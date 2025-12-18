Зеленский хочет гарантии «как у НАТО», но США не торопятся их давать

Украина хочет гарантии безопасности на уровне НАТО, но США не торопятся их давать. Как заявил Зеленский по итогам всех прошедших переговоров, конкретного предложения от американцев до сих пор нет.

Киевский клоун жалуется, что до сих пор не может получить конкретный ответ от американцев в отношении действий США на случай «повторного вторжения» России. Предлагаемые США гарантии безопасности пока обходят этот вопрос. А Зеленскому нужно, чтобы гарантии Украины были не ниже, чем у НАТО. То есть в случае возможных новых атак на киевскую хунту должен вступить в действие механизм коллективной обороны согласно 5-й статье устава альянса.



И есть вопрос, на который пока я не могу получить ответ. Вопрос всех гарантий безопасности. Когда у тебя нет НАТО — у тебя гарантии безопасности как у НАТО.


На сегодняшний день это основной вопрос, который очень волнует Киев. Ведь Зеленский и его окружение считают, что останутся во власти и после завершения боевых действий. Так же думают и в Европе. Вот только Москва думает совсем по-другому.

Москва сейчас ждет предложений США, на основе которых и начнутся настоящие переговоры. А Зеленский может желать всего, чего хочет. Не факт, что получит.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Вчера, 22:37
    Да уж, всё интереснее и интереснее,одни городят одно,другие другое,и все думают что стоит им договориться как Москва тут же возьмёт под козырек и кинется сполнять их хотелки,угу. А ведь могли бы договориться и без всего этого,но гордыня обуяла.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Вчера, 23:01
      Цитата: Ропот 55
      Да уж, всё интереснее и интереснее

      Куда уж интересней, особенно после сегодняшнего ляпа Зели, который во всеуслышание "тонко" обозначил свою надежду на возможное изменение политического курса Америки в случае смерти Трампа. Предполагаю, что заинтересованные лица постараются донести смысл сказанного до самолюбивого Донни.
      Возможно, позиция США по неприемлемости членства Украины в НАТО изменится в будущем, заявил Зеленский на саммите ЕС.
      "Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот, - уточнил он, критикуя позицию нынешнего президента США. - Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает", — уточнил он.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +6
        Вчера, 23:05
        Монтесума,ну Трамп его уже выпроваживал из Белого Дома из-за его языка,только с Зеленского как с гуся вода,тут тоже вряд-ли чего Зеленскому прилетит. Трамп уже подписал указ на помощь Украине на 400 мильенов,хотя сам ещё недавно Байдена критиковал.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Вчера, 23:15
          Цитата: Ропот 55
          только с Зеленского как с гуся вода,тут тоже вряд-ли чего Зеленскому прилетит.

          Посмотрим, уж очень Зе раздухарился последнее время, надеясь на своих европейских партнёров. К тому же, ещё не известно, чем кончится брюссельская эпопея с финансированием Украины.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Вчера, 23:19
            Монтесума,а чего ему не поверить в себя,когда он Трампу в Белом Доме по "носу щёлкнул" на глазах у прессы и комманды Трампа ,и так легко отделался,видать прикрышка в Е.С. нашла чем Дональда осадить,вот он и выеживается теперь. Тем более что США и оружие и разведку и связь всё также поставляет,а платят за это другие.
          2. Товарищ Звание
            Товарищ
            +3
            Сегодня, 01:06
            Цитата: Монтесума
            ещё не известно, чем кончится брюссельская эпопея с финансированием Украины

            Германия готова последние штаны с себя снять, лишь бы Украине помочь.Последний кусок изо рта своих пенсионеров выдерет, в долги залезет, но деньги для Зели найдёт.
            Не получилось украсть у России ? Тем хуже для немцев и прочих "желающих" laughing
      2. poquello Звание
        poquello
        +2
        Вчера, 23:11
        Цитата: Монтесума
        обозначил свою надежду на возможное изменение политического курса Америки в случае смерти Трампа.

