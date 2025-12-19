Что бы они ни украли, всё равно придётся отдавать - президент о ЕС и активах РФ

Президенту в ходе Прямой линии был задан вопрос по поводу происходящего в ЕС с их попытками украсть российские активы. Владимир Путин повторил свой тезис о том, что это не попытка кражи, а попытка грабежа, так как кража – деяние, которое преступник старается осуществить в тайне, а тут всё делают в открытую.

Владимир Путин:

Но главное вот в чём: что бы они ни украли, всё равно придётся отдавать.

Президент подчеркнул, что сейчас многие страны смотрят на то, что обсуждают в Евросоюзе. И если Европа решит совершить грабёж российских ЗВР, то это станет только началом и откроет, по сути, ящик Пандоры.

По словам Владимира Путина, многие в нефтедобывающих странах Ближнего Востока с особым вниманием следят за развитием событий, потому что понимают: если украдут у одних, то на этом ведь не ограничатся. Могут под теми или иными политическими предлогами ограбить и других.

Путин:

Даже если говорить о кредите, который они хотят выдать под наши деньги, это же всё ляжет на их бюджеты. Взять ту же Францию. У них сейчас дефицит бюджета в 6%. У нас 2,6%, будет в следующем году 1,6%, а у них шесть. Мало того, у них сейчас уровень долга 120%, когда у нас 17,7.

По словам президента, всё это будет перекладываться на плечи европейских налогоплательщиков, а такие решения уже сейчас в Европе крайне трудно провести через парламенты.
