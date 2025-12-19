Британия и Франция хотят переделать ВСУ под стандарты НАТО
Украинская армия после окончания боевых действий будет переформатирована под стандарты НАТО, этим займется так называемая «коалиция желающих», заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард, выступая в Палате общин парламента.
Лондон и Париж приняли решение переделать украинскую армию под «стандарты НАТО». Конечно же, после окончания боевых действий. То, что ВСУ пытаются это сделать еще с 2014 года, в Британии, видимо, не знают, хотя британские военные инструкторы с украинцами начали плотно работать практически после майдана.
При этом британец не пояснил, намерены ли войска западных стран занять место ВСУ в случае отвода украинских подразделений от линии фронта. То, что британские и французские войска должны войти на Украину, Макрон и Стармер заявляли не раз.
В Москве на такие заявления отреагировали четко и ясно, заявив, что никакие иностранные войска на Украине не нужны, а при попытке их ввода под любой эгидой и флагом они превратятся в цель для ВС РФ.
