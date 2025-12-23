О башнях, города берущих



Осадная башня штурмует город. Иллюстрация из книги «Семь чудес света». Ганс Райнхардт, художники Анне-Лиз Име и Герд Вернер. Изд-во «Слово», 1987 г.

«…и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты…»

Книга пророка Иезекиля, 26:8



Осадная башня египтян. Фреска эпохи Среднего царства из гробницы Интефа в Фивах



Осадная башня из «Полиоркетики» Аполлодора Дамасского, любимца императора Траяна…



Осадная башня, IV век до н. э., Греция (по образцу осадной башни Деметрия Полиоркета). Научный центр и технологический музей города Салоники, Греция

Прибыл один из иерусалимцев, который своими орудиями разрушил вместе с иерусалимцами много сарацинских замков, и обещал поставить в центре лагеря башню, которую собирался сделать из дерева, вместе с воинами. Кремонцы, которые всеми способами старались взять Крему, обещали ему для этого деньги и все нужные для неё инструменты. Вскоре всё это было сделано <…> и таким образом из огромных дубовых досок была построена огромная башня. Сперва два соразмерных дубовых бревна были положены наподобие саней; прежде всего её ширина и длина были спланированы на земле, а затем она с дивным мастерством была возведена так, как её должны были подвести к замку; в ней было устроено шесть ярусов, в которых должны были стоять воины, готовые к битве. Первый ярус – на одном уровне с замком; в нем мастером башни был сделан и размещён большой мост, который следовало перекинуть на [стену] замка, для воинов, которые должны были идти на штурм замка; от земли, как были установлены брёвна, широкая, она сужалась к верху, для чего были установлены и скреплены железными листами и прочнейшими гвоздями другие бревна, и вмещала до десяти воинов наверху и до тысячи – внизу, в нижних ярусах. Это сооружение было ограждено плетёнками, сделанными из дуба, спереди, справа и слева – до самого рва, что был вырыт возле замка, большого и заполненного проточными водами, а их заложники были расставлены на сиденьях вокруг башни на тех ярусах, чтобы те убивали их, если захотят. Теми, которых разместили в том ярусе, что на земле, около 500 человек, которые при помощи рычагов, прикрепленных к тем бревнам, двигали эту башню взад и вперед, куда хотели, она была установлена на берегу рва; ибо те два бревна, которые, как мы сказали выше, были положены наподобие саней, служили основанием всей этой башни. Другие бревна были весьма прочно скреплены многими орудиями и железом сбоку; по ним эту башню двигали, куда хотели, по ровным балкам, которые для подвижности часто смазывали жиром, и возвращали обратно. От верхнего яруса до нижнего лучники пускали стрелы в замок, и многих ранили и еще больше людей убили. Кремцы, видя, что им угрожает эта беда, воздвигли против этой башни машины, которые для этого делают, и бросали в названную башню огромные каменные глыбы и всё, что могли иметь, и по наущению дьявола не щадили ни своих родичей, ни друзей, ни братьев, поставленных вокруг башни. Заложники, знатные мужи, одни – юноши, другие – люди в возрасте, держали в руках кресты и свечи, чтобы их можно было видеть в ночи, и, обращаясь по имени к друзьям и родичам, просили их пощадить… В 1161 году от воплощения Господнего они, восстановив названную башню, ломали стены замка... штурм назначили на день святой Агнесы. Назначенный день стал. Мастер башни осторожно и шаг за шагом выдвинул из названной башни мост, перебросил его на стены названного замка, и воины брата императора, пфальцграфа Рейнского, пошли на штурм. Сперва шёл знаменосец со своим красным знаменем, со своим родным братом, затем – прочее вооружённое войско. На мосту произошла битва; вся Крема была окружена лучниками, натиск храбрых воинов на мост усиливался с обеих сторон, и десять воинов – начало беды – проложив себе путь мечами, уже поднялись в замок. Между тем, семь кремских машин не переставали долбить башню, и из-за такого рода камнепада на мост упал огромный камень, и мост сломался посредине. Кремцы, когда увидели это, постыдно сбросили копьями вниз тех, которые прошли вперёд по мосту, а тех, которые уже поднялись в замок: одних – взяли в плен, а других – убили. Такие игры и потехи велись между императором и кремцами. Так бой прервался. Ради починки моста башню отвели от стены; вскоре мост починили, и кремцы, видя, что им грозит смертельная опасность, взмолились о милосердии и сдали замок. Император, послушавшись совета своих князей, позволил им в целости уйти оттуда, и они, оставив там всё своё добро, рассеялись по разным городам. Так Крема, королевский замок, была до основания разрушена и обращена в прах.



