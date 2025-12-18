Лукашенко: В общем, деньги уйдут, вместо них будет что-то новое и интересное

Инфляция жуткая. И многие страны, которые долгое время формировали свои золотовалютные резервы на основе американского доллара, стараются уйти от этой валюты. Там обесценивание идёт невероятное. И зачем тогда держать в этой валюте свои ЗВР?

В общем, деньги уйдут. Что-то будет новое и интересное. Вот такие разговоры среди финансистов.

Президент Белоруссии высказался о будущем денег как таковых. По словам Александра Лукашенко, уже в ближайшем будущем актуальным станет вопрос целесообразности дальнейшего использования привычных денег.Лукашенко отмечает общемировой тренд на обесцениванием того, что сегодня принято называть деньгами. Причину он открыто не называет, но, по сути, имеет в виду, что это обесценивание напрямую связано с их (денег) необеспеченностью реальной базой. То есть, деньги воспринимаются не как выражение чего-то материального, а просто как деньги, которые определённые страны свободно печатают, никак не заботясь об обеспечении ими же напечатанного.Лукашенко:Лукашенко приводит в пример американского бизнесмена Илона Маска. Ранее Маск уже высказывался о том, что в будущем традиционные деньги использоваться не будут. Вместо них будет применяться то, что имеет реальную цену – например, единица электроэнергии или нечто подобное.Александр Лукашенко: