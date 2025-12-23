МиГ-35: последняя страница не перевернута?
Действительно, что-то странное такое: казалось бы, есть Су-75, злословь, прогнозируй, анализируй, сколько душе угодно, а вот нет. Не дает покоя на той стороне этот самый МиГ-35.
Мы у себя, стоит признаться, фактически его списали со всех счетов. И действительно, есть от чего. Но то, что на той стороне почему-то время от времени что-то всплывает и начинаются рассуждения на вольную тему – вот это удивляет.
Дыма без огня не бывает? Да запросто, если есть рядом дымогенератор. Вопрос исключительно в том, в чью сторону летит дым и зачем. Когда партнер ругает наш самолет, все понятно: хочет скидку. Когда противник ругает – тоже понятно, хочет продать свои самолеты. А когда ни туда, ни сюда – вот тут все странно. И когда это не Су-75, который можно и ругать, и нахваливать, а МиГ-35, с которым «все сложно».
На деле ничего сложного, выпуск самолета прекращен, прототипы где-то пылятся, а шесть серийных машин несут службу в ПВО Москвы. Гоняют, говорят, беспилотников, а заодно удобно показывать тем, кому это интересно. Ну не гонять же Ким Чен Ына в Халино, где раньше базировались 35-е?
Но самолет-то интересный…
Для тех, кто может быть не в курсе: МиГ-35 создан на базе, а значит, максимально унифицирован с самолетом МиГ-29К. Обычно бывает наоборот, на базе сухопутного самолета создавался морской вариант, но у нас вот так: планер, вся силовая установка, системы самолета и кабина пилотов (да, в нашем случае возможен двухместный вариант, что нравится покупателям на Востоке) фактически одинаковы.
Конечно, у МиГ-35 нет посадочного гака, вместо него тормозной парашют, шасси попроще, крылья не складываются. И, соответственно, самолет стал полегче, что всерьез позволило задуматься о двухместном варианте. Зато антикоррозийная обработка выполнялась по стандартам корабельной авиации: во-первых, это надежнее, во-вторых – опять же унификация производства.
А вот внутренняя «начинка» отличалась весьма разительно. Все-таки разница между 1988-м и 2002-м годом в этом плане весьма существенная. РЛС с АФАР, бортовой комплекс обороны нового поколения, созданный на основе весьма вольной комбинации радиотехнических, оптических систем и систем пассивной защиты, плюс в набор оснащения добавили контейнер с оборудованием для решения задач по навигации и целеуказанию.
Были проведены определенные работы по уже ставшей тогда модной малозаметности, то есть, МиГ-35 обладал пониженной заметностью в тепловом и радиолокационном плане, но, конечно, на звание самолета пятого поколения не претендовал никогда, что бы там на Западе не писали. Зато «ладно скроенный и крепко сшитый», он мог выполнять взлеты и посадки не то что с необорудованных и неосвещенных аэродромов, а практически с любой более-менее подходящей площадки.
Плюс автономность и надежность МиГ-35, которые у его предшественника были вполне на мировом уровне, начали возводить на пьедестал. Все, что можно было продублировать (да и то, что нельзя) – было дублировано. В некоторых системах пошли даже дальше, чем на МиГ-29К. например, вместо двух генераторов на 35-м поставили четыре. Реализовали «режим энергоузла», когда стартеры приводят в действие коробки агрегатов при неработающих двигателях. То есть, без включения двигателей и подключения внешних источников электроэнергии, за счет аккумуляторов, полностью раскручивать коробки агрегатов (они отвечают за выработку электрической и гидравлической энергии самолёта) проверить все системы на земле. Ну и на МиГ-35 появилась бортовая кислорододобывающая установка.
В целом – может, и не «4+++», но очень такая твердая «4++».
МиГ-35 не обладает характеристиками малозаметного боевого самолёта пятого поколения, и у него нет международных партнёров. Впрочем, это никто и не скрывал. Вторым не очень приятной вещью для МиГ-35 является его, мягко говоря, небольшой боевой послужной список. Но было бы странно ожидать приличного списка побед от самолета, выпущенного столь небольшой серией.
Что пишут на той стороне:
Но это рутинная миссия, которая не сыграла решающей роли в ходе войны. МиГ-31 часто вылетает за пределы досягаемости вражеских истребителей и остаётся в воздушном пространстве России.
Изначально Россия заказала 37 МиГ-35, но в строй вступило менее десяти. План производства был сокращён до 24 истребителей. Это стало разочарованием, поскольку Россия столкнулась с международными санкциями, из-за которых стало сложно получать запчасти и комплектующие для МиГ-35.
Потенциальные клиенты на экспортном рынке, понимая, что программа провалилась, пока не готовы сесть за стол переговоров с русскими».
