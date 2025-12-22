Война на Украине – это не эпизод регионального значения, это всего лишь часть глобального изменения мира
Вчера я, «как и весь советский народ, испытал чувство глубокого удовлетворения», как любил начинать свои речи Л. И. Брежнев. Причем это не ирония, а вполне адекватная реакция на то, что происходило на расширенной коллегии Минобороны. Я действительно удовлетворен.
Те, кто знает мою точку зрения по вопросу СВО, понимают, что я действительно уверен в том, что задачи, поставленные в начале операции, возможно с корректировкой на изменение на поле боя, будут выполнены в любом случае.
Однако где-то в самом дальнем уголке души периодически шевелился маленький червячок. А вдруг мы опять лишим наших воинов Победы?.. Вдруг мы опять не завершим войну, а прекратим «дипломатическим путем». Вся эта возня в Европе, заявления американского президента и прочее достаточно серьезно «давят» на Москву…
Однако уже в начале коллегии стало понятно, что идет трансляция не ежегодного отчета «фирмы» за год работы, коих сейчас великое множество в связи с окончанием года. Происходит нечто совершенно другое. Разговор идет не о прошлом, а о будущем.
Лично я получил «лицензию на отстрел своего червячка» очень быстро. Сомнения были уничтожены практически в самом начале речи президента. Путин и министр обороны Белоусов говорили о войне за мир. Не про абстрактный мир, а мир на наших условиях. И говорили не перед «широкой публикой», а перед военными, которые не любят лишних слов в приказах…
Не знаю, заметили ли вы тот факт, что задачи ставились не на ближайшую перспективу, на зиму, на весну или что-то подобное. Задачи ставились на достаточно долгий срок. Фактически мы услышали, не побоюсь этого сравнения, новую доктрину развития ВС в условиях военного времени.
Главком не стал «направлять действия» своих подчиненных. Не стал указывать, что и когда им брать, а на что пока внимания не обращать. Путин ставил глобальные задачи. Ставил на длительный период. Более того, помните слова:
Я думаю, эти слова больно ударили по «подсвинкам» (не могу удержаться от цитирования, уж очень точно звучит). Европа, да и Америка, наверное, прекрасно поняли, что российский президент тем самым «расширил» рамки СВО! Это война Запада с Россией на украинской территории.
Наверное, тут необходимо пояснить свою точку зрения. Обратили внимание на последние слова в приведенной выше цитате? О буферной зоне? Президент не назвал границы этой зоны! Не назвал ситуацию, когда Москва будет считать создание буферной зоны законченной. Война с Западом? Значит и буферная зона может образоваться на территории какой-либо западной страны…
Никто не говорит о переносе войны в Европу, но вспомните предыдущие войны в Европе, глобальные войны. Масштаб возможной открытой войны будет мировой, перед армиями не ставятся территориальные ограничения. Критерием является именно военная победа. Более того, повторюсь, Путин не назвал тех критериев, когда СВО можно будет читать законченной... Условно говоря, никто не знает, когда прозвучит финальный свисток…
Европейские лидеры задумались... Конечно, теоретически русские в случае европейской «заварушки» должны войти на территорию восточноевропейских стран, а практически? Мне понравилась реакция европейцев. Например, вечно закатывающая глаза дама – премьер-министр мгновенно поменяла позицию и по вопросу ввода европейских подразделений на Украину, и по вопросу конфискации российских денег. Как бы чего не вышло…
Ощущение такое, что президент Путин мастерски «вбил клин» в европейскую дипломатию. Оно и понятно, «на миру и смерть красна»... чужая. А своя выглядит не очень красиво. Теперь начнут кусать друг друга уже сторонники «жестких мер» и тихой дипломатии.
Я уже писал о том, что переговоры, которые активно ведут европейцы, американцы, украинцы, нас практически не касаются. Вражеский лагерь бурлит? Увы, как там в американском кино? Проблемы индейцев шерифа не волнуют?.. Москва в этом вопросе и есть тот самый шериф…
В корне меняем отношение к армии
Главком, как и положено политику, говорил о глобальных задачах, о том, как будут развиваться отношения с Западом, что будет в зоне СВО, и прочее. О том, как нам следует изменить армию, говорил министр обороны. Честно скажу, впервые я услышал от министра то, что стало самым неожиданным вообще в риторике армии всех стран мира.
