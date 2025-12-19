В Словакии возобновляется выпуск БМП-1, от которых ранее хотели отказаться
Словацкая компания STV Machinery начала серийное производство модернизированных корпусов для БМП-1 и уже получила первый экспортный заказ.
Разработка, продолжавшаяся около года по заказу аффилированной STV GROUP, включала полную цифровизацию конструкции, подбор современных материалов и создание новой производственной документации. В отличие от оригинальных машин, корпуса будут изготавливаться из современных вариантов бронестали, используемых в западной бронетехнике.
После успешных испытаний полнофункционального прототипа был привлечён «стратегический иностранный заказчик». Контракт предполагает выпуск партии в 2026–2027 годах с перспективой выхода на мощность до 100 единиц в год. Сумма сделки не раскрывается.
Запуск проекта означает восстановление полного цикла производства тяжёлой бронетехники на заводе в Дубнице. Производство сопровождается крупными инвестициями в роботизированные сварочные комплексы (IGM Robotersysteme, Австрия), лазерную резку и ЧПУ-прессы.
Ранее STV Machinery уже участвовала в выполнении военных заказов, в частности, производила надстройки для САУ ZUZANA-2 для армий Словакии и Украины. На этом фоне старт производства корпусов БМП-1 может стать основой для дальнейших поставок бронетехники третьим странам, в том числе с использованием уже налаженных логистических каналов.
Ранее словацкие компании занимались модернизацией БМП-1, однако потом было принято решение отказаться от них в пользу техники НАТО. Однако далее решение было пересмотрено ввиду того, что делать самим - надёжнее, дешевле, плюс - новые рабочие места.
