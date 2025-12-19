Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по «коалиции желающих», чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО.

Украинская армия после окончания боевых действий будет переформатирована под стандарты НАТО, этим займется так называемая «коалиция желающих», заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард, выступая в Палате общин парламента.Лондон и Париж приняли решение переделать украинскую армию под «стандарты НАТО». Конечно же, после окончания боевых действий. То, что ВСУ пытаются это сделать еще с 2014 года, в Британии, видимо, не знают, хотя британские военные инструкторы с украинцами начали плотно работать практически после майдана.При этом британец не пояснил, намерены ли войска западных стран занять место ВСУ в случае отвода украинских подразделений от линии фронта. То, что британские и французские войска должны войти на Украину, Макрон и Стармер заявляли не раз.В Москве на такие заявления отреагировали четко и ясно, заявив, что никакие иностранные войска на Украине не нужны, а при попытке их ввода под любой эгидой и флагом они превратятся в цель для ВС РФ.