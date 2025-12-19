Лукашенко: ракетный комплекс «Орешник» начал боевую службу в Белоруссии
Александр Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» уже заступил на боевое дежурство. Об этом он сказал, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.
По словам президента, речь идет не об одной установке. Комплексов несколько, но сколько именно – Лукашенко уточнять не стал. Точно так же он жестко отмел публикации западных СМИ о том, что «Орешник» якобы разместили в Слуцке. Где именно находятся позиции, президент раскрывать не стал, дав понять, что такие вещи не обсуждают публично.
Отдельно Лукашенко акцентировал момент, который в Минске считают важным: пусковая установка для комплекса произведена на территории Белоруссии. При этом он честно признал – создавать собственную ракетную систему такого уровня страна не собирается.
Ранее президент уже говорил, что новейшая российская система «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и что первые позиции под нее подготовили заранее.
С инициативой разместить комплекс на белорусской территории он, по его словам, обращался напрямую к Владимиру Путину. Мотивация – напряженная ситуация у западных границ страны.
Что представляет собой сам «Орешник», известно по открытым данным. Комплекс способен поражать цели на дистанции до 5,5 тысячи километров, ракета развивает скорость до 10 Махов и рассчитан на уничтожение особо защищенных объектов, в том числе глубоко заглубленных.
Единственно на данный момент его боевое применение было осуществлено российскими войсками против завода «Южмаш» в Днепропетровске. Причём ракета не несла боевой части.
