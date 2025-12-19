Развёртывание и применение гиперзвуковых ракетных комплексов в разных странах
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» на внешней подвеске перехватчика МиГ-31. Фото Минобороны РФ
Целый ряд государств в последние годы занимался разработкой перспективных гиперзвуковых ракетных комплексов разного рода. Часть таких проектов увенчалась успехом, и на вооружение некоторых стран поступили готовые ударные системы. Более того, несколько таких разработок уже нашли применение в реальных военных операциях. Они осуществляли удары по объектам противника и демонстрировали свой потенциал.
Гиперзвук на вооружении
Мировым лидером в области гиперзвуковых вооружений является Россия. Первые изделия этого класса наша армия получила в конце 2017 г. Тогда в одной из авиационных частей Южного военного округа началось опытно-боевое дежурство с применением гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал».
В дальнейшем были созданы и успешно доведены до развёртывания в войсках несколько других систем такого рода. Так, для ракетных войск стратегического назначения создан планирующий боевой блок «Авангард». Военно-морской флот получил противокорабельную ракету «Циркон», совместимую с разными носителями.
На данный момент гиперзвуковые ракеты состоят на вооружении трёх видов вооружённых сил. Они имеются у ВВС, ВМФ и РВСН. Возможно, в обозримом будущем аналогичное оружие получат и сухопутные войска. Также нельзя исключать, что российская промышленность продолжает развивать гиперзвуковое направление, и в обозримом будущем появятся новые комплексы такого рода.
Испытательный пуск ракеты «Циркон». Фото Минобороны РФ
Заметный прогресс в сфере гиперзвукового вооружения демонстрирует Китай. В 2019 г. он впервые продемонстрировал новейший сухопутный мобильный комплекс «Дунфэн-17». В состав этого комплекса вошла ракета с боевым блоком, способным планировать с высокой скоростью. Предполагается, что к моменту первого показа изделие DF-17 пошло в серию и поступило на вооружение.
Имеются сведения о продолжении работ в этом направлении и создании новых образцов. Например, в начале текущего года в иностранных СМИ появлялась информация о проведении испытаний нового ракетного комплекса. Можно ожидать, что в ближайшем будущем его доведут до серийного производства и поставят на вооружение.
Большие планы по созданию гиперзвуковых систем имеют и реализуют США. К настоящему времени они испытали и довели до опытной эксплуатации мобильный комплекс Dark Eagle. Ранее рассматривалась возможность адаптации его боеприпаса для использования на морских платформах.
Также в США разрабатывается несколько других проектов аналогичного вооружения. В первую очередь, речь идёт о наземных комплексах с разными характеристиками дальности и скорости ракеты. Кроме того, в этом году возобновили программу создания боеприпаса воздушного базирования ARRW — её закрывали в 2023 г. из-за отсутствия желаемых успехов.
В 2021 г. свой гиперзвуковой комплекс «Хвасон-8» впервые испытала КНДР. В дальнейшем состоялось ещё несколько тестовых пусков. Согласно доступным данным, северокорейский комплекс использует ракету с планирующим боевым оснащением. Такой комплекс уже мог поступить на вооружение и усилить ракетные войска. Затем был разработан комплекс «Хвасонпхо-16на». Его ракета тоже получила гиперзвуковую боевую ступень.
Испытания китайского комплекса «Дунфэн-17». Кадр из репортажа китайского ТВ
В конце 2022 г. о своём первом гиперзвуковом ракетном комплексе сообщил Иран. Его промышленность разработала и испытала изделие «Фаттах-1». Всего через несколько месяцев, в июне 2023 г., состоялась официальная презентация комплекса «Фаттах-2». Оба комплекса получили планирующую боевую ступень с высокими скоростными характеристиками.
Считается, что последней в «гиперзвуковой клуб» вступила Индия. В ноябре 2024 г. она провела испытания своей первой ракеты с повышенной скоростью полёта. Изделие ET-LDHCM пока находится на стадии испытаний, и сроки завершения работ остаются неизвестными.
Боевое применение
Россия не только первой приняла на вооружение гиперзвуковой комплекс. Нашей армии также принадлежит первенство в применении подобных систем в рамках реальных военных операций. Первой гиперзвуковой ракетой, поразившей настоящий объект противника, в марте 2022 г. стал «Кинжал». В дальнейшем такие ракеты стали применяться регулярно. Кроме того, за время проведения Спецоперации несколько раз сообщалось об использовании изделия «Циркон».
