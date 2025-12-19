Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку

Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров Центрального банка России. Как ранее прогнозировали финансовые аналитики, на нем было принято решение снизить ключевую ставку рефинансирования на 0,5%. Теперь она составляет 16%, вместо ранее действовавших 16,5%.

Такое решение ЦБ РФ обусловлено рядом макроэкономических факторов. В первую очередь, жесткая монетарная политика привела к снижению инфляции. По итогам нынешнего года она ожидается в размере около шести процентов. Хотя инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли, но кредитная активность остается высокой, отмечается в пресс-релизе Банка России.

По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году, достигнув плановых 4% уже во втором полугодии. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

При этом высокая ключевая ставка тормозит развитие экономики. Банки при выдаче кредитов населению и бизнесу отталкиваются от ставки Центробанка. Соответственно, в первую очередь займы становятся невыгодны для долгосрочных инвестиций. По итогам 2025 года ВВП страны покажет минимальный рост не более одного процента, что очень мало в сравнении с предыдущим трехлетним периодом, когда российская экономика прибавила в среднем 9,7%.

Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились.

В ходе сегодняшней ежегодной итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент России Владимир Путин отметил, что низкий рост ВВП является осознанным совместным решением со стороны правительства и Центрального банка, связанным с таргетированием (установлением количественных целевых показателей) инфляции в стране.
    Uncle Lee
    Сегодня, 14:13
    Теперь она составляет 16%, вместо ранее действовавших 16,5%.

    годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году, достигнув плановых 4%
    Вот запануем ! bully
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 14:40
      Это вообще смешно... Какой смысл снижать на этот мизер? У нас всё крупные компании в долгах оказались из-за действий ЦБ, про остальной бизнес я скромно промолчу...
      Вчера прошла информация, застройщики перестали выкупать новые площадки. Это первый знак того, что скоро рухнет весь рынок недвижимости, как уже было в 2008...
        михаилл
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Михаил-Иванов
        первый знак того, что скоро рухнет весь рынок недвижимости, как уже было в 2008...

        Так это же хорошо- я не однушку куплю, а двушку.
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 15:33
          Вполне может быть... Реальная цена жилья гораздо ниже нынешних показателей!
        ОлегEKB
        Сегодня, 15:25
        был на форуме Сбера
        по их данным количество квартир в России превысило количество домохозяйств
        (понятно что кто-то живет в бараке, а кто-то выкупил весь этаж)
        но это свидетельствует, что спрос на квартиры будет снижаться
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 15:32
          Схема с недвижимостью чисто банковская, она не имеет ничего общего со спросом на жильё и уж тем более расселением людей из аварийных домов!
          И ведь никого за это не посадили!
            ОлегEKB
            Сегодня, 15:37
            тут важнее смотреть не показатель, а динамику
            нет, конечно же люди будут продолжать улучшать условия жизни, либо молодые семьи покупать свою первую квартиру
            вопрос где они будут покупать, если на вторичке, то застройщикам от этого будет очень плохо,
            то есть сейчас идет битва между вторичкой и первичкой
            а застройщикам просто нужно снижать цены
              Михаил-Иванов
              Сегодня, 15:39
              Там нет никакой битвы и цены там разительно отличаются. Вторичку специально убрали из ипотеки, чтобы крутить банковскую схему с новостройками. Они в итоги стоимо ть квадрата утроили за несколько лет...
                ОлегEKB
                Сегодня, 15:40
                я тут спорить не буду, не специалист в недвижки
                я работаю в финансах (не в банке)
                есть динамика насыщения рынка - соответственно застройщики уменьшают закладку новых метров
                  Михаил-Иванов
                  Сегодня, 15:44
                  У них практически встали продажи. По этим ценам продать можно только в ипотеку. А ипотеку взять по этим лавкам нельзя. Тут и специалистом быть не обязательно, чтобы понять суть тенденции.
                  На РБК расчёт давали, если куп ть квартиру за 4,5 млн руб в ипотеку, то отдать надо будет ещё 24 млн!
                  В Москве средний платёж по ипотеке свыше 300 тыщ в месяц сейчас. Тут таких зарплат нет, чтобы платить по три сотки...
                    ОлегEKB
                    Сегодня, 15:46
                    У них практически встали продажи. По этим ценам продать можно только в ипотеку. А ипотеку взять по этим лавкам нельзя. Тут и специалистом быть не обязательно, чтобы понять суть тенденции.

