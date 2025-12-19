Зеленский пытается добиться от США многоуровневой «системы сдерживания» России

3 177 12
Зеленский пытается добиться от США многоуровневой «системы сдерживания» России

Киевская хунта хочет получить от США и Европы такие гарантии безопасности, которые «спасут» ее от России. Как сообщалось накануне, Зеленский и его окружение пытаются поставить американцам условия, на которые те пока не идут. На сегодняшний день видение гарантий США и Украины расходятся.

Официальной информации по гарантиям для Украины до сих пор нет, есть только публикации западной прессы, причем весьма интересные. И что характерно, они не учитывают интересы России. В общем, некий «междусобойчик» между США, Европой и Украиной.



По одной из версий, киевская хунта хочет многоуровневую «систему сдерживания», в которой Запад будет играть основную роль. Согласно имеющейся информации, Зеленский хочет, чтобы иностранный военный контингент находился на Украине постоянно. В общем, там так: есть линия фронта, по которой проходит разделение. Потом первую линию составляют украинские войска, за ними стоят европейские, а сверху летают американские, которые предоставляют данные разведки. Это был бы идеал.

В основе плана — многоуровневая система сдерживания. Первую линию обороны составит украинская армия численностью около 800 тысяч человек, при этом союзники продолжат поставки вооружений и программы подготовки. США возьмут на себя разведку и мониторинг, чтобы отслеживать попытки нарушить соглашение.

Но пока по гарантиям договориться не получается, Киев хочет «защиту от России», Вашингтон воевать с Москвой не хочет, да и не будет. Москва вообще не видит иностранные войска на Украине.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:12
    Любыми путями Зеленский хочет застолбить Украину за Западом...вековая мечта англосаксов.
    Конечно об этом не может быть и речи.
    1. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Любыми путями Зеленский хочет застолбить Украину за Западом...вековая мечта англосаксов.

      А мне кажется, зеленский просто трясётся за свою жизнь. Окончание войны=смерть для него. Я думаю, сейчас очень многие желают его смерити.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Зеленский хочет застолбить Украину за Западом...вековая мечта англосаксов.

      Так же как и мечта местечковых, застолбить Украину. Ну а лично для Чинара, войска НАТО на Украине, это гарантия его жизни, в противном случае, отдельная камера в "Чёрном дельфие" - пожизненно ( если не возобновят ВМН ),
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 09:09
        Цитата: carpenter
        войска НАТО на Украине, это гарантия его жизни, в противном случае, отдельная камера в "Чёрном дельфие" - пожизненно

        первую линию составляют украинские войска, за ними стоят европейские, а сверху летают американские, которые предоставляют данные разведки. Это был бы идеал.

        И чтобы руководил всем этим Зеленский, сидя на своём ранчо "Pathfinder" в Вайоминге. Вот ЭТО был бы идеал...

        Трамп так сильно похож на Золотую рыбку?
        По-моему, Зеленский уже все стадии прошёл, впереди только разбитое корыто маячит. А, возможно, не только корыто, но и его собственная голова.
    3. Z-7478 Звание
      Z-7478
      0
      Сегодня, 08:52
      Зеленский хочет одного: спасти свою шкуру вместе с украденными бабками! Жизнь его - на волоске, слишком много этот знает. В любом случае Зеленский своей смертью не умрет, слишком много знает и слишком много у него личных врагов!
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +5
    Сегодня, 07:13
    Замечательная схема: "первую линию составляют украинские войска, за ними стоят европейские, а сверху летают американские", а Россия должна оплачивать все это великолепие! Все совершенно в духе "хох и лизма". И, да- при этом, все им должны и обязаны.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 07:28
      Немцы! Где немцы? Почему Украину делят без немцев???
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:52
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Все совершенно в духе "хох и лизма".

      Всё в духе местечковых. Как ещё до развала, говорил Хирш, мой сосед по коммуналке:
      "Каждый еврей думает, что он самый хитрый и может обманывать вас, но вы этого не видите", я ему ответил: "Всё мы видим, но не бьём за это вас по лицу".
  3. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 07:31
    первую линию составляют украинские войска, за ними стоят европейские
    а Герани, Калибры, и Кинжалы накрывают всю территорию 404. И захотят ли европейцы стоять в зоне поражения?
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:35
    Цитата: роман66
    Немцы! Где немцы? Почему Украину делят без немцев???

    Немцы в третьей линии стоят...фюрер Мерц благоразумно держится подальше от фронта.
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 08:10
    Помню из детства песню, которая пришла с времен тех давних: "Прибыл из Брюсселя к нам посол, лысый и небритый как осел, отдавайте Украину и Кавказа половину, фон дер ляен Путину писал...". Далее в песне был дан четкий, но не совсем литературный ответ русских на предложения Запада по передаче земли.Может, дадим литературный ответ на этот раз?
  6. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 08:52
    [/quote]Зеленский и его окружение пытаются поставить американцам условия, на которые те пока не идут.[quote]
    Я вот одного понять не могу,а с чего вообще что кто то и что то должен или обязан ему гарантировать и что то делать ,с чего они себе вообразили что им кто то должен,они укропчики что еще одни Богоизбранные,может пора послать по известному им адресу а этого шута мелкого прихлопнуть пора как клопа и будет всем счастье.