Показаны кадры мощного дистанционного взрыва ВСУ здания школы в Днепропетровской области

Ряд источников сообщают, что ВСУ дистанционно взорвали здание школы в Новоподгорном Днепропетровской области. Данный населенный пункт находится на линии боевого соприкосновения на Новопавловском направлении возле границы ДНР.При этом поступают предположения, что для взрыва такой мощности требуется большое количество взрывчатки, вероятно, около тонны.Если это действительно сделали украинские военные, то технически это выполнимо, но у них должна быть причина. К примеру, в ходе боев в Артемовске они взрывали заранее заминированные здания, когда туда входили российские бойцы.Подобная ситуация могла произойти и в данной ситуации, но некоторые ресурсы предлагают совершенно другую версию произошедшего. Они предполагают, что в данном случае имел место прилет по пункту временного размещения украинских боевиков. Судя по мощности взрыва, здание также использовалось для хранения боеприпасов, которые в результате удара сдетонировали.На данный момент бойцы группировки «Центр» ВС России ведут бои за населенный пункт, пытаясь выбить оттуда противника. Российские штурмовые подразделения уже зашли на окраины Новоподгорного со стороны Молодецкого. Им удалось закрепиться в юго-восточной части села. Вероятно, отсюда они продолжат продвигаться к центру населенного пункта. К окраинам села российские военные стягивают подкрепления, используя для перемещения сеть окопов и лесополосы.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»