Очередная показуха: на дорогах вокруг Харькова устанавливают антидроновые сетки
Российская армия продолжает наступление широким фронтом. Киев вынужден готовить к обороне все новые населенные пункты, в том числе крупные, пока еще находящиеся в тыловой зоне.
Украинские паблики распространяют характерное видео, в котором показаны дороги на подъездах ко второму по размерам после Киева городу Харьков. Вдоль трасс уже установлен частокол столбов. Ближе к городу рабочие натягивают на опоры антидроновые сетки.
В настоящее время, по данным вражеских источников, от северо-восточной окраины Харькова до линии боевого соприкосновения по прямой около двадцати километров. Это уже зона досягаемости даже для FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. В таких условиях создание инженерных и технических барьеров рассматривается как один из способов снизить риски для городской инфраструктуры и населения.
Впрочем, даже в этих приготовлениях украинские пропагандистские СМИ умудряются подчеркнуть некое подобие «перемоги». Антидроновые укрытия называют не иначе как «дорогой жизни». Отмечается, что к настоящему времени сетками перекрыты около 40 километров дорог вблизи с Харьковом.
Однако, судя по качеству подобных построек, долго они не простоят. Первый же серьезный снег или ветер может, с высокой долей вероятности, обрушить конструкции. Такое уже происходило на других трассах. Некоторые деревянные столбы установлены прямо на асфальте на небольших опорах. Кроме того, боковые сети наверняка создадут парусность при сильном ветре и налипании снега.
Один из украинских военных из Изюма не поленился и лично проверил качество этих заграждений и пришел к выводу, что они сделаны не для защиты, а для очередной показухи и «распила» денег.
В середине декабря стало известно, что украинская компания «Автострада» без конкурса под предлогом срочности и работы в прифронтовой зоне получила подряд на установку антидроновых сеток вдоль дорог в Харьковской области на сумму 693 млн гривен. Компания отчитывается о высоких темпах – до 500 метров защищенной дороги в сутки. Однако и здесь прозрачность ограничена: конкретные участки не названы, они проходят под условными кодовыми названиями, а протяженность уже закрытых дорог не раскрывается.
Из открытых данных известно лишь, что установка одной металлической опоры обходится примерно в 3,5 тыс. грн, монтаж растяжек – около 32 грн за метр, а крепление сетки – 28 грн за квадратный метр. Причем на проселочных дорогах устанавливаются не металлические, а деревянные столбы, что намного дешевле.
Что примечательно, судя по видео, никакие другие капитальные фортификационные сооружения на подступах к городу не возводятся. Не видно строительной техники, привычных в таких случаях «зубов дракона», блокпостов и прочего. Хотя известно, что миллионы гривен Харьковской администрации на возведение фортификаций выделялись уже давно. Помнится, даже Зеленский засветился в одном из окопов в Харьковской области. Похоже, всё было привычно разворовано.