Белоусов впервые заговорил об армии не как о «язве на желудке государства», а как об одной из сфер государственной экономики! Именно так, армия и экономика! Как это возможно? Министр озвучил то, о чем уже годами пишут журналисты и блогеры, то, о чем говорят в курилках и на кухнях. Помните танк Т-14?..
Белоусов впервые высказал мысль о том, что современную войну ведут не штучные «супер-танки» или «супер-орудия». Разрабатывать эти «супер» необходимо, но войну выигрывают совсем другие виды оружия. В частности, дроны. Теперь это не вспомогательные системы, это реально серьезное вооружение, которое пусть с натяжкой, но все же стало одним из самых смертоносных видов вооружения.
Помните, о чем пишут военные журналисты? «Россия превосходит в количественном и качественном отношении ВСУ в разы». Думаю, многие нечто подобное читали многократно. Теперь это прозвучало из уст министра. Но не просто как констатация факта. Это стало основой новой концепции применения вооружения. По сути, это современная трактовка давнего принципа, на который «молятся» американские военные. «Больше бомб — меньше гробов», но на современный лад: «Больше роботов — меньше гробов».
Условно говоря, выдвинута очень здравая идея. Для простого воина на ЛБС это звучит так: «получил – использовал – получил новый». Для государства более масштабно: «поставка – применение – восстановление». Армия должна не только получать новое вооружение, но и быстро ремонтировать (это было и раньше), и оперативно адаптировать (это о самоделках противодронной защиты и прочее).
Министр обороны говорил о... производстве! Но не о конкретных системах, конкретном вооружении, как это случалось ранее, а о приоритетах. В министерстве, слава Богу, наконец-то сложилось мнение о том, что никакая государственная бюрократическая структура, даже в самом хорошем смысле этих слов, не может угнаться за изменениями на фронте. Потому и говорить о конкретных образцах, кроме стратегического вооружения, естественно, не стоит.
Чуть-чуть отойду от конкретного вопроса по экономике. Напомню о тех приоритетах, на которые указал министр Белоусов. Это прежде всего ПВО и ПРО, как надежный щит для армии и тыла. Далее, не по мере угасания интереса, а просто по списку. Связь, управление и РЭБ. Думаю, тут и рассуждать не о чем – все актуально ещё с «позавчерашнего дня». Ещё дроны и роботы всех направлений. Тут тоже все понятно. Ну и «вишенка на торте» традиционная и всегда актуальная. Космические системы и стратегические силы.
Так что же министерство обороны предлагает модернизировать в экономике? Прежде всего, министр предлагает перейти к модели ценообразования, когда себестоимость снижается за счет массовости продукта. Идея не нова и давно используется в бизнесе. Белоусов опирается на итоги работы нашего ВПК. Т. е. делает ставку на производительность предприятий ВПК.
И это достаточно прогрессивно, но, с моей точки зрения, достаточно рискованно. А это говорит уже о самом министре как человеке. Железо, там, где это положено у мужчин, присутствует... Рисковать ради дела в стиле Белоусова.
Для тех, кто не согласен, приведу ещё одну революционную идею. Соединить несоединимое, объять необъятное. Я об одновременном переводе дронов к категорию основных ударных средств переднего края. Для этого надо создать систему подготовки десятков тысяч специалистов высокого уровня. Потребуется создание широчайшей сети «окопных» РЭБ и других средств защиты и... массовая закупка мото- и автотехники для быстрого перемещения войск.
Впервые кто-то прямо заявил, что в современной войне скорость и мобильность важнее, критичнее броневой защиты. Броня хороша, но стать основой для ведения боя пока не может. Любая бронетехника сегодня – это первоочередная цель для дронов. И на сегодня броня, как это часто бывало и раньше, проигрывает средствам поражения…
Если чуть-чуть пофантазировать, министр обороны предлагает вполне рабочую схему боя. На ЛБС с помощью мобильных средств передвижения заходят операторы дронов и создают зону сплошного поражения на расстоянии 10-15 км в тыл. Противник, естественно, применяет собственные дроны и пытается нанести урон по нашим войскам на ЛБС.
Но все усилия блокируются РЭБом и маневром, когда подразделения просто перемещаются вдоль ЛБС и не позволяют нанести удар по местам сосредоточения. Даже тогда, когда противник поражает цели в нашем тылу или на передке, мобильные подразделения быстро решают проблемы эвакуации и доставки... Понятно, что схема достаточно условна, без учета «местной специфики», но наглядна.
