подобного рода оценок как раз понятна.
Появление в середине 80-х гг. ракет 5-го поколения МХ (LGM-118A), Midgetman (MGM-134), SS-24, SS-25, SS-18 Mod 5 только обострило проблему уязвимости МБР, поскольку точность новых ракет повысилась значительно, КВО сократилось до 90–200 метров. Похоже на то, что это технический предел для МБР, во всяком случае, ракетостроители ни в США, ни у нас за последние 30 лет не продвинулись ни на миллиметр. Следовательно, нижний порог, минимальная мощность заряда никак не может быть менее 300 кт.
Современные оценки точности ракет «МХ» и «Трайдент-2» не 90 метров, как считалось ранее, а 120 метров. Реальностью стало достижение величины давления во фронте ударной волны на конструкцию ШПУ в 2 000–2 200 кг/см2 при условии наличия на носителе достаточно мощного заряда среднего класса – 300–500 кт.
Переговоры между СССР и США с целью ограничить запасы стратегических ядерных вооружений начались в Хельсинки в 1969 году. Первый договор об ограничении стратегических вооружений, получивший аббревиатуру ОСВ-1, был заключен 26 мая 1972 года в Москве. Этот договор ограничивал количество баллистических ракет и пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились в тот момент. Первая попытка хотя бы количественно ограничить гонку стратегических ядерных вооружений.
Один из главных недостатков ОСВ-1 был в его неспособности контролировать совокупный или индивидуальный забрасываемый вес МБР и БРПЛ. Несмотря на то, что в соглашении ОСВ-1 не было четко сформулировано определение «тяжелой МБР», американцы самостоятельно, не согласуя этот вопрос с советской стороной, по витиеватому, не имеющему точных ограничений определению установили предельные параметры для разделения МБР и БРПЛ на «легкий» и «тяжелый» классы. «Тяжелой МБР» считалась, по их мнению, любая МБР, превышающая общий объем наибольшей из «легких МБР».
Наибольшей из легких МБР американцами считалась советская МБР SS-11, чей забрасываемый вес составлял всего 760 кг. К легким МБР относились бы американские моноблочные «Минитмен-1» и «Минитмен-2», имеющие забрасываемый вес 450 и 590 кг соответственно. К классу «тяжелых» ракет были отнесены не только все советские МБР четвертого поколения, но и их собственные давно устаревшие ракеты «Титан-2» (3 600 кг).
Применение подобной системы расчетов, критериями которой являются легко контролируемые национальными средствами объемные ограничения ШПУ, а не массогабаритные самой ракеты, по мнению американцев, позволяло советской стороне легко обойти границы договора в следующем четвертом поколении более совершенных МБР SS-17, SS-18, SS-19, построенных по более высоким и передовым ракетным технологиям.
Любопытно, но в 1970-е годы советские военные не делили свои ракеты на классы — «тяжелый» или «легкий», во всяком случае на официальном уровне, более того, они и не предполагали, насколько будут совершенны ракеты четвертого поколения. Они могли только высказывать свои пожелания, весьма обтекаемые, по поводу того, как должно выглядеть новое оружие. А уж то, каким совершенным оно получилось, это исключительно заслуга инженеров-ракетчиков из ОПК и высочайшего уровня советской науки того периода.
По американским подсчетам, суммарный забрасываемый вес советских МБР в период между двумя договорами по ОСВ вырос на 44% с 6 845 500 фунтов (3 107,9 т) до 9 859 625 фунтов (4 476,3 т) (американские оценки). За этот же период суммарный забрасываемый вес американских МБР вырос с 780 до 1 082,5 тонны. Американцы посчитали себя обманутыми и поставленными в уязвимое положение.
Недостатки договора ОСВ-1, по их мнению, позволили Советскому Союзу развернуть новые «тяжёлые» ракеты SS-18 с увеличенным на 38% забрасываемым весом вместо старых SS-9 в рамках договорных ограничений, а также новые «лёгкие» ракеты SS-17 и SS-19 в шахтах старых ракет SS-11, которые, в свою очередь, превосходили их по забрасываемому весу на 400%. Поэтому при подготовке нового договора (ОСВ-2) были приняты уже согласованные с советской стороной общие критерии, позволяющие определить класс баллистической ракеты.
