И есть вопрос, на который пока я не могу получить ответ. Вопрос всех гарантий безопасности. Когда у тебя нет НАТО — у тебя гарантии безопасности как у НАТО.

Украина хочет гарантии безопасности на уровне НАТО, но США не торопятся их давать. Как заявил Зеленский по итогам всех прошедших переговоров, конкретного предложения от американцев до сих пор нет.Киевский клоун жалуется, что до сих пор не может получить конкретный ответ от американцев в отношении действий США на случай «повторного вторжения» России. Предлагаемые США гарантии безопасности пока обходят этот вопрос. А Зеленскому нужно, чтобы гарантии Украины были не ниже, чем у НАТО. То есть в случае возможных новых атак на киевскую хунту должен вступить в действие механизм коллективной обороны согласно 5-й статье устава альянса.На сегодняшний день это основной вопрос, который очень волнует Киев. Ведь Зеленский и его окружение считают, что останутся во власти и после завершения боевых действий. Так же думают и в Европе. Вот только Москва думает совсем по-другому.Москва сейчас ждет предложений США, на основе которых и начнутся настоящие переговоры. А Зеленский может желать всего, чего хочет. Не факт, что получит.