МиГ-35: последняя страница не перевернута?

6 089 19
МиГ-35: последняя страница не перевернута?

Действительно, что-то странное такое: казалось бы, есть Су-75, злословь, прогнозируй, анализируй, сколько душе угодно, а вот нет. Не дает покоя на той стороне этот самый МиГ-35.

Мы у себя, стоит признаться, фактически его списали со всех счетов. И действительно, есть от чего. Но то, что на той стороне почему-то время от времени что-то всплывает и начинаются рассуждения на вольную тему – вот это удивляет.



Дыма без огня не бывает? Да запросто, если есть рядом дымогенератор. Вопрос исключительно в том, в чью сторону летит дым и зачем. Когда партнер ругает наш самолет, все понятно: хочет скидку. Когда противник ругает – тоже понятно, хочет продать свои самолеты. А когда ни туда, ни сюда – вот тут все странно. И когда это не Су-75, который можно и ругать, и нахваливать, а МиГ-35, с которым «все сложно».

На деле ничего сложного, выпуск самолета прекращен, прототипы где-то пылятся, а шесть серийных машин несут службу в ПВО Москвы. Гоняют, говорят, беспилотников, а заодно удобно показывать тем, кому это интересно. Ну не гонять же Ким Чен Ына в Халино, где раньше базировались 35-е?

Но самолет-то интересный…


Для тех, кто может быть не в курсе: МиГ-35 создан на базе, а значит, максимально унифицирован с самолетом МиГ-29К. Обычно бывает наоборот, на базе сухопутного самолета создавался морской вариант, но у нас вот так: планер, вся силовая установка, системы самолета и кабина пилотов (да, в нашем случае возможен двухместный вариант, что нравится покупателям на Востоке) фактически одинаковы.

Конечно, у МиГ-35 нет посадочного гака, вместо него тормозной парашют, шасси попроще, крылья не складываются. И, соответственно, самолет стал полегче, что всерьез позволило задуматься о двухместном варианте. Зато антикоррозийная обработка выполнялась по стандартам корабельной авиации: во-первых, это надежнее, во-вторых – опять же унификация производства.

А вот внутренняя «начинка» отличалась весьма разительно. Все-таки разница между 1988-м и 2002-м годом в этом плане весьма существенная. РЛС с АФАР, бортовой комплекс обороны нового поколения, созданный на основе весьма вольной комбинации радиотехнических, оптических систем и систем пассивной защиты, плюс в набор оснащения добавили контейнер с оборудованием для решения задач по навигации и целеуказанию.

Были проведены определенные работы по уже ставшей тогда модной малозаметности, то есть, МиГ-35 обладал пониженной заметностью в тепловом и радиолокационном плане, но, конечно, на звание самолета пятого поколения не претендовал никогда, что бы там на Западе не писали. Зато «ладно скроенный и крепко сшитый», он мог выполнять взлеты и посадки не то что с необорудованных и неосвещенных аэродромов, а практически с любой более-менее подходящей площадки.

Плюс автономность и надежность МиГ-35, которые у его предшественника были вполне на мировом уровне, начали возводить на пьедестал. Все, что можно было продублировать (да и то, что нельзя) – было дублировано. В некоторых системах пошли даже дальше, чем на МиГ-29К. например, вместо двух генераторов на 35-м поставили четыре. Реализовали «режим энергоузла», когда стартеры приводят в действие коробки агрегатов при неработающих двигателях. То есть, без включения двигателей и подключения внешних источников электроэнергии, за счет аккумуляторов, полностью раскручивать коробки агрегатов (они отвечают за выработку электрической и гидравлической энергии самолёта) проверить все системы на земле. Ну и на МиГ-35 появилась бортовая кислорододобывающая установка.

В целом – может, и не «4+++», но очень такая твердая «4++».


МиГ-35 не обладает характеристиками малозаметного боевого самолёта пятого поколения, и у него нет международных партнёров. Впрочем, это никто и не скрывал. Вторым не очень приятной вещью для МиГ-35 является его, мягко говоря, небольшой боевой послужной список. Но было бы странно ожидать приличного списка побед от самолета, выпущенного столь небольшой серией.

