Лукашенко: В общем, деньги уйдут, вместо них будет что-то новое и интересное

Президент Белоруссии высказался о будущем денег как таковых. По словам Александра Лукашенко, уже в ближайшем будущем актуальным станет вопрос целесообразности дальнейшего использования привычных денег.

Лукашенко отмечает общемировой тренд на обесцениванием того, что сегодня принято называть деньгами. Причину он открыто не называет, но, по сути, имеет в виду, что это обесценивание напрямую связано с их (денег) необеспеченностью реальной базой. То есть, деньги воспринимаются не как выражение чего-то материального, а просто как деньги, которые определённые страны свободно печатают, никак не заботясь об обеспечении ими же напечатанного.

Лукашенко:

Инфляция жуткая. И многие страны, которые долгое время формировали свои золотовалютные резервы на основе американского доллара, стараются уйти от этой валюты. Там обесценивание идёт невероятное. И зачем тогда держать в этой валюте свои ЗВР?

Лукашенко приводит в пример американского бизнесмена Илона Маска. Ранее Маск уже высказывался о том, что в будущем традиционные деньги использоваться не будут. Вместо них будет применяться то, что имеет реальную цену – например, единица электроэнергии или нечто подобное.

Александр Лукашенко:

В общем, деньги уйдут. Что-то будет новое и интересное. Вот такие разговоры среди финансистов.
  1. awdrgy Звание
    awdrgy
    +8
    Вчера, 21:30
    Короче,ресурс. И богат будет тот у кого он есть.
    И кто смогет яво защитить.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Вчера, 21:44
      Цитата: awdrgy
      Короче,ресурс. И богат будет тот у кого он есть.
      И кто смогет яво защитить.

      Недра, промышленность, наука и граждане страны, готовые встать в фаланге на защиту границ? Неужели демократия в чистом древнегреческом виде таки победит векселя и деньги, как их естественное развитие?
      1. awdrgy Звание
        awdrgy
        +2
        Вчера, 21:51
        Одназначно.
        Это все непременно.
        1. frruc Звание
          frruc
          +4
          Вчера, 23:08
          Что-то будет новое и интересное.

          Например, будет "КЦ" .
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Вчера, 22:37
        Цитата: михаилл
        Недра, промышленность, наука и граждане страны, готовые встать в фаланге на защиту границ?
        Фантасты давно придумали - фильм "Время" 2011 год.

        Кто не смотрел - счётчик на руке отражает время жизни. Любая покупка или выплата - часы и минуты добавляются или списываются. Даже ставка в казино - время. Счётчик по "нулям" - кирдык... Свои нищие, свои "от зарплаты до зарплаты", свои миллиардеры - в зависимости от показаний счётчика.

        Фильмец средненький, но чем идея плоха?
        Может, Александр Григорьевич нечто подобное имел ввиду?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Вчера, 22:52
          Zoldat A hi , мне на ум пришел другой фильм "Книга Иллая" вот там показанно как и чем расплачиваются в мире после денег.
        2. котик-русич Звание
          котик-русич
          -1
          Вчера, 23:05
          Цитата: Zoldat_A
          Фантасты давно придумали - фильм "Время" 2011 год.

          Кто не смотрел - счётчик на руке отражает время жизни. Любая покупка или выплата - часы и минуты добавляются или списываются. Даже ставка в казино - время. Счётчик по "нулям" - кирдык... Свои нищие, свои "от зарплаты до зарплаты", свои миллиардеры - в зависимости от показаний счётчика.