Боковая рама осадной башни. Фотография автора



«Балки», склеенные из трех «досок». Фотография автора



Лестница в процессе изготовления. Фотография автора



Готовая лестница. Фотография автора



Башня в процессе изготовления. Фотография автора



Устройство ворота. Фотография автора



Готовая башня. Вид сбоку. Колеса из деревянных «суставов» для кукол. Фотография автора



Готовая башня. Вид спереди. Оси откидной аппарели из металлических шайб. Фотография автора



Вид на башню сзади. Фотография автора

* «Берущая города»

** Текст переведен по изданию: Vincentii Pragensis annales. MGH, SS. Bd. XVII. Hannover. 1861. Перевод с лат., Дьяконов И. В. 2020

Другим очень важным военным приспособлением Древнего мира и Средних веков была… осадная башня. Ну а о том, какие башни строили во времена античности, пусть нам расскажет древнегреческий историк Диодор Сицилийский (около 90–30 гг. до н. э.). Ведь он подробно описал, возможно, самую интересную осаду этой эпохи: попытку македонского правителя Деметрия (336–282 год до н. э.) взять портовый город Родос в 304-305 гг. При этом Диодор опирался на свидетельства их очевидца – Иеронима Кардиского.Для осады города, сообщает Диодор, Деметрий (которого, кстати, за его за участие в многочисленных осадах прозвали «Полиоркет», что значит «Осаждающий города»), построил чудовищную осадную башню-гелеполу* в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Ширина ее основания составляла почти 50 локтей (ок. 22 м). Каркас ее был сделан из балок квадратного сечения, окованных железом. Перекладины в основании располагались на расстоянии одного локтя друг от друга, чтобы оставить место для людей, которые будут толкать башню вперед. Передвигалась она на восьми массивных колесах, также окованных железными полосами, и практически в метр толщиной. Причем оси у колес были подвижными, поэтому башню можно было катать в любом направлении. Основой конструкции служили четыре бревна длиной почти в 100 локтей (ок. 45 м), установленных по углам основания башни с легким наклоном внутрь, поэтому ширина ее наверху была около 20 локтей (9 м). Внутри башня была поделена на девять этажей, причем снаружи и передняя ее стенка, и обе боковые были обиты железными листами, чтобы защитить сооружение от зажигательных стрел. В передней стенке на каждом этаже было устроено множество бойниц, за которыми стояли метательные машины, причем отверстия бойниц были прикрыты механически поднимающимися щитами. На каждый этаж вели две широкие лестницы, причем по одной лестнице только поднимались, а по другой спускались, то есть все было предусмотрено для того, чтобы в бою воины друг другу не мешали. Башню передвигали 3400 человек, часть из которых находилась внутри, тогда как другие толкали ее сзади. Правда, если посчитать площадь башни, то получится, что их вряд ли было больше одной тысячи. Так что или Диодор ошибся в расчетах, либо эти 3400 человек просто… делились на три смены.Существует и другое описание конструкции этой грандиозной башни, данное римским механиком Витрувием (ок. 80-70 – после 13 гг. до н. э.). Так, он сообщал, что башня Полиоркета была сконструирована афинским архитектором Эпимахом, но вот размеры ее у него другие: 125 футов (римских, 37 м) в высоту и 60 футов (ок. 18 м) в ширину, весила она около 120 тонн. При этом он добавляет, что вся она была обита козьими шкурами и невыделанными кожами, благодаря чему она без вреда переносила попадания камней из катапульт весом до 360 фунтов (118 кг). Впрочем, вполне возможно, что римский механик просто не знал, что таких башен построили две, и описал какую-то одну из них.Интересно, что хотя Деметрию с помощью этой башни и удалось разрушить участок стены, город он взять так и не сумел. Дело в том, что когда он отвел гелеполу от стены, чтобы продолжить атаку на следующий день, жители города, по словам Витрувия, обратились к городскому архитектору Диогнету с просьбой найти способ уничтожения чудовищной машины. И он такой способ нашел! Напротив того места, куда должна была подойти гелеопола, он пробил отверстие в стене и приказал жителям лить через него воду и нечистоты. В итоге вся земля в этом месте за ночь превратилась в жидкую грязь, так что когда гелеопола приблизилась к стене, она попросту в ней завязла, да так, что никакими усилиями сдвинуть ее с места оказалось невозможно. В итоге Деметрий снял осаду, а родосцы, разобрав башню, продали ее и на вырученные деньги соорудили у себя… седьмое чудо света – огромную статую бога Солнца Гелиоса высотой в 30 м.