Что пишут на той стороне:

«МиГ-35 использовался против украинцев лишь в небольших количествах. МиГ-35 не оказал существенного влияния на ситуацию. Самое большее, что он сделал, — это подавил систему ПВО противника. Он также использовался для нанесения высокоточных ударов по наземным целям в Украине.

Но это рутинная миссия, которая не сыграла решающей роли в ходе войны. МиГ-31 часто вылетает за пределы досягаемости вражеских истребителей и остаётся в воздушном пространстве России.

Изначально Россия заказала 37 МиГ-35, но в строй вступило менее десяти. План производства был сокращён до 24 истребителей. Это стало разочарованием, поскольку Россия столкнулась с международными санкциями, из-за которых стало сложно получать запчасти и комплектующие для МиГ-35.

Потенциальные клиенты на экспортном рынке, понимая, что программа провалилась, пока не готовы сесть за стол переговоров с русскими».


В целом глупостей написано более чем достаточно, но именно здесь и пора задать вопрос: если все так плохо, если самолет ни о чем, почему речь идет о МиГ-35, а не о Су-75? Хорошо, недостатки расписаны более чем подробно и часть из них имеет место, над частью можно искренне похохотать, заодно напрячь мозг, чтобы придумать, что такое для МиГов закупают в США и Европе. Можно рискнуть, но можно и в первом раунде проиграть, потому что не всякому мозгу дана такая фантазия.

Может ли этот самолет продаваться? Однозначно да. Более того, у МиГ-35 есть определенный рынок из тех стран, которые эксплуатировали МиГ-29 во всех ипостасях. Эритрея, Судан, Мьянма, Бангладеш, Монголия, КНДР, Перу, Монголия, Судан, Йемен, Малайзия – список тех стран, у которых были на вооружение МиГ-29 приличный и не все страны живут в кредит. Потенциальные покупатели есть. И им нужны самолеты.


И пусть это будут не такие дорогие, как F-15 и F-16, не такие нежно-продвинутые и потому бешено дорогие, как F-35 и более надежные, чем F/А-18, которые последнее время как с цепи сорвались в плане аварий.

И МиГ здесь вполне уместен. Да, истребитель-бомбардировщик для стран третьего мира, но… доллары не пахнут.

Вброс в последний раз соорудили журналисты из EurAsian Times, зачем это горячим индийским парням, сказать сложно, но 1945 и P&H с удовольствием подхватили и даже развили тему.

«Всепогодный самолёт, способный действовать как днём, так и ночью, может выполнять задачи по завоеванию господства в воздухе и поражению движущихся и неподвижных наземных и надводных целей. Конструкторы упоминают электрооптическую систему целеуказания и наблюдения NPK-SPP OLS-k, установленную на фюзеляже, которую можно использовать для этих целей. Он также оснащён цифровой электродистанционной системой управления и современным боекомплектом».


У МиГ-35 действительно мощный арсенал. На девяти узлах подвески установлено разнообразное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты Х-31А, противорадиолокационные ракеты Х-31П, ракеты Х-29ТЕ и бомбы КАБ-500К. Есть, как говорится, чем отоварить.


А еще МиГ-35 назвали «Мост четвёртого поколения в никуда».

Говорят, что он не оправдал возложенных на него надежд. Расчет был на то, что МиГ-35 будет превосходить американские истребители, такие как F-16 Viper. Говорили и о том, что МиГ-35 может стать не менее достойным конкурентом малозаметным самолетом, как это получилось с Су-35. Но необходимого уровня малозаметности добиться не получилось, и МиГ стал «промежуточным вариантом» — лучше, чем базовые модели истребителей четвёртого поколения, но менее ценным, чем истребители пятого поколения.