18 июня 1979 года принято общее согласованное заявление между СССР и США к пункту 5 статьи 2 Договора, которая гласит: «Ракеты типа, именуемого в Союзе Советских Социалистических Республик РС-18 и известного в Соединенных Штатах Америки как SS-19, — наибольшие по стартовому и забрасываемому весу из легких МБР…» Таким образом, любая МБР, имеющая стартовый вес более 105 тонн или забрасываемый вес более 4350 кг, считается тяжелой.
Пункт 7 статьи 2 договора:
а) ее боеголовки или боеголовок;
б) любых автономных блоков разведения или других соответствующих устройств, для наведения одной боеголовки либо для разделения или для разведения и наведения двух или более боеголовок;
c) ее средств преодоления обороны, включая конструкции для их отделения.
Термин «другие соответствующие устройства», как он используется в определении забрасываемого веса МБР или БРПЛ во втором согласованном заявлении к пункту 7 статьи 2 договора, означает любые устройства для разведения и наведения двух или более боеголовок либо для наведения одной боеголовки, которые могут сообщить боеголовкам дополнительную скорость не более 1 000 метров в секунду.
Это единственное документально и юридически зафиксированное и довольно точное определение забрасываемого веса стратегической БР. Не вполне корректно сравнивать его с полезной нагрузкой РН, использующихся в гражданских отраслях для выведения искусственных спутников. Там «мертвый груз», а в состав забрасываемого веса боевой ракеты входит собственная двигательная установка (ДУ), способная частично выполнить функцию последней ступени. Для МБР и БРПЛ дополнительная дельта в скорости 1 000 метров в секунду дает существенный прирост дальности.
К примеру, увеличение скорости ГЧ с 6 550 до 7 480 метров в секунду в конце активного участка ведет к повышению дальности пуска с 7 000 до 12 000 километров. Теоретически зона разведения боеголовок любой МБР или БРПЛ, оснащенной РГЧ ИН (MIRV), может представлять трапециевидную площадь (перевернутая трапеция) высотой 5 000 километров и основаниями: нижним от точки старта – до 1 000 километров, верхним – до 2 000.
Но фактически она на порядок меньше у большинства ракет и сильно ограничена тягой двигателя блока разведения и запасом топлива. То есть по формальным признакам, к примеру, МБР «Титан-2» относится к «тяжелому классу» ракет, а МХ – к «легкому классу», несмотря на то, что у МХ забрасываемый вес – 3 950 кг, а у «Титан-2» – 3 600 кг.
«Окно уязвимости» — термин, родившийся на сенатских слушаниях в США в первой половине 1970-х годов в связи с появлением у СССР «тяжёлых» ракет SS-18. Уже в октябре 1972 года после успешных тестовых пусков этих советских МБР в Америке в очередной раз заговорили о «ракетном отставании» от Советского Союза. Автором термина «окно уязвимости» был сенатор Г. Джексон, который вместе с тогдашним министром обороны Шлесинджером возглавил группу сенаторов-ястребов, обрушивших критику на ОСВ-1. Якобы договор предоставил СССР «крупные преимущества». Особый акцент ставился на вопросе о забрасываемом весе МБР.
В соответствии с доводами Шлесинджера и Джексона выходило, что многократное преимущество советских ракет по весу их головных частей приведет якобы к превосходству СССР в количестве и мощности ядерных зарядов после развертывания ими собственных боеголовок типа MIRV.
В конце 1950-х годов в центре внимания командования вооруженных сил США, прежде всего ВВС, находились две новые военные программы: Национальная система противоракетной обороны Nike Zeus и Разделяющиеся головные части с боеголовками индивидуального наведения на цели (MIRV) для МБР. Эти две военные программы вызвали энтузиазм у «стратегического интеллектуального сообщества», которое начало связывать с перспективными военными системами некоторые новые стратегические идеи.
Эксперты из Института оборонных анализов, Гудзоновского института, Научно-консультативного совета ВВС начали усматривать в системе MIRV способность держать под ударом растущее в СССР количество военных объектов, не прибегая для этого к бесплодному и материально изнурительному наращиванию группировки МБР. Для этого требовалось лишь заменить стандартные моноблочные боеголовки на существующих ракетах на боеголовки MIRV.
При более высокой точности наведения боеголовок РГЧ ИН (MIRV) в сравнении с моноблочными боеголовками существенно вырастала эффективность поражения шахтных пусковых установок (ШПУ) стратегических ракет противника. Это придавало принципиально новые качества стратегическим наступательным вооружениям США.
