Сегодня в России отмечается День военной контрразведки
Ежегодно 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Дата эта выбрана не случайно. В этот день, 19 декабря 1918 года, в системе силовых структур новообразованного Советского государства были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, в задачу которой, на тот исторический момент, входила борьба с контрреволюцией в различных формах ее проявления.
Тогда этот орган получил название Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР. Новая служба была сформирована практически ровно через год после создания ВЧК (20 декабря 1917 года).
За период своего существования эта служба несколько раз меняла своё название, но ее роль, спектр решаемых задач только возрастали и расширялись. Одной из главных была и остается превентивная работа по выявлению и предотвращению диверсионной работы, в том числе идеологической, потенциального и реального противника с целью нанесения ущерба не только военной, но и гражданской составляющей государства.
Чтобы понять, насколько велико значение правильно организованной работы контрразведки в современном военном конфликте, а именно в таком сейчас участвует наша страна в рамках СВО, достаточно привести один эпизод. Конечно, он совсем не подходит к сегодняшнему, праздничному дню. Но в войне в «розовых очках» не победить. Тем более, когда нам противостоит не только и не столько весьма коварный враг в лице ВСУ и украинских спецслужб, но и НАТО, включая одни из лучших разведок стран, входящих в альянс.
Буквально несколько дней назад, 15 декабря, в соцсетях и СМИ появилась и быстро стала распространяться информация о вражеской атаке на подводную дизель-электрическую лодку класса 363.3 «Варшавянка» Черноморского флота ВМФ РФ в бухте Новороссийска. Ответственность за нее на себя взяла Служба безопасности Украины (СБУ), опубликовав видео момента удара безэкипажного подводного катера.
Заявления вражеской пропаганды об уничтожении ДЭПЛ, либо ее критических повреждениях, равно как ущербе другим судам и пострадавших, были на следующий день опровергнуты официальным представителем Черноморского флота. БЭК врезался в пирс. Однако сам факт акции указывает, что далеко не все меры были предприняты для ее предотвращения. Разбираться с тем, как такое было допущено и что следует предпринять для предотвращения подобного в последствии — это отдельная тема. Данной проблемой уже наверняка занимаются те, кому это следует делать.
Помимо прочего, сильно настораживает то, что момент атаки был заснят с берега на видеокамеру, затем запись передана СБУ. Налицо либо агентурная работа врага, либо очень хорошо и загодя организованная техническая комбинация. Очевидно, что столь дерзкую и сложную акцию невозможно было организовать только силами украинских спецслужб. В данном случае СБУ — это лишь медийная ширма.
Несомненно, что загодя противостоять подобным акциям должна в том числе, а скорее даже в первую очередь, именно военная контрразведка. Что нисколько не снимает ответственность со «смежников». Не исключено, что командование флота просто не учло роль контрразведки в гипотетической возможности такой атаки, и служба не была своевременно задействована в полной мере в ее предотвращении.
Конечно, предвидеть, предвосхитить и предотвратить все угрозы невозможно. Но к этому следует стремиться, ибо последствия в следующий раз могут оказаться более катастрофическими. Тем более, что у современной российской военной контрразведки есть все необходимое — техническое оснащение, профессиональный кадровый состав, богатый исторический опыт, наконец.
Военная контрразведка – деятельность, осуществляемая специальными органами по защите Вооруженных сил и других войск от иностранных органов. Это составная часть контрразведки государства. В современной России служба представлена органами безопасности в войсках, которые входят в единую систему органов Федеральной службы безопасности. Департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ образован в ходе реорганизации 4 августа 2004 года.
Контрразведчики работают непосредственно в армейских и флотских частях и подразделениях. Они помогают военному командованию реализовывать задачи и цели, стоящие перед Вооруженными силами.
Военная контрразведка существовала и до Октябрьской революции. Выявление и купирование тайной деятельности врага, направленной на нанесение военного ущерба, в Российской империи проводилось с начала XVIII века — того момента, когда была сформирована регулярная армия. Контрразведывательная деятельность заключалась в поиске вражеских лазутчиков, раскрытии возможных перебежчиков и предателей, дезинформации неприятеля. Как самостоятельная структура военная контрразведка впервые появилась в России перед Отечественной войной 1812 года, когда была создана Высшая воинская полиция.
Прообраз современной военной контрразведки возник в России в январе 1903 года, когда при Главном штабе было создано Разведочное отделение, предназначенное для борьбы со шпионажем. Оно было засекреченным, и о его работе мало кому было известно.
Органы военной контрразведки во многом способствовали победам Красной армии в период Гражданской войны. Серьезным испытанием для военных контрразведчиков стала Великая Отечественная война. Благодаря их работе командование вермахта накануне войны не знало ни реальной численности Красной армии, ни количественных и качественных показателей ее вооружения.
В годы войны контрразведывательное обеспечение основных операций Красной армии и Военно-морского флота осуществлялось органами военной контрразведки НКВД СССР, а затем Главным управлением контрразведки Народного комиссариата обороны «Смерш» («Смерть шпионам»).
После войны основными противниками военной контрразведки являлись спецслужбы ведущих государств НАТО. В частности, военные контрразведчики не позволили западным разведкам узнать, насколько далеко продвинулся Советский Союз в своих работах по созданию атомной бомбы.
В настоящее время задачи ДВКР ФСБ РФ стали гораздо шире и разностороннее тех, которые решались военной контрразведкой в советский период. Как и прежде, на первом месте стоит выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, Вооруженных сил, воинских формирований и органов.
Кроме того, основные усилия сотрудников военной контрразведки РФ концентрируются на обеспечении защиты сведений, составляющих государственную тайну. Одной из приоритетных задач для ДВКР ФСБ является борьба с терроризмом. Во взаимодействии с военной прокуратурой и другими государственными органами военная контрразведка противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте.
Богатый опыт, полученный советскими контрразведчиками в Великой Отечественной войны, помог Федеральной службе безопасности России усовершенствовать тактику борьбы с предателями после начала специальной военной операции, заявил в августе этого года директор ФСБ Александр Бортников.
О результатах эффективной деятельности ФСБ в период СВО общество узнает регулярно. Работа контрразведчиков традиционно ведется в условиях строжайшей секретности, что абсолютно не умаляет ее значения.
Редакция «Военного обозрения» присоединяется к поздравлениям сотрудников ДВКР ФСБ РФ, ветеранов военной контрразведки с профессиональным праздником.
Информация