В общем, МиГ-35 по-прежнему не впечатляет потенциальных покупателей. В свое время египетские скандалисты рассматривали возможность приобретения этой машины, но, возможно, заметив, что у него нет чёткой роли в боевом составе российских ВВС, Египет решил приобрести МиГ-29М. Показатель. Вероятно, именно поэтому Аргентина, Бангладеш и Малайзия тоже пока находятся в латентном состоянии, да и санкции со стороны США за покупку российских самолетов штука неприятная. Хотя Алжир как покупал, так и покупает.

Индия (откуда и пошла волна публикаций) тоже долго присматривалась, но в итоге организовала себе персональный бардак в плане авиации, особенно морской.


Но в качестве аргумента звучало именно то, если русские не планируют использовать МиГ-35, зачем его покупать? А то, что в СВО пашут Су-30 и Су-35, видит весь мир.

И, кстати, этот мир может прекрасно наблюдать «успехи» украинской авиации, состоящей как раз из Су-27 и МиГ-29.

Некоторая однобокость российских ВКС, фактически перешедших на Су, заметна, но вообще кто сказал, что обязательно наличие самолетов разных марок? Многие страны вообще одним типом обходятся и ничего, считают, что с безопасностью воздушных рубежей у них порядок.

Прошла информация, что выпуск МиГ-35 может быть возобновлен. Называют даже сроки: 2027 год. Довольно реально на самом деле. Количества самолетов и заказчиков не озвучивают, но… были показы и МиГ-35 видели те, кто может за него заплатить. Причем, видели не на выставке или авиасалоне, а на аэродроме, откуда самолеты летают на выполнение боевых задач. Разница есть.

Отсюда пошли разговоры, пошли рассуждения на тему того, кто приобретет, а кто потеряет от покупки МиГ-35. И это точно не просто так, потому что обсуждают и сильные, и слабые стороны.

Кстати, о слабых сторонах.

На самом деле их не так много. Первой озвучивают «низкую топливную эффективность». Да, в дальности полета МиГ всегда проигрывал Су, это так. Но уже не раз было озвучено, что двигатели можно установить даже с УВТ, никаких проблем. Любой каприз, как говорится, а российские двигатель с УВТ – это, извините, даже Штатам пока не по… техническому уровню.

Дымит… Да, есть такое. РД-33 в этом плане был шедевром, потому что дымил как на максимальных, так и на минимальных скоростях.


Но с течением времени двигатель все-таки улучшили, и уже можно сказать, что на уровне модификации РД-33МК фактор демаскировки дымным следом стал минимальным. Заодно и ресурс увеличили до 4 000 часов, чем всегда тыкали РД-33 в сопло недоброжелатели.

Были претензии к РЛС и ОЛС, но тут просто смешно: понятно, что все это пошло от индийцев. Но то, что они устроили в рамках своего долгоиграющего тендера, пусть остается на их совести. Они хотели купить «Рафаль»? Они сделали все для этого? Вот теперь пусть награждают своих летчиков (к сожалению, посмертно), которые летают на этих недоразумениях.

Да, они много тогда написали про то, насколько радар «кривой», что оптико-локационная система работает нестабильно, но все это не стоит воспринимать всерьез. Это была борьба с конкурентом и не более того, а то, что индийцы играют обычно очень грязно ради получения для себя реальной выгоды – так это весь мир в курсе.

Странно, что не сыграла «фишка» с возможностью эксплуатации вне аэродромной сети. Казалось бы, всякие Мали и прочие, у которых аэродромом называется укатанная полоса песка, должны были ухватиться за эту особенность, но нет. Впрочем, у шведов с JAS 39 Gripen тоже ничего такого не получилось, за самолетом очередь не выстроилась.

Ну и последнее, пожалуй – действительно, есть концептуальный просчет в подаче самолета возможным покупателям. Большая оплошность, но многие на той стороне указывают именно на то, что у самолёта нет чёткой роли в российской доктрине превосходства в воздухе и самолет весьма условно находится на вооружении. В общем – маркетинговые просчеты.