В целом глупостей написано более чем достаточно, но именно здесь и пора задать вопрос: если все так плохо, если самолет ни о чем, почему речь идет о МиГ-35, а не о Су-75? Хорошо, недостатки расписаны более чем подробно и часть из них имеет место, над частью можно искренне похохотать, заодно напрячь мозг, чтобы придумать, что такое для МиГов закупают в США и Европе. Можно рискнуть, но можно и в первом раунде проиграть, потому что не всякому мозгу дана такая фантазия.
Может ли этот самолет продаваться? Однозначно да. Более того, у МиГ-35 есть определенный рынок из тех стран, которые эксплуатировали МиГ-29 во всех ипостасях. Эритрея, Судан, Мьянма, Бангладеш, Монголия, КНДР, Перу, Монголия, Судан, Йемен, Малайзия – список тех стран, у которых были на вооружение МиГ-29 приличный и не все страны живут в кредит. Потенциальные покупатели есть. И им нужны самолеты.
И пусть это будут не такие дорогие, как F-15 и F-16, не такие нежно-продвинутые и потому бешено дорогие, как F-35 и более надежные, чем F/А-18, которые последнее время как с цепи сорвались в плане аварий.
И МиГ здесь вполне уместен. Да, истребитель-бомбардировщик для стран третьего мира, но… доллары не пахнут.
Вброс в последний раз соорудили журналисты из EurAsian Times, зачем это горячим индийским парням, сказать сложно, но 1945 и P&H с удовольствием подхватили и даже развили тему.
У МиГ-35 действительно мощный арсенал. На девяти узлах подвески установлено разнообразное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты Х-31А, противорадиолокационные ракеты Х-31П, ракеты Х-29ТЕ и бомбы КАБ-500К. Есть, как говорится, чем отоварить.
А еще МиГ-35 назвали «Мост четвёртого поколения в никуда».
Говорят, что он не оправдал возложенных на него надежд. Расчет был на то, что МиГ-35 будет превосходить американские истребители, такие как F-16 Viper. Говорили и о том, что МиГ-35 может стать не менее достойным конкурентом малозаметным самолетом, как это получилось с Су-35. Но необходимого уровня малозаметности добиться не получилось, и МиГ стал «промежуточным вариантом» — лучше, чем базовые модели истребителей четвёртого поколения, но менее ценным, чем истребители пятого поколения.
В общем, МиГ-35 по-прежнему не впечатляет потенциальных покупателей. В свое время египетские скандалисты рассматривали возможность приобретения этой машины, но, возможно, заметив, что у него нет чёткой роли в боевом составе российских ВВС, Египет решил приобрести МиГ-29М. Показатель. Вероятно, именно поэтому Аргентина, Бангладеш и Малайзия тоже пока находятся в латентном состоянии, да и санкции со стороны США за покупку российских самолетов штука неприятная. Хотя Алжир как покупал, так и покупает.
Индия (откуда и пошла волна публикаций) тоже долго присматривалась, но в итоге организовала себе персональный бардак в плане авиации, особенно морской.
Но в качестве аргумента звучало именно то, если русские не планируют использовать МиГ-35, зачем его покупать? А то, что в СВО пашут Су-30 и Су-35, видит весь мир.
И, кстати, этот мир может прекрасно наблюдать «успехи» украинской авиации, состоящей как раз из Су-27 и МиГ-29.
Некоторая однобокость российских ВКС, фактически перешедших на Су, заметна, но вообще кто сказал, что обязательно наличие самолетов разных марок? Многие страны вообще одним типом обходятся и ничего, считают, что с безопасностью воздушных рубежей у них порядок.
Прошла информация, что выпуск МиГ-35 может быть возобновлен. Называют даже сроки: 2027 год. Довольно реально на самом деле. Количества самолетов и заказчиков не озвучивают, но… были показы и МиГ-35 видели те, кто может за него заплатить. Причем, видели не на выставке или авиасалоне, а на аэродроме, откуда самолеты летают на выполнение боевых задач. Разница есть.
Отсюда пошли разговоры, пошли рассуждения на тему того, кто приобретет, а кто потеряет от покупки МиГ-35. И это точно не просто так, потому что обсуждают и сильные, и слабые стороны.
Кстати, о слабых сторонах.
На самом деле их не так много. Первой озвучивают «низкую топливную эффективность». Да, в дальности полета МиГ всегда проигрывал Су, это так. Но уже не раз было озвучено, что двигатели можно установить даже с УВТ, никаких проблем. Любой каприз, как говорится, а российские двигатель с УВТ – это, извините, даже Штатам пока не по… техническому уровню.
Дымит… Да, есть такое. РД-33 в этом плане был шедевром, потому что дымил как на максимальных, так и на минимальных скоростях.
Но с течением времени двигатель все-таки улучшили, и уже можно сказать, что на уровне модификации РД-33МК фактор демаскировки дымным следом стал минимальным. Заодно и ресурс увеличили до 4 000 часов, чем всегда тыкали РД-33 в сопло недоброжелатели.
