ЕС решил подарить Киеву 90 млрд беспроцентного кредита - «оплатит потом Россия»

После многочасовых дискуссий на саммите Евросоюза, проходящем в Брюсселе под грохот тракторов протестующих фермеров, было принято решение по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине. О принятом «принципиальном» решении заявил глава Евросовета Кошта.

По словам Антониу Кошты, страны ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро на два года – 2026 и 2027-й.



Канцлер Германии, комментируя принятое решение, заявил о том, что эти деньги Киеву будут передаваться поэтапно (с именно таким прогнозом накануне и опубликовало материал «ВО»), причём в рамках беспроцентного кредита. Причём есть весьма интересное дополнение: переходить к погашению кредита Киеву будет необходимо «только после получения компенсаций («репараций») от России».

Таким образом, европейцы на своём саммите приняли решение, которое фактически делает Украину самой незаинтересованной в «компенсации» от России стороной. Ведь если Киев продолжит требовать компенсации от России, то ему эти деньги придётся отдавать Евросоюзу в качестве средств погашения кредита. Соответственно, для Зеленского и его окружения возникает вопрос: а зачем…

Возвращаясь к заявлению Фридриха Мерца. По его словам, российские активы в ЕС «останутся замороженным до тех пор, пока не начнут поступать выплаты России Украине».

Получается так, что Евросоюз выступает главным проигравшим от своего же решения, так как просто-напросто дарит очередные десятки миллиардов евро Киеву, фактически понимая, что тот их никогда не вернёт. Хотя чиновники ЕС вряд ли в числе проигравших. За своё рвение они явно получат «откат» от бенефициара.

Важно отметить ещё и то, что Киев требовал от Европы на два года не 90, а 135 млрд евро. В Брюсселе рассчитывают, что «недостающие» 45 миллиардов Киеву подарит кто-то ещё. Навскидку, Норвегия, Япония, Швейцария и прочие спонсоры Зеленского, не входящие в ЕС.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +13
    Сегодня, 06:49
    Эти 90 миллиардов сразу надо изьять из европейских активов заложенных в России и держать их в кубышке на случай рейдейства Европы.
    2. rs777 Звание
      rs777
      0
      Сегодня, 07:28
      Слишком многого вы требуете от колонии. В США конгресс и палата представителей приняли, а Байден подписал решение о конфискации российских активов в США. Хоть одна жалоба от Лаврова была? Хоть какие-то ответные меры пу принял для конфискации американских активов в РФ? Сейчас еще 200 миллиардов отдадут трампу - и глазом не моргнут.
      1. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        +2
        Сегодня, 08:09
        я не помню что бы в США конфисковывали наши активы, они в основной своей массе хранятся в Европе
        да и точно 200 млрд нет в США
        1. Z-7478 Звание
          Z-7478
          +2
          Сегодня, 08:55
          В США около 5-7 млрд. $ наших активов.
      2. Geosun Звание
        Geosun
        +1
        Сегодня, 09:40
        Цитата: rs777
        Хоть какие-то ответные меры

