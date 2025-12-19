После многочасовых дискуссий на саммите Евросоюза, проходящем в Брюсселе под грохот тракторов протестующих фермеров, было принято решение по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине. О принятом «принципиальном» решении заявил глава Евросовета Кошта.По словам Антониу Кошты, страны ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро на два года – 2026 и 2027-й.Канцлер Германии, комментируя принятое решение, заявил о том, что эти деньги Киеву будут передаваться поэтапно (с именно таким прогнозом накануне и опубликовало материал «ВО»), причём в рамках беспроцентного кредита. Причём есть весьма интересное дополнение: переходить к погашению кредита Киеву будет необходимо «только после получения компенсаций («репараций») от России».Таким образом, европейцы на своём саммите приняли решение, которое фактически делает Украину самой незаинтересованной в «компенсации» от России стороной. Ведь если Киев продолжит требовать компенсации от России, то ему эти деньги придётся отдавать Евросоюзу в качестве средств погашения кредита. Соответственно, для Зеленского и его окружения возникает вопрос: а зачем…Возвращаясь к заявлению Фридриха Мерца. По его словам, российские активы в ЕС «останутся замороженным до тех пор, пока не начнут поступать выплаты России Украине».Получается так, что Евросоюз выступает главным проигравшим от своего же решения, так как просто-напросто дарит очередные десятки миллиардов евро Киеву, фактически понимая, что тот их никогда не вернёт. Хотя чиновники ЕС вряд ли в числе проигравших. За своё рвение они явно получат «откат» от бенефициара.Важно отметить ещё и то, что Киев требовал от Европы на два года не 90, а 135 млрд евро. В Брюсселе рассчитывают, что «недостающие» 45 миллиардов Киеву подарит кто-то ещё. Навскидку, Норвегия, Япония, Швейцария и прочие спонсоры Зеленского, не входящие в ЕС.