«МиГ-35 использовался против украинцев лишь в небольших количествах. МиГ-35 не оказал существенного влияния на ситуацию. Самое большее, что он сделал, — это подавил систему ПВО противника. Он также использовался для нанесения высокоточных ударов по наземным целям в Украине.



Но это рутинная миссия, которая не сыграла решающей роли в ходе войны. МиГ-31 часто вылетает за пределы досягаемости вражеских истребителей и остаётся в воздушном пространстве России.



Изначально Россия заказала 37 МиГ-35, но в строй вступило менее десяти. План производства был сокращён до 24 истребителей. Это стало разочарованием, поскольку Россия столкнулась с международными санкциями, из-за которых стало сложно получать запчасти и комплектующие для МиГ-35.



Потенциальные клиенты на экспортном рынке, понимая, что программа провалилась, пока не готовы сесть за стол переговоров с русскими».

«Всепогодный самолёт, способный действовать как днём, так и ночью, может выполнять задачи по завоеванию господства в воздухе и поражению движущихся и неподвижных наземных и надводных целей. Конструкторы упоминают электрооптическую систему целеуказания и наблюдения NPK-SPP OLS-k, установленную на фюзеляже, которую можно использовать для этих целей. Он также оснащён цифровой электродистанционной системой управления и современным боекомплектом».