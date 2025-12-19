Бомба замедленного действия: запрет США инвестиций в технологии КНР вызвал споры

Президент США подписал ранее одобренный конгрессом закон о национальной обороне (NDAA). Одним из пунктов этого закона является запрет на инвестиции в китайские технологии. По мнению американских властей, такие инвестиции «позволяют Китаю достигать технологического преимущества, что увеличивает риски для национальной безопасности США».

При этом в Америке немало тех, кто видит в этом законе «бомбу замедленного действия». Дело в том, что NDAA существенно ограничивает взаимодействие американских и китайских биотехнологических компаний и лабораторий. Многие биотехнологические проекты уже реализуются китайскими и американскими учёными и инженерами.

Соответственно, прекращение американского финансирования таких проектов может привести к тому, что их под свой полный контроль возьмёт Китай. А это уже возможность переманить тех самых американских учёных и инженеров – для реализации научно-технических проектов под крылом исключительно КНР.

По мнению критиков закона, подписанного Дональдом Трампом, это может привести как к утечке мозгов из США, так и к тому, что США перестанут получать важную информацию о биотехнологиях, реализуемых Китаем.

Сторонники закона считают, что опасаться нечего, так как «аналогичные проекты теперь будут финансироваться на территории самих Соединённых Штатов».

Также ведётся дискуссия о том, будут ли США выводить инвестиции из уже реализуемых проектов и программ или же запреты касаются будущих коопераций с Китаем.
14 комментариев
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:24
    прекращение американского финансирования таких проектов может привести к тому, что их под свой полный контроль возьмёт Китай

    Да уж Китай своего не упустит laughing
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +2
      Сегодня, 07:27
      А что не его, сделает своим и тоже не упустит. laughing
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 07:29
      США перестанут получать важную информацию о биотехнологиях, реализуемых Китаем.
      Вот где собака порылась. Всё дело в осведомленности, что делает "противник", а инвестиции как шли так и будут идти, но только по тихому.
      1. ZAV69 Звание
        ZAV69
        0
        Сегодня, 07:49
        Инвестиции ? А что, в Китае нету денег что бы это проинвестировать ? Их там гораздо больше чем в СЩА. Причем реальных денег, а не фантиков с печатного станка. Китай получил внятный сигнал: надо вкладываться а не надеяться на кого либо. Вот прошлый раз зарезали для Китая микроэлектронику, так Китай вложился и умеет на чисто своем оборудовании 28 нанов с перспективой деать 5 и менее через несколько лет, сейчас он 5 делает на оборудовонии асмл. Теперь будет на своем. Считай минус рычаг давления, да еще и сожрет в дальнейшем кусок рынка
  2. Last centurion Звание
    Last centurion
    +5
    Сегодня, 07:32
    Да ладно, нам какое дело до борьбы сверхдержав-то? У нас вроде ж вообще по биотехнологии все запрещено модифицировать... и суперсолдат и генно-модифицированных людей-ученых с супермозгом не будет примерно никогда. Тут все на стадии... семенами своими сельское хозяйство обеспечить застряло. Куда там... Да и с электроникой все тепло и лампово (почти в прямом смысле). Или нет?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 07:44
      Ламповый усилитель.. Мечта детства
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Сегодня, 07:50
      Шутить изволите, Роман? Одобряю и ставлю плюс.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:37
    Поздно!!!
    Китай уже нарастил свои технологии так, что может теперь их самостоятельно развивать.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Сегодня, 08:03
      Аналогично поступил "дружественый" нам Китай с нашими технологиями при совместной разработке самолета.
      "Китай совместно с Россией разрабатывал дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет CR929, но в 2023-2024 годах сотрудничество было фактически прекращено, и Китай решил развивать проект в одиночку, переименовав его в C929 и убрав российское участие из названия".
      Государства ведут себя как наши друзья тогда когда им от нас что-то нужно. Яркий пример показали Армения и Казахстан.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:48
    США инвестировали в КНР раньше ?Это нонсенс . what
  5. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:21
    Дело в том, что NDAA существенно ограничивает взаимодействие американских и китайских биотехнологических компаний и лабораторий.

    А как же новую версию ковида разрабатывать?
  6. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 08:36
    Если речь только о деньгах, то у Китая столько накоплено долларов, что он может сам профинансировать всё.
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:39
    Китайцы занялись биотехнологиями совместно с США в первую очередь потому, что хотели контролировать американское биооружие. Обладая существенным отличием генома от европейцев, китайцы обоснованно опасались удара по себе под видом новой болезни. При первых же признаках чего то подобного китайцы наглухо блокируют свои города и недрогнувшей рукой начинают отстрел тех, кто пытается прорваться сквозь блокаду.
    Теперь ситуация изменилась. Китай больше не контролирует американские проекты. Однако, по совместным разработкам не мог не быть достигнут какой то успех. И что им теперь делать? Остается очень острый вопрос - а ну как американцы закончат исследования и ударят? Вымирающий Китай - голубая американская мечта. То есть вероятность биоудара очень и очень высока.
    С другой стороны - у китайцев теперь есть свои наработки, и тоже существенные. Как обезопасить себя от американской угрозы? Самый рабочий вариант - самим врезать изо всех сил. Чтобы Америке стало не до атак. После чего - оккупация США для полной гарантии и своего промышленного развития. Почему еще не все вокруг помирают?
    Из-за нас. У нас более 190 наций и народностей живет, и карьеру они делают во всех областях. Биооружием никак не выбить нас из игры по крайней мере быстро. И в то же время вымрет столько нашего народа, что договориться никак не выйдет - мы ударим в ответ, тем же старым добрым ЯО. Вопрос...
    В общем ничего хорошего в ситуации нет. Все это в любой момент может рухнуть, причем в любую сторону, учитывая, какие бессмысленные существа сейчас управляют США.
  8. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 08:42
    Логично чо....
    Недавно же открыто в наших СМИ нам екали ,что китай со всех совмеестных проектов получает технологии, а потом может и отказаться. (особенно если еффективные менеджеры все провалили, как вроде с "черными крыльями")