Ключевая ставка – стратегическая головная боль России

Последствия снижения ключевой ставки


Самые радикальные комментаторы считают высокую ключевую ставку самым мощным тормозом российской экономики. На самом деле это не совсем так, есть и гораздо более опасные факторы. И все они расположены вокруг России. Это санкции, различные ограничения, а в последнее время к ним добавились еще и физические атаки на суда так называемого «теневого флота». Но с этими угрозами должны разбираться либо дипломаты, либо военные. Экономисты рулят внутри страны и стараются компенсировать последствия.



Резкий рост ключевой ставки до 21 процента был вызван, по мнению Центробанка, ростом инфляции, дефицитом трудовых ресурсов и попыткой ограничить кредитование. Государство за короткий промежуток времени выбросило на рынок гигантский объем денег, прежде всего на оборонные расходы. Это не могло не сказаться на росте цен. В итоге пришлось закрутить гайки и поднять ставку ЦБ. Ожидали этого или нет, но россияне естественным образом ограничили потребление. Но зарплаты росли, и росли очень неплохо. Куда потратить деньги? Правильно, никуда особо не потратишь. И граждане понесли свои кровные в банки, которые стали главными бенефициарами разыгравшегося шторма в экономике.

Рост банковского сектора превысил 16 процентов, что в два раза больше, чем в обрабатывающей промышленности. Ничего нет удивительного в том, что «пассивным доходом» заинтересовались юридические компании. Зачем вкладываться в развитие производства, занимая у государства под дикие проценты, если можно всю выручку просто положить на депозиты. В определенные моменты доходность от вкладов превышала рентабельность производства.


Сейчас ставка 16,5%, и это как раз на грани целесообразности ведения предпринимательской деятельности. Спросите, а как тогда живут фабрики и заводы, выпускающие, например, продукцию военного назначения? Всё просто – предприятия получают прямое финансирование из бюджета, минуя все процедуры кредитования. Перепадает и гражданским компаниям. Например, через Фонд развития промышленности, который финансирует на льготных условиях приоритетные отрасли. Например, под очень выгодные проценты кредитуется производство автокомпонентов различного назначения. Только вот лучше российские автомобили от этого точно не становятся, скорее наоборот.

Все остальные компании, живущие в условиях свободного рынка, вынуждены мириться с высокой ставкой ЦБ. Является ли это конкурентной средой? Разумеется, нет. Позволяет ли это спасти критически важное производство? Вроде бы, позволяет. Строго говоря, давно пора просто снизить ставку ЦБ и обеспечить доступ к дешевым деньгам всем, кто готов инвестировать в производства. Есть ощущение, что уже немного поздно это делать. Главная причина в очень больших сбережениях россиян – экономисты насчитали до 10 триллионов рублей. Это гигантская сумма. Для сравнения, в 2024 году совокупный ВВП России потянул на 200 триллионов рублей, то есть на вкладах в банках граждане прямо сейчас держат около пяти процентов валового внутреннего продукта.

В текущей обстановке это реально самая выгодная инвестиция из возможных. Что будет, если ставку сбросить на 5-10 пунктов? Вклады в банках потеряют свою привлекательность, и триллионы рублей хлынут обратно в кошельки россиян. И вот тут ловушка. Если бы ставку ЦБ сбросили год-полтора назад, то ситуация была бы лучше. Но сейчас снижающиеся темпы производства в России просто не смогут удовлетворить взлетевший спрос. Несколько лет производители товаров народного потребления не вкладывались в расширение и сейчас просто не смогут нарастить темпы работы.

Дополнительным стрессовым фактором оказывается хроническая нехватка трудовых ресурсов. Представитель малого бизнеса, может быть, и имеет деньги на развитие производства, но ему не хватит для этого рабочих рук. В итоге цены поползут вверх, и инфляция снова станет сильно двузначной. Этого сильно опасается правительство и совершенно справедливо.

Куда идти и что делать


Денег у государства больше не становится. Бюджет на долгие годы становится дефицитным – это признали даже в правительстве. В ближайшие 18 лет дефицит бюджета станет новой нормой. Жирные 2000-2010-е прошли и, похоже, вернутся не скоро. Причем тратить больше всех будет государство, а значит, при снижении доходов ему придется искать новые источники. Отсюда рост НДС, повышение тарифов и прочие вещи, о которых еще десять лет назад и не помышляли. А рост государственных расходов неизбежно связан с повышенной ставкой ЦБ. И это не единственная проблема.

