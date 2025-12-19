Британия и Франция хотят переделать ВСУ под стандарты НАТО

Британия и Франция хотят переделать ВСУ под стандарты НАТО

Украинская армия после окончания боевых действий будет переформатирована под стандарты НАТО, этим займется так называемая «коалиция желающих», заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард, выступая в Палате общин парламента.

Лондон и Париж приняли решение переделать украинскую армию под «стандарты НАТО». Конечно же, после окончания боевых действий. То, что ВСУ пытаются это сделать еще с 2014 года, в Британии, видимо, не знают, хотя британские военные инструкторы с украинцами начали плотно работать практически после майдана.



Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по «коалиции желающих», чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО.


При этом британец не пояснил, намерены ли войска западных стран занять место ВСУ в случае отвода украинских подразделений от линии фронта. То, что британские и французские войска должны войти на Украину, Макрон и Стармер заявляли не раз.

В Москве на такие заявления отреагировали четко и ясно, заявив, что никакие иностранные войска на Украине не нужны, а при попытке их ввода под любой эгидой и флагом они превратятся в цель для ВС РФ.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:26
    Бритты, немцы и франки хотят воевать с Россией руками укронациков за счет сворованных её денег.
    Ничего нового.
    Так было уже много раз.
  2. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 06:28
    То, что ВСУ пытаются это сделать еще с 2014 года, в Британии, видимо, не знают, хотя британские военные инструкторы с украинцами начали плотно работать практически после майдана.


    Ну если переделка под стандарты НАТО уже 11 лет идет и заканчивать не собирается, то значит за обучение деньги хорошо промываются.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 09:25
      Цитата: kromer
      Ну если переделка под стандарты НАТО уже 11 лет идет и заканчивать не собирается, то значит за обучение деньги хорошо промываются.
      Смотря что считать "переделкой под стандарты НАТО".
      Если то, за чьи интересы ВСУ воюют и чьим оружием - так они давно уже на "стандартах НАТО".
      А если понимать глубокую реформу армии - от Уставов, тактических наставлений и кадровой организации до обмундирования и калибров - так во время войны такую реформу затеять, конечно, самое время....

      У меня, Валерий, как и у Вас, мнение, что разговор тут не про стандарты и не про украинскую армию, а про деньги.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 06:29
    А деньги у них для этого есть?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 07:32
      "деньги хорошо промываются" Для этого найдутся.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:31
    ❝ Лондон и Париж приняли решение переделать украинскую армию под «стандарты НАТО». Конечно же, после окончания боевых действий ❞ —

    — То есть не спешат ...
  5. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 06:36
    Что тут сказать? Свиньи, они и в Наглосексии свиньи. От всук мало что вразумительного осталось, надеюсь, от руины тоже в скором времени.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 08:01
    Украинская армия после окончания боевых действий будет переформатирована под стандарты НАТО

    После окончания боевых действий украинская армия перестанет существовать.