Лукашенко: ракетный комплекс «Орешник» начал боевую службу в Белоруссии

Лукашенко: ракетный комплекс «Орешник» начал боевую службу в Белоруссии

Александр Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» уже заступил на боевое дежурство. Об этом он сказал, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.

По словам президента, речь идет не об одной установке. Комплексов несколько, но сколько именно – Лукашенко уточнять не стал. Точно так же он жестко отмел публикации западных СМИ о том, что «Орешник» якобы разместили в Слуцке. Где именно находятся позиции, президент раскрывать не стал, дав понять, что такие вещи не обсуждают публично.



Отдельно Лукашенко акцентировал момент, который в Минске считают важным: пусковая установка для комплекса произведена на территории Белоруссии. При этом он честно признал – создавать собственную ракетную систему такого уровня страна не собирается.

Ранее президент уже говорил, что новейшая российская система «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и что первые позиции под нее подготовили заранее.

С инициативой разместить комплекс на белорусской территории он, по его словам, обращался напрямую к Владимиру Путину. Мотивация – напряженная ситуация у западных границ страны.

Что представляет собой сам «Орешник», известно по открытым данным. Комплекс способен поражать цели на дистанции до 5,5 тысячи километров, ракета развивает скорость до 10 Махов и рассчитан на уничтожение особо защищенных объектов, в том числе глубоко заглубленных.

Единственно на данный момент его боевое применение было осуществлено российскими войсками против завода «Южмаш» в Днепропетровске. Причём ракета не несла боевой части.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 13:20
    Поляки угрожают сжечь Калининград и приграничье России на глубину в 300 км...значит первый кандидат для знакомства с Орешником руководство Польши...ну а дальше по списку из коалиции желающих...бритты,франки,немцы.
    Надеюсь у Стармера,Макрона и Мерца еще остался инстинкт самосохранения...не настолько же они идиоты чтобы кончать свою жизнь под ударами Орешника.
  2. megadeth Звание
    megadeth
    +2
    Сегодня, 13:22
    Лиха, беда, начало (для евро-пи..папуасов). Пью, 3 день, Слава РВСН!!! (ЦКП РВСН)..., Руки связывали, что бы всех....не за..., в труху. Служил я в БССР..., Ру..., Пру... Всем кто на БД, огромное Уважение, от ветеранов РВСН!!! Ну и наше: - "не тишина..., А, кто, ссыт, тот гибнет"!!!
  3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    -1
    Сегодня, 13:38
    Почему из "Орешника" делают какуето "звезду смерти". Это просто средство доставки заряда средней дальности. Не более.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 13:43
      Наверно из за того что у Орешника очень быстрая доставка .Заказ ,стук стук : Пиццу заказывали? Нет ! Оплачено.!!!Чаевых не надо, на лечение пригодятся.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        -1
        Сегодня, 14:23
        Да бросьте. Разница в 10% ничто. Возможность маневра при подлете - да. Но это доставка пиццы в специальной части (ядерной). Комплекс под это заточен. Все остальное домыслы отдельных личностей.
    2. bayard Звание
      bayard
      -1
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Это просто средство доставки заряда средней дальности. Не более.

      Да . Но доставляет он аж 36 ЯББ индивидуального наведения по 150 Кт. , делает это очень точно и доставляет по очень пологой траектории маневрируя на всём протяжении маршрута к цели . Так что с одной стороны "просто средство" , с другой ... вы ЗНАЧЕНИЕ таких средств доставки для взбесившихся европ представляете ? Это ведь 2 шт. для одной Англии достаточно (72 ЯББ индивидуального наведения) , по 3 шт. на Францию и Германию , 2 шт. + "Искандеры" для Польши . Вот так по минимуму даже 10 шт. хватает . А будет минимум 50 шт. , но лучше - 100 .
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:24
        Комплексов несколько, но сколько именно – Лукашенко уточнять не стал.
        Двоякое впечатление от этого: нафиг наш комплекс в Белоруссии, самим нужен, а с другой стороны ЛАГ не будет вату катать, если потребуется бахнуть по супостатам...Думаю, себе тоже настрогаем Орешника... hi
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 15:07
          Цитата: Uncle Lee
          .Думаю, себе тоже настрогаем Орешника...

          Так он только на вооружение принят , серийное производство только начато . Нам таких ракет надо минимум 250 шт. минимум :
          - 100 шт. на западном ТВД
          - 100 восточное и дальневосточное стратегическое направление ,
          - 50 на южное .
          При необходимости ещё 50 шт. для развёртывания в районе и в дружественных странах Карибского бассейна .
          Не знаю сколько сейчас уже развёрнуто в Белоруссии , но Батька просил "хотя бы 10 шт." . Я бы дал 20 , но с развёртыванием до окончания 2027 г.
        2. Лимон Звание
          Лимон
          0
          Сегодня, 16:54
          Действительно считаете,что ,,кнопка,,находится у ЛАГ??)))
      2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        -1
        Сегодня, 14:39
        Это все арифметика. Без политической воли это просто цифры на бумаге. У нас сейчас целей и средств поражения (конвенционных) выше крыши, а решения нет.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 17:40
          Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
          У нас сейчас целей и средств поражения (конвенционных) выше крыши, а решения нет.