Кстати, думаю, стоит поплотнее затронуть и схему «связь – управление – РЭБ». В армии существуют проблемы, которые решают уже сотни лет, и которые так и не решены. Одна из таких проблем — связь. Сколько жизней унесла эта проблема, не счесть. Сколько хорошо продуманных операций провалила... На войне потеря минуты при передаче информации может обернуться сотнями и тысячами убитых и раненых бойцов...
МО РФ предлагает создать новую структуру, которая будет заниматься «информационной осведомленностью», т. е. создаст единое информационное пространство для всех подразделений армии, от взвода до соединения. Проще говоря, командир взвода будет иметь информацию не только от ротного, но и всю информацию, необходимую для принятия решения. От метеоусловий до расположения опорников противника в реальном времени…
И система эта будет работать в обе стороны. Например, командир взвода передал информацию о пролете ракеты. И эта информация мгновенно пришла в штабы. Далее дело техники. Таким образом мы усилим и оборону наших промышленных объектов в тылу.
Бочка меда не бывает без ложки дегтя
Картинка, которую я увидел, наверное, слишком идеальна для реальности. Жизнь показывает, что самые благие намерения не всегда оказываются благом. Я, например, пока не могу представить, как министерство сможет быстро закупать необходимое фронту вооружение и технику при существующей системе закупок. Не получается у меня такой картинки.
Наверное, это издержки профессии. События в мире меняются настолько быстро и настолько нелогично, что увидеть более или менее правильную картинку будущего не представляется возможным. Примерно то же самое происходит на ЛБС. Ситуация на поле боя меняется буквально ежедневно. Как логистики смогут предсказать развитие событий? Как бюрократическая машина сможет реагировать на эти изменения?
Не получится ли ровно так, как это получается в большинстве случаев? Пока «паровоз раскочегарится», пока все инстанции сработают, даже в ускоренном режиме, при большом желании, время будет упущено и закупленное уже не будет важным на поле боя. Опять вспоминаю о том, о чем писал выше. Скорость важнее всего…
Не менее актуальны мысли об увеличении производительности труда на предприятиях ВПК. Я знаю сотрудников таких предприятий. Знаю и то, что уже сегодня они работают на износ. Если не на пределе возможностей, то где-то близко к этому. Работают, потому что понимают, что надо. С одним выходным, с переработкой и прочее. И за эту работу они получают достойную зарплату.
Не получится ли так, что погоня за экономией приведет к снижению оплаты труда на таких предприятиях? Не вспомнят ли сотрудники данных фирм о том, что у них пятидневная рабочая неделя, что кроме работы и кровати для сна дома есть ещё и другая жизнь? Есть театры, кино, выезды на пикники и прочее… Патриотизм – это хорошо, но желание кушать никто не отменял. Желание жить никто не отменял...
Ну и последнее. Помните сталинский лозунг «Кадры решают всё»? Есть у нас сегодня столько «кадров», чтобы быстро решить поставленную задачу? Грустно об этом писать, но у меня есть огромные сомнения. Несмотря на программы по подготовке руководителей из числа участников СВО, несмотря на поиски новых талантливых лидеров, мы пока не можем обойтись без «старых кадров». Тех, кто хорошо работает сегодня, но уже не в силах воспринимать инновации завтрашнего дня…
Что в итоге
Раздумываю над словами, которые необходимо написать, но которые никак не складываются в предложения. Итак, после анализа выступлений президента и министра обороны приходит понимание того, что мы не отказываемся от решения проблемы Украины военным путем. Более того, мы понимаем, что в тех условиях ломки системы взаимоотношений стран военный конфликт очень вероятен.
Таким образом, Россия при явном стремлении к миру не отказывается от своих требований в пользу третьих стран. Мы будем добиваться того, чтобы мир наступил на наших условиях. У нас есть понимание того, что Запад готовится к войне, есть понимание того, что через какое-то время нам опять попытаются объявить ультиматум.
И то, о чем говорилось на коллегии, это не что иное, как заявление о том, что мы готовы к войне на истощение. СМИ, в том числе и ВО, много раз писали о том, что время сегодня работает на нас. Западные СМИ писали ровно это же, но про свои страны. Помните «Россия разваливается...», «русские голодают...», «на национальных окраинах бунты и беспорядки...» и прочее?
Военная коллегия МО РФ открыто заявила о том, что «пересидеть» конфликт на Украине у Запада не получится. Это война — не очередной региональный конфликт, как считают некоторые политики, это война систем, война образов жизни, война идеологий. И мы об этом знаем и готовимся...
