В основе плана — многоуровневая система сдерживания. Первую линию обороны составит украинская армия численностью около 800 тысяч человек, при этом союзники продолжат поставки вооружений и программы подготовки. США возьмут на себя разведку и мониторинг, чтобы отслеживать попытки нарушить соглашение.

Киевская хунта хочет получить от США и Европы такие гарантии безопасности, которые «спасут» ее от России. Как сообщалось накануне, Зеленский и его окружение пытаются поставить американцам условия, на которые те пока не идут. На сегодняшний день видение гарантий США и Украины расходятся.Официальной информации по гарантиям для Украины до сих пор нет, есть только публикации западной прессы, причем весьма интересные. И что характерно, они не учитывают интересы России. В общем, некий «междусобойчик» между США, Европой и Украиной.По одной из версий, киевская хунта хочет многоуровневую «систему сдерживания», в которой Запад будет играть основную роль. Согласно имеющейся информации, Зеленский хочет, чтобы иностранный военный контингент находился на Украине постоянно. В общем, там так: есть линия фронта, по которой проходит разделение. Потом первую линию составляют украинские войска, за ними стоят европейские, а сверху летают американские, которые предоставляют данные разведки. Это был бы идеал.Но пока по гарантиям договориться не получается, Киев хочет «защиту от России», Вашингтон воевать с Москвой не хочет, да и не будет. Москва вообще не видит иностранные войска на Украине.