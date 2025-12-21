Владимир Триандафиллов. Жизнь и смерть выдающегося советского военного теоретика

Когда у меня забота, сомнение, неприятность, мне достаточно пять минут поговорить с Григорием, чтобы тотчас почувствовать себя укрепленным и успокоенным... И действие его слов длится целые недели.

У которых так кровь бьет, очень они люди нервные, тревожные, и чтобы кровь унять, надо их успокоить. А я это умею.

Я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны.

Происхождение и начало военной службы героя статьи

Карьера в Красной Армии

Военный теоретик

Успешно сочетал работу над исследованием и обобщением таких проблем, как характер и масштаб современной войны в целом или структура и вооружение Красной Армии, с вопросами, имевшими непосредственное отношение к обучению и повседневному воспитанию бойцов, к изучению их жизни и быта.

Было бы ошибкой идеализировать наши действия в 1920 г. под Перекопом с начала и до конца.

Искушение не прерывать боевых действий, немедленно перейти к нанесению последующих ударов — в большинстве случаев огромное. Но расчеты показывают, что смелые и активные операции требуют прежде всего людей и огнеприпасов. Если железные дороги не обеспечивают регулярного подвоза соответствующего количества огнеприпасов, то начать новые операции является в высшей степени рискованным.

При обеих формах удара – одностороннем таране или действиях по скрещивающимся направлениям, живая сила противника остается главнейшим объектом действий.

Было бы непоправимой ошибкой из-за возникающих в связи с развитием военной техники трудностей в ведении глубоких (наступательных) операций впадать в своего рода «оперативный оппортунизм», отрицающий активные и глубокие удары и проповедующий тактику отсиживания, нанесения ударов накоротке — действия, характеризуемые модным словом «измор».

Обстановка и средства изменились. Изменился характер боя и операций. Появились предпосылки для сокрушения. Но управление стало сложнее. Очередная задача — кадры.

Трагическая гибель Владимира Триандафиллова

В лице тов. Триандафиллова мы имели крупную фигуру военного теоретика. Его первые труды по исследованию операций гражданской войны обратили на себя внимание талантливым и глубоким анализом их. Во всей последующей своей научной деятельности тов. Триандафиллов решительно боролся за то, «чтобы марксистский метод стал методом руководства во всех областях военно-научного знания». Как результат боевой и революционной закалки и полученной подготовки в Военной академии из него выработался блестящий командир и штабной работник.

В. К. Триандафиллов – выдающийся, талантливый командир, один из крупнейших оперативных работников, настойчиво двигавший вперед оперативно-тактическое искусство Красной Армии.



Мемориальная доска В. К. Триандафиллова