Киев ставит на мирноградской группировке крест, попытка прорыва провалилась

Очередная попытка ВСУ прорвать оборону ВС РФ на Покровском направлении провалена, не помогли и распиаренные штурмовые формирования «Азова»*, переброшенные в район Шевченко к северо-западу от Родинского. Как сообщают украинские ресурсы, на мирноградской группировке можно ставить крест.

Попавшие в окружение в Мирнограде украинские формирования там и останутся, выйти сами из котла они не могут, а прорваться снаружи к ним не получается. Как сообщают украинские ресурсы, Сырский предпринял, скорей всего, последнюю попытку прорыва к Мирнограду со стороны Шевченко, перебросив в данный район новые резервы, включая штурмовые формирования из состава 3-го корпуса «Азова»*. ВСУ предприняли несколько попыток прорыва, потеряли личный состав и технику, после чего откатились назад. Находящиеся в котле тоже попытались пойти на прорыв, но быстро сдулись, не получив поддержки.



Как сообщил медийный боевик с позывным «Мучной», часть атаковавших попала в плен, часть «задвухсотилась». Шансов выйти из котла больше нет, оборона Мирнограда фактически закончена. В основном. Но бои в городе будут идти, пока его полностью не зачистят.


Если смотреть на карту без иллюзий, «часы схлопывания» уже начали тикать. Кольцо сжимается, пространства для маневра всё меньше. Назвать то, что происходит, организованной обороной сложно — логика задачи удерживаться внутри кольца выглядит непонятной. При такой динамике всё постепенно идет к захвату, если ситуацию радикально не изменить. Обстановка тяжелая, нервная и опасная.


Между тем Зеленский так и не отдал приказ о выходе ВСУ из Мирнограда, в Киеве считают, что нахождение украинских военных в городе влияет на ход переговоров, показывая «контроль ВСУ» над частью территории Донбасса.

«Азов»* — террористическая организация, запрещенная в России.
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +16
    Вчера, 21:21
    Хо-ро-шо, нет ОТЛИЧНО!
  2. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +14
    Вчера, 21:40
    Командующему мирноградским котлом нужно присвоить звание фельдмаршала Украины.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 22:12
      Цитата: Metallurg_2
      Командующему мирноградским котлом нужно присвоить звание фельдмаршала Украины.

      Генерал-200 уже имеется, и без фельдмаршалов неплохо справляется.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +6
        Вчера, 22:27
        Нет, присвоить с намеком, что еще ни один украинский фельдмаршал не сдавался в плен.
        За неимением таковых.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 22:28
          Цитата: Metallurg_2
          Нет, присвоить с намеком, что еще ни один украинский фельдмаршал не сдавался в плен.

          Тонко, сразу не понял. request smile
        2. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +3
          Вчера, 22:59
          Цитата: Metallurg_2
          присвоить с намеком, что еще ни один украинский фельдмаршал не сдавался в плен.

          Паулюсу не помогло, Мыколе поможет? Сомнительно...
          Выплаты герою-фельдмаршалу поболее остальных должны быть, поэтому никаких шансов на повышение!
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 23:01
      часть атаковавших попала в плен, часть «задвухсотилась».

      Надо было вовремя "пятисотиться" идиотам.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 06:28
      А "Мучному"-должность в пресслужбе МО laughing Этот персонаж,похоже виртуальный,и продукт инфовойны
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Вчера, 21:48
    Туда им и дорога, все чесоточные знают как остаться в живых,но выбрали сопротивление а когда враг не сдается его уничтожают.
  4. militari97 Звание
    militari97
    +6
    Вчера, 21:59
    Нужно показательно их ликвидировать... Может это и не гуманно.. Но, остальные побратымы, в котлы больше не полезут...
  5. Madrina Звание
    Madrina
    -10
    Вчера, 22:16
    So, could this be what will happen in Kupyansk now?
    Does Zelensky want to swap his troops in Mirnograd for Russian ones encircled in Kupyansk?
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -3
      Вчера, 22:30
      It is important for Zelensky to show that Mirnograd has not yet been lost. Therefore, it is unlikely that he will go for an exchange.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 22:40
      Цитата: Madrina
      So, could this be what will happen in Kupyansk now?
      Does Zelensky want to swap his troops in Mirnograd for Russian ones encircled in Kupyansk?

