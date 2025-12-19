Что бы они ни украли, всё равно придётся отдавать - президент о ЕС и активах РФ
Президенту в ходе Прямой линии был задан вопрос по поводу происходящего в ЕС с их попытками украсть российские активы. Владимир Путин повторил свой тезис о том, что это не попытка кражи, а попытка грабежа, так как кража – деяние, которое преступник старается осуществить в тайне, а тут всё делают в открытую.
Владимир Путин:
Президент подчеркнул, что сейчас многие страны смотрят на то, что обсуждают в Евросоюзе. И если Европа решит совершить грабёж российских ЗВР, то это станет только началом и откроет, по сути, ящик Пандоры.
По словам Владимира Путина, многие в нефтедобывающих странах Ближнего Востока с особым вниманием следят за развитием событий, потому что понимают: если украдут у одних, то на этом ведь не ограничатся. Могут под теми или иными политическими предлогами ограбить и других.
Путин:
По словам президента, всё это будет перекладываться на плечи европейских налогоплательщиков, а такие решения уже сейчас в Европе крайне трудно провести через парламенты.
Информация