          А почему Вы эти решения не принимаете ?
          Вы от имени какого коллектива негодуете ?
      3. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 15:05
        Цитата: bayard
        Да . Но доставляет он аж 36 ЯББ индивидуального наведения по 150 Кт.

        осетра то урежьте... ПГРК, чтото не помню, чтобы больше 3-4 ББ было.. на "Пионере" было 3х150кт.. но 36? request П.С. не говоря уже про то, что на видосе, где было применение явно не 36 ББ падало... в общем нет таких ракет ПГРК с 36 ББ, иначе она больше Воеводы будет, но на ПГРК..
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 16:38
          Цитата: советник 2 уровня
          на "Пионере" было 3х150кт.. но 36?

          С тех пор наши физпакеты сильно полегчали . По данным Сергея Кетонова (надеюсь не будете спрашивать "кто это") вес одного ЯББ мощностью 150 Кт. "около ста килограмм" . "Орешник" и имя такое получил такое , в честь очень ветвистого куста лесного ореха Лещины . У него дальность конвертирована в массу боевой нагрузки . Вместо последней ступени - пакет шести блоков разведения по 6 ЯББ на каждом . Это из общения с Сергеем Кетоновым , когда мы разбирали кадры применения "Орешника" по Южмашу , и когда я расчитывал какую нагрузку может потянуть\забросить такая ракета , если вместо третьей ступени МБР "Рубеж" разместить максимально возможное количество ЯББ .
          Цитата: советник 2 уровня
          . не говоря уже про то, что на видосе, где было применение явно не 36 ББ

          А Вы их точно считали ? На стоп-кадре ?
          Вот иностранные специалисты , журналисты и блогеры сразу сосчитали , опубликовали и ТАМ - никто не сомневается в количестве прилетевших поражающих элементов . Вы сейчас такое написали ЗАЧЕМ ? Вы когда разборы его применения на форумах ВО где были ? Там всё сказано , описано , разобрано и расчитано . И правильность моих расчётов подтвердил лучший автор ВО , ведущий специалист в области СЯС доктор наук Сергей Кетонов . Вы с кем сейчас спорите ? Если интересно про характеристики новых отечественных физпакетов , то Вам в Архив ВО , там все статьи Сергея есть , изучайте . И уж тем более не стоит ставить под сомнение ТО , что давно и изначально сосчитано , опубликовано и признано всеми .

          Цитата: советник 2 уровня
          нет таких ракет ПГРК с 36 ББ, иначе она больше Воеводы будет, но на ПГРК..

          У "Воеводы" забрасываемый вес 8800 кг. , а у "Орешника" от силы 4 - 5 тонн с учётом веса шести блоков разведения . Так что "Воевода таких блоков бы в два раза больше закинул . Причём закинул бы на межконтинентальную дальность до 17 000 км. , а не на 1500 - 2000 км. , как "Орешник" .
          Вы же военный ВУЗ РВСН закончили , вы обязаны такие прописные вещи знать . И как конвертируется забрасываемый вес в дальность и наоборот . Там же всё просто считается , особенно если считать через соотношения .
          Я то с разработчиками такой ракетной техники знаком был , мне мои знания простительны , да и интересовался всегда , и по службе приходилось посадки СА с орбиты и межпланетных станций обеспечивать . Но у Вас это должно быть профессиональным знанием ... Вы в этом ориентироваться как рыба в воде должны ... И тут ТАКОЕ .

          Если хотите почерпнуть что-то полезное на эту тему - на форумы разборов того удара по Южмашу . Особенно те , которые с участием Сергея Кетонова и других уважаемых форумчан-профессионалов .
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            0
            Сегодня, 17:57
            Цитата: bayard
            С тех пор наши физпакеты сильно полегчали

            а причину не объясните? я вот например не вижу причин им- на порядок облегчиться.. концентрировать вещество научились так сильно? вроде нет..
            Цитата: bayard
            Это из общения с Сергеем Кетоновым

            я не уверен, что Кетонова можно считать мегаэкспертом в области РВСН, он обычный общевойсковой ракетчик, насколько я в курсе... максимум про что знает- тактические боеголовки на "Точку"... согласитесь- это немного другое, хотя и рядом-- как миномет 82мм и "Тюльпан", а с тем, что он умный человек- спорить не собираюсь.. но тем не менее, он их "руками", в отличие от меня- не щупал и в 12 ГУМО не служил.. кроме того ,а каких наук он доктор- не нашел к сожалению в Интернете..
            Цитата: bayard
            Вы в этом ориентироваться как рыба в воде должны ... И тут ТАКОЕ .

            так вот я и ориентируюсь.. когда Вы начинаете про какие то кассетные ББ ядерные рассказывать (с мощностью обычных ББ на тех же Тополях и Пионерах)-не соглашаюсь..
            вопрос тогда. сколько ББ в Ярсе? по Вашей логике- минимум 12*150? hi
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Сегодня, 18:44
              Цитата: советник 2 уровня
              я не уверен, что Кетонова можно считать мегаэкспертом в области РВСН, он обычный общевойсковой ракетчик, насколько я в курсе.

