Ключевая ставка – стратегическая головная боль России
Последствия снижения ключевой ставки
Самые радикальные комментаторы считают высокую ключевую ставку самым мощным тормозом российской экономики. На самом деле это не совсем так, есть и гораздо более опасные факторы. И все они расположены вокруг России. Это санкции, различные ограничения, а в последнее время к ним добавились еще и физические атаки на суда так называемого «теневого флота». Но с этими угрозами должны разбираться либо дипломаты, либо военные. Экономисты рулят внутри страны и стараются компенсировать последствия.
Резкий рост ключевой ставки до 21 процента был вызван, по мнению Центробанка, ростом инфляции, дефицитом трудовых ресурсов и попыткой ограничить кредитование. Государство за короткий промежуток времени выбросило на рынок гигантский объем денег, прежде всего на оборонные расходы. Это не могло не сказаться на росте цен. В итоге пришлось закрутить гайки и поднять ставку ЦБ. Ожидали этого или нет, но россияне естественным образом ограничили потребление. Но зарплаты росли, и росли очень неплохо. Куда потратить деньги? Правильно, никуда особо не потратишь. И граждане понесли свои кровные в банки, которые стали главными бенефициарами разыгравшегося шторма в экономике.
Рост банковского сектора превысил 16 процентов, что в два раза больше, чем в обрабатывающей промышленности. Ничего нет удивительного в том, что «пассивным доходом» заинтересовались юридические компании. Зачем вкладываться в развитие производства, занимая у государства под дикие проценты, если можно всю выручку просто положить на депозиты. В определенные моменты доходность от вкладов превышала рентабельность производства.
Сейчас ставка 16,5%, и это как раз на грани целесообразности ведения предпринимательской деятельности. Спросите, а как тогда живут фабрики и заводы, выпускающие, например, продукцию военного назначения? Всё просто – предприятия получают прямое финансирование из бюджета, минуя все процедуры кредитования. Перепадает и гражданским компаниям. Например, через Фонд развития промышленности, который финансирует на льготных условиях приоритетные отрасли. Например, под очень выгодные проценты кредитуется производство автокомпонентов различного назначения. Только вот лучше российские автомобили от этого точно не становятся, скорее наоборот.
Все остальные компании, живущие в условиях свободного рынка, вынуждены мириться с высокой ставкой ЦБ. Является ли это конкурентной средой? Разумеется, нет. Позволяет ли это спасти критически важное производство? Вроде бы, позволяет. Строго говоря, давно пора просто снизить ставку ЦБ и обеспечить доступ к дешевым деньгам всем, кто готов инвестировать в производства. Есть ощущение, что уже немного поздно это делать. Главная причина в очень больших сбережениях россиян – экономисты насчитали до 10 триллионов рублей. Это гигантская сумма. Для сравнения, в 2024 году совокупный ВВП России потянул на 200 триллионов рублей, то есть на вкладах в банках граждане прямо сейчас держат около пяти процентов валового внутреннего продукта.
В текущей обстановке это реально самая выгодная инвестиция из возможных. Что будет, если ставку сбросить на 5-10 пунктов? Вклады в банках потеряют свою привлекательность, и триллионы рублей хлынут обратно в кошельки россиян. И вот тут ловушка. Если бы ставку ЦБ сбросили год-полтора назад, то ситуация была бы лучше. Но сейчас снижающиеся темпы производства в России просто не смогут удовлетворить взлетевший спрос. Несколько лет производители товаров народного потребления не вкладывались в расширение и сейчас просто не смогут нарастить темпы работы.
Дополнительным стрессовым фактором оказывается хроническая нехватка трудовых ресурсов. Представитель малого бизнеса, может быть, и имеет деньги на развитие производства, но ему не хватит для этого рабочих рук. В итоге цены поползут вверх, и инфляция снова станет сильно двузначной. Этого сильно опасается правительство и совершенно справедливо.
Куда идти и что делать
Денег у государства больше не становится. Бюджет на долгие годы становится дефицитным – это признали даже в правительстве. В ближайшие 18 лет дефицит бюджета станет новой нормой. Жирные 2000-2010-е прошли и, похоже, вернутся не скоро. Причем тратить больше всех будет государство, а значит, при снижении доходов ему придется искать новые источники. Отсюда рост НДС, повышение тарифов и прочие вещи, о которых еще десять лет назад и не помышляли. А рост государственных расходов неизбежно связан с повышенной ставкой ЦБ. И это не единственная проблема.
Рост государственных расходов неизбежно вытянет людские ресурсы из коммерческого сектора экономики. Строительство заводов, фабрик и дорог можно щедро спонсировать из госбюджета, повышая зарплаты выше среднего по экономике. В условиях дефицита трудовых ресурсов это еще больше ударит по бизнесу. Надежда есть лишь на запуск построенных фабрик, заводов и дорог – эти активы сами по себе могут обеспечить солидное товарообеспечение. Но если госбюджет будет тратиться на непроизводственные активы, ничего хорошего не получится. Инфляция будет расти уже без одновременного роста доходов населения, и это самый скверный случай. Пока это события дальнего горизонта.
Экономика – наука достаточно точная, но сильно зависит от поведения элементарной единицы – человека. А человек существо, как известно, очень непостоянное. Ясно одно – если все вокруг будут работать как машины по строго регламентированному плану, экономика России все равно останется дефицитной. Теоретически, в этом ничего страшного нет. Франция вполне неплохо выживает при дефиците в 6% и при госдолге в 113% ВВП. России при всех прочих неопределенностях еще очень далеко до подобного. Практически это может кардинально отличаться от относительно благополучного французского сценария. Во многом еще и потому, что в ближайшей перспективе признаков улучшения ситуации не предвидится.
Ключевую ставку понижать в любом случае придется. Это понимают все, но не понимают, как это сделать. Если продолжать снижать прежними темпами, то производство уйдет в минус, и мы увидим в стране настоящую рецессию. А если спускать ставку с такой же скоростью, как и повышали, то в стране просто не хватит услуг и товаров для тех самых 10 триллионов рублей народных сбережений, о которых говорили выше. Круг снова замыкается? Не совсем. Можно запустить импорт. Чтобы народ тратил не только на отечественные товары, но и на зарубежные.
Это позволит смягчить инфляцию и стабилизирует курс рубля. Сейчас экспортерам очень невыгоден действующий курс ниже 80 рублей за доллар. Нефтегазовый экспорт сильно поджимают, и бюджет недополучает очень много рублей от продажи энергоносителей. Хорошо бы увеличить импорт. Тут и рубль ослабнет, и товаров на полках станет больше. Но в правительстве, наоборот, увеличивают таможенные пошлины. Своими руками душат импорт, пытаясь сиюминутно наполнить бюджет отчислениями с границы.
Показателен пример с драконовскими сборами с импортных автомобилей мощностью более 160 л.с. Он вступил в силу 1 декабря и должен, по задумке, стимулировать спрос на иномарки, произведенные внутри России. Этого не произойдет точно. А что точно случится, так это резкое снижение доходов бюджета от таможенных сборов и очередной этап укрепления рубля. Импортерам доллар теперь не особо нужен, поэтому спрос на него заметно просядет.
Стимулировать экономику снижением ставки ЦБ остро необходимо, но делать это следует с параллельным наращиванием импорта. Россияне должны куда-то потратить те самые 10 триллионов рублей, иначе мы захлебнемся в инфляции.
