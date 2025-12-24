Обыкновенный империализм
Авианосец США «Джеральд Р. Форд»
Венесуэльский вопрос
Как и ожидалось, США, сконцентрировав мощную военно-морскую группировку, крупнейшую со времен Панамского кризиса 1989 года, ввели блокаду Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп ввел «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Также нынешний режим в Каракасе объявлен террористическим.
Ранее Трамп заявил, что США будут оказывать военное давление на режим Мадуро до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас». Вашингтон обвиняет «нелегитимный режим» Мадуро в наркотерроризме, торговле людьми, убийствах и похищениях. США увеличили награду за голову Мадуро с 25 млн долларов до 50 млн.
Логика Трампа проста и понятна. Сначала было психологическое давление, запугивание. Информационное давление. Чтобы Каракас сдался, а Мадуро свалил в закат. Каракас просил гарантий безопасности, переходного периода. Вашингтон продолжал давить. Включил давнюю «дипломатию канонерок», начал концентрацию мощных ВМС и ВВС у побережья Венесуэлы. Расконсервировал и начал модернизацию старых баз в бассейне Карибского моря.
США стали атаковать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков. Не помогло – ввели морскую блокаду. А Венесуэла практически полностью зависит от морской торговли и снабжения. Не поможет морская блокада, значит, будут бомбить, как Югославию, Ирак и Ливию.
Эта логика простая, древняя. Трамп и все политики её понимают. Отступить уже, не потеряв лицо, нельзя.
Империализм
Общая ситуация на планете тяжелая, уже не пахнет, а несёт кровью. Кризис капитализма, кризис паразитической, грабительской концепции «золотого миллиарда» (развитого ядра капиталистических стран), общества потребления, переродившегося в общество истребления и самоуничтожения, ведёт к большой войне. Она уже идёт – гибридная Четвёртая мировая война. Началась эпоха новых тёмных веков (Эпоха новых тёмных веков). Западная элита-мафия (ставшая глобальной) после развала передовой советской цивилизации не потянула проект дальнейшего развития человечества.
Всё свели к упрощению большей части цивилизации, её одичанию и ликвидации «лишних» людей. Отсюда и повсеместный демографический кризис, переходящий в катастрофу. Инволюция человечества.
Хозяева Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа видят один выход – «перезагрузить» планету, человечество. Загнать всех в новый мировой порядок. Сбросить балласт. Разрушить ряд регионов, поставить их ресурсы под свой контроль. Уничтожить ряд потенциальных конкурентов, забрать их ресурсы и энергию.
Вот только подходы разные. Глобалисты – «глубинное государство» США, ЕС, британская корона, глобальная бюрократия в виде структур ООН, зелёные фашисты, неолибералы и неотроцкисты-маоисты хотят построить «цифровой концлагерь». Глобальную фашистскую кастовую пирамиду. С «избранными» в зелёных, чистых и безопасных зонах и «неудачниками» в серых зонах и зонах инферно. В сущности, это глобальная неорабовладельческая цивилизация.
Прекрасный образец такой утопии показан в фантастическом фильме «Элизиум: Рай не на Земле» (2013 год). «Избранным» — все передовые технологии, практически вечная молодость и бессмертие. «Неудачникам» — потогонная система, убивающая здоровье к 30–40 годам, постоянные конфликты, преступность и войны. Наркотическая и виртуальная зависимости.
Напомню, что западная фантастика – это не просто развлечения и деньги, но и конструирование, проектирование будущего.
Трамп представляет другой лагерь мировой элиты – т. н. «Чёрный интернационал», технофашисты (вроде Маска, Тиля, Карпа и др.), правые, консервативные силы, часть аристократии Европы, Римский престол с его орденами. Мир также упрощается, но уже до уровня великих держав образца конца XIX – начала XX века с разделением планеты на сферы влияния, их борьбой за колонии, ресурсы и рынки сбыта. Обыкновенный империализм.
Трамп и его команда хотят сохранить Американскую империю, не «перестраивать» её в угоду глобалистам. Сохранить её мировое лидерство в науке, технологиях, космосе и индустрии. Перейти на новый уровень, обогнав весь мир на поколения, попутно опустив этот самый мир, обрушив его в хаос.
Ресурсы и энергия
Поэтому Трамп и стоящие за ним силы такое внимание оказывают к ресурсам, особенно к энергоресурсам и редкоземельным металлам Канады, Гренландии, Украины, России, Ближнего Востока и Венесуэлы. К зоне Арктики.
Трамп и его технократы вроде Маска понимают, что база в ресурсах, не в резаной бумаге (доллар) и виртуальных валютах. Отсюда стойкое стремление поставить ресурсы под свой контроль. Наезды на Канаду с предложением присоединиться к Американской империи, на Данию — отдать Гренландию. Давление на Русский мир. На Иран.
На Венесуэлу, которая является крупнейшей «бензоколонкой» в мире — страна обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, составляющими около 20% от общемировых объемов (более 300 млрд. баррелей). Такая бочка нефти нужна и Западу, и Китаю, который с 2000-х годов начал теснить американцев у них в заднем дворе.
Энергопереход с ветряками и солнечной энергией не взлетел. Они закрывают только часть проблемы. Атомная энергетика сложная и потенциально опасная и закрывает только часть проблемы. А «золотой миллиард» требует массы энергии, постоянного роста потребления. Ресурсов. Их и собрался добыть Трамп, требуя от венесуэльских туземцев вернуть США «всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас».
Туземцев решили «оптимизировать», мол, хватит жировать на принадлежащих США ресурсах. Посадить своих управленцев-гауляйтеров, ЧВК для контроля и делать бизнес. Качать нефть, рубить лес, делать деньги. Обыкновенный империализм. По-американски.
Это глобальная цель нынешней администрации США. Венесуэла, затем при помощи Израиля — Иран. Русский мир, посаженный на цепь, и который можно натравить на Поднебесную. Других больших «бензоколонок» на планете нет и, видимо, не будет. Плюс морские шельфы Арктики. Контролируя их, можно контролировать Европу и китайскую «мировую фабрику», и более малые «фабрики» в Индии, Вьетнаме, Индонезии и т. д. Это контроль планеты.
Отсюда бесконечные предложения Москве лечь и расслабиться, снова принять позу на коленях. За это предлагают печеньку — часть Донбасса. Иран первый удар выдержал, хотя и продул в военном плане. Венесуэла — слабое звено. Прогнивший режим. Общество, изголодавшееся по «свободе», джинсам и жвачке. Потребительскому раю. Слабая экономика, живущая по принципу «продадим нефть и всё купим». Экономика и общество, которые зависят от морской торговли. Так что расчёт Вашингтона верный. Венесуэльские индейцы (тутошних земель уроженцы) слабые, их и скушают.
Нам же пора взрослеть. Понять, что эра всеобщего благоденствия закончилась. Как и господство бумажного права. Теперь на планете снова в силе закон джунглей – жестокая борьба за существование. Новая эра тёмных веков.
Слава богу, что великий Советский Союз оставил нам ядерное оружие, которое не успели распилить на металлолом. Иначе съели бы и Россию. Так уж устроен мир. Реальный, а не иллюзорный, который впихивали в сознание русских российские либералы-западники и представители касты торгашей.
В этой глобальной игре у нас есть историческое преимущество. Достаточно вспомнить, что мы — русы-русские, создавшие на Севере самую великую империю на планете. Лучшие воины Земли. Мы умеем в «право силы».