                    согласен, пусть снижают цены
                    льготная ипотека разогнала цены на этом рынке
                    некоторые уже по второй и третьей квартире покупали себе
                      Михаил-Иванов
                      Сегодня, 15:49
                      Снизить вряд ли получиться... Они же не на свои строят, а на банковские! Так что тут вариант обвала вырисовывается, а не снижение стоимости... В том то весь фокус. А банки у них жилой фонд за долги заберут... Как уже было в 2009 году...
                        ОлегEKB
                        Сегодня, 15:58
                        Они же не на свои строят, а на банковские! Так что тут вариант обвала вырисовывается

                        Чистая прибыль основных застройщиков за 9 месяцев
                        ПИК - 32 млрд руб (полугодие)
                        ЛСР - 12,3 млрд руб.
                        Самолет - 1,8 млрд руб. (полугодие)
                        им есть куда снижаться, у них были жирные годы
                        так например у ПИКа чистая прибыль по годам
                        2020 - 86 млрд
                        2021 - 104 млрд
                        2022 - 63 млрд
                        2023 - 56 млрд
          alexoff
          Сегодня, 17:21
          У нас миллионов 15-20 людей без гражданства живёт. Да и домохозяйство считать непонятно как - кто учтёт что дитё выросло и съехало от родителей, но всё ещё прописано с ними?
            ОлегEKB
            Сегодня, 17:48
            Да и домохозяйство считать непонятно как - кто учтёт что дитё выросло и съехало от родителей, но всё ещё прописано с ними?

            тут я могу вам сказать, что есть такая умная наука, как статистика
            у нее свои инструменты, переписи, выборочные выборки, наблюдения и т.п.

            у меня в универе была, нудятина полная
              alexoff
              Сегодня, 18:05
              Подозреваю что это плюс-минус полтрамвая. К тому же домохозяйства очень многие с удовольствием бы разъехались, а не жили бы вместе бабушки, дедушки, муж с женой и двое детей в двухкомнатной хрущевке
                ОлегEKB
                Сегодня, 19:14
                я чуть выше уже написал Михаилу
                тут не важен сам показатель, куда важна динамика
                если показатель обеспеченности жильем растет год от года, то значит что скоро продажи нового так или иначе начнут падать
                (а не только потому что ставка была высокая, как говорил Михаил)
                  alexoff
                  Сегодня, 20:08
                  Это всё какие-то высокие материи спекулянтов. Жилье - жизненно необходимое средство, важнее инсулина. Население должно им снабжаться, а не доиться
      astepanov
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Uncle Lee
      Вот запануем !

      Одного не пойму: куда теперь, при такой-то неустанной заботе государства, девать деньги со своей пенсии? Только и остается: на всю зиму - на пляж во Флориду, питаться нездоровой и невкусной пищей: вустрицами, черной икрой, тайскими дурианами (говорят, страсть какие вонючие), лежалым хамоном...
    михаилл
    Сегодня, 14:18
    на нем было принято решение снизить ключевую ставку рефинансирования на 0,5%. Теперь она составляет 16%, вместо ранее действовавших 16,5%.

    Это хорошо или плохо?
    жесткая монетарная политика привела к снижению инфляции. По итогам нынешнего года она ожидается в размере около шести процентов. Хотя инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли, но кредитная активность остается высокой

    Это хорошо или плохо?
    По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году, достигнув плановых 4% уже во втором полугодии. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

    Это хорошо?
    президент России Владимир Путин отметил, что низкий рост ВВП является осознанным совместным решением со стороны правительства и Центрального банка, связанным с таргетированием