Рост государственных расходов неизбежно вытянет людские ресурсы из коммерческого сектора экономики. Строительство заводов, фабрик и дорог можно щедро спонсировать из госбюджета, повышая зарплаты выше среднего по экономике. В условиях дефицита трудовых ресурсов это еще больше ударит по бизнесу. Надежда есть лишь на запуск построенных фабрик, заводов и дорог – эти активы сами по себе могут обеспечить солидное товарообеспечение. Но если госбюджет будет тратиться на непроизводственные активы, ничего хорошего не получится. Инфляция будет расти уже без одновременного роста доходов населения, и это самый скверный случай. Пока это события дальнего горизонта.

Экономика – наука достаточно точная, но сильно зависит от поведения элементарной единицы – человека. А человек существо, как известно, очень непостоянное. Ясно одно – если все вокруг будут работать как машины по строго регламентированному плану, экономика России все равно останется дефицитной. Теоретически, в этом ничего страшного нет. Франция вполне неплохо выживает при дефиците в 6% и при госдолге в 113% ВВП. России при всех прочих неопределенностях еще очень далеко до подобного. Практически это может кардинально отличаться от относительно благополучного французского сценария. Во многом еще и потому, что в ближайшей перспективе признаков улучшения ситуации не предвидится.

Ключевую ставку понижать в любом случае придется. Это понимают все, но не понимают, как это сделать. Если продолжать снижать прежними темпами, то производство уйдет в минус, и мы увидим в стране настоящую рецессию. А если спускать ставку с такой же скоростью, как и повышали, то в стране просто не хватит услуг и товаров для тех самых 10 триллионов рублей народных сбережений, о которых говорили выше. Круг снова замыкается? Не совсем. Можно запустить импорт. Чтобы народ тратил не только на отечественные товары, но и на зарубежные.


Это позволит смягчить инфляцию и стабилизирует курс рубля. Сейчас экспортерам очень невыгоден действующий курс ниже 80 рублей за доллар. Нефтегазовый экспорт сильно поджимают, и бюджет недополучает очень много рублей от продажи энергоносителей. Хорошо бы увеличить импорт. Тут и рубль ослабнет, и товаров на полках станет больше. Но в правительстве, наоборот, увеличивают таможенные пошлины. Своими руками душат импорт, пытаясь сиюминутно наполнить бюджет отчислениями с границы.

Показателен пример с драконовскими сборами с импортных автомобилей мощностью более 160 л.с. Он вступил в силу 1 декабря и должен, по задумке, стимулировать спрос на иномарки, произведенные внутри России. Этого не произойдет точно. А что точно случится, так это резкое снижение доходов бюджета от таможенных сборов и очередной этап укрепления рубля. Импортерам доллар теперь не особо нужен, поэтому спрос на него заметно просядет.

Стимулировать экономику снижением ставки ЦБ остро необходимо, но делать это следует с параллельным наращиванием импорта. Россияне должны куда-то потратить те самые 10 триллионов рублей, иначе мы захлебнемся в инфляции.
  1. Мой адрес Звание
    Мой адрес
    +5
    Сегодня, 04:17
    Из статьи получается, что ЦБ сделал все, чтобы производство группы А (производство средств производства - станки, приборостроение, металлургия, химия, машиностроение...) у нас упало? А группа Б (производство предметов потребления) и так сплошь китайская (кроме продуктов питания).
    1. parma Звание
      parma
      +3
      Сегодня, 05:25
      ЦБ сделал все для компенсации неконтролируемой реки денег, которая просто залила страну…
      История предприятий, работающих с ГОЗ тоже не так радужна как пишет автор… на сколько знаю цены фиксированы на момент подписания договора (причем спускаются сверху и отказаться нельзя), никаких удорожаний, никаких кредитов от государства (могут позже на себя забрать или погасить банковские кредиты, но не всегда), платят после выполнения заказа еще и с отсрочкой и тд. Если взглянуть для примера на УВЗ - гражданская половина быстро умирает (уже неполная неделя, неоплачиваемые отпуска и тд), хотя до СВО вагоны производили чуть ли не в 3 смены. Как говорят знакомые из Н. Тагила - руководство предприятия готово загнать в долги и убить завод ради красивых цифр ГОЗ, ибо иначе им может грозить уголовка.
      И самое страшное - что делать со всем этим в сложившейся ситуации кажется уже не знают даже специально обученные люди…
      1. Кубик123 Звание
        Кубик123
        +3
        Сегодня, 06:59
        Да бредовая статья. Автор переживает куда деть 10 триллионов рублей населения, при этом у того же населения на середину 2025 года долгов перед банками на 34,6 триллиона. По статистике ЦБ "В среднем каждый работающий человек должен банкам примерно 456 тысяч рублей."
        https://bankrotstvo.info/article/kredity/zakreditovannost-naseleniya-rossii/?ysclid=mjdrk0xydc260803730
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +1
      Сегодня, 06:55
      Автор начетнически затронул множество переменных и хаотически, топором, прошелся по бессчетным «а что если это… а может быть то…» сценариям и пришел к лесорубному выводу - ИМПОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