Значительно увеличивались их возможности по нанесению первого удара. Кроме того, способность MIRV разводить боеголовки на большие расстояния и с заданными временными интервалами существенно повышала вероятность преодоления систем ПРО. Лишь 31 июля 1991 года были официально обнародованы реальные цифры стартовых масс и полезной нагрузки (забрасываемого веса) американских и советских МБР и БРПЛ.
Подготовка к СНВ-1 подошла к концу. И только в ходе работы над договором американцы смогли оценить, насколько точны были данные о советских ракетах, предоставленные разведывательными и аналитическими службами в 70–80-х годах. Большей частью эти сведения оказались ошибочными или в отдельных случаях неточными.
Выяснилось, что ситуация с американскими цифрами в среде «абсолютной свободы слова» не лучше, как можно было бы предположить, а намного хуже. Данные в многочисленных западных военных и прочих СМИ в реальности оказались далекими от истины. Советская сторона, эксперты, проводившие расчеты, при подготовке документов как по Договору ОСВ-2, так и по СНВ-1, опирались именно на опубликованные материалы по американским ракетам. Неверные параметры, появившиеся еще в 70-е годы, перекочевали из независимых источников на страницы официальных таблоидов.
Минобороны США и архивных файлов фирм-изготовителей. Цифры, предоставленные американской стороной при взаимных обменах данными сразу после заключения договора и в 2009 году, не дают реального забрасываемого веса американских ракет, а только суммарный вес их боеголовок. Это касается почти всех МБР и БРПЛ. Исключение составляет МБР «МХ».
Для того чтобы закрыть «окно уязвимости» и догнать русских по суммарному забрасываемому весу, у американцев возникла острая необходимость скопировать русскую ракету и развернуть ее в достаточных количествах.
Межконтинентальная баллистическая ракета «Минитмен» – основа стратегического сдерживания США на протяжении всей холодной войны – поступила на вооружение в 1962 году и была развернута в подземных шахтах на Великих равнинах и вдоль северного яруса Соединенных Штатов.
Уже тогда было понятно, что шахтное базирование далеко не оптимально. Первоначальный план заключался в том, что часть сил «Минитменов» будет мобильной, а ракеты будут перемещаться по сельской местности в железнодорожных вагонах. Финансирование создания трех мобильных эскадрилий было прекращено в 1961 году из соображений стоимости и сомнений в его необходимости.
Это решение обрело другой оттенок в 1966 году, когда Советский Союз принял на вооружение МБР SS-9 (Р-36), огромную межконтинентальную баллистическую ракету с необычайной точностью и высокой разрушительной мощностью. Очевидной мишенью для такого оружия был «Минитмен» шахтного базирования. К началу 1970-х годов в СССР приняли на вооружение SS-18 (Р-36М), значительно более совершенную, чем SS-9 (Р-36), и испытывали еще несколько новых межконтинентальных баллистических ракет.
Специалисты по оборонному планированию пришли к единому мнению, что вместо улучшенного «Минитмена» нужна новая ракета, более мощная и менее уязвимая. Усовершенствованная разработка Missile System X – или MX, позже известной как Peacekeeper – началась в 1972 году.
Основной целью программы MX/Peacekeeper была живучесть после ракетной атаки, которая должна была быть достигнута за счет некоторого сочетания мобильности и укрепления ракетных ПУ. Первоначально ВВС предпочли программу воздушного базирования МБР MX, сбрасывая ее с огромного транспортного самолета, но вскоре эта бредовая идея уступила место другим концепциям.
В итоге было рассмотрено более 30 различных режимов базирования. Они включали в себя транспортировку ракет по автомобильной дороге или по железной дороге, укрытие их в подземных туннелях и размещение шахт на южной стороне крутых гор, где они были бы более трудными целями для советских боеголовок, подлетающих с севера.
21 августа 2017 года ВВС США поручили компаниям Boeing и Northrop Grumman провести трехлетние предварительные исследования по новой МБР на замену Minuteman III.
В июле 2019 Boeing заявила, что не будет подавать свой эскизный проект, обосновав отказ приобретением компанией Northrop Grumman фирмы Orbital ATK – это производитель твердотопливных ракетных двигателей для различных РН Boeing в прошлом. По мнению Boeing, конкурент полностью контролирует рынок РДТТ и таким образом может снизить затраты на свою собственную систему.
