Из ушедших в небытие проектов: как танк Т-64А системой дублированного управления оснастили

Дублированное управление движением танка

Выводы

Источник:

«Дублированное управление движением танка». Ю.М. Гужва, В.В. Иванюшин, В.А. Смоляков. «Вестник бронетанковой техники» №6 за 1981 год.

На одном из предприятий отрасли создана опытная система дублированного управления движением танка. Она разработана на основе автоматизированной системы управления двигателем и трансмиссией (АСУДТ) танка Т-64А, внедренной в опытной партии машин.С помощью системы дублированного управления командир танка может оперативно вмешаться в процесс управления, а затем передать его водителю. При управлении танком с места командира система позволяет: регулировать подачу топлива в двигатель, переключать передачу, управлять поворотом и остановочным тормозом, пускать и останавливать двигатель, контролировать режим работы силовой установки.Система дублированного управления (рис. 1) включает в себя:— пульт дублированного управления 2 движением танка с места командира;— автоматизированную систему управления двигателем и трансмиссией 5, состоящую из электронного блока управления 4, механизма управления 9 подачей топлива в двигатель, механизма переключения передач 10, клапана сцепления 11;— устройство 6 управления поворотом с исполнительным механизмом 12;— устройство 7 управления сервомеханизмом остановочного тормоза 13;— устройство 3 дистанционного запуска двигателя;— индикаторное устройство 1 для контроля работы силовой установки.Пульт дублированного управления (рис. 2) располагается на месте командира танка. Он имеет кнопочное устройство управления поворотом и подачей топлива в двигатель, кнопки управления переключением передач, сцеплением, остановочным тормозом, пуском и остановкой дизеля, тумблер перевода управления движением командиру, а также цифровое индикаторное табло контроля за работой силовой установки.Конструктивно пульт выполнен в виде съемного блока, снабженного ручкой и крепящим устройством. Команды управления подачей топлива, переключением передач и сцепления подаются на соответствующие входы электронного блока управления АСУДТ и, пройдя каскад преобразований, поступают на исполнительные механизмы управления работой силовой установки. Функционирование АСУДТ в режиме дублированного управления не отличается от обычной ее работы.Команда управления поворотом поступает на вход устройства управления, а после каскада усиления — на исполнительный механизм. Команда управления тормозом аналогичным образом поступает на сервомеханизм тормоза. Управление пуском и остановкой двигателя производится одной кнопкой через дистанционное устройство, которое выдает сигнал на существующую пускорегулирующую аппаратуру и механизм управления подачей топлива.На индикаторном устройстве и пульте управления отображаются основные параметры работы моторно-трансмиссионной установки, по которым командир имеет возможность контролировать выбранный режим движения (частоту вращения двигателя, номер передачи), а также температурный режим работы двигателя.Совместное управление движением с мест командира и водителя позволяет использовать такой танк для обучения экипажей приемам вождения. Все механизмы комбинированного типа: механизм управления подачей топлива и переключением передач — электромеханические, а механизм управления поворотом и остановочным тормозом — электрогидравлические.Механизм управления подачей топлива позволяет изменять длину тяги пропорционально углу поворота кнопки. Механизм переключения передач в составе АСУДТ позволяет реализовать довольно сложные алгоритмы переключения с низшей передачи на высшую и наоборот. Большое внимание было уделено разработке совмещенных приводов управления поворотом.Исполнительный гидроцилиндр привода поворота управляется электроклапанным золотниковым устройством. В процессе работы гидроцилиндра, когда поворот управляется командиром, на рычагах водителя создается дополнительное усилие, в 2,5–3 раза больше обычного. Это дает водителю дополнительную информацию о вмешательстве командира в управление машиной.Устройство управления поворотом обеспечивает криволинейное движение машины как с фиксированными, так и с промежуточными радиусами за счет пробуксовки фрикционов бортовых коробок передач. Торможение производится с помощью сервомеханизма остановочного тормоза. В качестве исполнительного механизма использован существующий гидроусилитель, управляемый электроклапанным золотниковым устройством.Питание сервомеханизма остановочного тормоза и гидроцилиндров управления поворотом производится от масляной гидросистемы управления трансмиссией. Управление остановочным тормозом выполнено по принципу параллельного совмещения: с места водителя — педалью, а с места командира — электроклапанным золотниковым устройством.Пуск и остановка дизеля с места командира производится при помощи специального устройства с кнопкой на пульте управления. Пуск дизеля осуществляется автоматически в соответствии с методикой, изложенной в техническом описании танка. Устройство дистанционного пуска вырабатывает следующие команды: подача предупредительного сигнала, включение маслозакачивающего насоса и маслопрокачка, включение стартера и отключение его при достижении заданной частоты вращения коленчатого вала.Эти команды поступают на вход ускорительно-регулирующей аппаратуры АСУДТ. Конструктивно устройство дистанционного пуска двигателя выполнено в блоке, размещенном в отделении управления. Остановка дизеля производится той же кнопкой, что и пуск, при наличии минимально допустимой n.Электронная часть системы размещена в блоке, состоящем из силового блока управления исполнительными механизмами и электронного логического устройства. Последнее выполнено на основе дискретных интегральных микросхем и соединяется с пультом командира через вращающееся контактное устройство.Применение цифрового метода кодирования и высокая информационная емкость канала связи обеспечивают совместную передачу сигналов управления и сигналов контроля по двухпроводной линии связи с достаточным уровнем помехозащищенности.Для проверки работоспособности составных частей системы дублированного управления были проведены ходовые испытания танка в различных режимах движения: разгон до максимальной возможной скорости, режим торможения, прохождение поворотов, преодоление препятствий, движение по пересечённой местности.При оценке каждого упражнения сравнивались качества управления с места командира и места водителя машины. Разгонные характеристики (рис. 3), полученные на горизонтальной участке трассы, показали, что время разгона в обоих случаях почти одинаково.Эффективность торможения определялась измерением тормозного пути после разгона танка на каждой передаче до максимальной скорости движения. После принудительного торможения двигателем или сервомеханизмом остановочного тормоза оказалось, что тормозной путь при дублированном управлении увеличивается на 5–7% по объяснению увеличения времени работы сервомеханизма остановочного тормоза.Управляемость опытного танка проверялась по методике, рекомендуемой курсом, на следующих участках:— ограниченный по ширине (3,7 м) коридор длиной 40 м;— ограниченный проход с двойным поворотом;— вход, прохождение по периметру и выход из квадрата 22×22 м.Упражнения выполнялись водителями различной квалификации. Их оценка производилась по времени и точности прохождения размеченных трасс. Движение по узкому проходу при дублированном управлении осуществлялось несколько хуже. Выполнение поворотов с фиксированными радиусами практически не отличалось от ручного управления.Анализ результатов испытаний системы дублированного управления движением танка Т-64А показал, что отсутствие у командира приборов наблюдения с круговым обзором и стабилизированным полем зрения создает определенные затруднения при управлении движением в условиях ограниченной видимости.Разработана опытная система, с помощью которой командир танка может оперативно вмешаться в процесс управления — регулировать подачу топлива, включать тормоз или нужную передачу, воздействовать на механизмы поворота машины, а при необходимости вернуть управление водителю.При оборудовании танка Т-64А новой системой не потребовалось существенных доработок узлов и агрегатов машины.