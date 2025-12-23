О башнях, города берущих
Осадная башня штурмует город. Иллюстрация из книги «Семь чудес света». Ганс Райнхардт, художники Анне-Лиз Име и Герд Вернер. Изд-во «Слово», 1987 г.
Книга пророка Иезекиля, 26:8
История военной техники. Другим очень важным военным приспособлением Древнего мира и Средних веков была… осадная башня. Ну а о том, какие башни строили во времена античности, пусть нам расскажет древнегреческий историк Диодор Сицилийский (около 90–30 гг. до н. э.). Ведь он подробно описал, возможно, самую интересную осаду этой эпохи: попытку македонского правителя Деметрия (336–282 год до н. э.) взять портовый город Родос в 304-305 гг. При этом Диодор опирался на свидетельства их очевидца – Иеронима Кардиского.
Осадная башня египтян. Фреска эпохи Среднего царства из гробницы Интефа в Фивах
Для осады города, сообщает Диодор, Деметрий (которого, кстати, за его за участие в многочисленных осадах прозвали «Полиоркет», что значит «Осаждающий города»), построил чудовищную осадную башню-гелеполу* в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Ширина ее основания составляла почти 50 локтей (ок. 22 м). Каркас ее был сделан из балок квадратного сечения, окованных железом. Перекладины в основании располагались на расстоянии одного локтя друг от друга, чтобы оставить место для людей, которые будут толкать башню вперед. Передвигалась она на восьми массивных колесах, также окованных железными полосами, и практически в метр толщиной. Причем оси у колес были подвижными, поэтому башню можно было катать в любом направлении. Основой конструкции служили четыре бревна длиной почти в 100 локтей (ок. 45 м), установленных по углам основания башни с легким наклоном внутрь, поэтому ширина ее наверху была около 20 локтей (9 м). Внутри башня была поделена на девять этажей, причем снаружи и передняя ее стенка, и обе боковые были обиты железными листами, чтобы защитить сооружение от зажигательных стрел. В передней стенке на каждом этаже было устроено множество бойниц, за которыми стояли метательные машины, причем отверстия бойниц были прикрыты механически поднимающимися щитами. На каждый этаж вели две широкие лестницы, причем по одной лестнице только поднимались, а по другой спускались, то есть все было предусмотрено для того, чтобы в бою воины друг другу не мешали. Башню передвигали 3400 человек, часть из которых находилась внутри, тогда как другие толкали ее сзади. Правда, если посчитать площадь башни, то получится, что их вряд ли было больше одной тысячи. Так что или Диодор ошибся в расчетах, либо эти 3400 человек просто… делились на три смены.
Осадная башня из «Полиоркетики» Аполлодора Дамасского, любимца императора Траяна…
Существует и другое описание конструкции этой грандиозной башни, данное римским механиком Витрувием (ок. 80-70 – после 13 гг. до н. э.). Так, он сообщал, что башня Полиоркета была сконструирована афинским архитектором Эпимахом, но вот размеры ее у него другие: 125 футов (римских, 37 м) в высоту и 60 футов (ок. 18 м) в ширину, весила она около 120 тонн. При этом он добавляет, что вся она была обита козьими шкурами и невыделанными кожами, благодаря чему она без вреда переносила попадания камней из катапульт весом до 360 фунтов (118 кг). Впрочем, вполне возможно, что римский механик просто не знал, что таких башен построили две, и описал какую-то одну из них.
Осадная башня, IV век до н. э., Греция (по образцу осадной башни Деметрия Полиоркета). Научный центр и технологический музей города Салоники, Греция
Интересно, что хотя Деметрию с помощью этой башни и удалось разрушить участок стены, город он взять так и не сумел. Дело в том, что когда он отвел гелеполу от стены, чтобы продолжить атаку на следующий день, жители города, по словам Витрувия, обратились к городскому архитектору Диогнету с просьбой найти способ уничтожения чудовищной машины. И он такой способ нашел! Напротив того места, куда должна была подойти гелеопола, он пробил отверстие в стене и приказал жителям лить через него воду и нечистоты. В итоге вся земля в этом месте за ночь превратилась в жидкую грязь, так что когда гелеопола приблизилась к стене, она попросту в ней завязла, да так, что никакими усилиями сдвинуть ее с места оказалось невозможно. В итоге Деметрий снял осаду, а родосцы, разобрав башню, продали ее и на вырученные деньги соорудили у себя… седьмое чудо света – огромную статую бога Солнца Гелиоса высотой в 30 м.