5 января на пресс-конференции Zoom, организованной Defense Writers Group, командующий стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард заявил:
Его комментарии были реакцией на призывы сенаторов-демократов к администрации Джо Байдена пересмотреть масштабные инвестиции Пентагона в межконтинентальную баллистическую ракету наземного стратегического сдерживания (GBSD), а то и вовсе ее свернуть. Средства направить на финансирование программы стратегического бомбардировщика В-21.
В сентябре 2020 года ВВС заключили с Northrop Grumman контракт на 13,3 миллиарда долларов на разработку GBSD в течение следующих семи лет. В ближайшие два десятилетия программа будет стоить еще десятки миллиардов долларов.
Ожидается, что в следующем году администрация Байдена рассмотрит бюджеты Пентагона на ядерное оружие и стратегию модернизации. Коалиция прогрессивных антивоенных аналитических центров призвала Байдена существенно сократить военные расходы и рассмотреть вопрос о прекращении программы GBSD. Противников новой МБР внутри США более чем достаточно. Высокая стоимость программы сталкивается с критикой ее противников, предлагающих, в частности, модернизировать старые LGM-30G Minuteman III.
Адмирал Ричард заявил, что «приветствует обзор Байдена, но попытки сэкономить деньги за счет преемника Minuteman III неразумны. Я не понимаю, как человек в мозговом центре, который фактически не держит в руках ракету, не смотрит на детали, кабели, все детали внутри, может давать рекомендации».
Он настаивал, что Minuteman III уже прошла точку, до которой ее можно модернизировать:
По его словам, любые чертежи, которые все еще существуют, настолько стары, что людей, которые могут их понять, уже нет в живых.
В марте 2019 года для GBSD была выбрана термоядерная боеголовка W87/Mk21, которая частично заменила боеголовку W78/Mk12A на Minuteman III. Неясно, будет ли W78/Mk12A установлена на GBSD как временная мера или только боеголовки W87/Mk21, но расчетная дата начала производства боеголовок была перенесена на 2030, что является серьезной задержкой по сравнению с первоначальным расчетным вводом в эксплуатацию на начало 2027 года.
Очевидно, что новая ракета не будет размерности Minuteman III (35 тонн) и, скорее, реанимацией проекта Midgetman. Летные испытания американской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) запланированы на 2023 год. Этим летом ракета получила собственное имя – LGM-35A Sentinel.
На конец 2025 года в РВСН России развернуто несколько вариантов шахтных и мобильных МБР. Шахтные МБР включают РС-20В (Р-36М2) «Воевода» (также известную под обозначением НАТО SS-18 Mod 5/6), РС-12М2 «Тополь-М» (SS-27 Mod 1), РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2) и «Авангард» (SS-19 Mod 4), а мобильные МБР включают РС-12М1 «Тополь-М» (SS-27 Mod 1) и РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2). МБР «Тополь» (SS-25) была снята с вооружения в прошлом году. Американские эксперты оценивают, что РВСН России имеют на вооружении 330 развёрнутых МБР, которые, по их оценкам, могут нести до 1254 ядерных боеголовок.
Модернизация сил МБР также включает оснащение модернизированных шахт новыми системами ПВО и ПВО периметра, а новый лазер «Пересвет» был развернут по крайней мере в пяти дивизионах МБР мобильного типа с целью «прикрытия их маневренных операций» (Hendrickx 2020; Министерство обороны Российской Федерации 2019), возможно, подразумевая, что одна из функций «Пересвета» заключается в ослеплении спутников-шпионов.
На сегодня самыми совершенными ракетами в РВСН оснащены восемь дивизий. В общей сложности на их вооружении находится 255 ракет РС-24 «Ярс». Шесть полков Татищевской 60-й ракетной дивизии вооружены МБР шахтного базирования «Тополь-М». Еще два полка Тейковской 54-й гвардейской РД вооружены мобильными версиями МБР «Тополь-М».
Еще у РВСН есть «джокер» – 621-й и 767-й ракетные полки 13-й Домбаровской РДД, имеющие на вооружении по 6 ПУ МБР УР-100Н УТТХ с новейшим боевым оснащением – гиперзвуковым комплексом «Авангард». Всего новейших и относительно новых («Тополь-М») ракетных комплексов – 291.
Суммарно на ракетах размещено до 1254 ядерных боеголовок двух типов среднего класса мощности и одного типа высокого класса мощности: 500 килотонн, 750 килотонн и 2 мегатонны. Конечно, это не все.
