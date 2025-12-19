Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку
Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров Центрального банка России. Как ранее прогнозировали финансовые аналитики, на нем было принято решение снизить ключевую ставку рефинансирования на 0,5%. Теперь она составляет 16%, вместо ранее действовавших 16,5%.
Такое решение ЦБ РФ обусловлено рядом макроэкономических факторов. В первую очередь, жесткая монетарная политика привела к снижению инфляции. По итогам нынешнего года она ожидается в размере около шести процентов. Хотя инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли, но кредитная активность остается высокой, отмечается в пресс-релизе Банка России.
По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году, достигнув плановых 4% уже во втором полугодии. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
При этом высокая ключевая ставка тормозит развитие экономики. Банки при выдаче кредитов населению и бизнесу отталкиваются от ставки Центробанка. Соответственно, в первую очередь займы становятся невыгодны для долгосрочных инвестиций. По итогам 2025 года ВВП страны покажет минимальный рост не более одного процента, что очень мало в сравнении с предыдущим трехлетним периодом, когда российская экономика прибавила в среднем 9,7%.
В ходе сегодняшней ежегодной итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент России Владимир Путин отметил, что низкий рост ВВП является осознанным совместным решением со стороны правительства и Центрального банка, связанным с таргетированием (установлением количественных целевых показателей) инфляции в стране.
Информация