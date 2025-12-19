Показаны кадры мощного дистанционного взрыва ВСУ здания школы в Днепропетровской области

5 253 10
Показаны кадры мощного дистанционного взрыва ВСУ здания школы в Днепропетровской области

Ряд источников сообщают, что ВСУ дистанционно взорвали здание школы в Новоподгорном Днепропетровской области. Данный населенный пункт находится на линии боевого соприкосновения на Новопавловском направлении возле границы ДНР.

При этом поступают предположения, что для взрыва такой мощности требуется большое количество взрывчатки, вероятно, около тонны.



Если это действительно сделали украинские военные, то технически это выполнимо, но у них должна быть причина. К примеру, в ходе боев в Артемовске они взрывали заранее заминированные здания, когда туда входили российские бойцы.

Подобная ситуация могла произойти и в данной ситуации, но некоторые ресурсы предлагают совершенно другую версию произошедшего. Они предполагают, что в данном случае имел место прилет по пункту временного размещения украинских боевиков. Судя по мощности взрыва, здание также использовалось для хранения боеприпасов, которые в результате удара сдетонировали.


На данный момент бойцы группировки «Центр» ВС России ведут бои за населенный пункт, пытаясь выбить оттуда противника. Российские штурмовые подразделения уже зашли на окраины Новоподгорного со стороны Молодецкого. Им удалось закрепиться в юго-восточной части села. Вероятно, отсюда они продолжат продвигаться к центру населенного пункта. К окраинам села российские военные стягивают подкрепления, используя для перемещения сеть окопов и лесополосы.

10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 09:24
    Да там сто процентов БК лежал, его и взорвали...
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 09:50
      Давайте зададим ключевой вопрос - чья съёмка? Видно же, что коптер-разведчик висел на месте и ждал картинку взрыва. А когда он случился, оператор дрона даже поиграл трансфокатором. И именно из этого определения надо исходить. Если это укровская съёмка, то значит это они сами подготовили и взорвали объект. А если это наша, то ждём подтверждения об успешной, заранее подготовленной операции снятой на видео. И если это наша работа, то почему сразу не похвастаться? Ждём, когда укры припишут себе очередную перемогу, а потом начнём опровергать, доказывая обратное? А хватит ли доказательств? Введь в информационной войне часто бывает, кто первый прокукарекал, тот и победил. request
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:32
    ❝ ВСУ дистанционно взорвали здание школы в Днепропетровской области ❞ —

    — Дистанционно или от нашего прилёта, но в школе взорвались явно не учебные пособия ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      в школе взорвались явно не учебные пособия ...

      Посмотрите внимательно до взрыва - справа "пристроечка" с высокими окнами. В школе бывают такие только в спортзале. А где в школе хорошее место для складирования боеприпасов? Ну не в лаборантской же кабинета химии и не в библиотеке!
      А теперь сам взрыв - из перекрытий только крыша. И энергия взрыва не тратится на межэтажные перекрытия, как слева, а вся муляка летит вертикально вверх.
      Вывод прост - склад в спортзале.
      Почему рвануло одновременно везде, они подорвали или наше прилетело - думаю, ещё узнаем.
      Как вариант - прилёт мог быть по основному зданию, а в спортзале сдетонировало.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:08
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 09:32
      Дистанционно или от нашего прилёта, но в школе взорвались явно не учебные пособия

      hi Халатное курение в неположенном месте школьниками одновременно с химическими опытами в школьной лаборатории привели к незапланированной детонации боеприпасов в спортзале и гибели ВСУ, случайно оказавшимся в здании школы.
      Земля им стекловатой и скорейшей встречи с бандерой. am
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 09:32
    Очень впечатляюще. По всей видимости, склад был не маленький.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 09:43
    Впечатлило. Кранты,глобусам украины ...))
  5. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 09:46
    Скорее все же подрыв. На видео можно поймать первый момент взрыва. Там видно по форме первичных огненных шаров что подрыв был в трех местах одновременно (кадр прилагаю). ФАБы "уронить" так синхронно и так точно по осевой линии комплекса зданий - это надо ювелиром быть с изрядной долей везения.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 09:46
    На видео прилета не видно. Короче пока ничего не понятно кроме того, что бабахнуло знатно.
  7. PROVINCIAL
    PROVINCIAL
    0
    Сегодня, 09:49
    Подрыв однозначно заглублённый. В бомбоубежище школы. Точно не прилёт. Скорее всего тикать собрались хлопцы и подорвали свой склад, что бы нам не достался. hi