      Импорт, без того чтобы не устроить погром российских производителей, может иметь место лишь в нише дорогостоящих предметов для 10-20% более-менее состоятельного сегмента россиян. Чтобы уточнить сколько от из этих 10 триллионов руб. будут использованы на потребление импорта, необходимо знать распределение ликвидных активов россиян относительно %% населения - т.е. ответить на вопрос «а каков профиль владельца активов определенного размера - у кого 10,000,000 руб. на процентах в банке… у кого 100,000 руб, и т.д.».

      В первом приближении, ответ на этот вопрос можно моделировать распределением Парето (частным случаем нормального распределения результата стохастического процесса со множеством независимых переменных, когда вероятность участия этих независимых переменных в этом результирующем стохастическом процессе не следует нормальному закону распределения Гауссу), или 80-ью %% этих 10 трлн. руб, или 8 трлн.руб. владеет 20% вкладчиков. А это значит - состоятельных вкладчиков, и что следует - импорт должен быть высоко-качественным и дорогостоящим… рассчитанным на этот состоятельный сегмент вкладчиков.
  2. U-58 Звание
    U-58
    +4
    Сегодня, 05:04
    Ну давайте завозить джинсы и жвачку....
    Шутка.
    Чего бы хотелось- так это японских или корейских телевизоров и недорогих автомобилей.
    Китай выдает много чего, но это далеко не шедевры.
    Но все это капля в море денех. В условиях отсутствия дефицита импорт чего-либо не будет массовым. Так что деньги у населения будут изыматься традиционными способами: ростом цен на все. От квартир до поваренной соли.
    Такая вот у нас традиция.
  3. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +7
    Сегодня, 05:52
    Сегодня народу на 4.5 ч шоу подробно объяснили, что всё идет по плану. А то, что многие малые бизнесы сдохли (что видно по пустым витринам в торговых центрах) , а средние - вынуждены уходить в серую зону - так это их проблемы. Эльвиру продолжают хвалить.
  4. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +4
    Сегодня, 06:19
    Ключевая ставка вторая головная боль России. Первая - это бестоварный вывоз капиталов. Закройте любую возможность переводов из России за рубеж без встречной поставки товаров и можно будет опустить ключевую ставку хоть до нуля.
    Что до роста инфляции из-за опустошения депозитов, то у ЦБ и правительства есть все возможности этого избежать. Как минимум, на потребительском рынке.
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 06:44
    Размер банковских вкладов вырос не за счет большинства граждан, а потому что те, кто раньше выводил деньги за границу и для вкладов в западные банки и для покупки недвижимости стали делать это меньше из-за ограничений в первую очередь там и образовался избыток денег на руках у этой категории.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 06:47
    Хорошо бы для начала или в конце статьи отметить какие показатели, критерии для государства нормальные или хорошие. И насколько мы далеки от них. В чём корень проблемы, почему у нас за 35 лет капитализма нет общества всеобщего благоденствия для всех кроме олигархов и определённой прослойки. Сама банковская система получается не способна навести у себя порядок. Контроля за ценами нет, нет закона ограничивающий ценообразование, откуда и бешённая инфляция за эти годы свыше 2000 %.
    Базовые отрасли РЖД, топливная, авиастроение, автостроение, ЖКХ, Здравохранение в загоне.
    Одной манипуляцией ставкой и фискальными мерами ситуацию не исправить. А работать придётся, пока не вышвырнули со своих постов. hi
  7. Vrotkompot Звание
    Vrotkompot
    +1
    Сегодня, 06:47
    Ставку вынуждены были повысить из-за инфляции. А инфляция то бешенная из-за чего? Не из-за печати ли необеспеченных денег для оплаты СВО?
    1. srelock Звание
      srelock
      0
      Сегодня, 07:39
      Это результат накопленного эффекта от ковидных ограничений, льготной ипотеки и санкций. СВО же финансируется из бюджета, а не со "станка".
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 07:51
    Кто-нибудь знает, галоши в России производят или это советское достижение?
    Кстати ещё в перестройку казали. что прыжки по граблям наша национальная традиция. Правительство в очередной раз поднимает налоги, бизнес резко сворачивается.
  9. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +2
    Сегодня, 07:53
    А у кого эти 10 триллионов, у какого населения? Те же опросы показывают что у большинства денег от зп до зп (чуть больше50%)., а приерно трети даже не хватает. То есть денги примерно у 20 процентов населения и то условно, большая часть денег у совсем небольшого процента населения. Но даже если и есть у кого-то накопления, с чего автор решил что они тут же кинутся их массово тратить? Те у кого они есть, и так всего заглаза и даже больше. И зарплаты у кого неплохо росли, пример можно? У нас с экономикой вообще непонятно что, тут даже капитализм не подходит, джунгли в которых непонятно кто где куда и что.
  10. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 08:02
    К сожалению, автор написал статью о том, в чем совершенно не разбирается - отсюда и ляпы буквально в каждом тезисе
    Самые радикальные комментаторы считают высокую ключевую ставку самым мощным тормозом российской экономики. На самом деле это не совсем так, есть и гораздо более опасные факторы. И все они расположены вокруг России. Это санкции, различные ограничения