        А вы, что не заметили, как заводы иностранных компаний и акции иностраностранцев на нашей территории сменили своих владельцев за бесплатно.
        Кстати, то что эти заводы не выпускают теперь доступные автомобили, молочную продукцию и даже нормального кошачьего корма вам нравится?
        Так, что может вдумчивее как-то надо с мерами, а не с шашкой наголо?
        Посчить, что стране выгодно, а что нет, а не фантанировать эмоциями.
    3. Last centurion Звание
      Last centurion
      +7
      Сегодня, 07:44
      Не понял а какой такой банк- даст ЕС кредит или ссуду чтоб дать кредит Украине под то, что никогда не будет погашено? Что за структура в ЕС конкретно распрощается с деньгами, не ЕС, а вот прям или структура ЕС отвечающая за финансирование или банк...и как эта структура обычно деньгами наполняется (из чего). Или это многоходовка? Типа потом непогашенное с Украины Европейцы затребуют через суд? А если Украины не станет то что? =)
      Интересно было бы почитать весь документ (кредитный договор) целиком.
      1. Z-7478 Звание
        Z-7478
        +2
        Сегодня, 08:59
        В конечном итоге платить будут страны ЕС (которые не против этого), подписавшись под этот кредит. Назад эти деньги они не получат, конечно. Ну, что взять с ?! )
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 09:03
        Говоря реально, денег пока что нет. Чтобы их выделить нужно определить тех, кто конкретно их даст. А это подразумевает утверждение в парламентах, что в принципе маловероятно.
        Возможно, они создадут какой-то фонд, который будет это всё аккумулировать и отправлять потом хохлу, но на сегодняшний день такой структуры нет!
        В целом, если посмотреть на действия Запада в последние годы, они регулярно собираются, о чём-то заявляют и в итоге ничего не делают. Особенно показательны встречи большой семёрки, где кроме фото всё остальное пшик...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 09:17
          Цитата: Михаил-Иванов
          Возможно, они создадут какой-то фонд, который будет это всё аккумулировать и отправлять потом хохлу, но на сегодняшний день такой структуры нет!
          Гораздо интереснее вопрос - а что такой фонд будет аккумулировать? Где брать деньги для его наполнения?
          На сегодняшний день источник только один - Урсула будет с каждой европейской страны трясти столько, сколько сумеет вытряхнуть.
          А желающих своё-то отдавать даже гораздо меньше, чем воровать наше... И будет для того фонда всё только хуже.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 09:20
            Ну так я об этом и написал. Чтобы в фонд отдать, надо провести через парламент, а это нереально.
            А акушерка ищет способ продлить кормушку. Она со времён вакцин никак остановиться не может...
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 09:29
              Цитата: Михаил-Иванов
              А акушерка ищет способ продлить кормушку.
              У меня ощущение, что ситуация там в скором времени таким "волчком" закружится, что неизвестно, куда Урсуле и бежать-то... Везде найдут, всем нагадить успела.
              Есть, правда, вариант, что она не рассчитывает дожить до момента, пока все её сегодняшние подхвостники начнут орать: "Распни её!!!"
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:45

      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:49
      Эти 90 миллиардов сразу надо изьять из европейских активов заложенных в России и держать их в кубышке на случай рейдейства Европы.

      hi Ну, батенька, Кемска волость.
      За что их жалеть? Пусть все их активы работают на российский народ.
      1. Z-7478 Звание
        Z-7478
        +4
        Сегодня, 09:02
        Активы ЕС работают на нашу экономику, при этом средства европейских компаний запрещены к выводу из РФ, включая выплату дивидентов иностранным акционерам. Этих средств значительно больше, чем замороженных наших в ЕС. Как только - так сразу мы сможем национализировать в ответ все их средства! ЕС проиграет в любом случае. )
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 09:50
          Z-7478
          Сегодня, 09:02
          Активы ЕС работают на нашу экономику, Как только - так сразу мы сможем национализировать в ответ все их средства! ЕС проиграет в любом случае.

          hi Маленькое уточнение: ЕС - не субъект, а в РФ работают активы в основном частных компаний стран гейропы, активы государств гейропы в РФ минимальны, в этом и сложность.
          Необходимо дождаться решения Арбитражного суда Москвы по обращению с иском ЦБ РФ и Дамокловым мечом представить ультиматум гейропе.
          В самом негативном ключе с активами РФ можно пожертвовать 300 лярдами зелени, но разрушить всю финансовую империю гейропы, веками выстраиваемую наглосаксами, чтобы уничтожить врагов финансово-экономической войной, сберегая жизни наших солдат при возможных угрозах ТМВ.
    5. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 08:00
      переходить к погашению кредита Киеву будет необходимо «только после получения компенсаций («репараций») от России».