35-я и 7-я гвардейская дивизии перевооружены со старых комплексов «Тополь» на новенькие «Ярсы», всего 54 ПУ, и две «тяжелые» – 13-я и 62-я дивизии имеют в своем распоряжении два и три полка соответственно, вооруженных старыми советскими Р-36М2, всего 30 ракет. Несмотря на то, что эти ракеты свежее американских «Минитменов», их выпуск закончен в 1996 году, вторых – в 1992.
Все-таки боевая ценность их невелика. Именно на смену Р-36М2 должны прийти новые тяжелые МБР РС-28 «Сармат». Из открытых источников известно, что РС-28 «Сармат» по тактико-техническим характеристикам будет очень близка к «Воеводе». Первая модификация «Сатаны» R-36M (SS-18 Mod 1) оснащена моноблочной боеголовкой 15B86 мощностью 24 мегатонны с забрасываемым весом 7 500 килограммов. У последней моноблочной модификации R-36М2 «Воевода» (SS-18 Mod 6) мощность и вес боеголовки несколько снижены – до 20 мегатонн и 7 300 килограммов соответственно.
Всего, по данным эксперта Роберта Джонстона, за все время эксплуатации SS-18 было развернуто от 20 до 60 моноблочных модификаций ракеты.
В начале 1980-х советские РВСН получили ракеты 4-го поколения, наиболее мощные из них — «тяжёлые» Р-36М УТТХ (SS-18 Mod 3/4), развёрнутые в сверхзащищённых ШПУ 15П718, всего таких ракет было у РВСН 308 единиц. В 1988 началось перевооружение на новые ракеты Р-36М2 (SS-18 Mod 5/6) и более совершенные ШПУ 15П718М. Но к развалу СССР в 1991 году успели произвести только 58 ракет Р-36М2 «Воевода» и модернизировать под них 58 ШПУ 15П718М.
Развертывание гиперзвуковых блоков «Авангард» (объект 4202, изделие 15Ю71), как и тяжелой МБР «Сармат», будет, скорее всего, ограниченным количеством в 46 единиц ввиду ограниченности количества ШПУ 15П718М. Из 58 ШПУ 12 уже заняты под другие ракеты – носители «Авангардов» – УР-100Н УТТХ (SS-19 mod 3/4).
«Авангард» стоит на вооружении в двух полках по шесть ракет в каждом в 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Ясная), всего 12 носителей в моноблочном варианте. Носителем первых «Авангардов» послужит МБР УР-100Н УТТХ (15А35). Ракеты развернуты не в своих родных ШПУ 15П716, а в чужих 15П718М.
Гиперзвуковой блок «Авангард» – довольно габаритный объект. Длина – 5,4 метра, вес, по разным оценкам, от 2 000 кг до 2 700 килограммов. На УР-100Н УТТХ можно разместить только один блок, на «Сармате» – два.
Отметим, что двухблочный «Авангард» – лишь один из вариантов боевого оснащения. Штатное оснащение МБР «Сармат» – классическая РГЧ ИН (MIRV) с 16 боеголовками среднего класса мощности 500 кт или 10 боеголовок высокого класса мощности по 2 Мт каждая.
Эксперты-аналитики, парни из ЦРУ, конечно, с богатой фантазией, но цифры, которые они выдают, часто далеки от реальности. Например, в статье Nuclear Notebook: U.S. and Soviet/Russian intercontinental ballistic missiles, 1959–2008, опубликованной в журнале Bulletin of the Atomic Scientists в 2008 году, для советской ракеты SS-11 Sego M2/3 (имеется в виду УР-100К УТТХ (15А20У)), одной из первых советских МБР, оснащенных РГЧ рассеивающего типа (MRV – multiple re-entry vehicle), указывается мощность одной боеголовки – 220 кт.
Годом раньше, а такие статьи Bulletin of the Atomic Scientists каждый год публикует, для этой же боеголовки указывалась мощность 350 кт. В данном случае речь идёт о боеголовке 15Ф204 и её термоядерном «физпакете» РА-65, так вот его реальная мощность – 90–100 кт.
Эксперты-аналитики ЦРУ — мастера, когда нужно подсчитать количество ШПУ или АПУ МБР или БРСД, имея под рукой спутниковые снимки относительно хорошего качества, но вот что находится под крышками шахт или внутри пусковых пеналов, здесь они плывут и дают волю своей фантазии, которая в силу, вероятно, полного непрофессионализма дает искаженную картинку, далекую от реальности.
