РВСН – 66 лет

Стартовым весом МБР или БРПЛ является собственный вес полностью снаряженной ракеты в момент пуска. Забрасываемым весом МБР или БРПЛ является суммарный вес:



а) ее боеголовки или боеголовок;



б) любых автономных блоков разведения или других соответствующих устройств, для наведения одной боеголовки либо для разделения или для разведения и наведения двух или более боеголовок;



c) ее средств преодоления обороны, включая конструкции для их отделения.



Термин «другие соответствующие устройства», как он используется в определении забрасываемого веса МБР или БРПЛ во втором согласованном заявлении к пункту 7 статьи 2 договора, означает любые устройства для разведения и наведения двух или более боеголовок либо для наведения одной боеголовки, которые могут сообщить боеголовкам дополнительную скорость не более 1 000 метров в секунду.

Пентагон должен закупить новую межконтинентальную баллистическую ракету, а обновление ракет времен холодной войны – неприемлемый вариант. Вы не можете продлить жизнь Minuteman III.

Эта штука настолько старая, что в некоторых случаях технической документации больше не существует.