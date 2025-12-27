Новый год в традициях 1900-х



Ящик с новогодними игрушками. Ах, где мои 5 лет!

Новый год настаёт!

С Новым годом, с новым счастьем!

Время мчит нас вперёд!

Старый год – уже не властен!

Пусть кругом всё поёт

И цветут от счастья лица!

Ведь на то и Новый год,

Чтобы петь и веселиться!

Новый год настаёт!

С Новым годом, с новым счастьем!

«Песенка по пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь»

Слова: В. Коростылёва



Вот эти валеночки свалены из настоящей шерсти – шерсти нашей кошки Барси!



Немного дебильный получился снеговик, но... бывает, что их и не такими еще лепят



Любовь Пьеро – Мальвина



Девочка с муфтой



Девочка я яблоками и коняшка



Валенки на елке



Девочка с лопаткой



Просто зимняя девочка



Без клоуна никак нельзя!



Маленький Мук



Снеговик-лыжник



Слон



Копия кошки Барси



Часы из упаковки для лампочки



Гусли, зайчик и корабль Ричарда III из скорлупки грецкого ореха



Барабан



Карета с деталями от старого веера



Золоченый орех – вечный елочный атрибут



А вот и сама елка!

Свой самый первый Новый год я помню очень хорошо. Было мне лет пять, не больше, и… решили мы дома ставить елку и приглашать гостей. Тогда-то я и узнал, что в большой коробке под маминой кроватью находятся елочные игрушки. Это было потрясающее открытие. Потому что среди множества очень красивых стеклянных советских игрушек была еще и коробка с немецкими игрушками – огромными шарами-прожекторами просто невероятной красоты. Впрочем, наши стеклянные, яркие и красочные игрушки – фигурки «Снегурочка», «Дед Мороз», «боярин», «огурец», «кукуруза», «барабан» понравились мне ничуть не меньше. Ведь в них еще и можно было играть! Вот только поиграть мне в них и не пришлось, потому что их сразу же повесили на елку.Жили мы тогда в очень тесной двухкомнатной квартире, и чтобы поставить в зале елку, оттуда пришлось вынести большой круглый стол. Хорошо, что он был разборный, так как тяжести он был неимоверной. Родственники должны были прийти с детьми, и для них были приготовлены подарки, включая очень необычные и интересные игрушки: миниатюрные повозки с запряженной лошадкой и возчиком, которые везли ящик, доски и дрова. И дали мне родители «задачу буриданова осла» – выбрать себе повозку на правах хозяина. А мне то одну хотелось, то другую, но в общем-то – все сразу. Интересно, что моей будущей жене тоже тогда же купили такую лошадку с ящиками, и она ее очень любила. Вообще-то это была настоящая фантастика. Дело в том, что как я сейчас понимаю, это были фигурки где-то в масштабе 1:72, сделанные по технологии литья из пластмассы, а затем вручную раскрашенные. И если телеги были у всех одинаковые, то… груз был разный, на выбор. Я бы и сейчас не отказался от такой игрушки – поставить на диораму возле старой русской избы.А вот на самой елке случился конфуз. Меня, как Гека из «Чука и Гека» Гайдара, поставили на табуретку читать стишок про Новый год, и… это оказалось мне не по силам. Я настолько переволновался, что грохнулся в обморок прямо с табуретки. Хорошо, кто-то успел подхватить. В общем, гостей быстро выпроводили, меня привели в чувство ватой с нашатырным спиртом, а потом еще много лет вспоминали этот «забавный случай»! Ага, забавный, как бы не так!Потом мне елки ставили регулярно, причем в 8-ом классе бабушка организовала даже елку для всего класса, нарядив ее нашими игрушками. Но это была последняя елка детства. В 9-10 классах я уже обошелся без нее. А вот на первом курсе института елка у меня была. Зазвал на нее всех знакомых девчонок-студенток, сравнил и понял, что с выбором будущей супруги не ошибся.