    Это хорошо.
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 14:48
      Инфляция в шесть процентов только у Набиуллиной! Реальные цифры совершенно другие.
      Приведу в качестве примера несколько важных позиций:
      Курица тушка в сетевом магазине за год прибавила 50 рублей, а была 150 в январе. Инфляция 33 процента.
      Свинина духовое мясо (самый бюджетный вариант) прибавила70 рублей, в январе было 290 в Перекрёстке, инфляция 23 процента.
      Рост коммунальных платежей за год 15 процентов.
      Значительно подорожали автомобили, вырос в цене бензин и дизель.
      Список можно продолжить, но суть в том, что шестью процентами даже не пахнет...
        multicaat
        Сегодня, 14:58
        инфляция считается про группе товаров. Это не только курица. Это еще недвижка и страховые инструменты. Им же плевать, что вы это не покупаете, они считают там, где удобно.
        Например, на минтая сделали социальную цену, которая датируется, его посчитали, рядом лежит обычный хек в 4 раза дороже - его выкинули из расчета.
        Недвижка стоит колоссальных денег и в общем-то должна падать - ее включили и она перебила в расчете всех ваших и соседских куриц.
        Вот так процент и получился у Набиуллиной.
        А вот если по среднему чеку в магазинах считать, тут же начинают обвинять "начали жировать, больше покупать"
        ОлегEKB
        Сегодня, 15:32
        я могу вам возразить (у меня есть даже статистика, по работе приходится отслеживать цены на различные группы товаров)
        - мандарины упали в цене на 15%
        - картофель упал в цене на 15%
        - Куриные яйца упали в цене на 6%
        - лук репчатый упал в цене на 9%
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 15:37
          Картошка, лук, свёкла и так далее упали в цене из-за сезонного фактора.
          Яйца подешевели не на шесть процентов, а значительно больше. Это связано со схемой аналогичной подорожанию гречки несколько лет назад.
          И всё же, учитывать стоит определённый набор продуктов и постоянные расходы. А это транспорт, связь, интернет, коммуналка и основной продуктовый ассортимент.
          Там шесть процентами точно не пахнет!
            ОлегEKB
            Сегодня, 15:38
            Картошка, лук, свёкла и так далее упали в цене из-за сезонного фактора.
            Яйца подешевели не на шесть процентов, а значительно больше.

            я использую данные год к году (исключающие сезонные факторы)

            И всё же, учитывать стоит определённый набор продуктов и постоянные расходы.

            тут согласен с вами,
            нельзя по 5-10 категориям делать оценку инфляции
              Михаил-Иванов
              Сегодня, 15:40
              Ну год к году картошка весной была сто рублей в Москве. И это самый бюджетный вариант. Упакованная и мытая стоила дороже.
                ОлегEKB
                Сегодня, 15:43
                опять же Москва, незнаю, возможно столичная наценка
                у меня декабрьские данные по России
                500 грамм картофель 33 руб., сам редко покупаю, но где так и есть на Урале
                  Михаил-Иванов
                  Сегодня, 15:46
                  Так это 66 за кг! И это сейчас в сезон.
                  Тут ещё надо учитывать, что в регионах люди всё это выращивают, а в крупных городах без вариантов, приходиться покупать...
                    ОлегEKB
                    Сегодня, 15:48
                    еще раз, я взял статистику из данных ОФД по России
                    ноябрь 25 к ноябрю 24 (сезон к сезону)
                    то есть, это цены по которым были совершены покупки

                    возможно урожай картошки в этом году был больше, нужно смотреть данные (не хочу лазить)
                      Михаил-Иванов
                      Сегодня, 15:50
                      Ну, 66 это итак не дёшево. И это в сезон, весной будет 100...
      Кулл90
      Сегодня, 15:03
      это хорошо
      это хорошо
      это хорошо
      это плохо
      и может кто умно пояснить почему в турции (да и в других странах) при высокой инфляции повышают ставку (в турции 38 %)
        михаилл
        Сегодня, 15:17
        Цитата: Кулл90
        может кто умно пояснить почему в турции (да и в других странах) при высокой инфляции повышают ставку (в турции 38 %)

        Турок на ВО пока не завезли.
          Кулл90
          Сегодня, 17:21
          т.е ответить кроме лозунгов и нечего,
          я не думаю что во всем мире экономически глупые люди в экономике и почему-то поднимают процентную ставку
    kebeskin
    Сегодня, 14:18
    А от этого рыба в супермаркете теперь подешевеет?
      михаилл
      Сегодня, 14:24
      Цитата: kebeskin
      А от этого рыба в супермаркете теперь подешевеет?

      Да.
      Вернее подорожает на строго рассчитанные проценты инфляции, но так как индексация пенсий производится с опережением инфляции, то видимое подорожание- это реальное подешевение.
        Uncle Lee
        Сегодня, 14:35
        Цитата: михаилл
        то видимое подорожание- это реальное подешевение.