              Вы его статьи на сайте читали ? В т.ч. про новые российские физпакеты ?
              Цитата: советник 2 уровня
              вопрос тогда. сколько ББ в Ярсе?

              На сколько помню до 4-х , но реально стоят меньше , ибо ограничения по количеству ЯББ на стратегических носителях . Но думаю при желании разместить и до 6 шт. при приемлемой дальности . У "Орешника" при дальности 5500 км. стоят 6 таких ЯББ , для варианта с меньшей дальностью 36 , об этом кстати и Путин говорил . Он конечно тоже в РВСН не служил , но думаю такие характеристики нового образца знает . Вы этого тоже не слышали ? Он же отвечал на такие вопросы . Вы этого тоже не слышали ?
              Или не знаете\не помните о том какое поличество ЯББ стояло на американских "Поларисах" и "Посейдонах" ? Ещё тогда , по крайней мере в 60-х - 70-х годах . Посмотрите на стартовый вес тех ракет , на их дальность и на максимально возможное количество ЯББ на них . И даже просто сэкстраполируйте это на "Орешник" с дальностью при таком исполнении в 2-3 раза меньшей . Ну Вы же ракетчик , Вы должны в таких вещах разбираться .
              И ещё раз - обратитесь к Архиву ВО и статьям Сергея Кетонова в нём , он там о новых отечественных физпакетах , каким образом это достигнуто , сравнение с американскими показателями их физпакетов конца 80-х , когда у них с удельной мощностью было несколько лучше чем у нас . Это интересно и познавательно .
              Цитата: советник 2 уровня
              по Вашей логике- минимум 12*150?

              "Рубеж" (основа "Орешника") был задуман как более лёгкая чем "Ярс" МБР , но их неё сделали БРСД . Дальность конвертировали в вес боевой нагрузки . При варианте с 36 ЯББ там возможно вообще одна первая ступень осталась (моё предположение) + ступени разведения , ибо 1500 - 2000 км. это как раз для неё и вторая точно не нужна . Тем более третья . Вот за счёт сэкономленного веса второй и третьей ступени и достигается такая полезная нагрузка . Это решение просилось к реализации давно , но мешали ДРСМД и ДСНВ своими рамками и ограничениями . А как рамок не стало ... Я кстати сам на эту тему не раз писал о желательности такого решения , причём что сделать тяжелую БРСД на базе именно "Рубежа" , принятие которого на вооружение нам забанили в своё время США . Сразу после выхода США из ДРСМД писал о желательности такого . И о том что желательно сделать сразу в двух вариантах . Как собственно и реализовано в двух модификациях "Орешника" .
              Вы кадры прилётов пакетов ББ по Южмашу внимательно смотрели ? Как и под какими углами заходили ? Их же сначала развели , а затем после ряда самостоятельных маневров навели по сути ограниченную по площади цель . О странностях этого маневрирования писали в американских источниках со слов военных США , наблюдавших за этими маневрами при помощи своих РЛС ПРО в Польше и Румынии . Мимо меня те публикации не прошли , а Вам как в прошлом ракетчику вроде бы чисто профессиональный интерес должен был побудить .
              Я был знаком с создателями "Молодца" , причём самой сложной и важной его части - ступени разведения . Да с многими . И с корпусниками , и с ... многими . На тот момент ничего более совершенного у нас , да пожалуй и в Мире создано не было . Специалисты из Воткинска и КБ из Воскресенска к нашим спецам регулярно на стажировку и за опытом ездили (тоже знал некоторых) .
    3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Сегодня, 15:05
      Количество боеголовок не сильно повлияло на события седины 90-х. Так и будет в дальнейшем.
  4. nachkar67 Звание
    nachkar67
    +3
    Сегодня, 13:44
    Для чего ракетный комплекс с дальностью 5000 км подтягивать к границе, когда он от Урала достаёт до любой точки Европы? Или там дроны хуже летают и диверсантам труднее туда добраться?
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 14:05
      Цитата: nachkar67
      Для чего ракетный комплекс с дальностью 5000 км подтягивать к границе

      Потому что на 5500 км. она летит с 6-ю ЯББ , а вот с 36-ю примерно на 1500-2000 км. Это ЗАБОТА о Страждущих и Желающих , чтоб хватило сразу и для всех . Ибо у нас сейчас забота о европах на самом приоритетном месте .
      Ну и чтоб Батьке уверенности и твёрдости добавить .
      Кто там по соседству на Калининград и Белоруссию зарился ?
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 13:45
    Лукашенко: ракетный комплекс «Орешник» начал боевую службу в Белоруссии

    Что от этого тем парням который сдерживают контрнаступ ВСУ в Купянске?
  6. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:07
    Как ЛАГ весь ,,надулся,, от важности от обладания супкркомплексом,хотя и не своим.