Следует отметить, что на данный момент российская армия имеет самый большой в мире опыт боевого применения гиперзвукового вооружения. К настоящему времени успели использовать едва ли не сотни боеприпасов этого класса. За счёт этого удалось не только поразить большое количество различных целей, но и получить массу ценной информации. Очевидно, что опыт применения «Кинжалов» и «Цирконов» будет использоваться при создании перспективных систем.
Первый старт американской ракеты LRHW Dark Eagle. Фото Военного министерства США
В ходе применения «Кинжалов» был показан общий потенциал такого оружия. На практике подтвердились теоретические расчёты, указывавшие на возможность поражения сложных целей. Так, за счёт высокой кинетической энергии ракета способна пробивать большие слои грунта и бетона, доставляя внутрь защищённого сооружения боевую часть. За счёт этого удалось поразить несколько заглубленных объектов противника.
В апреле 2024 г. Иран нанёс массированный ракетный удар по военным объектам Израиля. Аналогичную атаку провели в начале октября. Следующий обмен ударами состоялся в июне 2025 г. Ракетные войска КСИР использовали в этих операциях практически все имеющиеся у них типы вооружения. Согласно зарубежным данным, в ходе трёх серий ударов использовали некоторое количество гиперзвуковых ракет серии «Фаттах». Впрочем, подробные сведения о применении такого оружия не раскрывались.
На уровне угроз
Другие страны пока не применяли свои гиперзвуковые комплексы. При этом они не забывают упоминать такое оружие в громких заявлениях и прогнозах. Например, КНДР регулярно говорит о своих ракетных системах, включая гиперзвуковые, как о важнейшем средстве защиты национальных интересов.
Недавно характерные заявления такого рода сделало военное ведомство США в лице высокопоставленного руководителя, отвечающего за гиперзвуковые программы. Он назвал максимальную дальность нового комплекса Dark Eagle, а также указал гипотетические сценарии его применения. Так, ракета комплекса, стартовавшая на о. Гуам, в теории может долететь до объектов материкового Китая, из района Лондона можно обстреливать Москву и т.д.
Северокорейский комплекс «Хвасонпхо-16на» на испытаниях. Фото ЦТАК
Следует отметить, что Северная Корея уже имеет боеспособные ракетные комплексы нового типа. Они уже должны стоять на боевом дежурстве в ожидании приказа. Это означает, что в ответственный момент «Хвасон-8», как и другие ракеты, атакуют потенциального противника. В свою очередь, американский «Тёмный орёл» пока находится на стадии опытной эксплуатации. Кроме того, построено всего несколько таких комплексов. Эти факторы серьёзно ограничивают возможные сценарии боевого применения и его результаты. Однако это не мешает генералам делать громкие оценки.
На фоне этих двух стран любопытно смотрится Китай. Он раньше КНДР и США довёл свой первый комплекс «Дунфэн-17» до принятия на вооружение. Также, вероятно, ведётся разработка новых подобных систем. Официальные лица говорят о готовности применять гиперзвуковое вооружение для защиты, однако обходятся без чрезмерно громких заявлений.
Желания и возможности
Потенциал гиперзвуковых ракетных комплексов разных классов и назначения, в целом, давно не вызывает вопросов. Ввиду особых боевых качеств, армии разных стран хотят получить такое вооружение и поставить на дежурство. Целый ряд государств уже справился с такими задачами и создал свои гиперзвуковые системы.
Круг обладателей гиперзвукового оружия пока достаточно узок. Однако разные страны принимают меры, чтобы войти в него. При этом среди них присутствуют и государства, не располагающие передовым научным или военно-промышленным потенциалом. Несмотря на все объективные ограничения, им удаётся создать образцы с желаемыми характеристиками.
В то же время, лишь две страны пока имеют опыт реального боевого применения. Другие не исключают использование такого оружия, но до сих пор не получили такой возможности. Что будет дальше, и какая страна следующей получит опыт применения гиперзвуковых ракет, пока неизвестно.
Тем не менее, ясно, что тема гиперзвукового оружия заинтересовала военных разных стран и будет получать развитие. Это приведёт к появлению и постановке на вооружение различных систем и комплексов. Кроме того, такое вооружение должно будет повлиять на военно-политическую обстановку в разных регионах.