          Фильмец средненький, но чем идея плоха?
          Может, Александр Григорьевич нечто подобное имел ввиду?
          Только "время" в этом фильме выполняет функцию "денег"...
          Не будет еды - умрёшь с голоду, а в "кошельке" тысяча лет жизни... sad
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Вчера, 23:09
            Цитата: котик-русич
            Только "время" в этом фильме выполняет функцию "денег"...
            Не будет еды - умрёшь с голоду, а в "кошельке" тысяча лет жизни...
            Вот именно - универсальный эквивалент всего и вся - то же самое, что раньше было золото и что сейчас "нолики в компьютере". Нет еды - отсыпь минут 20 и купи гамбургер. laughing
            (Собственно, в отношении гамбургеров в "Макдональдсе" - оно и сейчас так. Только, почему-то, ещё и деньгами доплачивают.) laughing
            1. михаилл Звание
              михаилл
              +4
              Сегодня, 00:01
              Цитата: Zoldat_A
              (Собственно, в отношении гамбургеров в "Макдональдсе" - оно и сейчас так. Только, почему-то, ещё и деньгами доплачивают.) laughing

              "Маленький мальчик пошёл пообедать,
              Гамбургер новый решил он отведать.
              Жизнь пролетела — хватило кусочка.
              Холмик, оградка — вкусно, и точка."(Веселый стишок).
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                -1
                Сегодня, 00:05
                Цитата: михаилл
                Цитата: Zoldat_A
                (Собственно, в отношении гамбургеров в "Макдональдсе" - оно и сейчас так. Только, почему-то, ещё и деньгами доплачивают.) laughing

                "Маленький мальчик пошёл пообедать,
                Гамбургер новый решил он отведать.
                Жизнь пролетела — хватило кусочка.
                Холмик, оградка — вкусно, и точка."(Веселый стишок).
                good
                Хорошее дополнение к тому, что с детства помню, со времён пионерлагеря... laughing
                1. михаилл Звание
                  михаилл
                  +2
                  Сегодня, 00:23
                  Цитата: Zoldat_A
                  Хорошее дополнение к тому, что с детства помню, со времён пионерлагеря... laughing

                  Просто к пионерлагерю нужно с пеленок готовится.
                  Две собаки, три кошки, говорящий попугайчик. Три борова на откорме и еще куда пошлют.
                  Как только воспроизвожу звук "Нойдё" и щелчок кнута- сразу чувствую себя джигитом.
                  1. Zoldat_A Звание
                    Zoldat_A
                    +1
                    Сегодня, 00:30
                    Цитата: михаилл
                    Как только воспроизвожу звук "Нойдё" и щелчок кнута
                    А я вспоминаю у бабушки в деревне соседский сад с "антоновкой" и его хлыст с дратвой на конце - рассёк майку вдоль хребта и шкурку под ней...
                    А отец "леща" добавил, вместо того, чтобы пожалеть: "Не умеешь - не воруй! И умеешь - тоже не воруй..."
                    1. михаилл Звание
                      михаилл
                      +1
                      Сегодня, 01:06
                      Цитата: Zoldat_A
                      А я вспоминаю у бабушки в деревне соседский сад

                      Прямо слезы.
                      Я был очень маленький и глупый. Баловался и взял ножницы, и отрезал у бабушки прядь волос. Она вязала носки и даже не заметила, как я отрезал у неё волосы.
                      Через некоторое время я сообщил её об этом. Она посмотрела и мне захотелось утопится в выгребной яме.
              2. Zhan Звание
                Zhan
                0
                Сегодня, 07:50
                hi
                М-да, и живые будут завидовать мёртвым, особенно в переходный период...
        3. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Сегодня, 01:54
          Цитата: Zoldat_A
          Фильмец средненький, но чем идея плоха?

          Сериал "Черное Зеркало" - " 15 миллионов желаний".
          Там вообще нет выбора- либо в порноактрисы, либо в блогеры.
      3. NordOst16 Звание
        NordOst16
        0
        Вчера, 22:46
        Цитата: михаилл
        Недра, промышленность, наука и граждане страны, готовые встать в фаланге на защиту границ?

        И расписка по которой можно получить одну из частей этого богатства. Доверие к которой будет повышаться или снижаться в зависимости от размера ресурсов и возможностей их защитить. Мне кажется это и есть нынешние деньги.

