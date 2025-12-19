«Птахи Мадьяра» атаковали Липецк, Ростов, Орёл, Борисоглебск и другие города

В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации пострадавших нет.

Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Идёт обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов.

В ночь на 19 декабря войска украинского режима в очередной раз атаковали территорию Российской Федерации.«Птахи Мадьяра» нанесли удары по ряду регионов России, включая Воронежскую область.Серия взрывов – на северо-востоке региона. Так, в Борисоглебском городском округе прогремели около пяти взрывов.Примечательно, что в ТГ-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева был опубликован ряд сообщений о непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже, Бутурлиновке, Нововоронеже, Лисках, Острогожске, однако о Борисоглебского городском округе подобного рода информация на канале не озвучивалась. К утру жители региона были проинформированы об отбое режима опасности БПЛА.Также противник в ночное время суток атаковал Ростовскую и Орловскую области. Сообщается о перебоях с электроснабжением в этих регионах страны.Орловский губернатор Андрей Клычков:Глава региона сообщил о проведении ремонтных работ в Советском районе Орла.Ростовский губернатор публикует снимки последствий вражеской атаки, осуществлённой на Ростов и Батайск накануне.Для осуществления выплат гражданам, чьё жильё в результате атаки пострадало, будут направлены средства из резервного фонда.Атаковал противник в ночное время суток и Липецкую область. Губернатор региона Игорь Артамонов в ТГ-канале пишет:Как видно, противник даже не думает, чтобы снизить активность своих дальних ударов по территории нашей страны. Соответственно, это даёт повод для размышлений о том, а не продолжит ли он подобного рода деяния даже в том случае, если каким-то чудом будет подписано мирное соглашение...