      При.ду.рки западные, будут вам репарации от России, обязательно будут, только не забудьте координаты сбросить места и время где вы будете их ждать.
    6. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -3
      Сегодня, 08:09
      Алексей, а как это реально сделать в России с такой суммой? Поясните, пожалуста, примером.
    7. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 08:28
      Нужно внести ясность. Вчера специально не стал ввязываться в споры, ждал что там гейропейцы выдадут...
      А выдали они то, что и ожидалось. Деньги наши забрать не решились, это им же бы вышло боком.
      90 ярдов, которые они озвучили, это деньги европейских налогоплательщиков, которые евроворы собираются украсть и распилить через украинскую схему.
      Хотел бы отметить, что после того, как Рыжий Бардак разгромил главную копилку глобалистов, у них фактически не осталось источника финансирования. Наши деньги как раз помогли бы им пережить оставшийся период правления Трампа, но не срослось...
      Тут стоит отметить важный момент. За эти годы коммерческие компании из России набрали на западе кредитов на гораздо большие деньги, так что в случае глобального воровства эти долги никто отдавать не будет. И это тоже далеко не всё западные потери. Есть ещё инвестиции в нашу экономику и целый ряд прямых активов. Общая стоимость этого жирного пирога превышает трлн долларов.
      Так что, прежде чем разводить панику, стоит в вопросе разобраться. Тот факт, что Европа наши деньги не тронула, говорит о том, что с математикой там всё в порядке. И ещё один аспект, деньгами всё же распоряжаются банки и правительства, а не евроворы и евро болтуны!
      А шут своё заберёт, он им нужен, ибо нет в мире второго такого замаранного по уши вора, на которого потом всех собак и повесят.
      Тут вот многие рассуждают о том, что Европа с нами собралась воевать... А кто персонально это сделает? Мерц, Макрон, дер Лайн? Эти воевать не способны, эти умеют только воровать и болтать...
  2. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 06:51
    Причём есть весьма интересное дополнение: переходить к погашению кредита Киеву будет необходимо «только после получения компенсаций («репараций») от России».


    Т.е. кредит никогда не будет погашен.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +6
      Сегодня, 08:03
      Цитата: kromer
      Причём есть весьма интересное дополнение: переходить к погашению кредита Киеву будет необходимо «только после получения компенсаций («репараций») от России».


      Т.е. кредит никогда не будет погашен.

      Точно будет погашена сама Украина, а Германия - вероятно winked
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 08:22
        Цитата: Теренин
        Точно будет погашена сама Украина, а Германия - вероятно


        hi
        Сдаётся мне Украину реально Россия освободит, а вот Германия .... Германия много на себя берет, случись что то реальное и она сразу лапки кверху, типа вы нас не так поняли.
  3. Maluck Звание
    Maluck
    +5
    Сегодня, 07:00
    У ЕС другого выхода не было, как продолжать финансировать киев. Ведь если этого не делать оттуда все побегут как крысы, толкаясь локтями, и эта территория тепленькая упадет в руки России. А так хоть какое то подобие жизни с обязательной промывкой мозгов пиплу.
    Недавно смотрел как там в киеве живут - если внешне то все норм, люди по улицам ходят, машины ездят, даже пробки создают. В тренде готовая еда, так как готовить дома и хранить еду, мало возможностей из-за постоянных отключений. На рынках довольно богатый ассортимент с ценами примерно как у нас. Кругом тарахтящие генераторы.
    Если копнуть глубже, то Одесса НЕДЕДЮ!!! совсем без света, в киеве по 9 часов в сутки без света, как в других регионах ХЗ, но думаю что явно хуже.
    Так что если еще и западное финансирование обрубить, то жизнь там скатится в пещерный век.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 08:07
      Цитата: Maluck
      внешне то все норм, люди по улицам ходят, машины ездят, даже пробки создают. В тренде готовая еда, так как готовить дома и хранить еду, мало возможностей из-за постоянных отключений. На рынках довольно богатый ассортимент с ценами примерно как у нас.

      Есть ещё над чем России работать. Главное, как сказал Путин - работать системно и ритмично. И будет Киеву - ЩАСТЕ! winked
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +2
      Сегодня, 08:19
      Всё конечно так, НО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОНЕЦ ВОЙНЫ ЕЩЁ НЕ БЛИЗОК и потери, включая наши, ещё не скоро закончатся. Позорная Европа несомненно получит значительный ущерб от такого решения и его особенно почувствует население стран доноров ( Германия, Франция, Италия и Испания) , так как это около 5% от совокупного бюджета.
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 07:08
    У ЕС планов на будущее нет никаких, живут, как сегодня пропагандирует интернет- здесь и сейчас. Выделение этих денег, это что называется "из последних сил", особенно интересно на фоне заявления России о плане воевать долго и до победы.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:09
    ❝ ЕС решил подарить Киеву 90 млрд беспроцентного кредита - «оплатит потом Россия» ❞ —

    — Хотите дарить – дарите, подарки делают бесплатно ...