        Цитата: михаилл
        Неужели демократия в чистом древнегреческом виде

        Есди не ошибаюсь там правил олигархизм, так что он тоже ныне здравствует.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Вчера, 22:55
          Цитата: NordOst16
          там правил олигархизм, так что он тоже ныне здравствует.

          Там частенько была тирания, с которой спартиаты боролись всеми доступными способами, но не сумели побороть и закапсулировались в СПАРТЕ!!!!!
        2. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -2
          Вчера, 22:55
          Вы почти рядом. Только не олигархизм, а демос, богатые граждане. Похоже конечно. Но немного не так. Но суть вы уловили точно.
      4. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        -3
        Вчера, 22:54
        Так демократия именно в древнегреческом формате именно сейчас и есть. Демос - это богатые граждане. Думаю вы немного не в курсе истории.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Вчера, 23:02
          Цитата: Скобаристан
          Думаю вы немного не в курсе истории.

          В древнегреческом формате демос- это граждане. О имущественном цензе вопрос вообще не стоял. Один гражданин- одно место в фаланге. Это потом римляне все извратили.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            -2
            Вчера, 23:06
            Какие источники для вас источники. ? Ибо был демос -богатые и был охлос - народ упрощённо. Но да фактически вы правы , тогда гражданами именоали богатых..
            1. михаилл Звание
              михаилл
              -1
              Вчера, 23:11
              Цитата: Скобаристан
              Какие источники для вас источники. ?
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +4
          Вчера, 23:21
          Цитата: Скобаристан
          Демос - это богатые граждане.

          а у богатого гражданина что есть? Правильно - рабы! Непонятно, чего это мы, рабы, считаем что нас будут спрашивать?...
          1. михаилл Звание
            михаилл
            0
            Сегодня, 02:03
            Цитата: alexoff
            Правильно - рабы! Непонятно, чего это мы, рабы, считаем что нас будут спрашивать?...
  2. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +1
    Вчера, 21:31
    Мечта заугольных цифробесов - уничтожение налички как таковой и переход на цифру(опционально крипту), вопрос контроля.
    Кстати о золотовалютных резервах - у нас золото усохло, но валюта прибавила, что не удивляет.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Вчера, 21:59
      Цитата: Гюнтер
      Кстати о золотовалютных резервах - у нас золото усохло, но валюта прибавила, что не удивляет.

      Все эти курсы золотовалют- это от Лукавого. Слиток золота нельзя съесть.
      Если прикинуть рыночную стоимость золота и действительную его ценность в современной электротехнике, то ну его нафиг- обходимся и без золота. Как только рухнет доллар, рухнут и драгметаллы, и вообще все рухнет. Кроме еды и оружия.
      1. Pandemic Звание
        Pandemic
        +1
        Вчера, 22:05
        вы ошибаетесь. Золото в данный момент не используется широко в плане обмена и сохранения из-за чудовищных препонов и народившихся мошенников. Достаточно нескольких лет
        еды и оружия
        , чтобы золото стало снова предельно популярным средством обмена. Но придется убить много мошенников в процессе(не имею ничего против)
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Вчера, 22:25
          Цитата: Pandemic
          Золото в данный момент не используется широко в плане обмена и сохранения из-за чудовищных препонов и народившихся мошенников

