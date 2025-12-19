МИД Швейцарии: мы готовы стать посредником в решении конфликта США и Венесуэлы

Швейцария заявила о готовности выступить посредником в ситуации вокруг Венесуэлы. Страна публично призвала и Вашингтон, и Каракас не делать резких движений. По мнению Берна, любые военные шаги сейчас могут обернуться проблемами не только для этих двух стран, но и для всего региона.

Обострение возникло на фоне недавних заявлений Дональда Трампа. Он допустил удары по объектам, которые США связывают с наркокартелями, и дал понять, что, по мнению его администрации, согласие Конгресса на такие решительные меры не нужно.



Параллельно Вашингтон усилил военное присутствие в Карибском море – мощная авианосная группа там патрулирует уже не одну неделю.

Реакция других стран не заставила себя ждать. В Москве заявили о поддержке курса правительства Николаса Мадуро, а Дмитрий Песков призвал страны региона держать себя в руках. Формула такая: меньше эмоций, больше холодного расчета. Иначе спираль напряжения раскрутится сама собой.

Каракас, со своей стороны, пошел по дипломатическому пути и обратился в Совет Безопасности ООН. Венесуэльские власти считают происходящее прямой угрозой и настаивают, чтобы вопрос обсуждали на международной площадке, а не решали силой.
  1. bayard Звание
    bayard
    +2
    Сегодня, 13:43
    Нет !
    Посредником между США и Венесуэлой будет Россия .
    И это не обсуждается .
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +4
      Сегодня, 13:49
      Вы новости хоть почитайте, Швейцария уже отправила свой флот к берегам Весесуэлы...
      1. Victor19 Звание
        Victor19
        +1
        Сегодня, 13:58
        Ну а Америка хотела отправить свою авианосную ударную группу к берегам Белоруссии wink
      2. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 14:28
        Цитата: Bazyl LIVE
        Швейцария уже отправила свой флот к берегам Весесуэлы...

        Все четыре моторные лодки ?
        Вообще-то у берегов Венесуэлы уже приличное время находятся русские ракетные корабли - фрегат "Горшков" и ПЛАРК "Казань" + большой морской танкер снабжения .
        Так что опоздали ваши моторные лодки и парусная яхта . Всё уже под контролем .
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 14:38
          Фрегат " Горшков" - покоритель АУГ.
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 15:11
            Ну какой он "покоритель" , просто Гость .
            А у "Казани" то БК в два раза больше .
        2. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Сегодня, 20:04
          Демонстрация? А чего демонстрация?Если они вдруг,то мы ух?
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 13:46
    Швейцария заявила о готовности выступить посредником в ситуации вокруг Венесуэлы.

    Так вот, где баблосы зарыты!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: михаилл
      Швейцария заявила о готовности выступить посредником в ситуации вокруг Венесуэлы.

      Так вот, где баблосы зарыты!
      Так они, наверное, за процент? Сейчас только в Европе услышат, что там долю дают - каждой т.в.ари по паре соберётся вокруг Венесуэлы...
      Вот только боюсь, что у Трампа другое мнение по этому поводу.
      А у Мадуро - совершенно третье.
  3. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 13:58
    Что-то мне это напоминает...
  4. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 14:03
    On February 28 2022 Switzerland declared its allegiance with the US empire.

    Switzerland is no more neutral and fully in the pocket of the US Empire and its proxy the EU.
    If Venezuela was smart it would choose Russia or China as mediator- a BRICS country, not an imperial colony like Switzerland.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:09
    Хм... Поздно.
    У швейцаров фантомные боли.
    Они сами себе нейтралитет удалили, а теперь он напоминает о себе, заставляя вслух произносить глупости.
    Печаль. request
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 17:26
    Docela už mám USA plné zuby. Jim nestačí, že už počtvrté za století uvrhnou hlavně západní svět do finanční a hospodářské krize, kdy budou opět kolabovat tisíce bank a firem, lidé přijdou o úspory, někteří o všechno v bankách. Nejpozději do července 2026 se to znovu stane, všechny podmínky pro tuto krizi jsou splněny a největší miliardáři světa jsou opět připraveni velmi zbohatnout, protože už znají, co mají v jaký čas udělat a mají na to miliardy, které už vydělali v předchozích krizích r.1929, 1987, 2008 a nyní to přijde v 2026, i když klidně ještě do konce roku 2025. Pokud napadnou Venezuelu, celý svět by měl USA odsoudit a uvalit sankce a vysoká cla! Ameriku porušující práva všech zemí světa už nikdo nepotřebuje!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 17:27
      Мне уже порядком надоели США. Им мало того, что в четвертый раз за столетие они ввергнут западный мир, особенно, в финансово-экономический кризис, когда тысячи банков и компаний снова обанкротятся, люди потеряют свои сбережения, некоторые потеряют все, что хранилось в банках. Это повторится не позднее июля 2026 года, все условия для этого кризиса созданы, и крупнейшие миллиардеры мира готовы снова разбогатеть, потому что они уже знают, что делать и когда, и у них есть миллиарды, которые они уже заработали во время предыдущих кризисов 1929, 1987, 2008 годов, а теперь это произойдет в 2026 году, хотя может случиться и к концу 2025 года. Если они нападут на Венесуэлу, весь мир должен осудить США и ввести санкции и высокие пошлины! Америка больше никому не нужна, она нарушает права всех стран мира!
  7. Василий12 Звание
    Василий12
    0
    Сегодня, 20:53
    Для Венесуэлы Швейцария такой же враг как и США, функции посредника Швейцария выполнять не в состоянии.