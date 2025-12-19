«Птахи Мадьяра» атаковали Липецк, Ростов, Орёл, Борисоглебск и другие города

«Птахи Мадьяра» атаковали Липецк, Ростов, Орёл, Борисоглебск и другие города

В ночь на 19 декабря войска украинского режима в очередной раз атаковали территорию Российской Федерации.

«Птахи Мадьяра» нанесли удары по ряду регионов России, включая Воронежскую область.



Серия взрывов – на северо-востоке региона. Так, в Борисоглебском городском округе прогремели около пяти взрывов.

Примечательно, что в ТГ-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева был опубликован ряд сообщений о непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже, Бутурлиновке, Нововоронеже, Лисках, Острогожске, однако о Борисоглебского городском округе подобного рода информация на канале не озвучивалась. К утру жители региона были проинформированы об отбое режима опасности БПЛА.

Также противник в ночное время суток атаковал Ростовскую и Орловскую области. Сообщается о перебоях с электроснабжением в этих регионах страны.

Орловский губернатор Андрей Клычков:

В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации пострадавших нет.

Глава региона сообщил о проведении ремонтных работ в Советском районе Орла.

Ростовский губернатор публикует снимки последствий вражеской атаки, осуществлённой на Ростов и Батайск накануне.


Для осуществления выплат гражданам, чьё жильё в результате атаки пострадало, будут направлены средства из резервного фонда.

Атаковал противник в ночное время суток и Липецкую область. Губернатор региона Игорь Артамонов в ТГ-канале пишет:

Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Идёт обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов.

Как видно, противник даже не думает, чтобы снизить активность своих дальних ударов по территории нашей страны. Соответственно, это даёт повод для размышлений о том, а не продолжит ли он подобного рода деяния даже в том случае, если каким-то чудом будет подписано мирное соглашение...
37 комментариев
  1. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    +9
    Сегодня, 06:20
    Они всякие гарантии и выпрашивают, чтобы потом лупить без разбору всё подряд и сваливать на нас. Мы уже это проходили... hi
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 06:40
      Для осуществления выплат гражданам, чьё жильё в результате атаки пострадало, будут направлены средства из резервного фонда.

      А не проще раз и навсегда отправить этих " птах" к бандере?
      Где наши спецслужбы? Ведь чувствуя вседозволенность они хамеют все больше! Хамство - это в крови хо хлов. А почувствуют неотвратимость наказания ( смерть), может немного и поутихнут.
      1. роман66 Звание
        роман66
        -4
        Сегодня, 07:13
        Видимо, в рамках некоего договорняка, их использовать нельзя. Или их нет
      2. Naum_2 Звание
        Naum_2
        +1
        Сегодня, 08:30
        "А не проще раз и навсегда отправить этих " птах" к бандере? Где наши спецслужбы?
        Ведь чувствуя вседозволенность они хамеют все больше!".
        Этот вопрос скорее к руководству РФ, а не к спецслужбам. Слишком долго "играли" в СВО наивно полагая, что это достаточно для победы и не затронет основную территорию РФ. Успокаивали себя красными линиями. Похоже, что лишь в конце 2025 года стали действоать более адекватно.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 09:08
          Цитата: Naum_2
          Успокаивали себя красными линиями. Похоже, что лишь в конце 2025 года стали действоать более адекватно.

          Не учли все перипетии? Похоже...
          Помню министр обороны Грачев ( если не ошибаюсь, а ошибаюсь, так поправьте) тоже хотел одним полком ВДВ Чечню завоевать.
          Видимо история ничему не учит! Или не хотят учить историю.
      3. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 09:45
        Цитата: ваш вср 66-67
        А не проще раз и навсегда отправить этих " птах" к бандере?
        Конечно проще, но вот наши парни не знают как это сделать, вы же знаете расскажите нам, каким оружием и куда ударить?
      4. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 09:47
        Цитата: ваш вср 66-67
        Где наши спецслужбы?
        Простите за глупый вопрос, но я не совсем понимаю, а что конкретно по вашему мнению должны сделать спецслужбы?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 06:20
    То, что необходима усиливать собственное ПВО, это понятно....
    А дальше чего пожелать...?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:34
      Решимости ВПР России.И ненависти в дальнейшем ,людям которые будут уничтожать в дальнейшем в любой точке мира этих ущлепков
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Сегодня, 08:33
      "А всего сильней желаю. Я тебе, товарищ мой, Чтоб со скорою победой. Возвратился ты домой»" !!!
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 06:24
    В Белгороде взрывом БПЛА ранен 5-месячный ребёнок...в Москве умерла раненная девочка доставлена туда раннее на операцию.
    Нацисты Украины убивают наших детей...открыто и нагло. am
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Сегодня, 08:49
      Я тоже вижу это с негодованием! У многих крик души. Аналогично кричат и на Украине видя как погибают их дети. Это ВОЙНА, какая к хрену СВО, она ДАВНО УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ !!! Война идет почти 4 (!!!) года, как ВОВ. Чем дальше, тем больше будет жертв, но Европе наплевать на это. Многие из комментаторов кричат взять Одессу ... Им наплевать на гибель и калеченье сотен тысяч людей не только укринцев, но и русских и других. Иенно такие осуждают Путина за готовность пойти на некоторые уступки, чтобы закончить войну.
      Мне не важно сколько минусов поставят, важно перестать быть ура-патриотами, а стать просто патриотами.
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        0
        Сегодня, 09:53
        Минус поставил очередной диванный комментатор, спокойно комипентирующий из дома, но боящийся пойти на войну в штурма!!! Возможно найдутся ещё такие же "патириоты".
  4. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +13
    Сегодня, 06:32
    ....если каким-то чудом будет подписано мирное соглашение...