          Это про Форт-Нокс и вольфрамовые слитки?
          Золото после разоблачения мошенников никогда не станет мерилом. Скорее будет некий эрг- оплата киловатта энергии.
          А, возможно, то что отсчитывает минуты жизни напрямую- например кислород, не можешь платить- нечем дышать.
          "Воздух, конечно, действует и на них, но у кого есть деньги, тот и на Дурацком острове неплохо устроится. За денежки богатей выстроит себе дом, в котором воздух хорошо очищается, заплатит врачу, а врач пропишет ему пилюли, от которых шерсть отрастает не так быстро. Кроме того, для богачей имеются так называемые салоны красоты. Если какой-нибудь богатей наглотается вредного воздуха, то скорей бежит в такой салон. Там за деньги ему начнут делать разные припарки и притирания, чтоб баранья морда смахивала на обыкновенное коротышечье лицо. Правда, эти припарки не всегда хорошо помогают"(Н. Н. Носов. "Незнайка на Луне").
      2. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        0
        Вчера, 22:37
        михаил, да вы батенька - реалист laughing
        (минус не мой)
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Вчера, 23:55
          Цитата: Гюнтер
          да вы батенька - реалист

          Это Носов с Незнайкой. И с Мишкиной кашей.
          Кстати советские мультфильмы про Маугли, Карлсона и Вини-Пуха вообще отдельные художественные произведения с оригиналами пересекающиеся просто канвой.
          А я их в детстве смотрел, а не Диснея.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 23:25
        Именно в 2025 году золото превысило по закупкам американские долговые расписки среди центробанков. И золото подорожало сильнее всего за 50 лет. Ну или всё остальное подешевело. И чем хуже живут люди - тем ценнее золото. На днях блогер пример приводил - когда в 2005 году на Суматре смыло все дома, богаты оказались те, кто больше золота на себе держал. За пару колечек дом обратно соорудят соседи, у которых вообще ничего не осталось кроме рук и ног.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Вчера, 22:02
      Цитата: Гюнтер
      Кстати о золотовалютных резервах - у нас золото усохло, но валюта прибавила, что не удивляет.
      почему такие как вы когда кидаются подобными обвинениями не приводят цифр?!!
      1. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        0
        Вчера, 22:17
        Без истерик , Владимир Василенко. lol
        Сайт банка России центробанка в помощь, информвция открытая.
        По данным на 1 ноября 2025 года, объём золотых резервов России составляет 74,8 млн тройских унций (2 326,54 тонны).
        Золотовалютные резервы России на 12 декабря составили $741 млрд, сообщил Центробанк. Это на $500 млн меньше, чем показатель 5 декабря.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -1
          Вчера, 22:25
          Цитата: Гюнтер
          По данным на 1 ноября 2025 года, объём золотых резервов России составляет 74,8 млн тройских унций (2 326,54 тонны).
          и к чему приведенная цена в баксях, дайте сравнение в массе золота, уж молчу про разницу которая в пределах стат погрешности, самому не смешно?!
          глупость которую вы даже проанализировать не сподобились
          1. Гюнтер Звание
            Гюнтер
            -1
            Вчера, 22:31
            Для находящегося в танке Владимира Василенко, альтернативно одарённого, читаем по-буквам - объём золотых резервов России составляет 74,8 млн тройских унций (2 326,54 тонны).
            Ну и повторюсь - сайт центробанка в помощь. laughing
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              -1
              Вчера, 22:59
              для тех кто не в танке, дайте динамику объема по годам
              в отличии от вас я как раз посмотрел
          2. Гюнтер Звание
            Гюнтер
            +1
            Вчера, 22:35
            ДИНАМИКА, Владимир насладитесь этим графиком в полной мере.yes
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Вчера, 22:58
              филькина грамота это, а не график и к объему золота он не имеет ни какого отношения
              По данным на 1 ноября 2025 года, объём золотых резервов России составляет 74,8 млн тройских унций (2 326,54 тонны)
              1. Гюнтер Звание
                Гюнтер
                +1
                Вчера, 23:22
                Для одарённого специалиста по филькиным грамотам:
                У России в январе — сентябре чистое изменение позиции было ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. По данным WGC, в январе 2025 года Россия продала 3,1 тонны золота, еще 3,1 тонны было продано в августе. По данным самого ЦБ, в сентябре он вернул обратно в резерв 3,1 тонны, а в октябре снова продал тот же объем. Итого минус 6,2 тонны с начала 2025 года по состоянию на 1 ноября.
                И да, гравик от Лежава yes
                Александр Валерьевич Лежава — экономист, финансовый аналитик, автор книг в сфере экономики и финансов.
            2. alexoff Звание
              alexoff
              -1
              Вчера, 23:27
              Денежная масса М2 это вообще околофантастическая цифра с кредитами и прочим, какое это имеет отношение к ЗВР?
              1. Гюнтер Звание
                Гюнтер
                +1
                Вчера, 23:36
                Отношение(на графике) имеет ось ординат, ну там, где тонны yes
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  -1
                  Сегодня, 01:49
                  Это какие-то ещё более дикие цифры, мерить экономику вместе с кредитами в золоте. Вы в курсе, что абсолютно все валюты жёстко падают по отношению к золоту со времен ухода от золотого стандарта, а цена на золото бьёт рекорды? Какое это имеет отношение к резервам вообще?
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          -1
          Вчера, 22:37
          Цитата: Гюнтер
          Без истерик , Владимир Василенко. lol
          Сайт банка России центробанка в помощь, информвция открытая.
          По данным на 1 ноября 2025 года, объём золотых резервов России составляет 74,8 млн тройских унций (2 326,54 тонны).
          Золотовалютные резервы России на 12 декабря составили $741 млрд, сообщил Центробанк. Это на $500 млн меньше, чем показатель 5 декабря.

