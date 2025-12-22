Операция «Росарио» – блицкриг по-аргентински



Южная Георгия, самый крупный населённый пункт сегодня. В 1982 году этого «мегаполиса» ещё не было...



«Альмиранте Ирискар»



«Бузос тактикос» сегодня



Леопольдо Гальтьери выступает перед любящим его народом (сарказм, если что)



«Англия — очень особенный союзник!»



ТДК «Кабо де Сан-Антонио»



РПГ «Карл Густав» — герой Фолклендской войны



«Бузос Тактикос» на Мальвинах



Капитан-лейтенант Педро Эдгардо Джакино



Место, на котором располагались казармы Мунди-Брук, сегодня

Ночь была прекрасная, луна светила, но её большую часть времени закрывали облака. Переносить тяжёлые грузы было тяжело... В конце концов, мы разделились на три группы. У нас был только один ночной прицел — у командира одной из групп лейтенанта Ариаса. Одна из групп разделилась, когда по дороге, которую мы должны были пересечь, проехала машина. Мы подумали, что это военный патруль. Вторая группа осталась без связи, а третье разделение произошло из-за того, что кто-то двигался слишком быстро. Из-за этого мой заместитель, лейтенант Барди, упал, получил микроперелом лодыжки и его пришлось оставить с человеком, который должен был ему помочь. Мы были у Мунди-Брук в 5:30 утра, как раз на пределе запланированного времени, но без времени на часовую разведку, на которую мы рассчитывали.



Аргентинские плавающие БТРы на улицах Порт-Стэнли



«Амтраки» на Фолклендах

Мы находились на последнем участке дороги в Стэнли. Из одного из трёх белых домов, примерно в 500 метрах от нас выстрелил пулемёт и попал в правый бронетранспортёр Amtrac. Огонь был очень точным. Затем раздались выстрелы из гранатомёта, но они были не точными, снаряды упали далеко от нас. Мы следовали стандартной процедуре и предприняли маневр уклонения. Первый бронетранспортёр Amtrac открыл ответный огонь и укрылся в небольшой низине. Как только он оказался вне опасности, я приказал всем трём машинам высадить людей. Я приказал расчёту безоткатного орудия (на вооружении десанта были 75-мм безоткатные орудия – Г. Т.) выстрелить одним кумулятивным снарядом в конёк крыши дома, где находился пулемёт, чтобы вызвать взрыв, но не хлопок. Мы по-прежнему следовали приказу не наносить потери. Первый снаряд дал недолёт в сто метров, но второй попал в крышу. Затем британские войска бросили фиолетовую дымовую гранату; я подумал, что это их сигнал к отступлению. Они прекратили стрельбу, поэтому капитан 2 ранга Вайнштабль начал продвижение двух рот вокруг позиции. Из одного из домов несколько стрелков открыли огонь; это было довольно неприятно. Я не мог точно определить и местоположение, но один из моих амтраков смог и попросил разрешения открыть огонь из миномёта, который на нём стоял. Я дал разрешение, но только двумя минами, и только по крышам домов. Два выстрела не попали, но третий попал прямо в центр крыши; это было невероятно. После этого британцы прекратили огонь.

Шесть бронетранспортёров начали быстрое продвижение по дороге к аэропорту. Первый БТР был обстрелян с расстояния в 200-250 метров. Первые три снаряда, два 84-мм и один 66-мм (речь о снарядах гранатомёта «Карл-Густав»), промахнулись. Затем один 66-мм снаряд, выпущенный морским пехотинцем Марком Гиббсом, попал в пассажирский отсек, а один 84-мм снаряд, выпущенный морскими пехотинцами Джорджем Брауном и Дэнни Беттсом, попал в лобовую часть. Оба снаряда взорвались, и огня из этого транспортного средства не было. Остальные пять БТР, находившиеся примерно в 600-700 метрах, высадили своих солдат и открыли огонь. Мы вели по ним огонь из пулемёта, автоматической винтовки и снайперской винтовки (сержант Эрни Шеперд) около минуты, после чего бросили дымовую гранату с белым фосфором и отскочили обратно, под укрытие сада. По нам вели огонь интенсивный, но в основном неточный.



Губернатор Фолклендов Рекс Хант в 1985 году



Оказание первой медицинской помощи раненому капитан-лейтенанту Джакино



Аргентинские войска и местное население

Мы остаёмся здесь, но нас прижали. Мы не можем двигаться... Сейчас вокруг нас, должно быть, 200 человек. Они стреляют в нас винтовочными гранатами, я думаю, что там могут быть миномёты, я не знаю. Они подошли очень быстро и очень близко, а затем отступили. Возможно, они ждут, пока прибудут бронетранспортёры, и думают, что таким образом потеряют меньше людей.



Аргентинский флаг над Пуэрто-Архентина!

С тяжёлым сердцем я повернулся к Майку и велел ему отдать приказ сложить оружие . Я не мог заставить себя произнести слово «сдаться». На лице Майка читались смесь облегчения и муки: сдача не входила в его подготовку, но здравый смысл подсказывал, что реальной альтернативы нет. Пока Гэри сопровождал Бюссера, чтобы оказать помощь раненым вокруг Дома правительства, Майк приказал своему радисту дать указание всем подразделениям сложить оружие и ждать, пока их заберут.



Контр-адмирал Карлос Бюссер, командовавший вторжением



Сбитый на Южной Георгии аргентинский вертолёт



Знаковое фото. Без него история могла пойти по-другому. А могла и не пойти...