Сегодня, конечно, в тренде Су-57. После показов на авиашоу в Дубае, всем самолет стал интересен, и пусть не все могут себе позволить сегодня такую вольность, как покупка российского оружия, но кто может – тот купит.

Появление в перспективе Су-75, дело, конечно, осложняет, но: самолеты не совсем схожие, Су-57 будет однозначно играть в классе легких истребителей, а МиГ-35 все-таки универсал, потяжелее будет, к тому же двухдвигательный. Но здесь есть жирный нюанс: Су-75 или 57 для тех, кто использовал до этого МиГи – это будет очень дорого. Ведь здесь речь идет не о покупке только самолета, придется приобретать всю сопутствующую инфраструктуру для обслуживания, а вся эта аппаратура у Су и МиГ разная.

Мы же ведем речь не о покупателях типа Алжира, а о странах рангом пониже. И в этом случае, если перестроить маркетинг, может и получится.


Потенциал, что экспортный, что боевой у МиГ-35 есть. Просто надо напомнить, что когда руцхнул СССР, в обстановке потепления, была проведена масса учебных схваток между ВВС ФРГ и ГДР, и восточногерманские МиГ-29 убедительно разгромили и американские F-15 и F-16, и французские Mirage 2000. Было такое? Было.

Кроме того, у МиГ-35 есть неоспоримое преимущество: его можно легко и непринужденно сделать двухместным, причем, это было заложено конструктивно при проектировании. Единственное отличие от одноместной машины состоит в том, что запас топлива во внутренних баках уменьшен на 360 литров за счет размещения места второго летчика. А по конструкции, вплоть до подфонарной рамы, самолеты совершенно одинаковы.


Вообще унификация – это очень полезное дело. А если еще присовокупить то, что РСК «МиГ» занимает лидирующее место в разработке и производстве обучающих тренажеров…

В общем – перспектива есть. Нет пока полного понимания, кто станет покупателем после 2027 года. Видимо, режим строжайшей секретности такой, что даже западным пронырам ничего не получилось узнать, но то, что волну подняли индусы, говорит о том, что с изрядной долей вероятности, это они.

Почему? Ну во-первых, МиГ-35 принимал участие в том тендере и в Индии в курсе, что это за самолет. Во-вторых, там собираются решать проблему самолетов, потому что «Рафаль» - это «Рафаль». В-третьих, Индия – страна-эксплуатант МиГов.

И последнее: метания и шарахания индийцев известны всем давно. Сегодня они ничего не хотят кроме «Рафаля», завтра заказывают езе Су-30МКИ, дальше у них Су-57 (естественно, с выпуском в Индии) и так далее. Еще они точно покрутят со всех сторон идею с Су-75, и на этом фоне почему не вернуться к МиГ-35?


В общем – все по индийским канонам. Танцы только начинаются, заказавшие «Рафали» уже начали отбывать тюремные сроки, так что карнавал можно начинать заново. Тем более, что рулить в нем будут не те, кто заработал на «Рафалях», а те, кто кричал против.

Но при таком раскладе у МиГ-35 появляется шанс на будущее. Причем, прекрасно понятно, что если его купит Индия, то за ней подтянутся и другие. Кроме того, в Нью-Дели уже всерьез думают о том, что неплохо было бы начать барыжить российскими самолетами индийской сборки.

