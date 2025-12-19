В Верховной Раде не верят, что мирное соглашение будет в пользу Киева

2 708 20
В Верховной Раде не верят, что мирное соглашение будет в пользу Киева

Украину однозначно приведут к мирному соглашению, и оно будет плохое или очень плохое. Никто из западных союзников воевать за Украину не собирается и не будет. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде считает, что у Киева есть два варианта действий: либо принять мирное соглашение, какое бы оно ни было, либо ничего не принимать, попытавшись воевать дальше. Но в обоих случаях никаких «фантастических условий» не будет. Украина проиграла по всем статьям, чтобы там ни обещали в Европе.



Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), что оно будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет.


По мнению Арахамии, сейчас есть вероятность заключения мира, так как в этом вопросе весьма активны американцы. Если они не сумеют продавить Москву, то далее только военный вариант, в котором Киев в любом случае проиграет. Далее всё сводится к получению гарантий безопасности, в Киеве считают, что послемайданные власти останутся и антироссийский курс Украины продолжится.

Судя по звучащим высказываниям, украинская военно-политическая верхушка не стремится к миру, она до последнего будет держаться за власть.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:12
    ❝ Никто из западных союзников воевать за Украину не собирается и не будет. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ❞ —

    — Меньше надо было Бориса Джонсона слушать ...
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 08:19
    "По мнению Арахамии" - уже смешно))
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:01
      Цитата: th.kuzmichev
      "По мнению Арахамии" - уже смешно))
      Слышать такое от Арахнидии - навевает на мысли, что он-то уже всё понял. Только сказать должность не позволяет, а чемодан уже собран...
      Вон, Арестович - такое говорит, что хоть грамоту почётную ему вручай: "Что я, должен был Зеленскому голову тумбочкой проломить и избавить Украину от него?" Только раньше ему думать надо было.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 09:17
        Вон, Арестович - такое говорит, что хоть грамоту почётную ему вручай:

        тем не менее - когда ракета снесла подъзд в 9-ти этажке в Днепропетровске - только он один сказал - что ракета была ПВО, а не российская...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 09:18
          Цитата: Дедок
          только он один сказал - что ракета была ПВО, а не российская...
          Неужели о медали мечтает?
  3. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 08:20
    что оно будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет.

    Первые 2 - обязательно. А вот третьего варианта не будет. Никуда хохляндия не денется
  4. kromer Звание
    kromer
    +4
    Сегодня, 08:25
    Судя по звучащим высказываниям, украинская военно-политическая верхушка не стремится к миру, она до последнего будет держаться за власть.


    -- Скажите, а почему Рада круглая?
    -- А где Вы видели цирк квадратный?
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:39
      ❝ -- Скажите, а почему Рада круглая?
      -- А где Вы видели цирк квадратный?❞ —
    2. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 09:15
      Верховная Рада не круглая.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 09:17
        Смотрят то не снаружи, а внутри.
        1. solar Звание
          solar
          -1
          Сегодня, 09:23
          Внутри большинство парламентов делают такими. Традиция. Здание Верховной рады построено в 1939 году.
      2. neri73-r Звание
        neri73-r
        0
        Сегодня, 09:35
        От геометрических размеров и конфигурации здания Рады, суть не меняется!
        1. solar Звание
          solar
          -1
          Сегодня, 09:41
          Честно говоря, такая суть у многих парламентов в странах, где сильная президентская власть. Сборище "поговорить".
  5. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 08:38
    А с чего они должны быть в пользу бандеровской сволочи?! Vae victis!
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:42
    Хочется верить, что " мирного соглашения" вообще не будет никакого.... Только принуждение к миру...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:47
    Почётный мир для Украины Путин предложил в 2022 г,а он предлагает один раз .Теперь у 404 дав выбора позорная капитуляция и просто капитуляция .
  8. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    -1
    Сегодня, 09:01
    [/quote]Судя по звучащим высказываниям, украинская военно-политическая верхушка не стремится к миру, она до последнего будет держаться за власть.[quote]
    Конечно будут пакостить и ВОЗМОЖНО снова попытаются развязать войну с нами,только уже воевать будут не мы а наши дети,а нам это надо,нам разве надо хоронить своих детей,поэтому однозначно наши спецы просто ОБЯЗАНЫ проводить ликвидацию всех этих террористов возглавляющую сейчас и причастных к убийствам и терактам на территории России верхушку и их пособников,где бы они небыли и не имея срока давности,только так мы можем обезопасить будущие своих детей.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 09:22
    Кредит дадут. Правда, не кредит, а подарок - вычтут свои 35% отката, но даже на 60 млрд можно еще повоевать и поворовать. Глупо думать, что чубатая шайка откажется. В случае полного ахтунга свалят из страны, у каждого есть запасной аэродром, а не в случае и валить не придется - западная банда поддержит.
  10. deathtiny Звание
    deathtiny
    0
    Сегодня, 09:43
    неужели у ребят таблетки кончаются, и в голову заглядывает реальность? ;)
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 10:01
    В Верховной Раде не верят, что мирное соглашение будет в пользу Киева

    Так и ПРАВИЛЬНО. Никаких соглашений в пользу государства 404. Только полный разгром, капитуляция и знамя Победы над Матерью-Родиной в Киеве!