        Гениально ! hi Даже Эльвира-Повелительница тьмы, до этого не додумалась - МВФ подсказал ! Отрицательный рост, или положительное уменьшение...
          роман66
          Сегодня, 14:45
          Замедленное ускорение, и пониженное превышение....
          " Ох, дурют нашего брата! "
          Володя hi
            Uncle Lee
            Сегодня, 14:52
            Цитата: роман66
            Замедленное ускорение,

            И ускоренное замедление ....
            Рома hi
        multicaat
        Сегодня, 15:00
        Цитата: михаилл
        но так как индексация пенсий производится с опережением инфляции

        ну вот пенсия моей мамы сейчас 26к. Индексация - 700 рублей.
        делим 7/260=2%, ниже официальной инфляции. Никакого опережения нет.
          михаилл
          Сегодня, 15:20
          Цитата: multicaat
          ну вот пенсия моей мамы сейчас 26к. Индексация - 700 рублей.
          делим 7/260=2%, ниже официальной инфляции. Никакого опережения нет.

          Индексация пенсий производится в течении года, поэтому могут быть небольшие несоответствия по месяцам и в моменте, но по итогам года все будет хорошо.
            multicaat
            Сегодня, 15:22
            Цитата: михаилл
            все будет хорошо

            еще в 1985 году я понял главное - хорошо уже не будет.
            И это не меняется уже 40 лет.
              михаилл
              Сегодня, 15:25
              Цитата: multicaat
              еще в 1985 году я понял главное - хорошо уже не будет.

              Да уже в 80-м все было понятно, когда Мишка улетел.
                multicaat
                Сегодня, 15:27
                в 80-м я еще был слишком мелким и жизнь была прекрасна, мало что понимал.
                Наверное я бы понял, что будет, с сегодняшними знаниями уже в 1978-м, но опыт пришел не сразу.
        Был Мамонт
        Сегодня, 15:32
        Цитата: михаилл
        Вернее подорожает на строго рассчитанные проценты инфляции, но так как индексация пенсий производится с опережением инфляции, то видимое подорожание- это реальное подешевение.

        Вы. однако, наверное не ходите в магазины, аптеки, не платите за ЖКХ и ходите исключительно пешком? wink
        Про рыбу Путин сегодня сказал, что рынок порешает. В "тоталитарном" СССР раз в неделю был рыбный день. belay
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 15:00
      Как же, держи карман шире. Икра уже подорожала, как всегда к празднику и как раз на 30 процентов...
    Дед-дилетант
    Сегодня, 14:29
    Меня прежде всего в этой ситуации напрягает, и очень давно, кстати, что ЦБ не подчиняется правительству. Возникает вопрос, кому конкретно подчиняется ЦБ? Людям из недружественных стран?
    Если у нас независимое государство, то какого черта наш ЦБ не подчиняется правительству? Если зависимое, то тут и СВО не поможет.
    Короче, нащ ЦБ должен подчиняться нашему правительству, а не кому-то там, за пределами страны. В противном случае считаю, что ЦБ может считаться иноагентом. Как, впрочем, и все банки в целом.
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 15:01
      Вопрос о том, кто написал закон о ЦБ обсуждался в программе у Соловьёва. Автора сего изобретения найти не удалось...
        Дед-дилетант
        Сегодня, 15:05
        Автора сего изобретения найти не удалось...
        Очень странно, поскольку эти авторы очевидны. После развала СССР Конституция писалась гражданами США. И именно в тот момент это и было прописано. По ТВ в свое время это рассказывали. И фамилии назывались. Телеканал Звезда.
        Господин Соловьев еще ниже упал сейчас в моих глазах. То-ли не в состоянии найти информацию, то-ли не желает этого делать...
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 15:08
          По факту, на сегодня автор неизвестен. Там и Конституцию писали группой и отдельные статьи тоже имеют неизвестных авторов!
            Дед-дилетант
            Сегодня, 15:09
            По факту, на сегодня автор неизвестен.