Так что до 2027 года не так уж и далеко, будет, на что посмотреть.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Multicam Звание
    Multicam
    +3
    Сегодня, 04:09
    P&W f-100 - двигатель выдающийся? Однозначно.
    Берем два двигателя - получаем
    f-15.
    Берём один двигатель- получаем
    f-16
    Ал-31/41- двигатель выдающийся? Однозначно.
    Берём два двигателя- получаем су-27.
    Берём один двигатель- получаем....
    Отсюда вопрос- почему имея перед глазами пример оппонентов в виде "тяжелый/легкий" ,мы пошли по пути "тяжелый/средний" ?
    Поэтому убежден, что су-75 успех будет иметь огромный как внутри страны, так и зарубежом. Вдохновения конструкторам в его завершении.
    А миг-35 обязательно делать и продавать иранцам ,корейцам и тем же монголам.
    Быть добру, товарищи
    1. двп Звание
      двп
      +6
      Сегодня, 04:31
      Сначала нужно начать производить этот Су-75,а потом уже смотреть на его успехи. Пока что дело идёт с большим скрипом. Что касается МиГ-35 то тут всё ясно и понятно. Его полностью "забил" концерн Сухой во главе с Погосяном.Очень жаль,так как машина то неплохая. А что касается заметности-незаметности то носится с этой идеей не особо стоит. Сегодня незаметен,завтра придумают новые локаторы и будет виден как на ладони.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      -7
      Сегодня, 04:44
      Цитата: Multicam
      Поэтому убежден, что су-75 успех будет иметь огромный как внутри страны

      Снимите уже розовые очки. Нет никакого Су-75 и не будет.
      Цитата: Multicam
      А миг-35 обязательно делать и продавать иранцам ,корейцам и тем же монголам.

      Забудьте уже о этом дедушке, он был относительно не плох в 90-е, сейчас это мусор.
      1. JcVai Звание
        JcVai
        +1
        Сегодня, 07:02
        Цитата: Дырокол
        Забудьте уже о этом дедушке

        Не скажите: многое упирается в унифицированность, стоимость производства и обслуживания.
        А в эпоху массового применения дронов даже легким гражданским турбовинтовым применение найти можно - дешево и эффективно, проблема только где-то их достать.
        Так что я бы не стал хоронить: не можем найти применение - не выпускать крупносерийно, не хватает средств для производства - делать по одному в пару лет вместо десятка в год…
    3. алексеев Звание
      алексеев
      +1
      Сегодня, 06:52
      "....убежден, что Су-75 успех будет иметь огромгый.... А Миг- 35 ( и доведенные до его уровня Миги из наличия) .... продавпть...."
      Совершенно точное определение!
      И Миги и массу модернизированной техники, успешно применяемой в СВО продааать, а в РА новые образцы за вырученные средства.
    4. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 07:40
      Столько слов для очевидного вывода по истории этого славного истребителя из прошлого: на эту наживку рыба не клюет.

      Особенно позабавила еще и степень свободы в числе пилотов - «даже фонарь с разделяющей рамой…» - это прямь ведь напрашивается второй член экипажа. Идет ревизия целеполагания для сопряжения с недостатками,
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 05:31
    Все-таки разница между 1988-м и 2002-м годом в этом плане весьма существенная

    Оценивать практически в 2026 году самолет с "начинкой" от 2002 года по меньшей мере смешно.
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Дилетант
      Оценивать практически в 2026 году самолет с "начинкой" от 2002 года по меньшей мере смешно.

      А в каком году полетел "Рафаль" ? Что , он почти ровесник МиГ-29 ?? Вот ведь неожиданность .
      И почему 2002 г. ? Если МиГ-35С появился уже в 2010-х и вопрос о его закупках для ВКС стоял как минимум до конца десятилетия ? А информацию о том (с выставки последней в ОАЭ) что радар теперь на МиГ-35С будет такой же , как и на перспективном Су-75 Вам религия запрещает принять ?
      Думаю заговорили и стали писать о МиГ-35С стали опять не только из за подозрений о его скором заказе Индией (а им реально надо , для тех же высокогорных аэродромов и не только) , но и о том , что "какие то странные МиГ-29 появились у Ирана , которые по внешнему виду выглядят как МиГ-29М . В т.ч. двухместные . А так как МиГ-35С , это и есть МиГ-29М2 , просто индекс поменяли перед индийским тендером , то ... вот и повод поговорить ... пообсуждать . А то мало-ли . О том что МиГ-35С уже находится в производстве и на него есть инозаказчики , говорил отвечая на вопросы глава (или зам. главы) ОАК . Ещё два года назад . И вот "какие-то МиГ-29М" уже появились у Ирана и их снимают и фотографируют зеваки в воздухе . Мало того , в рекламных роликах Ирана демонстрируется анимация как эти МиГ-29М наносят удары по назумным и морским целям . И упор делается больше на ударные функции . Чего классический МиГ-29 вообще делать не мог . А вот МиГ-35С - очень даже .
      У МиГ-35С прекрасные ЛТХ , новые весьма ресурсные , экономичные и не дымящие двигатели с плазменным зажиганием и автономным запуском . Отличный радар АФАР (у индийских "Рафалей" - ПФАР) , широчайшая линейка АСП , включая практически весь спектр АСП Су-57 , отличная ОЛС (времени с индийского тендера прошло мно-ого) , неприхотлив в базировании и для обслуживания можно использовать аэродромную инфраструктуру и оснастку для МиГ-29 .
      А Иран имеет и эксплуатирует МиГ-29 .
      И КНДР эксплуатирует МиГ-29 .
      И производственная линия на 40-44 самолёта в год у нас стояла незагруженной .
      Теперь похоже загрузили .
      Цитата: Дилетант
      в 2026 году самолет с "начинкой" от 2002 года по меньшей мере смешно.