Зевнули цэрэушники этот момент, когда в 1960-е годы СССР довольно сильно отставал от США по удельной мощности ЯЗУ; 0,65–0,70 кт мощности энерговыделения на кг живого веса «физпакета» маловато, конечно, в сравнении с тем, что имели тогда США. Для примера, аналогичная американская конструкция MRV, установленная на БРПЛ «Поларис А-3Т» (1964), имела боеголовки W-58/Mk2 весом 117 кг и мощностью 200 кт.
Для американцев в 1970-е годы невидимым мелькнуло и то, что СССР довольно быстро ликвидировал это отставание и добрался до величины 2,5 кт/кг для зарядов малого и среднего класса мощности и до 5 кт/кг для высокого класса мощности в 1980 году. Для ЦРУ и других западных разведок все эти события прошли незамеченными, да и хорошо.
Всё это лирика и уже история. С тех пор ничего не изменилось.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) в начале нулевых созданы три новых типа универсальных (для МБР и БРПЛ) боевых блоков в ядерном оснащении малого, среднего и высокого классов мощности – соответственно 150 и 500 кт, 2 Мт.
1 марта 2018 года в своей уже легендарной речи президент В. В. Путин частично раскрыл ТТХ ракеты, он отметил:
«Ракета «Сармат» несет гораздо больше боеголовок, и они значительно мощнее, чем у «Воеводы».
«Воевода» на момент принятия на вооружение несла самые совершенные боеголовки 15Ф174, по удельной мощности они превосходили принятые через год на вооружение американских БРПЛ «Трайдент-2» боеголовки W-88/Mk-5, которые и по сей день считаются самыми совершенными в ядерном арсенале США.
Новейшие российские боеголовки при том же весе 450 кг, что и старые советские 15Ф174, превосходят их по параметру удельной мощности в 2,7 раза. Что касается боеголовок среднего класса мощности (500 кт), то они вдвое легче, и их теоретически можно было бы развернуть на ракете до 20 единиц с некоторым ограничением по дальности полета. Поэтому конструкторы ракеты ограничили их количество в 16 единиц.
РВСН обладает значительными возможностями по «возвратному потенциалу», это касается не только «тяжёлых» МБР, но и «лёгких». Считается, что некоторые из существующих российских межконтинентальных баллистических ракет были загружены с меньшим количеством боеголовок, чем их максимальная загрузка, чтобы соответствовать ограничениям сил, установленным новым СНВ. Это касается, прежде всего, группировки МБР РС-24 «Ярс», платформы блоков разведения ракет 15Ж55М имеют 6 ячеек. Заполнены только три или четыре ячейки на всех развернутых ракетах 500-килотонными боеголовками.
В результате без ограничений, налагаемых новым СНВ, российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс», по мнению авторитетных американских экспертов Ханса Кристенсена и Мэтта Корды из FAS (Федерации американских ученых), потенциально могут увеличить суммарное количество боеголовок с 834 боеголовок до 1 197 боеголовок, и это без учета перевооружения группировки «тяжелых» МБР РВСН с Р-36М2 на новейшие ракеты «Сармат». В своих расчетах они учли 460 750-киллотонных боеголовок 15Ф174 из расчета 10 боеголовок на ракету, но новые ракеты могут нести от 10 до 20 боеголовок среднего или высокого класса мощности.
Если на сегодня сравнивать суммарный забрасываемый вес наземных сил МБР, то он примерно одинаковый: у США – 333 тонны, у России – 339,75 тонны. Примерное равенство в наземной компоненте ядерных сил как по количеству боеголовок, так и по их весу.
Любопытно, в заявленной в ТТЗ конфигурации, при развертывании 400 МБР LGM-35A Sentinel, суммарный забрасываемый вес МБР США сократится с 333 тонн до 106 тонн, количество боеголовок сократится с 800 единиц до 400 с незначительным снижением совокупной мощности американских МБР с 270 Мт до 190 Мт. С развертыванием группировки ракет «Сармат» суммарный «забрасываемый вес» российских МБР вырастет более чем вдвое, до 799,75 тонн.
Совокупная мощность боеголовок РВСН вырастет с нынешних 482,5 Мт до 1 402,5 Мт.
К сожалению, в двух других компонентах: БРПЛ и стратегических бомбардировщиках, ситуация не такая радужная. Придется добирать на «Сарматах». Опять, как в советские времена, за всех будут тянуть РВСН.
Информация