После этого подобные огромные осадные башни уже никто не строил, но это не значит, что от их применения отказались. Напротив, их активно применяли и в эпоху Средневековья, только были они уже не такими огромными. Хотя, судя по дошедшим до нас описаниям, они тоже были достаточно велики. Так, Винцент Пражский (ок. 1140–1170) – чешский священник и летописец, в своем труде «Анналы»** тоже оставил нам интересное описание штурма с помощью осадной башни города Кремы их противниками из города Кремона.Макет такой осадной башни совсем не трудно сделать из палочек-мешалочек для кофе, склеенных клеем ПВА. Надо только иметь в виду, что они бывают разные. Для нашей цели лучше всего подходят самые длинные и толстые: 178х6х1,3 мм. Из них получаются отличные несущие балки. А вот на сами «доски» для обшивки башни годятся более короткие и тонкие: 140х5х1 мм.Теперь смотрим на фотографию, на которой приведена основная боковая проекция осадной башни, причем уже склеенная из палочек-мешалок. Ее следует сканировать или сфотографировать, а затем распечатать так, чтобы ширина палочек на ней оказалась равной тем, что вы имеете. Можно заранее сделать из них «балки»: склеить между собой три палочки, после чего на листе наждачной бумаги, положенном на ровную поверхность, аккуратно зачистить их боковые стороны.Сделайте две такие рамы в зеркальном отображении, после чего их нужно будет зашить изнутри «досками», то есть более тонкими и узкими палочками-мешалочками. Наклеивать их можно как угодно – и вертикально, и горизонтально. А вот в тех местах, где на боковых сторонах видны усиливающую конструкцию балки, их нужно вырезать из более толстых палочек, либо тонких, но склеенных по две, и наклеить уже на поверхность, обшитую «досками».Саму башню склеить нетрудно. Нужно просто наклеивать одну «доску» на другую или рядом с другой, а все лишнее даже не отрезать, а откусывать кусачками, которыми пользуются моделисты. Чтобы детали прочнее соединялись, зажимайте их прищепками для белья, хотя есть и специальные зажимы, опять-таки применяемые опытными моделистами.Наиболее трудоемкая деталь башни – лестница, что ведет на ее верхнюю площадку. Для ее изготовления потребуются две рейки квадратного сечения от компании «АВ-модель», в которых с шагом 5 мм просверливаются отверстия диаметром 1 мм. В масштабе 1:72, в котором как раз и делается наша модель башни, высота лестницы составит 170 мм. В отверстия вставляются зубочистки, смазанные клеем.Штурмовую аппарель, по которой воины перебегали на стену города, лучше всего сделать откидывающейся, то есть у нас в итоге должен будет получиться не статичный макет, а действующая модель осадной башни. Поднималась же эта аппарель и опускалась при помощи обыкновенного ворота с храповым механизмом. Вал ворота проще всего сделать из толстой вязальной спицы, просверлив на торцах отверстия для осей из зубочисток, а в самом валу ворота – два сквозных отверстия для рукояток, за которые его и вращали. Храповик можно взять из деталей старых часов, например будильника, или аккуратно вырезать из ламеля, что, конечно, довольно сложно, но зато и очень интересно. Блокиратор храповика – обычная пластинка из дерева или пластмассы, закрепленная на вращающейся оси. Готовый ворот следует окрасить под цвет металла – железа или бронзы.Готовую башню следует покрыть морилкой «под сосну», чтобы она имела вид сделанной из свежесрубленной древесины. В отдельных местах ее можно тонировать желтой охрой, используя для этого полусухую кисть.Готовую башню можно (и нужно!) поставить на красиво оформленный подиум. А еще ее можно «оживить», поставив на башню и вокруг нее раскрашенные фигурки воинов в масштабе 1:72, прежде всего лучников и арбалетчиков из наборов средневековых воинов, которые у нас в стране выпускает фирма «Звезда». Впечатление от такой вот «живой» диорамы будет просто потрясающим!