Были претензии к РЛС и ОЛС, но тут просто смешно: понятно, что все это пошло от индийцев. Но то, что они устроили в рамках своего долгоиграющего тендера, пусть остается на их совести. Они хотели купить «Рафаль»? Они сделали все для этого? Вот теперь пусть награждают своих летчиков (к сожалению, посмертно), которые летают на этих недоразумениях.
Да, они много тогда написали про то, насколько радар «кривой», что оптико-локационная система работает нестабильно, но все это не стоит воспринимать всерьез. Это была борьба с конкурентом и не более того, а то, что индийцы играют обычно очень грязно ради получения для себя реальной выгоды – так это весь мир в курсе.
Странно, что не сыграла «фишка» с возможностью эксплуатации вне аэродромной сети. Казалось бы, всякие Мали и прочие, у которых аэродромом называется укатанная полоса песка, должны были ухватиться за эту особенность, но нет. Впрочем, у шведов с JAS 39 Gripen тоже ничего такого не получилось, за самолетом очередь не выстроилась.
Ну и последнее, пожалуй – действительно, есть концептуальный просчет в подаче самолета возможным покупателям. Большая оплошность, но многие на той стороне указывают именно на то, что у самолёта нет чёткой роли в российской доктрине превосходства в воздухе и самолет весьма условно находится на вооружении. В общем – маркетинговые просчеты.
Сегодня, конечно, в тренде Су-57. После показов на авиашоу в Дубае, всем самолет стал интересен, и пусть не все могут себе позволить сегодня такую вольность, как покупка российского оружия, но кто может – тот купит.
Появление в перспективе Су-75, дело, конечно, осложняет, но: самолеты не совсем схожие, Су-57 будет однозначно играть в классе легких истребителей, а МиГ-35 все-таки универсал, потяжелее будет, к тому же двухдвигательный. Но здесь есть жирный нюанс: Су-75 или 57 для тех, кто использовал до этого МиГи – это будет очень дорого. Ведь здесь речь идет не о покупке только самолета, придется приобретать всю сопутствующую инфраструктуру для обслуживания, а вся эта аппаратура у Су и МиГ разная.
Мы же ведем речь не о покупателях типа Алжира, а о странах рангом пониже. И в этом случае, если перестроить маркетинг, может и получится.
Потенциал, что экспортный, что боевой у МиГ-35 есть. Просто надо напомнить, что когда руцхнул СССР, в обстановке потепления, была проведена масса учебных схваток между ВВС ФРГ и ГДР, и восточногерманские МиГ-29 убедительно разгромили и американские F-15 и F-16, и французские Mirage 2000. Было такое? Было.
Кроме того, у МиГ-35 есть неоспоримое преимущество: его можно легко и непринужденно сделать двухместным, причем, это было заложено конструктивно при проектировании. Единственное отличие от одноместной машины состоит в том, что запас топлива во внутренних баках уменьшен на 360 литров за счет размещения места второго летчика. А по конструкции, вплоть до подфонарной рамы, самолеты совершенно одинаковы.
Вообще унификация – это очень полезное дело. А если еще присовокупить то, что РСК «МиГ» занимает лидирующее место в разработке и производстве обучающих тренажеров…
В общем – перспектива есть. Нет пока полного понимания, кто станет покупателем после 2027 года. Видимо, режим строжайшей секретности такой, что даже западным пронырам ничего не получилось узнать, но то, что волну подняли индусы, говорит о том, что с изрядной долей вероятности, это они.
Почему? Ну во-первых, МиГ-35 принимал участие в том тендере и в Индии в курсе, что это за самолет. Во-вторых, там собираются решать проблему самолетов, потому что «Рафаль» - это «Рафаль». В-третьих, Индия – страна-эксплуатант МиГов.
И последнее: метания и шарахания индийцев известны всем давно. Сегодня они ничего не хотят кроме «Рафаля», завтра заказывают езе Су-30МКИ, дальше у них Су-57 (естественно, с выпуском в Индии) и так далее. Еще они точно покрутят со всех сторон идею с Су-75, и на этом фоне почему не вернуться к МиГ-35?
В общем – все по индийским канонам. Танцы только начинаются, заказавшие «Рафали» уже начали отбывать тюремные сроки, так что карнавал можно начинать заново. Тем более, что рулить в нем будут не те, кто заработал на «Рафалях», а те, кто кричал против.
Но при таком раскладе у МиГ-35 появляется шанс на будущее. Причем, прекрасно понятно, что если его купит Индия, то за ней подтянутся и другие. Кроме того, в Нью-Дели уже всерьез думают о том, что неплохо было бы начать барыжить российскими самолетами индийской сборки.
Так что до 2027 года не так уж и далеко, будет, на что посмотреть.