          Это нормальный процесс. На пике роста цены за унцию ЦБ продаёт золото, на снижении покупает, на разнице пополняет валюту, которая выпадает при снижении продаж нефти и газа. Золото добываем на своих рудниках и с его приобретением в закрома проблем нет. Между тем мировой спрос на золото растёт и по некоторым прогнозам цена за унцию очень скоро перешагнёт барьер в 5 тысяч долларов. На 1 января 2024 года стоимость унции была 2637.8 долларов, на сегодня 4376.6 долларов за ту же унцию. Рост за год на 1738.8 долларов. Падения как то не наблюдается. winked
    3. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Сегодня, 07:32
      Мечта заугольных цифробесов - уничтожение налички как таковой и переход на цифру(опционально крипту), вопрос контроля.
      В конечном счёте, всё сводится к власти.
      Проще говоря, возвращаемся к рабовладельческому строю.
      Альтернатива для общества, где деньги вторичны - коммунизм, но кто Ж даст его построить? Его вымучивать надо! А общество не может - оно, в основном, амёбно-инфантильное.
  3. arhitroll Звание
    arhitroll
    +5
    Вчера, 21:35
    Что самое ценное для реальности: булка хлеба, кВт энергии и патрон к АК. Вот и будет на основании этого валюта вместе с золотом.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Вчера, 21:39
      Увы, но самым ценным останутся деньги, на которые Вы, в зависимости от необходимости, купите хлеб, киловатт или патрон. И так будет ещё очень и очень долго
      1. d.zacharith Звание
        d.zacharith
        +1
        Вчера, 21:48
        Про золото забыли! Возвратимся к хождению звонкой монеты
        1. ssz Звание
          ssz
          -1
          Вчера, 22:15
          В случае анархии будет важна только водка, патроны и тушонка, ну и лекарства - а бумажки - это так, на растопку.
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            0
            Вчера, 22:58
            Цитата: ssz
            В случае анархии будет важна только водка, патроны и тушонка, ну и лекарства - а бумажки - это так, на растопку.

            Нужно стремится к порядку. Разговоры про анархию ни к чему хорошему не приведут! Пусть анархия случится у тех кто сильно стремится к демократии - Европы.
          2. михаилл Звание
            михаилл
            0
            Сегодня, 00:42
            Цитата: ssz
            В случае анархии будет важна только водка, патроны и тушонка, ну и лекарства - а бумажки - это так, на растопку.