После этого подобные огромные осадные башни уже никто не строил, но это не значит, что от их применения отказались. Напротив, их активно применяли и в эпоху Средневековья, только были они уже не такими огромными. Хотя, судя по дошедшим до нас описаниям, они тоже были достаточно велики. Так, Винцент Пражский (ок. 1140–1170) – чешский священник и летописец, в своем труде «Анналы»** тоже оставил нам интересное описание штурма с помощью осадной башни города Кремы их противниками из города Кремона.
Макет такой осадной башни совсем не трудно сделать из палочек-мешалочек для кофе, склеенных клеем ПВА. Надо только иметь в виду, что они бывают разные. Для нашей цели лучше всего подходят самые длинные и толстые: 178х6х1,3 мм. Из них получаются отличные несущие балки. А вот на сами «доски» для обшивки башни годятся более короткие и тонкие: 140х5х1 мм.
Боковая рама осадной башни. Фотография автора
Теперь смотрим на фотографию, на которой приведена основная боковая проекция осадной башни, причем уже склеенная из палочек-мешалок. Ее следует сканировать или сфотографировать, а затем распечатать так, чтобы ширина палочек на ней оказалась равной тем, что вы имеете. Можно заранее сделать из них «балки»: склеить между собой три палочки, после чего на листе наждачной бумаги, положенном на ровную поверхность, аккуратно зачистить их боковые стороны.
«Балки», склеенные из трех «досок». Фотография автора
Сделайте две такие рамы в зеркальном отображении, после чего их нужно будет зашить изнутри «досками», то есть более тонкими и узкими палочками-мешалочками. Наклеивать их можно как угодно – и вертикально, и горизонтально. А вот в тех местах, где на боковых сторонах видны усиливающую конструкцию балки, их нужно вырезать из более толстых палочек, либо тонких, но склеенных по две, и наклеить уже на поверхность, обшитую «досками».
Саму башню склеить нетрудно. Нужно просто наклеивать одну «доску» на другую или рядом с другой, а все лишнее даже не отрезать, а откусывать кусачками, которыми пользуются моделисты. Чтобы детали прочнее соединялись, зажимайте их прищепками для белья, хотя есть и специальные зажимы, опять-таки применяемые опытными моделистами.
Наиболее трудоемкая деталь башни – лестница, что ведет на ее верхнюю площадку. Для ее изготовления потребуются две рейки квадратного сечения от компании «АВ-модель», в которых с шагом 5 мм просверливаются отверстия диаметром 1 мм. В масштабе 1:72, в котором как раз и делается наша модель башни, высота лестницы составит 170 мм. В отверстия вставляются зубочистки, смазанные клеем.
Лестница в процессе изготовления. Фотография автора
Готовая лестница. Фотография автора
Башня в процессе изготовления. Фотография автора
Штурмовую аппарель, по которой воины перебегали на стену города, лучше всего сделать откидывающейся, то есть у нас в итоге должен будет получиться не статичный макет, а действующая модель осадной башни. Поднималась же эта аппарель и опускалась при помощи обыкновенного ворота с храповым механизмом. Вал ворота проще всего сделать из толстой вязальной спицы, просверлив на торцах отверстия для осей из зубочисток, а в самом валу ворота – два сквозных отверстия для рукояток, за которые его и вращали. Храповик можно взять из деталей старых часов, например будильника, или аккуратно вырезать из ламеля, что, конечно, довольно сложно, но зато и очень интересно. Блокиратор храповика – обычная пластинка из дерева или пластмассы, закрепленная на вращающейся оси. Готовый ворот следует окрасить под цвет металла – железа или бронзы.
Устройство ворота. Фотография автора
Готовую башню следует покрыть морилкой «под сосну», чтобы она имела вид сделанной из свежесрубленной древесины. В отдельных местах ее можно тонировать желтой охрой, используя для этого полусухую кисть.
Готовая башня. Вид сбоку. Колеса из деревянных «суставов» для кукол. Фотография автора
Готовая башня. Вид спереди. Оси откидной аппарели из металлических шайб. Фотография автора
Вид на башню сзади. Фотография автора
Готовую башню можно (и нужно!) поставить на красиво оформленный подиум. А еще ее можно «оживить», поставив на башню и вокруг нее раскрашенные фигурки воинов в масштабе 1:72, прежде всего лучников и арбалетчиков из наборов средневековых воинов, которые у нас в стране выпускает фирма «Звезда». Впечатление от такой вот «живой» диорамы будет просто потрясающим!
* «Берущая города»
** Текст переведен по изданию: Vincentii Pragensis annales. MGH, SS. Bd. XVII. Hannover. 1861. Перевод с лат., Дьяконов И. В. 2020