            Конституцию писали два конкретных человека. Граждане США. Никаких других авторов там не было.
      CbIHOK
      Сегодня, 15:11
      ну вот подчинялся госбанк СССР правительству, а точнее ЦК КПСС, и на все докладные записки, где тот умолял остановить бесконечное изнасилование станка, ему был один ответ: "заткнись и печатай". сколько в итоге было напечатано ничем не обеспеченного бабла, ты можешь прикинуть по опыту 91-го, когда гайдар, не мудрствуя, сказал: "теперь рубль стоит столько, сколько за него дают", и тот вдруг обвалился раз в 30.
        Дед-дилетант
        Сегодня, 16:50
        ну вот подчинялся госбанк СССР правительству, а точнее ЦК КПСС, и на все докладные записки, где тот умолял остановить бесконечное изнасилование станка, ему был один ответ: "заткнись и печатай".
        Ну, во первых, я такого не помню. Есть документы, подтверждающие эти самые "заткнись и печатай"?
        ты можешь прикинуть по опыту 91-го, когда гайдар, не мудрствуя, сказал: "теперь рубль стоит столько, сколько за него дают", и тот вдруг обвалился раз в 30.
        Вообще-то Гайдар был врагом. Советского Союза. По идее, его должны развеять по ветру, чтобы даже могилы не осталось. Во вторых - тогда рубль столько и стоил. Не был особо ничем обеспечен. Производство тогда встало.
          CbIHOK
          Сегодня, 17:55
          ну конечно ты такого не помнишь, тебе же за это не платят. впрочем, помнить и не надо, для этого есть архивы https://www.cbr.ru/about_br/publ/af/
      ОлегEKB
      Сегодня, 16:00
      Короче, нащ ЦБ должен подчиняться нашему правительству, а не кому-то там, за пределами страны. В противном случае считаю, что ЦБ может считаться иноагентом.

      Главу ЦБ РФ представляет Президент России и утверждает Дума
        Дед-дилетант
        Сегодня, 16:44
        Главу ЦБ РФ представляет Президент России и утверждает Дума
        Олег, уважаемый земляк. Просто почитайте Конституцию. hi Она является законом над законами.
        Не важно, кто представляет, кто утверждает. Важно, кому подчиняется глава ЦБ.
          Johnson Smithson
          Сегодня, 17:16
          Важно, кому подчиняется глава ЦБ.

          Короче, нащ ЦБ должен подчиняться нашему правительству, а не кому-то там, за пределами страны.

          интересно, как из независимости ЦБ вы вывели подчинение кому-то за пределами страны?
          то есть по вашей логике, если Президент независим, то значит он подчиняется кому-то за пределами страны?)
          ОлегEKB
          Сегодня, 17:42
          Просто почитайте Конституцию. hi Она является законом над законами.
          Не важно, кто представляет, кто утверждает. Важно, кому подчиняется глава ЦБ


          так у нас там в Конституции и судьи независимые, давайте их тоже посчитаем иноагентами
          более того есть еще Закон о Центральном банке

          а если вы имеете ввиду статью 75 Конститутции
          2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.

          то в ней говорится, что ни один орган власти не может влиять на монетарную политику, которую проводит Центральный банк
    multicaat
    Сегодня, 14:32
    Такое решение ЦБ РФ обусловлено рядом макроэкономических факторов. В первую очередь, жесткая монетарная политика привела к снижению инфляции. По итогам нынешнего года она ожидается в размере около шести процентов. Хотя инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли, но кредитная активность остается высокой, отмечается в пресс-релизе Банка России.

    По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году, достигнув плановых 4%

    процентную ставку снижают, потому что бизнес не связанный с ВПК массово загибается от нескольких лет удушения.
    Насчет плановой инфляции в 4% - это уже даже не смешно. Это просто наглость.
    уже рост по золоту около 30%
    средний индекс роста цен на продукты - тоже крутится от 24 до 35%
    может в недвижке, которую не покупают, цены вдруг упали? Но нет, не упали, наоборот, растут.
    Рост стоимости авиаперевозок тоже колеблется от 7.5 до 85% Нигде 4-5% нет, в среднем прогнозируют 20, но я не верю - думаю, что ближе к 30% будет средний рост ценников.
    Так за счет чего вдруг инфляция 4% ???
    А да, биржа ценных бумаг опять упала. Может по ней инфляцию считали? good
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 14:44
      Цитата: multicaat
      цены вдруг упали? Но нет, не упали, наоборот, растут.