    Сидит Сталин в Кремле, в феврале 1943 года и думку годает, как бы подписать мировое соглашение с Гитлером на наших условиях. Ну там демилитаризация с денацификацией... lol
    1. Володин Звание
      Володин
      +7
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Sovetskiy
      Сидит Сталин в Кремле, в феврале 1943 года и думку годает, как бы подписать мировое соглашение с Гитлером на наших условиях. Ну там демилитаризация с денацификацией...

      Отсылки к Сталину и 1943 году - это, конечно, правильно и хорошо. Но при этом не будем забывать, сколько раз подписывались мирные соглашения с теми же турками, не приводившие к их полной капитуляции, даже несмотря на значительные территориальные наши завоевания. История знает множество разных вариантов. А так, конечно хотелось бы "и Берлин, и Париж". Но реалии суровы...
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +1
        Сегодня, 08:14
        Цитата: Володин
        Но реалии суровы...

        Да уж, "переполох" в ведомстве Шойгу в начале СВО показал на сколько реалии суровы...
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:50
          Цитата: Sovetskiy
          Да уж, "переполох" в ведомстве Шойгу в начале СВО показал на сколько реалии суровы...

          Ещё бы...Всё время готовили биатлоны, выставки и парады, а тут - мобилизацию сорвали, потому что не надеялись...
          Слава Богу, стали приходить в себя, но решимости командования не видно...Всё с какой-то оглядкой на кого-то действуют...Всё боятся, что их неправильно поймут...
      2. ugos Звание
        ugos
        +1
        Сегодня, 09:20
        Реалии не возникают сами, они кем то создаются и этот кто то очень часто ошибается, создавая эти реалии. ''За всеми провалами всегда стоит конкретный человек...''
        1. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 09:27
          Цитата: ugos
          Реалии не возникают сами, они кем то создаются и этот кто то очень часто ошибается, создавая эти реалии. ''За всеми провалами всегда стоит конкретный человек...''

          Получается, так. Например, Екатерина II и реалии до Кючук-Карнаджийского мира, Александр I и реалии до Бухарестского мира, Николай I до Андрианопольского мира. Ну, не приводили государи-императоры и императрицы к разгрому Порты, а договоры мирные подписывались - так уж случалось. Если более "свежая" история - советско-финская "зимняя" война. Территории приобрели, Финляндия никуда не исчезла, как и её тогдашний режим. И Мединскому есть на кого ссылаться...
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 10:01
            Цитата: Володин
            И Мединскому есть на кого ссылаться...

            А кто такой Мединский вообще, чем прославился? Решил даказать нам, манипулируя датами и событиями, что лучше царского периода в России ничего не было? А что-то не слышно от него про Салтычиху, про ведомство, где добивались признаний пытками на дыбе...
            Надо же...Защитил Докторскую...Колбасу от голодных собак в начале 90-х?! Откуда его вообще достали и позволили вести государственные разборки и переговоры?!
            У нас есть для этого целое ведомство - МИД...
        2. Вадим Топал-Паша Звание
          Вадим Топал-Паша
          0
          Сегодня, 09:40
          Вы про " Кошка бросила котят...?" (С) Какой вы смелый...:))))
      3. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        Сегодня, 09:20
        Цитата: Володин
        Но при этом не будем забывать, сколько раз подписывались мирные соглашения с теми же турками
        Вот, только, это было не при Сталине и советской власти. Не послушался Николай I "доброго" Запада, заполучил Крымскую войну, послушался Александр II, и, остановил русские войска, что могли захватить Константинополь. Сейчас у нас всё опять "партнёры", и опять зависимость от Запада, как минимум "элиты", как щёки ни надувай с "многополярным миром". Нет полюса социализма, нет Советского Союза.
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 09:36
          Цитата: Per se.
          Вот, только, это было не при Сталине и советской власти

