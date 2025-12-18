Если смотреть на карту без иллюзий, «часы схлопывания» уже начали тикать. Кольцо сжимается, пространства для маневра всё меньше. Назвать то, что происходит, организованной обороной сложно — логика задачи удерживаться внутри кольца выглядит непонятной. При такой динамике всё постепенно идет к захвату, если ситуацию радикально не изменить. Обстановка тяжелая, нервная и опасная.

Очередная попытка ВСУ прорвать оборону ВС РФ на Покровском направлении провалена, не помогли и распиаренные штурмовые формирования «Азова»*, переброшенные в район Шевченко к северо-западу от Родинского. Как сообщают украинские ресурсы, на мирноградской группировке можно ставить крест.Попавшие в окружение в Мирнограде украинские формирования там и останутся, выйти сами из котла они не могут, а прорваться снаружи к ним не получается. Как сообщают украинские ресурсы, Сырский предпринял, скорей всего, последнюю попытку прорыва к Мирнограду со стороны Шевченко, перебросив в данный район новые резервы, включая штурмовые формирования из состава 3-го корпуса «Азова»*. ВСУ предприняли несколько попыток прорыва, потеряли личный состав и технику, после чего откатились назад. Находящиеся в котле тоже попытались пойти на прорыв, но быстро сдулись, не получив поддержки.Как сообщил медийный боевик с позывным «Мучной», часть атаковавших попала в плен, часть «задвухсотилась». Шансов выйти из котла больше нет, оборона Мирнограда фактически закончена. В основном. Но бои в городе будут идти, пока его полностью не зачистят.Между тем Зеленский так и не отдал приказ о выходе ВСУ из Мирнограда, в Киеве считают, что нахождение украинских военных в городе влияет на ход переговоров, показывая «контроль ВСУ» над частью территории Донбасса.«Азов»* — террористическая организация, запрещенная в России.