Лукашенко: В общем, деньги уйдут, вместо них будет что-то новое и интересное
Президент Белоруссии высказался о будущем денег как таковых. По словам Александра Лукашенко, уже в ближайшем будущем актуальным станет вопрос целесообразности дальнейшего использования привычных денег.
Лукашенко отмечает общемировой тренд на обесцениванием того, что сегодня принято называть деньгами. Причину он открыто не называет, но, по сути, имеет в виду, что это обесценивание напрямую связано с их (денег) необеспеченностью реальной базой. То есть, деньги воспринимаются не как выражение чего-то материального, а просто как деньги, которые определённые страны свободно печатают, никак не заботясь об обеспечении ими же напечатанного.
Лукашенко:
Инфляция жуткая. И многие страны, которые долгое время формировали свои золотовалютные резервы на основе американского доллара, стараются уйти от этой валюты. Там обесценивание идёт невероятное. И зачем тогда держать в этой валюте свои ЗВР?
Лукашенко приводит в пример американского бизнесмена Илона Маска. Ранее Маск уже высказывался о том, что в будущем традиционные деньги использоваться не будут. Вместо них будет применяться то, что имеет реальную цену – например, единица электроэнергии или нечто подобное.
Александр Лукашенко:
В общем, деньги уйдут. Что-то будет новое и интересное. Вот такие разговоры среди финансистов.