            Кстати насчет тушенки- сварил напополам из мякоти утки и петушков-бегунков.
            Набил в 350 граммовые банки- потому, что такой деликатес даже в поллитровые банки набивать грех и расточительство.
          3. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 06:55
            Цитата: ssz
            В случае анархии

            Да, но только на первом этапе, если вдруг, в результате какого-то зомби-апокалипсиса абсолютно все структуры управления человечества окажутся сломаны.
            ТОгда, оказавшись в одиночестве, Вам нужны будут патроны и лекарства.
            На втором этапе (очень скоро) выяснится, что одиночки не выживают и надо объединяться - сперва в банды-бригады, потом - в более крупные группы вокруг ресурсов, скажем, тех же ТЭЦ, заводов по производству патронов/оружия и проч. Затем возникнут города, наподобие греческих полисов, затем - торговля между ними... И уже на этом примерно этапе снова понадобятся деньги:))))))))
        2. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 06:48
          Цитата: d.zacharith
          Возвратимся к хождению звонкой монеты

          Нет. И неудобно, и не нужно
      2. котик-русич Звание
        котик-русич
        -1
        Вчера, 23:12
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Увы, но самым ценным останутся деньги, на которые Вы, в зависимости от необходимости, купите хлеб, киловатт или патрон. И так будет ещё очень и очень долго

        Деньги всего лишь общее название - в Африке в прошлом, в качестве "денег" был скот - много скота - богатый, мало - бедный. Но суть товарно-денежных отношений была такая же "товар - "деньги" - товар".
    2. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      -1
      Вчера, 22:41
      Падение в массе(тоннах) золота, я Владимиру Василенко график кинул(слаб он в коленках зайти на сайт центробанка). Но, согласен(как пессимист) с реалистом михаилом - еда и патроны hi
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Вчера, 23:29
      Самое ценное - это смелость, ловкость, умелость и друзья. Так как без этого у вас всё отберут братки. Кстати, вот раньше были всякие удельные князья, переяславские например, собирали налоги с окрестностей. А в 90-е были какие-нибудь солнцевские или ореховские winked
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 21:36
    Батька в открытую против доллара попер. Не думаю, что Трампу такое понравится. Но ничего, если что Россия заступится и деньгами поможет.
    1. awdrgy Звание
      awdrgy
      +1
      Вчера, 21:39
      Так Трамп же навроде не Русский? Америкашка навроде..
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Вчера, 21:42
        Вроде как русский. По крайней мере мы всем сайтом за него на выборах голосовали. Но он не оценил. Неблагодарный.
        1. awdrgy Звание
          awdrgy
          0
          Вчера, 21:49
          Да не. Он исчё дочь ни так замуж атдал.Ни Русский,хоть и правительственную награду ждёт. А сайт шо голосовал, то ошибка.
          Контрафакт.
  5. medium roast Звание
    medium roast
    -3
    Вчера, 21:41
    US Treasury yields decline after inflation report
    Markets
    3h ago
    United States Treasury yields decreased on Thursday after the country's Bureau of Labor Statistics (BLS) issued its first inflation report after the government shutdown, showing that the annual...
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Вчера, 22:05
    традиционные деньги использоваться не будут. Вместо них будет применяться то, что имеет реальную цену – например, единица электроэнергии или нечто подобное.

    Любой советский пионер знал назубок функции денег:
    1) средство платежа
    2) мера стоимости
    3) средства обращения
    4) средства накопления
    5) средства международного обмена.
    Та же единица энергии может применяться только как мера стоимости. Остальные функции ей недоступны.
    А во то, что деньги должны быть чем-то обеспечены, или грубо говоря, привязаны к чему-то материальному (той же единицы энергии), это верно. Изначально все деньги обеспечивались какими-то материальными активами. Тот же доллар имел привязку к золоту. Но при президенте Никсоне доллар от золота отвязали. Советские деньги (номиналом 10 руб и выше) были обеспечены золотом и другими активами Госбанка, что и было на них написано. Скоро к этому всё придёт опять. Это, видимо, Батька и имел в виду.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 22:06
    Денег не станет появится бартер.К примеру мы Батьке "Орешник",а он нам взамен устрицы. . . hi
  8. Inженегр Звание
    Inженегр
    0
    Вчера, 22:07
    В общем, деньги уйдут, вместо них будет что-то новое и интересное

    И что же это будет? Чатлы?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 23:18
      И что же это будет? Чатлы?

      КЦ!!
  9. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Вчера, 22:15
    Имхо ,просто дурит народ.
    Деньги могут сменить названия, будут например , "соцбаллы". Но пропрежнему останутся, те , кто нап них наживаются. Банки. Власти. Корпорации с олигархами.

    Работяге какая разница, заплатили ему 1000 белорусскими рублями или "беолорускими соц-балалами"?
    Или Кадырову. Миллеру. Медведеву. Усмнову.
    быдли миоллиарды в баксах, станут в баллах. А собственность вся и так при них.
  10. Naofumi Звание
    Naofumi
    -1
    Вчера, 22:34
    Никуда деньги, как билет банка не исчезнут и будут основой экономики еще очень долго.
    Деньги - это средство обмена на товар или услугу. Кто и куда от этого уйдет?

    Вот вы хотите купить 1кг гречи. На что вы будете покупать этот товар? За золото? Допустим... А сколько золота вы готовы отдать за 1кг гречи? Слиток? Золотая греча, получается...
    Ну или как вариант, вы будете ходить с алмазной ножовкой, чтобы быстро напилить кусочек от слитка. Но опять же, какой? 1 грамм? 0.5 грамма? А как взвешивать? А весы точные?
    Бартер тоже не в тему.

    Без денег никуда, в том виде, в котором они сейчас.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Вчера, 23:04
      Цитата: Naofumi
      Без денег никуда, в том виде, в котором они сейчас
      и с ними тоже нельзя, потому что инфляция съедает их покупательную способность которая перетекает на вновь напечатанные деньги. За деньгами нужен не банковский а государственный надзор, в идеале рубль должен быть жестко привязан к цене киловатта.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 05:11
      Уйдут бумажные деньги, будут электронные, он про это говорил, и будут чем нибудь обеспечены, например как маск энергией
      1. Naofumi Звание
        Naofumi
        0
        Сегодня, 06:13
        Уйдут бумажные деньги, будут электронные, он про это говорил, и будут чем нибудь обеспечены, например как маск энергией

        Так и так есть электронные деньги. Есть и другая валюта в сети - биткоин. Но это все ровно тот же Доллар или любая другая валюта. Например, 1 биткоин стоит почти 7к рублей, если верить Гуглу.
        На биткоин я в Пятерочке не куплю батон хлеба и колбасу со сгущенкой. Да, мои вкусы специфичны.
        Но я могу всё купить за рубль, который в электронном виде у меня на карте. Да и если уйдут бумажные деньги, то явно не при нашей жизни. Наличка она и в Африке наличка.
  11. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +1
    Вчера, 22:41
    Если коротко - придумали способ ещё одного грабежа людей. И не последнего.
  12. Слово Звание
    Слово
    -2
    Вчера, 22:53
    Должностное лицо ересь несёт, любые деньги как и цифровые, это этап эволюции и интересное в них только одно, чем они обеспечены? ЛАГ наверное обеспечит новое и интересное металлом калифорний.
  13. born007 Звание
    born007
    +2
    Вчера, 23:03
    МММ тоже была новой и интересной в 90тые
  14. D O Звание
    D O
    0
    Вчера, 23:26
    Александр Лукашенко:

    В общем, деньги уйдут. Что-то будет новое и интересное. Вот такие разговоры среди финансистов.

