В Словакии возобновляется выпуск БМП-1, от которых ранее хотели отказаться

Словацкая компания STV Machinery начала серийное производство модернизированных корпусов для БМП-1 и уже получила первый экспортный заказ.

Разработка, продолжавшаяся около года по заказу аффилированной STV GROUP, включала полную цифровизацию конструкции, подбор современных материалов и создание новой производственной документации. В отличие от оригинальных машин, корпуса будут изготавливаться из современных вариантов бронестали, используемых в западной бронетехнике.



После успешных испытаний полнофункционального прототипа был привлечён «стратегический иностранный заказчик». Контракт предполагает выпуск партии в 2026–2027 годах с перспективой выхода на мощность до 100 единиц в год. Сумма сделки не раскрывается.

Запуск проекта означает восстановление полного цикла производства тяжёлой бронетехники на заводе в Дубнице. Производство сопровождается крупными инвестициями в роботизированные сварочные комплексы (IGM Robotersysteme, Австрия), лазерную резку и ЧПУ-прессы.

Ранее STV Machinery уже участвовала в выполнении военных заказов, в частности, производила надстройки для САУ ZUZANA-2 для армий Словакии и Украины. На этом фоне старт производства корпусов БМП-1 может стать основой для дальнейших поставок бронетехники третьим странам, в том числе с использованием уже налаженных логистических каналов.

Ранее словацкие компании занимались модернизацией БМП-1, однако потом было принято решение отказаться от них в пользу техники НАТО. Однако далее решение было пересмотрено ввиду того, что делать самим - надёжнее, дешевле, плюс - новые рабочие места.
  1. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 09:52
    Конечно новый корпус из современных сталей плюс новые двигатели и КПП, добавить различных электронных помощников, типа ночного виденья или квадрик на привязи , и будет новая современная БМП по характеристикам близкая к современным но значительно дешевле.
    1. Гражданский Звание
      Гражданский
      0
      Сегодня, 09:54
      Советская школа бронетехники - вот это задел!
    2. APASUS Звание
      APASUS
      -1
      Сегодня, 09:57
      Цитата: topol717
      новая современная БМП по характеристикам близкая к современным но значительно дешевле.

      Не будет она сильно в выигрыше. Сам проект устарел. Такие БМП страдают от мин и для отражения атак БПЛА не приспособлены вообще. Накидать туда доп оборудования и приспособить под доп задачи, будет дороже чем современная БМП
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 10:07
      Стали? А стали такие, какие есть. Других нет. (лучше/хуже - не факт)
    4. olegff68 Звание
      olegff68
      0
      Сегодня, 10:09
      Оказывается, что из этого старья можно сделать что то полезное в современных условиях, было бы желание и возможности (мощности производства и кадры). А мы своё производство, где можно было БЫ организовать что то подобное - порезали на металл прямо во время СВО, не смотря на то, что производство было рабочее.
  2. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    0
    Сегодня, 09:56
    На БМП-1 похожа только корпусом. Башня, пушка - все другое. Интересно, что она может после модернизации.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 10:05
      Не похожа, а она и есть.......
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 10:03
    Добротная советская БМПэшка. Башню обделали вторым слоем брони включая ПТУРС.
  4. Prapor Звание
    Prapor
    0
    Сегодня, 10:05
    А вот интересно , КПВТ или Утес такую коробочку навылет сквозняком пробьет? Хотя в современном бою, пока она еще только будет ехать где-то по дороге, уже встретится быстрее с дронами, а там вариантов нет, сожгут и все технологии в топку...
  5. AMG Звание
    AMG
    0
    Сегодня, 10:08
    А кто-то говорил, что картонная коробка. А она еще где-то повоюет, шарик большой.