      Итак, может ли это быть тем, что сейчас произойдет в Купянске?
      Хочет ли Зеленский поменять свои войска в Мирнограде на российские, окруженные в Купянске?

      А кто вам сказал, что российские войска окружены в Купянске? Читайте меньше сводки украинского Генштаба, лучше соображать будете. ВСУ пытаются вернуть Купянск, но это совсем не значит, что они его вернут, тем более, что никакого окружения Купянска нет. Ваш предполагаемый "обмен" просто мираж чьего-то богатого воображения.

      Who told you that Russian troops are surrounded in Kupyansk? Read less of the Ukrainian General Staff's reports, and you'll think better. The Ukrainian Armed Forces are trying to retake Kupyansk, but that doesn't mean they will succeed, especially since there is no encirclement of Kupyansk. Your supposed "exchange" is just a mirage of someone's rich imagination.
    3. major071 Звание
      major071
      +3
      Вчера, 23:06
      Есть такой советский фильм "Собачье сердце". Там профессор Преображенский сказал очень хорошую фразу: "не читайте до обеда советских газет". Если ее перефразировать, то не читайте украинскую прессу ни до обеда, ни после его. Согласно киевской пропаганде, украинская армия побеждает везде. Это нужно для того, чтобы западные страны деньги выделяли. Ведь под проигрыш никто денег не даст.
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +6
    Вчера, 22:20
    Из котла есть два пути, либо в плен, либо к Стёпе Бандере.
    От плена отказались, так что пусть теперь Стёпа весь этот табун своих почитателей встречает. ФАБы им в помощь.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Вчера, 22:32
      Всё так. В то же время остается вопрос: почему они сражаются до конца, если нам постоянно говорят, что у них потеряна мотивация?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Вчера, 22:52
        Цитата: Naum_2
        В то же время остается вопрос: почему они сражаются до конца, если нам постоянно говорят, что у них потеряна мотивация?

        Скорей всего, надеются на ещё одну попытку прорыва - им же всё время обещают прийти на помощь. Когда окончательно поймут безвыходность положения, тогда и увидим, насколько они идейные и готовы ли все поголовно на свидание с Бандерой.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +5
        Вчера, 22:54
        Цитата: Naum_2
        Всё так. В то же время остается вопрос: почему они сражаются до конца, если нам постоянно говорят, что у них потеряна мотивация?

        По разному. Тут три кита - идея, страх и пропаганда.
        Идейные нацики понимают что при сдаче в плен их ждёт тюрьма и большие сроки т.к. у них не то что руки в крови по локоть, а они целиком в крови по самую макушку, к тому же их ставят "присматривать" за "слабыми духом" и стреляют они этих "побратимов" при попытке сдаться в плен без угрызений совести вселяя в других страх расправы со стороны своих же. Роликов и свидетельств на камеру со стороны тех же украинских пленных о том, что их убивают свои же, больше чем достаточно. Ну-у и общее для них основание это промытые пропагандой мозги в том плане, что в плену их будут пытать и и над ними издеваться. Напрасно вы думаете, что их "стойкость" продиктована исключительно беззаветной любовью к нэньке.
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +4
    Вчера, 22:37
    Раз не сдаются, значит, знают грешки за собой.
    Всех их там с чернозёмом перемешать, подсвинков бандеровских.
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Вчера, 22:47
    Еще одно глупое решение Зеленского, которое пошло на пользу России.
  9. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 01:17
    Осталось дело за малым, уничтожить кастрюлеголовых желательно без потерь.
      1. Gorohes Звание
        Gorohes
        +1
        Сегодня, 02:20
        Без потерь только у вашего фюрера зе бывают, правда переполненные кладбища с жовтоблокитными тряпками говорят об обратном