          Так вышло, что есть исторические примеры и при Сталине - при советской власти. Советско-финская война, например. Территориальные приобретения были, разгрома Финляндии с её режимом, к сожалению, не было. Это и позволило финнам потом вступить в войну уже в союзе с нацистами, что привело к тяжёлым последствиям, например, для Ленинграда.
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +5
      Сегодня, 06:58
      Времена были другие. И люди были другие. У власти были большевики.
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +1
        Сегодня, 08:25
        Цитата: Denissdaf
        Времена были другие. И люди были другие. У власти были большевики.

        По версии наших буржуинов при власти, большевики были вселенским злом и сплошным ГУЛАГом, ну там пол страны сидело, а остальные пол страны их охраняло. lol
        Сейчас же у нас налицо проявления вселенских "благ" буржуазного "интернационализма", мирдружбажевачка...
        Непонятно, почему народ недоволен? lol
        1. ugos Звание
          ugos
          +2
          Сегодня, 09:30
          Непонятно, почему народ недоволен?
          Как недоволен? всё идёт отлично. Сегодня ''На итогах года'' услышите...
          1. Sovetskiy Звание
            Sovetskiy
            +1
            Сегодня, 09:35
            Цитата: ugos
            Как недоволен? всё идёт отлично. Сегодня ''На итогах года'' услышите...

            Возьму наверное кастрюльку по глубже перед просмотром, ну чтобы вся лапша поместилась. wink
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:14
      И сколько армии ему оставить.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +7
    Сегодня, 06:51
    ...а не продолжит ли он подобного рода деяния даже в том случае, если каким-то чудом будет подписано мирное соглашение... так для этого и затевается вся эта бодяга с перемирием! Ну, сколько можео уже наступать на одни и те же грабли! Схема же проста: перемирие- накопление и подтягивание резервов- "неожиданный и коварный удар".
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +3
      Сегодня, 07:17
      Они после подписания "Минска 1,2" все восемь лет не прекращали лупить по Донбассу открыто убивая мирных жителей, а также осуществляя "лягушачьи прыжки". Созданный тогда совместный "Центр по мониторингу прекращения огня" просто бессильно фиксировал несоблюдение режима прекращения огня киевскими террористами, впрочем как и ОБСЕ. Как вы думаете если сейчас с киевским режимом пойти на мировую будет как-то иначе?
  6. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 07:09
    Цитата: ваш вср 66-67
    Для осуществления выплат гражданам, чьё жильё в результате атаки пострадало, будут направлены средства из резервного фонда.

    А не проще раз и навсегда отправить этих " птах" к бандере?
    Где наши спецслужбы? Ведь чувствуя вседозволенность они хамеют все больше! Хамство - это в крови хо хлов. А почувствуют неотвратимость наказания ( смерть), может немного и поутихнут.

    Анализируют,наши спецлужбы.
    Потом заявят,что готовится ещё не одна атака на наши объекты и за всем,этим стоит Великобритания,т.к.украине ,самой не под силу.
    Да и приказа,на ликвидацию нету
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:15
      Серьезный анализ hi не только лишь...
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 07:16
      Цитата: Rom8681
      и за всем,этим стоит Великобритания,т.к.украине ,самой не под силу

      Так это мы и без анализа спецслужб знаем. А вот как бы нейтрализовать их? Особенно таких, как "Птахи Мадьяра", вот у где "Элита нацистов" am
  7. Vincent Price Звание
    Vincent Price
    0
    Сегодня, 09:18
    Идет СВО. С чего бы им думать перестать атаковать Россию? Что за дебильные мысли?
  8. maximkrivihin Звание
    maximkrivihin
    0
    Сегодня, 09:32
    Одесса , благодаря таким как Мадьяр , без света сидит , теперь и другие города Украины во тьму погрузить нужно . Пусть Мадьяру спасибо скажут.
  9. bubalik Звание
    bubalik
    0
    Сегодня, 09:49
    Сегодня ночью враг ударил по заводу «Тольяттиазот» в Самарской области, крупнейшему химическому заводу России и одному из крупнейших производителей аммиака в мире.
  10. Remember Звание
    Remember
    0
    Сегодня, 10:09
    А где наше ПВО? СТЯНУТО В РАЙОНЕ РУБЛЁВКИ?