      И растут буквально на все!
      жесткая монетарная политика привела к снижению инфляции. По итогам нынешнего года она ожидается в размере около шести процентов

      Вот откуда они эти цифири берут?
      С потолка? Или от размера своего заработка?
      Зачем людям вешать лапшу на уши! Люди то ходят в магазины и на рынки, и все видят своими глазами. Я тут уже писал, неделю назад с супругой зашли на мясной рынок. Говядина мякоть - 1300 за кг!!! Какие 6 %??
      И это в небольшом районном городке, где вокруг одни деревни!
        Кулл90
        Сегодня, 14:57
        говядина мясо-850, я беру по 550 р(25 кг с костями), стоило 520 в начале года (7процентов)
        яйца в прошлом году стоили 120-140р в этом году видел и по 80р(дефляция)
        мы видим только часть рынка и поэтому инфляцию общую мы не можем посчитать
          ваш вср 66-67
          Сегодня, 15:04
          Цитата: Кулл90
          я беру по 550 р(25 кг с костями),

          Это оптовая цена. Возможно и у нас оптовая ниже. Не знаю. По оптовым ценам, 25 + кг мы с супругой не можем брать. Во-первых, потому-что пенсионеры, во-вторых, куда нам старикам такую массу мяса?! Живем вдвоем.
            Кулл90
            Сегодня, 15:08
            это не оптовая цена, можно брать и меньше, просто я беру по 25 кг примерно( в деревне можно брать и дешевле)
              Попуас
              Сегодня, 16:07
              В деревнях тебе по килограмму никто не продаст yes...набирают покупателей на забой,кому переднюю ляжку,кому заднюю...А по килограммам цена от 700р..
                Кулл90
                Сегодня, 17:25
                я живу в деревне, и сдесь продают и по килограмму, но конечно лучше побольше и цена от 500 рублей
          советник 2 уровня
          Сегодня, 15:20
          Цитата: Кулл90
          яйца в прошлом году стоили 120-140р в этом году видел и по 80р(дефляция)

          а кроме яйц - есть еще пример? а то Вы так всю экономику - на яйца переведете laughing
            ОлегEKB
            Сегодня, 16:03
            чуть выше уже писал
            мандарины подешевели на 15% )))))) еще пример
            Кулл90
            Сегодня, 17:17
            комментатор которому я отвечал ваще только мясо указал, например
            айфон 16 стоил 150 сейчас 100
              советник 2 уровня
              Сегодня, 17:47
              Цитата: Кулл90
              айфон 16 стоил 150 сейчас 100

              так айфон 15- еще меньше сейчас стоит laughing единичные подешевевшие товары- ничего не решают-исключения, подтверждают правило... и отстоять утверждение, что в принципе- ничего особо не подорожало- ну, на мой взгляд бесперспективняк... hi
    jetfors_84
    Сегодня, 14:36
    laughing мощный шаг "регулятора"
    multicaat
    Сегодня, 14:37
    При этом высокая ключевая ставка тормозит развитие экономики. Банки при выдаче кредитов населению и бизнесу отталкиваются от ставки Центробанка.

    не очень понял почему, ведь на одну и ту же занятую у ЦБ денежку, банки в среднем выдавали раньше 11-18 кредитных денежек и накладные расходы на возврат ЦБ нужно делить ну как минимум в 4 раза, т.е.
    банки ЛЕГКО и с прибылью могут выдавать кредиты отталкиваясь от 5%. Учитывая, сколько они обычно накручивают (7-11%), ставки по кредитам до решений ЦБ вполне могли бы быть 12-16% для простых смертных, но они по 25+ и выше. Мне недавно страшно выгодный кредит по 56% годовых предлагали.
    Я был счастлив. Почти.
      kromer
      Сегодня, 14:51
      Цитата: multicaat
      Мне недавно страшно выгодный кредит по 56% годовых предлагали.


      У меня такая же история, при высоком рейтинге кредитной истории годовой процент 56,5.
      Т.е. они берут у ЦБ РФ под 16,5 и отдают деньги мне уже под 56,5. Т.е. банк зарабатывает на мне только ставкой ровно 40 процентов. А ведь ещё за ведения счета, за СМС-уведомления и прочую лабуду.
        multicaat
        Сегодня, 15:04
        тут еще смешнее. Я пытался взять кредит на 1 свою зарплату - ну надо было.
        Стал обсуждать на каких условиях. В итоге 34% и нужно растянуть на год, через месяц возвращать никак нельзя. Это скотство. Но еще смешнее то, что в итоге я взял у них дебетовую карту на ту же сумму и вообще процент не платил - бесплатно воспользовался.
        Если у нас с таким уровнем организации бизнеса банки имеют сумасшедшую прибыль - это же просто полярный зверек.
          kromer
          Сегодня, 15:11
          Цитата: multicaat
          В итоге 34% и нужно растянуть на год, через месяц возвращать никак нельзя. Это скотство.