      Посмейтесь над ПФАР индийских "Рафалей" .
      И полюбуйтесь на АФАР МиГ-35С , которую и на перспективный Су-75 ставить будут .
      Да и цена у него такая же как обещают для лёгкого Су-75 , хотя МиГ-35С вполне бебе средний .
      И про его дальность и боевой радиус я попросил бы поуважительней , всё же 3000 км. и 1350 км. соответственно , против 3500 км. и 1500 км. для того же Су-35С . Как видим разница не так и велика .
      В Маленькой армии которую строил Шойгу , самолётов должно было быть МАЛО , поэтому решили закупать только тяжелые . Чтоб компенсировать качеством (б0льшими боевыми возможностями) недостаточное количество . Потому и сейчас закупаются только тяжелые истребители .
      А вот для большинства наших клиентов возможности МиГ-35С в самый раз .
      И они это уже начинают понимать .
  3. iommi Звание
    iommi
    0
    Сегодня, 06:06
    2002 от 2025 дальше чем 1988 от 2002го, вот и думайте, это как сейчас предлагать рынку бмп-1 в век 4х-осных колесных бтр-ов
  4. Per se. Звание
    Per se.
    +4
    Сегодня, 06:19
    Действительно, что-то странное такое: казалось бы, есть Су-75, злословь, прогнозируй, анализируй, сколько душе угодно, а вот нет. Не дает покоя на той стороне этот самый МиГ-35.

    Может, потому, что МиГ можно похоронить, а Су нет? Плюс, монополизм внутри России, где подминаются конкуренты. Думается, нельзя делать ставку на одного Сухого, но у нас теперь капитализм.
  5. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +1
    Сегодня, 06:25
    проведена масса учебных схваток между ВВС ФРГ и ГДР, и восточногерманские МиГ-29 убедительно разгромили и американские F-15 и F-16, и французские Mirage 2000. Было такое? Было.


    Не понимаю, почему в России не могут провести учебные бои между МиГ-35 и Су-30/35? Если МиГ-35 в чем-то будет действительно хорош, то его производство надо продолжить, сохранить конструкторскую школу и дальше модернизировать самолёт и улучшить надёжность и ресурс двигателей.

    СВО показало, что на 4 год войны мы не выбили все МиГи-29 у противника, а противник приспособил эти самолёты для запуска высокоточных бомб и к сожалению успешно их применяет.

    Россия не разориться, если у нас 2-3 полка будет летать на МиГ-35.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Не понимаю, почему в России не могут провести учебные бои между МиГ-35 и Су-30/35?

      Зачем? О возможностях МиГ-35 и так все известно. Первые серийные самолеты обычно передаются в специальный центр, где летчики уровня испытателей гоняют их в хвост и в гриву, а по результатам пишут боевые инструкции для применения.
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Если МиГ-35 в чем-то будет действительно хорош, то его производство надо продолжить, сохранить конструкторскую школу

      Там похоже, давно уже нечего сохранять.
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Россия не разориться, если у нас 2-3 полка будет летать на МиГ-35.

