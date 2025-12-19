«Простите, но мне нужно на дачу под Санкт-Петербургом» - премьер Бельгии

Бельгийский премьер прокомментировал нападки в свой адрес после того, как занял жёсткую позицию в отношении российских активов. Напомним, что Барт де Вевер выступил против конфискации активов РФ, замороженных в Европе. Причём выступил он против этого, конечно же, не от большой любви к России, а исключительно по причине того, что большая часть этих активов заморожена в бельгийском депозитарии Euroclear. Вевер предложил европейским коллегам разделить ответственность, но те его, мягко говоря, слабо поддержали. А ряд европейских, и в особенности украинских, радикалов вообще причислили к «агентам Кремля».

Это и решил обыграть в своём заявлении глава бельгийского правительства. После завершения пресс-конференции в Брюсселе Барт де Вевер заявил, что «откланивается, потому что спешит на дачу под Санкт-Петербургом».

Не лишённый чувства юмора бельгиец:

Простите, но мне нужно спешить на дачу под Санкт-Петербург. Там меня ждут мои соседи – Депардье и Асад. Думаю, я смогу там получить должность мэра.

До этого бельгийский премьер приветствовал решение саммита ЕС об отказе от конфискации российских активов победой международного права. Ранее де Вевер называл гипотетическое изъятие российских миллиардов откровенным воровством, которое нанесёт сокрушительный удар по экономике Европы.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +10
    Сегодня, 08:32
    Ну,молорик..Юмор жить помогает..А вдруг и в самом деле под Питер рванет?
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 08:37
      И в совет директоров Газпрома 😎
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 09:51
        Цитата: Мини Мокик
        И в совет директоров Газпрома 😎

        Кто из европейцев не лоханется в этой заварушка и будет на нашей стороне, непременно в совет директоров попадёт.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 08:38
      Цитата: dmi.pris1
      Юмор жить помогает..А вдруг и в самом деле под Питер рванет?

      Ну когда акушерка со своей кодлой, его достанут, то и под Питер рванёт.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +7
        Сегодня, 08:50
        Цитата: carpenter
        Цитата: dmi.pris1
        Юмор жить помогает..А вдруг и в самом деле под Питер рванет?

        Ну когда акушерка со своей кодлой, его достанут, то и под Питер рванёт.
        Сейчас его на серьёзных щах объявят "агентом Путина" и вполне стОит опасаться, что "шутка станет былью". Они там, в Европах, такого юмора не понимают. А вот затравить неудобного - Стросс-Кан знает, как горничных в отеле насиловать... Да и Р.Фицо подтвердит...
      2. bbss Звание
        bbss
        +4
        Сегодня, 08:51
        Эта клизьма не акушерка. Она гинеколог! Смотрящая в ...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +4
          Сегодня, 08:57
          Цитата: bbss
          Эта клизьма не акушерка. Она гинеколог!

          Бабка повитуха.
    3. Aken Звание
      Aken
      -3
      Сегодня, 08:38
      А вдруг и в самом деле под Питер рванет?

      Судя по тому, что я слышал о Питерском губере, у Вевера неплохие шансы.
      1. kromer Звание
        kromer
        +4
        Сегодня, 08:51
        Цитата: Aken
        у Вевера неплохие шансы


        Вевер один из спонсоров ВСУк, так что дачу ему под Питером новую построили. СИЗО №1 "Новые Кресты" называется. Пускай приедет отдохнет, лет 12 для начала.
        1. Aken Звание
          Aken
          -2
          Сегодня, 09:33
          Он всегда может сказать, что действовал под принуждением мошенников. Не в себе был. Но исправился. И теперь не хуже действующего губера.
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 09:14
      А чего тут удивительного? Парняга отказался повесить на себя 200 евро ярдов ради сдавшегося шута.
      Он же им сразу сказал - распишите деньги на всех, они проигнорировали.
      У него нормальная позиция. И это совсем не значит, что он нам друг!
      Если что, они хохлу самолёты определили...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 09:55
        Цитата: Михаил-Иванов
        У него нормальная позиция. И это совсем не значит, что он нам друг!

        В этом ЕС нам никто не друг, но наличие трезвомыслящих видных политиков, пусть их и немного, всё же обнадёживает. Хоть какой-то противовес русофобнутому ЕК во главе с оборзевшей Урсулкой.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:35
    Цитата: dmi.pris1
    Ну,молорик..Юмор жить помогает..А вдруг и в самом деле под Питер рванет?

    У него теперь не осталось варианта ,затравят как главу МИД Австрии Карин Кнайсль
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 08:44
    Троллинг зачетный....
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 08:45
    [/quote]«Простите, но мне нужно на дачу под Санкт-Петербургом» - премьер Бельгии[quote]
    Красава,не ну а че,я не против пусть едет картоху сажает да цветочки разводит,все лучьше чем на этих шизиков смотреть Евро ОПГ
  5. bbss Звание
    bbss
    +4
    Сегодня, 08:49
    Трезвомыслящий, да ещё и с чувством юмора?! Большая редкость в нынешней Эуропе!
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 08:49
    laughing laughing laughing Спасибо, мужик! Порадовал, создал новогоднее настроение.
  7. Ватервейс 672 Звание
    Ватервейс 672
    0
    Сегодня, 09:27
    Ну как-то так...
    На недельку до второго
    Я уеду в Комарово.
    На воскресной электричке
    К вам на краешек земли.
    Водолазы ищут клады,
    Только кладов мне не надо,
    Я за то, чтоб в синем море
    Не тонули корабли.
    drinks
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 09:30
    Ну, а что? Давайте подарим ему 6 соток! Я готов внести свой трудовой рубль.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 09:35
    Простите, но мне нужно спешить на дачу под Санкт-Петербург. Там меня ждут мои соседи – Депардье и Асад. Думаю, я смогу там получить должность мэра.

    А у мужчины не плохое чувство юмора, мое уважение ✊.
  10. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    -1
    Сегодня, 09:41
    ЕвроКлир - контора с американскими корнями.
    Американцам очень нужны наши деньги, они хотят 50% прибылей с этих денег.
    Поэтому будут биться!
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 09:48
    Учитывая, что мужик находится под жестким психологическим прессингом - попытка шутить в такой ситуации характеризует его с положительной стороны.
  12. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 09:55
    Простите, но мне нужно спешить на дачу под Санкт-Петербург.

    Ага.
    Капуста уже созрела, пора её косить и квасить