        я вчера долго ржал
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 06:43
      Цитата: Ропот 55
      Да уж, всё интереснее и интереснее,одни городят одно,другие другое,и все думают что стоит им договориться как Москва тут же возьмёт под козырек и кинется сполнять их хотелки,угу. А ведь могли бы договориться и без всего этого,но гордыня обуяла.

      Как они могли договориться, если Запад все время Россию водил за нос и вечно обманывал..., и ведь не в чем их упрекать, наша власть сама велась на морковку и сейчас судя по имеющимся данным Запад пытается вновь обвести Россию, договариваясь между собой и предлагая неприемлемые условия мира, при этом опять сулит морковку.
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Вчера, 22:42
    Зеленский хочет гарантии
    "Полную гарантию может дать только страховой полис" - Остап Бендер. lol
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Вчера, 22:49
      Eugen 62 hi , этому поцу должен дать гарантию санитар в МОРГЕ.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Вчера, 22:53
      Цитата: Eugen 62
      Зеленский хочет гарантии
      "Полную гарантию может дать только страховой полис" - Остап Бендер. lol
      Мне интересно, что такое
      Зеленскому нужно, чтобы гарантии Украины были не ниже, чем у НАТО.
      Что, они могут быть и больше, чем у НАТО?
      Это только если Украина войдёт в состав США вместо Гренландии.
      Наверное...

      Он когда-нибудь прослушивает в записи то, что говорит?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Вчера, 23:02
        Zoldat A,еслиб они (Зеленский и Ко) могли они бы какую нибудь Юту или Арканзас выкинули бы из состава США чтоб занять его место .
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Вчера, 23:04
          Цитата: Ропот 55
          еслиб они (Зеленский и Ко) могли они бы какую нибудь Юту или Арканзас выкинули бы из состава США чтоб занять его место .
          Чего уж там Арканзас... Округ Колумбия тогда уж сразу... laughing "Киелумбия"... laughing
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Вчера, 23:08
            Zoldat A, да запросто, ещё бы и доказали что все эти жители Колумбии))) не настоящие американцы а вот они 100% янки, причём с историческими документами laughing
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Вчера, 23:10
              Цитата: Ропот 55
              да запросто, ещё бы и доказали что все эти жители Колумбии))) не настоящие американцы а вот они 100% янки, причём с историческими документами

              Грузины Джорджией уже были.
              Не понравилось...
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Вчера, 23:12
                Zoldat A, конечно не понравилось, особенно самим американцам, в 2008 когда российские войска вошли в Джорджию laughing Зато сейчас очень здраво и прагматично рассуждают и осторожно поступают те грузины.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +2
                  Вчера, 23:18
                  Цитата: Ропот 55
                  конечно не понравилось, особенно самим американцам, в 2008 когда российские войска вошли в Джорджию
                  Я, почему-то, сейчас на минутку представил себя жителем Атланты. Допустим, сварщиком на стройке или механиком в автосервисе...
                  Утром встал, принял душ, сижу себе, пью кофе, никого не трогаю...
                  И тут по радио говорят, что "российские войска нанесли удар по Джорджии"...
                  Куда бежать, где семью прятать?... laughing
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +1
                    Вчера, 23:21
                    Zoldat A, ну с учётом что образование в США особенно в плане мировой географии, история могла получится и трагикомическая.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Вчера, 23:32
        Цитата: Zoldat_A
        Что, они могут быть и больше, чем у НАТО?

        типа как у Израиля, для Израиля вообще что угодно, с реднеков Трамп штаны последние снимет лишь бы в Святой Земле всё хорошо было
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 23:35
          Цитата: alexoff
          для Израиля вообще что угодно, с реднеков Трамп штаны последние снимет лишь бы в Святой Земле всё хорошо было
          А реднеков успокоит венесуэльской нефтью?
          С таким подходом... Это не Европа, рано или поздно они с самого Трампа штаны снимут... БЛМ детским утренником покажется и МАГА не спасёт.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            Вчера, 23:40
            Это США, там никого не успокаивают, там если ты обеднел - это твои проблемы. И люди переезжают в дома на колесах либо в палатки в центре Лос-Анджелеса и всем наплевать. Напомню, что в семидесятые США развалили Детройт чтоб Японии и ФРГ экономику поднять, и всю страну посадили на кокс чтоб у латиноамериканских бандитов были деньги на борьбу с коммунистическими партизанами
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Вчера, 23:50
              Цитата: alexoff
              Это США, там никого не успокаивают, там если ты обеднел - это твои проблемы. И люди переезжают в дома на колесах либо в палатки в центре Лос-Анджелеса и всем наплевать.
              Да, не успокаивают. Но ихние "верха" очень и очень ёрзать начинают, когда за их кандидата перестают голосовать. А ещё больше, когда магазины мародёрить начинают.