          Досрочное погашение кредита всегда возможно. Причем можно гасить даже в этот же день, но банк на тебе в таком случае ничего не заработает wink
            multicaat
            Сегодня,
            Цитата: kromer
            но банк на тебе в таком случае ничего не заработает

            при выдаче кредита сразу к выплачиваемой сумме пристегиваются все проценты за максимальный период. И сначала гасятся проценты, а потом тело кредита.
            Да, деньги ты внесешь, но на 34% больше, чем взял. Никакого пересчета процентов сейчас договорах не прописывают. Только через суд.
              kromer
              Сегодня, 15:22
              Цитата: multicaat
              Да, деньги ты внесешь, но на 34% больше, чем взял.


              Ну это какой то совсем отмороженный банк, в Сбербанке такого нет точно.
                multicaat
                Сегодня, 15:24
                вообще-то именно сбер.Причем я там зарплатный проект, прямая кредитная линия, идеальная кредитная история и бла бла бла.
                Но в итоге такие условия и еще еле отбился от страховки.
                  kromer
                  Сегодня, 15:25
                  Цитата: multicaat
                  вообще-то именно сбер.Причем я там зарплатный проект, прямая кредитная линия, идеальная кредитная история и бла бла бла.
                  Но в итоге такие условия и еще еле отбился от страховки.


                  Тогда странно, в сбере есть кредит "до зарплаты", рассчитанный ровно на месяц.
                    multicaat
                    Сегодня, 15:29
                    смешно говорить, но я уже брал в сбере в несколько раз больше без проблем и с невысоким процентом, а тут бычить начали. И по началу карточку дебетовую дали с лимитом на 30к. Но потом что-то случилось, не знаю что, через месяц разрешили развернуть лимит в 15 раз больше.
                      kromer
                      Сегодня, 15:33
                      Цитата: multicaat
                      И по началу карточку дебетовую дали с лимитом на 30к.


                      Ну в некоторых банках есть дебетовые карты с овердрафтом на фиксированную сумму, т.е. возможность уходить в минус на обговоренную сумму. Ну эти карты уже вымирают как мамонты. Скоро их отменят.
                        ОлегEKB
                        Сегодня, 16:09
                        Ну эти карты уже вымирают как мамонты. Скоро их отменят.

                        почему?
                        у меня сберовская карта с грейсом 3 месяца
                        не умрут, потому что реально есть те кто не гасят вовремя (опять же возьму мой пример, если не гашу в течении 3-х месяцев, то с меня спишут треть суммы кредита в виде платы)

                        карты с грейсами выгодны тем кто платит,
                        а профит банку дают клиенты которые не платят
                      Попуас
                      Сегодня, 16:11
                      Это не дебетовая а кредитная карта... hi
              ОлегEKB
              Сегодня, 16:07
              при выдаче кредита сразу к выплачиваемой сумме пристегиваются все проценты за максимальный период. И сначала гасятся проценты, а потом тело кредита.

              вы не правы
              да, вам банк выдает график (ануитент) в котором сначала платятся проценты
              но если вы гасите досрочно, банк вам ОБЯЗАН пересчитать этот график (как правило на выбор вы можете уменьшить сумму платежа, либо срок погашения)

              Валерий вам правильно написал, досрочное погашение всегда возможно (это на законодательном уровне)
    ДАА УЖ
    Сегодня, 14:43
    Это шоу Пескова ,конечно не то место,где рассматриваются серьёзные вопросы,но разочарование полное ,мягко говоря.Тоска от одних пожеланий,добрых слов и беспомощности президента,вообще такое впечатление,что ждать решений по насущным вопросам народа и государства нашего бесполезно,к сожалению.Поблемы всё копятся,жаль его,может надо рваться,такой срок уже без нормального отдыха,всё мы не вечны.Нет такой профессии -хороший человек.Кто встанет к рулю.Сергея Михеева в президенты,достойная кандидатура.
    Oldi
    Сегодня, 14:55
    Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
    Только сказать забыли, что рост то отрицательный! Как нынче принято изъясняться в тех кругах. Это просто припарки, даже не лечение.
    Pavel57
    Сегодня, 14:59
    У меня в семье ведется контроль затрат. Суммарно затраты за 24 год на 20% больше, чем в 23м. Видимо кушать стали больше
      multicaat
      Сегодня, 15:06
      ну контроль легко построить - просто сложить сколько заработали и вычесть сколько осталось.
      А у вас он другой?
      ОлегEKB
      Сегодня, 16:11
      У меня в семье ведется контроль затрат. Суммарно затраты за 24 год на 20% больше, чем в 23м. Видимо кушать стали больше