Удивительно, но в детстве мне очень не нравились самодельные новогодние игрушки. Мне нравилось смотреть фильм «Чук и Гек», но вот то, что они сами делают игрушки, мне казалось, ну, игрой случая, не более. Так вышло… Но в реальной жизни, а не в кино, все игрушки должны были быть покупными, одна другой лучше. С чего я так думал, кто мне такое внушил, но так было.Зато когда после института мы с женой и дочкой оказались в деревне, то… там елка была, а вот все игрушки остались дома в городе. Что-то мы, конечно, привезли, но этого было мало. И пришлось нам самим и гирлянды из флажков делать, и сшитых зайчиков ватой набивать, и делать «деревянные избушки» из упаковок для лампочек. И вот тут я вспомнил, что в том же детстве у меня дома было несколько подшивок журналов «Нива», и там в журнале, кажется за 1900 год, рассказывалось и показывалось как делать новогодние игрушки на елку. И там было все то же самое, что и мы делали. Ну, да, конечно, еще в школе мы все к Новому году вырезали по десять снежинок с носа и хвастались, у кого самые вычурные, но на этом все и заканчивалось. А тут мы столько всего сделали!Журнал меня, конечно, удивил. Уже потом, когда жена стала работать в музее, я нашел этот журнал в библиотеке и еще раз прочитал и внимательно просмотрел тот материал. Очень интересно. Так мало в плане новогодних игрушек изменилось с той поры, что… бери, перепечатывай и делать по их разверткам и выкройкам. Правда, там еще рекомендовалось показывать детям на Новый год «туманные картины», при помощи «волшебного фонаря». И фонарь тот не был электрическим! А имел горелку (на чем работал, уже не помню) с вентиляционной трубой. Ну а как им пользовались и как показывали эти самые «туманные картины», очень хорошо описал Евгений Пермяк в своей книге «Горбатый медведь»!Ну а два года назад мы с супругой уже точно решили, что наши новогодние елки будут украшать не только покупные, но и самодельные игрушки. Жена нашла технологию изготовления фигурок из ваты, пропитанных клейстером либо клеем ПВА, ну а мне искать ничего было не надо. Просто бери все и делай в уменьшенном масштабе. Оказалось, что их изготовление – очень интересный вид досуга, которым в нашей стране сегодня занимаются десятки тысяч людей, в чем мы убедились, побывав на выставке кукол в Железноводске в сентябре этого года. Там была подлинная феерия, без преувеличения. А стоили некоторые игрушки и куклы, в том числе и новогодние, как тот чугунный мост.Конечно, я понимаю, что наши женщины и работают наравне с мужчинами, и дом ведут, и детей воспитывают, так что они заняты и им не до этого. Но… тут надо вспомнить одну нехитрую вещь, что дети, с которыми мы возимся, это такой надежный банк, куда чем больше положишь, тем впоследствии многократно больше возьмешь. У нас вот любят люди жаловаться, что дети сидят в Интернете, что им рукоделия не интересны, что они все в гаджетах… Но вот вопрос: а кто уже в три года им эти гаджеты сует в руки? Сами они их что ли покупают? То есть сначала деточкам дают «ннаку», чтобы не беспокоили занятых папу-маму, а затем сетуют на последствия.Не-е-ет, уважаемые. Хотите иметь «хороших детей» – не давайте им в руки мобильник-дебильник, а садитесь с ними, как это делала мама Чука и Гека, и готовьтесь к Новому году. Делайте избушки с крышей из ваты (уже есть и снег, и лед в «баллончиках»!), золотите грецкие орехи, вырезайте разноцветные флажки и собирайте из них гирлянды. Все это окупится сторицей. Уж поверьте моему опыту: дочь воспитал, кандидата наук, доцента, внучку – менеджера по рекламе в крупном НИИ. Обе готовят, музицируют, много чего могут делать руками. Руками! Хотя и головой тоже работают отлично. К тому же у нас на сайте много пенсионеров и мужчин, и женщин. Уж им-то сам бог велел побаловать своих внуков и внучек. И помните, вас не будет, а новогодние игрушки, сделанные вашими руками, будут жить, и в них будет жить частица вашей души. С наступающим Новым годом, дорогие друзья!Ну а теперь добро пожаловать в новогоднюю галерею самодельных игрушек на елку!