              И, кстати, немного не в тему.
              Цитата: alexoff
              всю страну посадили на кокс чтоб у латиноамериканских бандитов были деньги на борьбу с коммунистическими партизанами
              Почему-то вспомнились афганские "повстанцы" и "борцуны с советской агрессией", ИГИЛ, Никарагуа, сегодняшняя Венесуэла, "наркобарон" Мадуро и вобще... ШО, ОПЯТЬ? В ту же лужу тем же местом? Как говорил Буба Касторский
              Это ж надо - именно мне и так больно!
              1. alexoff Звание
                alexoff
                +2
                Сегодня, 01:45
                Но ихние "верха" очень и очень ёрзать начинают, когда за их кандидата перестают голосовать. А ещё больше, когда магазины мародёрить начинают.
                не, это нашенские верха сидят в историческом центре города и опупеют если там буча начнется, а у них сплошные закрытые поселки и закрытые кварталы. И например в Нью-Йорке возле черного нищего района - хасидский район, который охраняется чоткой хорошо финансируемой полицией, которая через пару минут приедет мочить того темнокожего, что перейдет дорогу чтоб заглянуть к приличным людям. Пограбить магазины разрешают строго по расписанию, население там усвоило, когда им объясняют что Трамп прогнулся, теперь живём строго по закону, полиция выпускает в вас всю обойму при любом подозрении.
                Ну и главное там не как проголосуют, а как посчитают, четко нарезка округа для голосования по результатам опроса. Да и за кого голосовать? Выбор между чумой и холерой request
                В ту же лужу тем же местом?
                эти п... мужеложцы как-то всегда так устраивают, что какая-то фигня случается у них, а больше всего бьёт по всем остальным. Помню кризис у них случился, их банкиры разбазарили все деньги в 2008 году, а упал почему-то рубль по отношению к доллару, с 23 до 36 рублей.
                И потому самый идеальный режим - огородить их в своей стране чтоб не перекладывали с больной головы на здоровую, сожрут друг друга как пауки в банке
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  0
                  Сегодня, 02:41
                  Цитата: alexoff
                  Ну и главное там не как проголосуют, а как посчитают, четко нарезка округа для голосования по результатам опроса. Да и за кого голосовать? Выбор между чумой и холерой
                  У нас проще, у нас всегда голосуют "за всё хорошее". laughing и посчитают так, как надо, чтобы "хорошее победило". Как вспомню 1996-й - уже не вздрагиваю, смеюсь.
                  Цитата: alexoff
                  самый идеальный режим - огородить их в своей стране чтоб не перекладывали с больной головы на здоровую, сожрут друг друга как пауки в банке
                  Так бы оно, конечно, хорошо... Да только ни одна банка удержать не может - ползут по миру, как чума.
                  Может, доктрина Монро для нас и была бы выходом, да только Венесуэлу жалко и отец, зачем-то, на Кубу и в Никарагуа в командировки ездил...
  3. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 23:27
    Представляю, как это иудейскую гниль ненавидит Российский народ.
    1. Руслан Голота Звание
      Руслан Голота
      -1
      Сегодня, 03:33
      А ты не предсталяй. Знай. По правде.
  4. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Вчера, 23:46
    Цитата: Eugen 62
    Зеленский хочет гарантии
    "Полную гарантию может дать только страховой полис" - Остап Бендер. lol

    или морг yes
  5. yury.ohotnik
    yury.ohotnik
    0
    Сегодня, 00:18
    уж много душ он загубил пора на котел
  6. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 00:37
    The guy wants not to be in nato but all its benefits(maybe he dont 5%)
    So russians will not understand
    Cool