Пентагон планирует развёртывание новых РЛС AN/MPQ-64A4 Sentinel
AN/MPQ-64A4 во время транспортировки. В кузове тягача — генератор для РЛС
С целью дальнейшего развития и усиления противовоздушной и противоракетной обороны, недавно в США была разработана очередная модификация радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel. Изделие с литерами «A4» прошло все необходимые испытания и подтвердило расчётные характеристики. Сейчас ведётся подготовка к запуску полномасштабного серийного производства, а также составляются планы развёртывания новых изделий.
Мероприятия и планы
Следует напомнить, что станция AN/MPQ-64A4 разрабатывалась с 2019 г. компанией Lockheed Martin. Всего за несколько лет подрядчик провёл все необходимые проектные работы, а также изготовил и испытал опытную технику. По итогам этих мероприятий, Пентагон перевёл программу Sentinel A4 на новый этап.
В 2022 г. «Локхид-Мартин» построила и передала армии первую РЛС новой модификации. В дальнейшем ей заказали несколько дополнительных опытных / предсерийных изделий. Эти станции предназначались для опытно-войсковой эксплуатации на базе строевых частей. Как стало известно позже, технику развернули на одной из американских баз в Южной Корее.
Недавно стали известны первые итоги опытной эксплуатации перспективных РЛС, а также дальнейшие планы Пентагона. Так, 12 декабря военный министр США Пит Хегсет посетил Редстоунский арсенал, отвечающий за разработку и внедрение различных систем для сухопутных войск. Ему доложили о проведении различных программ, в т.ч. о модернизации парка станций «Сентинел».
РЛС в рабочем положении
Офицеры Арсенала напомнили об опытной эксплуатации изделий AN/MPQ-64A4 и отметили, что она дала положительные результаты. Накоплен ценный опыт и получены отзывы, которые сыграют роль обратной связи. Впрочем, все подробности службы новых РЛС, по понятным причинам, не попали в открытый доступ.
Также были раскрыты планы на ближайшее будущее. Уже в январе одну из новых РЛС отправят на службу в т.н. национальный столичный регион. Изделие Sentinel дополнит уже существующую систему ПВО округа Колумбия и усилит защиту ключевых объектов федерального значения. Кроме того, эксплуатация в критически важном районе позволит наработать дополнительный полезный опыт.
Параллельно будет продолжаться подготовка производственной линии. Полномасштабную серию собираются запустить до конца 2026 финансового года, т.е. не позднее следующего августа. Вероятно, первые серийные станции удастся передать заказчику к концу календарного года.
Станции на службе
Таким образом, в следующем году компания Lockheed Martin начнёт полноценное серийное производство новых РЛС AN/MPQ-64A4. Также стартуют массовые поставки такой техники в строевые части ПВО сухопутных войск. Все подробности планов такого переоснащения, по понятным причинам, не раскрываются. Тем не менее, уже известно, что собирается делать Пентагон и на какие результаты рассчитывает.
По имеющимся данным, основная масса РЛС «Сентинел» на боевом дежурстве сейчас относится к предыдущей модификации AN/MPQ-64A3. Такие изделия строились в течение прошлого десятилетия и, по мере поступления в войска, вытесняли более старые станции. При этом достигался рост всех основных характеристик, таких как дальность обнаружения, количество обрабатываемых целей и т.д.
В ближайшие годы военное министерство проведёт новую модернизацию такого рода. Локаторы последней модификации «A4» будут поступать в части и дополнять имеющиеся там «A3». Затем, в средней перспективе, более старые РЛС будут снимать с вооружения, и доля новых изделий вырастет. По итогам таких процессов ПВО-ПРО сухопутных войск полностью перейдёт на современные AN/MPQ-64A4.
Новые РЛС будут взаимодействовать с существующими структурами управления и зенитными системами. Они будут отвечать за освещение воздушной обстановки, выявлять опасные объекты и выдавать целеуказание. По всей видимости, принятие на вооружение модернизированного локатора не приведёт к серьёзной перестройке системы ПВО-ПРО в целом. При этом удастся повысить основные её характеристики и улучшить уровень защиты прикрываемых районов.
Глубокая модернизация
В рамках проекта AN/MPQ-64A4 компания Lockheed Martin провела глубокую модернизацию существующей РЛС версии «A3». Прежней осталась общая архитектура станции, тогда как все основные узлы и агрегаты пошли под замену. В рамках такого обновления внедрили принципиально новые компоненты, изготовленные по современным технологиям.
Sentinel последней модификации представляет собой мобильный радиолокатор с повышенными характеристиками. Все его агрегаты монтируются на двухосном прицепе, который может буксироваться любым подходящим автомобилем. При этом работа ведётся только на стационарных позициях после соответствующей подготовки.
Проект AN/MPQ-64A4 предусматривает использование совершенно новой активной фазированной антенной решетки. Её приёмно-передающие элементы, в отличие от предыдущих «Сентинелов», изготовлены с применением нитрида галлия. Новый материал и соответствующие технологии позволили улучшить основные характеристики РЛС.
АФАР устанавливается на поворотном основании, которое позволяет быстро менять сектор обзора. При этом во время работы решётка остаётся неподвижной, и сканирование осуществляется электронным способом. За счёт поворота антенного устройства достигается круговой обзор по азимуту. Предыдущие модификации AN/MPQ-64 засекали цели при углах места от -10° до +55°. Вероятно, в новом проекте вертикальный сектор обзора значительно не менялся.
Основные тактико-технические характеристики новой РЛС пока засекречены. При этом официальные лица уже раскрывают некоторые любопытные сведения. Так, в ходе недавнего визита П. Хегсета в Редстоунский арсенал прозвучал прозрачный намёк на ключевую характеристику станции. Докладчик из Арсенала сообщил, что по дальности обнаружения воздушных целей изделие AN/MPQ-64A4 на 75% превосходит предыдущую модификацию.
По известным данным, станция AN/MPQ-64A3 может засекать крупные объекты с расстояния 120 км. Соответственно, аналогичная характеристика нового изделия «A4» должна быть на уровне 200-210 км. Впрочем, официально подобные числа пока не называли.
Также сообщается, что Sentinel A4 будет одновременно отслеживать большее количество целей — без уточнения конкретного числа. Также заявлено использование нового вычислительного комплекса с повышенным быстродействием и улучшенным качеством обработки данных.
Желаемый результат
С конца прошлого десятилетия Lockheed Martin и Пентагон работали над созданием новой модификации существующей РЛС. При этом объём нововведений позволяет говорить, как минимум, о глубокой модернизации. Несмотря на все трудности, процесс разработки удалось завершить. Затем опытные станции AN/MPQ-64A4 прошли все необходимые испытания, в т.ч. на базе строевых частей.
Буквально в ближайшие недели РЛС новой модификации включат в систему ПВО-ПРО наиболее ответственного региона страны. С помощью Sentinel A4 будут прикрывать ключевые органы федеральной власти. Вероятно, за счёт подобной сложной и ответственной миссии Пентагон планирует продемонстрировать уровень развития и общую зрелость проекта.
Кроме того, в следующем году начнётся полномасштабное серийное производство новой техники. Это производство позволит начать переоснащение частей за пределами округа Колумбия и улучшить ПВО-ПРО других регионов. Процесс модернизации обороны за счёт изделий AN/MPQ-64A4 растянется на несколько лет. Однако ожидаемые результаты должны полностью оправдать все сделанные и предстоящие траты.