    Хы. Здесь напрашивается цитата:
    Цитата: https://русскоедвижение.рф/index.php/history/52-articles/5390------1917-1921?ysclid=mjbvzbh13995130512
    Теоретики военного коммунизма – Н. Бухарин, Е. Преображенский, Ю. Ларин и другие – в 1918 - 1920 годах постоянно подчёркивали, что «коммунистическое общество не будет знать денег», что деньги обречены на исчезновение. Они хотели сразу обесценить деньги, а на их место поставить обязательную систему распределения благ по карточкам.

    Карточки - это "новое и интересное"?
    Что там у Батьки за финансисты? Гнал бы он их поганой метлой, пока эти "гении" дров не наломали!
  15. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    -1
    Вчера, 23:40
    Цитата: alexoff
    Именно в 2025 году золото превысило по закупкам американские долговые расписки среди центробанков.....


    У России в январе — сентябре чистое изменение позиции было ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. По данным WGC, в январе 2025 года Россия продала 3,1 тонны золота, еще 3,1 тонны было продано в августе. По данным самого ЦБ, в сентябре он вернул обратно в резерв 3,1 тонны, а в октябре снова продал тот же объем. Итого минус 6,2 тонны с начала 2025 года по состоянию на 1 ноября.
  16. Баюн Звание
    Баюн
    -1
    Вчера, 23:45
    Деньги = материализация лжи.

    При "интернетах" всё тайное стало явным, смысл денег утрачен. ИИ с нейросетями способны суперточно рассчитать "эквивалент стоимости" пингвиньих клювов в Патагонии с рогами оленя на Таймыре.

    Банк-Ростовщик - лишнее звено. Торговец-Спекулянт - лишнее звено. Оптимально будет для "этой планеты" цифровое рабовладение. И дальше... "цифровой Спартак", "цифровой марксизм"... Как много "нового"...
  17. VenDora Звание
    VenDora
    0
    Сегодня, 00:01
    Деньги это зло. Рано или поздно от этого надо будет уйти.
  18. gmada
    gmada
    -1
    Сегодня, 00:13
    применяться то, что имеет реальную цену – например, единица электроэнергии
    А хлеб скока будет стоить в кВт/ч?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 05:13
      Статью почитать не? И подумать не?
  19. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 00:43
    Большая часть человечества уже двумя ногами в будущем - у них по сути нет денег.
    Но есть еще меньшая, ретрограды, и у них денег все больше и больше...
    Одна надежда, напрягут сейчас ИИ на решение "самой важной задачи фининтерна": идеальный итог любой финансовой деятельности - у одного все (реально все до копейки/цента), у всех остальных - ничего, буквально ни копейки на всех вместе.
    И вот это и будет обессмысленный идеальный математически мир победившего капитала. Правда жизнь человечества в таких условиях невозможна даже в течение одной фемтосекунды, и раньше все-таки люди расколотят башку этому ИИ и его хозяевам-банкирам.
    Кстати, никто не задумывался, почему ростовщичество порицаемо, а то и запрещается всеми мировыми религиями? По крайней мере в отношении "своих".
  20. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
  21. Виталий Лялин
    Виталий Лялин
    -1
    Сегодня, 06:15
    Да что тут гадать то. "Деньгами" станут вода и "возможно" воздух. Это прямо сейчас актуально. И выгодно некоторым. Тем же США . ведущими "войну " против Китая. За влияние в регионе. С водой то в Азии большие проблемы. Вода есть в России и в США. вот будущие войны будут за воду. И вода жто деньги.
  22. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 06:34
    У Батьки всегда за пазухой есть какой-то инсайд. Монумент, а не человек. И верно сказал, что будет что-то другое... Миска баланды и плётка.
  23. baltiksi Звание
    baltiksi
    +1
    Сегодня, 07:55
    Как был фантазер и сказочник так и остался .Можно подумать большие дяди дадут убрать деньги если им это будет нее выгодно.