      или например дети подросли ))))
        Pavel57
        Сегодня, 16:20
        На 20 % подросли расходы на авто, еду и общие. Эти категории считались отдельно.
    Schneeberg
    Сегодня, 16:51
    Цитата: ОлегEKB
    количество квартир в России превысило количество домохозяйств
    (понятно что кто-то живет в бараке, а кто-то выкупил весь этаж)
    Средняя по палате. А вы как хотели?
    ettore
    Сегодня, 17:11
    Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров Центрального банка России.

    Какое то акционерное общество а не госбанк.
    Романенко
    Сегодня, 17:11
    Как ранее прогнозировали финансовые аналитики, на нем было принято решение снизить ключевую ставку рефинансирования на 0,5%. Теперь она составляет 16%, вместо ранее действовавших 16,5%.

    Просто аттракцион неслыханной щедрости и милосердия, еще НДС пожалуйста оставьте 20% и утильсбор на авто как-то обожмите, хватит душить промышленность страны, охладили до абсолютного ноля. Никто правда в добрые намерения не поверит. Но сюрприз получится.
    никникник
    Сегодня, 17:30
    "Банки при выдаче кредитов населению и бизнесу отталкиваются от ставки Центробанка."
    Это как? раньше может и отталкивались, а сейчас банки начав получать огромные доходы при высокой ключевой ставке неохотно или вообще не хотят от него отталкиваться. Как были кредиты от 24 % до 56 % так и остались при прошлых снижениях, так и остались, зато по депозитным счетам заранее моментально снижают. Ну конечно, им и флаг в руки, т.к. сам ВВП на прямой линии одобрил действия ЦБ и банков. Вот и как бы не возмущались экономисты, народ, ничего не изменится. И по ряду других вопросов, в частности о росте налогов, утильсборов и т.п. главный по стране дал понять всем, что его политика и политика властей направлена на обдираловку населения. Даже его пояснения о помощи находящимся на СВО сводилось к тому, что население оказало колоссальную помощь. По смыслу его пояснений понятно, именно, население, пожилые и т.п. Интересно, чем нибудь помогают его вассалы, олигархи, депутаты, сенаторы или они только и умеют рисоваться на публику, за счет собранных тех самых средств? Миллиардеры прибавляются ускоренными темпами (а сколько их латентных), топменеджеры в госорганах с миллионными зарплатами за час. Как то так.
    Jacques Sekavar
    Сегодня, 18:44
    Ставку снижает, а куды девает 20% превышения денежной массы? Не сбалансировав денежную и товарную массу надувает пузырь который однажды обязательно рванёт
    Fangaro
    Сегодня, 21:27
    Согласен со всеми, кто ЦБ клянет. И с теми, кто предлагает кредиты для организаций выдавать под 2-3 процента. И с теми, кто предлагает ВАЗ закрыть. И с теми, кто предлагает закрыть весь импорт, что бы ВАЗ начал зарабатывать и ЗП платить, и налоги в бюджет.
    Не согласен с теми, кто думает, что ИП, ООО, АО, ПАО, Роснано, Агро, Судо, Авиа, и другие, получив дешевые деньги, начнут на них строить, а не использовать с наибольшей доходностью.
    Вот если мне дадут кредит 100500 млн под 1 процент в год на 10 лет и скажут, что нужно вернуть, с процентами, куда мне эти деньги девать? Школы строить? Коров размножать, траву заново выращивать, навоз утилизировать, мясобойню строить, мясо по магазинам развозить, продавать, деньги с магазинов собирать, ЗП платить и ещё по половине ЗП налогом отдавать...
    Или быстро эти 100500 в акции, что то в минус, что то в плюс. Что то в свой карман. Процентов 5, 10, 15 тем, кто веко прикрыл, процентов 5, 10, 20 тем, кто проверил, что око прикрыто по закону...
    По совести конечно на дешевые заемные деньги нужно много работать. И на выходе будет и доход кратный, и уважение. Но с риском, что проверят, и, если в 100500 млн окажется 200 тыс фин ошибки, то все 100500 млн и назовут хищением.
    Но проще взять дешевые деньги, их куда то вложить, получить 1,2,3 процента, и ничего не строить, коров не пасти, алюминий не плавить...