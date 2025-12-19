«Простите, но мне нужно на дачу под Санкт-Петербургом» - премьер Бельгии
Бельгийский премьер прокомментировал нападки в свой адрес после того, как занял жёсткую позицию в отношении российских активов. Напомним, что Барт де Вевер выступил против конфискации активов РФ, замороженных в Европе. Причём выступил он против этого, конечно же, не от большой любви к России, а исключительно по причине того, что большая часть этих активов заморожена в бельгийском депозитарии Euroclear. Вевер предложил европейским коллегам разделить ответственность, но те его, мягко говоря, слабо поддержали. А ряд европейских, и в особенности украинских, радикалов вообще причислили к «агентам Кремля».
Это и решил обыграть в своём заявлении глава бельгийского правительства. После завершения пресс-конференции в Брюсселе Барт де Вевер заявил, что «откланивается, потому что спешит на дачу под Санкт-Петербургом».
Не лишённый чувства юмора бельгиец:
Простите, но мне нужно спешить на дачу под Санкт-Петербург. Там меня ждут мои соседи – Депардье и Асад. Думаю, я смогу там получить должность мэра.
До этого бельгийский премьер приветствовал решение саммита ЕС об отказе от конфискации российских активов победой международного права. Ранее де Вевер называл гипотетическое изъятие российских миллиардов откровенным воровством, которое нанесёт сокрушительный удар по экономике Европы.
