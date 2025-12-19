Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), что оно будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет.

Украину однозначно приведут к мирному соглашению, и оно будет плохое или очень плохое. Никто из западных союзников воевать за Украину не собирается и не будет. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде считает, что у Киева есть два варианта действий: либо принять мирное соглашение, какое бы оно ни было, либо ничего не принимать, попытавшись воевать дальше. Но в обоих случаях никаких «фантастических условий» не будет. Украина проиграла по всем статьям, чтобы там ни обещали в Европе.По мнению Арахамии, сейчас есть вероятность заключения мира, так как в этом вопросе весьма активны американцы. Если они не сумеют продавить Москву, то далее только военный вариант, в котором Киев в любом случае проиграет. Далее всё сводится к получению гарантий безопасности, в Киеве считают, что послемайданные власти останутся и антироссийский курс Украины продолжится.Судя по звучащим высказываниям, украинская военно-политическая верхушка не стремится к миру, она до последнего будет держаться за власть.