    Принципиальная ошибка. По силе воздействия санкции и близко не лежат к ставке ЦБ, более того, санкции дали потенциальную возможность роста за счет импортозамещения. Которую мы, благодаря ставке ЦБ, полностью упустили
    Государство за короткий промежуток времени выбросило на рынок гигантский объем денег, прежде всего на оборонные расходы. Это не могло не сказаться на росте цен.

    Неверно, точнее - верно частично. Основная причина инфляции - не оборонные заказы предприятиям, а огромные выплаты воюющим. Попросту говоря, государство резко увеличило покупательную способность - но не всего населения, конечно, а воинов СВО и членов их семей.
    Но зарплаты росли, и росли очень неплохо. Куда потратить деньги? Правильно, никуда особо не потратишь.

    Это вообще нонсенс. Мы не в СССР, где действительно могла возникнуть такая проблема (и то...), мы в РФ, были бы деньги, а куда их потратить - всегда найдется.
    И граждане понесли свои кровные в банки, которые стали главными бенефициарами разыгравшегося шторма в экономике.

    У кого были деньги - да. А у кого не было - берут в долг, несмотря на драконовские проценты
    Анализ пятилетней динамики показывает устойчивый рост закредитованности населения России. С 2020 по 2025 год совокупный кредитный портфель физических лиц увеличился на 84,6%, а доля расходов на обслуживание долга выросла с 22,3% до 35,7% от дохода среднестатистического домохозяйства.

    https://sky.pro/wiki/money/procent-zakreditovannosti-naseleniya-rossii-dinamika-i-statistika/
    Спросите, а как тогда живут фабрики и заводы, выпускающие, например, продукцию военного назначения? Всё просто – предприятия получают прямое финансирование из бюджета, минуя все процедуры кредитования.

    Это фантазии автора. В реальности по множеству причин (одна из которых - полоумная система спецсчетов) предприятия, выполняющие гособоронзаказ очень даже вынуждены пользоваться кредитами - себе в убыток, но вынуждены. Особенно беда если ты - единственный производитель, отклонить "щедрое" предложение государства произвести технику ты не можешь, а оно, ставя нереальные сроки, провоцирует предприятие на срыв... не поставки ВВТ, нет, а сдачи всей положенной документации. А затем, может задержать окончательные выплаты (документы же в срок не были сданы). Может - на год, может и больше.
    Перепадает и гражданским компаниям. Например, через Фонд развития промышленности, который финансирует на льготных условиях приоритетные отрасли.

    Автор просто не знает, что ставка процента по кредитам ФРП также привязана к ставке ЦБ:))))) Отчего все кредиты ФРП очень сильно подорожали. Это уж не говоря о том, что кредиты ФРП - капля в море
    И вот так - вся статья