      Зачем? С учетом денег, которые придется направить на восстановление производства, развертывания снабжения и т.д. и т.п. проще Су-75 до ума довести
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        0
        Сегодня, 07:49
        Зачем? О возможностях МиГ-35 и так все известно. Первые серийные самолеты обычно передаются в специальный центр, где летчики уровня испытателей гоняют их в хвост и в гриву, а по результатам пишут боевые инструкции для применения.


        Затем, чтобы проверить этот самолёт в учебном бою и сравнить его с теми, что используют в качестве основного.

        Страны Запада детают все, чтобы их лётчики получили опыт противостояния самолётам российского производства, хотя ТТХ наших машин они тоже знают и только в России все решает жирдяй в генеральских погонах. А потом оказывается, что на войне все по другому и работает совсем не так как написано в уставах и методичках.

        По моему мнению Сухой просто боится конкуренции и пытается всеми силами задавить МиГ-35, чтобы не терять заказы.

        Только в итоге в убытке остаётся страна, теряя опытных конструкторов, производство МиГ-35 и зарубежные заказы.

        А нишу МиГ на международном рынке занимает Рафаль и Ф-16.

        Прекращение производства МиГ-35 это преступление.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 08:11
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          и только в России все решает жирдяй в генеральских погонах.

          Ясно:))) Ну, раз Вы в этом свято уверены, то не смею настаивать
    2. Luminman Звание
      Luminman
      0
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Если МиГ-35 в чем-то будет действительно хорош, то его производство надо продолжить
      На сегодняшний день технологии ушли настолько вперед, что даже элементы конструкции самолетов сейчас делают из других материалов, не таких, как еще пару десятков лет назад. Даже такой консервативный материал в самолетостроении, как алюминий, который во все времена активно использовали в летательных аппаратах, уже не подходит - на пятки ему серьезно наступают композиты, позволяющие снизить массу планера, что в совокупности с другими техническими характеристиками обеспечивает самолету маневренность и экономию топлива. И здесь уже говорилось, что надо довести до ума Су-75, а не использовать культ вуду, прыгая с барабаном вокруг костра для оживления мертвого проекта. Ну как-то так...
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      СВО показало, что на 4 год войны мы не выбили все МиГи-29 у противника
      Это только потому, что задача истребительной авиации противника состоит в борьбе с дронами, крылатыми ракетами и УМПК, без захода в зону ответственности нашего ПВО...
  6. mark1 Звание
    mark1
    0
    Сегодня, 06:47
    В общем – перспектива есть. Нет пока полного понимания, кто станет покупателем

    Лучше и не скажешь)))
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:25
    Вопрос ещё какой, лётчики асы, танкисты от бога, пехотинец снайпер их к сожалению мало в силу разных причин начиная от генетики. А воюют и служат в основном троечники. И нужно для таких простое надёжное вооружение. Если МиГ 35 претендует на это значит и делать надо для себя для лётчиков 3-2 класса, а потом уже давать ему супер самолёты. hi
  8. Комментарий был удален.
  9. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    +1
    Сегодня, 07:49
    Похоже, что у нас нет научной школы, оценивающей характеристики самолётов, перспективы развития авиации и имеющей влияние на производство. Поэтому деятели типа Погосянов, ради своих карманов, практически похоронили конкурентов из МИГа и, фактически, нанесли ущерб государству.
  10. Rooivalk
    Rooivalk
    0
    Сегодня, 08:12
    Миг-35 - это переименование МиГа-29СМТ. Как Т-90 - это переименованный Т-72. Ребрединг для повышения экспорта. И второе - ОКБ Микояна пало жертвой межведомственных интриг. Его более нет. И заниматься самолетом некому. Да и незачем. Развитие Мига-29 себя изжило.