    — ❝ Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие ❞ ©
  6. JcVai Звание
    JcVai
    +6
    Сегодня, 07:14
    Раз уж пошла такая пьянка, можно и присоединиться: заседая сегодня в курилке я решил подарить себе сувалский коридор, а деньги за него пусть получат с канцлера Германии и глав ЕК.
  7. medium roast Звание
    medium roast
    +1
    Сегодня, 07:15
    "only after receiving compensation ("reparations") from Russia."

    a contradiction on printed fiat
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 07:24
    Невозвратный кредит для Украины в ЕС выдают за победу.Сказочные идиоты.Чехия,Словакия и Венгрия наотрез отказались участвовать в этом " празднике".Орбан утверждает отказ от конфискации российских активов основан на том что в России активов ЕС больше .Наверно наши деньги евроклир инвестировал в Россию ,у нас процентная ставка намного больше Вот вам и Эльвира.Теперь ей надо не останавливаться.Давить Евроклир в России .Вопрос - куда она эти деньги засунет.Лучший вариант - в российскую экономику.
    Р.S Норвежский фраер сдал назад ( наверно это первый прецендент, санкции впервые будут не соблюдаться страной НАТО. До них дошло нет такой рыбы которая соблюдает санкции.А вот Фареры попали ,они лишаются обменных квот с Россией .А мы их путассу и скумбрию будем ловить за их экономической зоной ,в зоне Норвегии.Вот что делает СФ животворящий ,мы могли полностью закрыть свою зону и ловить рыбу как в несебя .А через пару лет стало бы плохо и нам и норвегам.Но норги пострадали бы больше .Мозг включили.по этому вопросу мы победили. laughing Около трёх дней ушло на формулировку договора ,чтобы говорили мы как бы и не собирались блокировать траулеры фирм Норебо и Мурман СиФуд в своей экономической зоне..
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 07:39
      А где ЕС будет брать 90 млрд ,если на следующий год у них в бюджете резерв только 50 млрд.Печатать деньги ЕС не может ,это может только США.Трамп ждёт их в объятия ФРС Что с лицом Урсула ,за кредит в США надо будет платить проценты .УПС.А как дышали ,как дышали.
  9. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 08:02
    Гейропейцы роют себе могилу собственными руками... Такие траты для них неподъемны. А на одной ненависти к России их экономика не продержится.... Нам же надо уничтожать это государственное недоразумение под названием украина!!! Тогда многие вопросы отпадут сами собой...
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 08:08
    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что кредит ЕС Украине предназначен для продолжения конфликта.

    По его словам, Киев с 2026 года «будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий».

    В Москве ранее отмечали, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

    СВО продолжается.
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 08:20
    Причём есть весьма интересное дополнение: переходить к погашению кредита Киеву будет необходимо «только после получения компенсаций («репараций») от России»

    Если внимательно вчитаться, получается, что они 90 млрд своих отдают. Репараций то никаких не будет.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 08:34
      Самое смешное то, что тот, кто принимает решение отдать "свои", настоящие - свои, не отдает, а наоборот еще и в карман себе неплохо складывает laughing
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:28
    ЕС прыгнула в пропасть ,надеясь что в последний момент парашют раскроется .Пусть проверят они с парашютом прыгнули.
  13. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 08:29
    на два года ..
    wassat laughing а потом что? Неужели отдадут?
    или осёл здохнет, или падишах!
    но еврочинуши всё равно в плюсе
  14. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 08:31
    переходить к погашению кредита Киеву будет необходимо «только после получения компенсаций («репараций») от России».
    Такое можно сделать, только в том случае, если Россия проиграет войну,
    Но сейчас войну по всем фронтам проигрывает Украина.

    Ждите господа гейропейцы, того времени, когда победит Украина, точнее ждите "когда рак на горе свистнет".
  15. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 09:14
    «оплатит потом Россия»


    Интересно , как эти сказочные товарищи собираются взыскивать с России эти долги ? laughing в МУС пойдут?
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 09:30
    В Брюсселе рассчитывают, что «недостающие» 45 миллиардов Киеву подарит кто-то ещё.

    Ага. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте.©
  17. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:54
    Вот похоже и закончилось очередное "томагавканье" на ВО.