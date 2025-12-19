Американский журналист: Трамп переметнулся на сторону России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы переметнулся на сторону России. И гражданам США очень сложно принять это.

Такое заявление сделал американский журналист Дэвид Фрум, ранее писавший тексты выступлений для бывшего главы Белого дома Джорджа Буша.

По его мнению, американцы ошибочно полагают, что симпатии Трампа к России не настолько велики, поэтому он очень скоро отвернется от нее. Эти люди пытаются искать мелкие намеки на такое развитие событий.

Фрум считает, что на нижних уровнях американской администрации еще идет сотрудничество с украинскими властями. Некоторые чиновники США предпринимают определенные действия, направленные на поддержку Киева.

Но когда их инициативы доходят до американского президента, он, по словам журналиста, всякий раз старается их заблокировать. То же самое происходит и в Пентагоне. Но иногда, утверждает Фрум, кое-что ускользает от внимания высших эшелонов власти в Соединенных Штатов. Экс-спичрайтер Буша считает, что в такие моменты у общественности возникает иллюзия, что Трамп и его окружение ведут себя непредвзято. Фрум уверяет:

Нет никакого колебания. Они – на стороне России.

По его мнению, Белый дом больше не является посредником между Москвой и Киевом, так как полностью занял сторону России.

Ранее американский президент призвал киевские власти поторопиться с заключением мирного соглашения. В противном случае Москва может передумать и остановить переговорный процесс.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:27
    Нет никакого колебания. Он– на стороне России.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +3
      Сегодня, 14:38
      Рыба ищет где глубже.
      А Трамп - где рыба. yes
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 14:31
    американский журналист Дэвид Фрум, ранее писавший тексты выступлений для бывшего главы Белого дома Джорджа Буша
    Родился в 1960-м в Торонто.
    К гадалке не ходи - в семье Дава Фрумкин. Дедушки-бабушки из какого-нибудь местечка. Паталогически ненавидящий Россию. Что, вобщем-то, для этого сообщества традиционно. Сам в России никогда не был, но ненавидит её благодаря тому, что наслушался в семье и от соседей-бандеровцев.
    Они уже не стесняются якшаться с бандеровцами - и на Украине, и, тем более, в Канаде. У Матроскина "совместный труд для его пользы" всех объединял, а эти - хоть с чёртом, лишь бы против России. Их ненависть к нам объединяет. И, должен признаться, они таки сумели вызвать ответное чувство...

    Одного такого, Бжезинского, черти в аду парят уже. Ну, в Канадах их ещё есть...

    Возможно, я тут нафантазировал... Не спорю. Но если только касательно одного конкретного Давы Фрумкина. Общий принцип, по-моему, обрисован верно.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 14:32
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Белый дом больше не является посредником между Москвой и Киевом, так как полностью занял сторону России.

    просто решили встать на светлую сторону hi
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +4
      Сегодня, 14:41
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      просто решили встать на светлую сторону

      Где больше выгоды - там их светлая сторона.
      Слухи транслировать смысла не вижу, но как
      по мне, с ВВП договариваться куда выгоднее.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 14:44
        даже не на минуту не сомневаюсь в правдивости вашего утверждения , замутить войну на чужой территории ,посмотреть ,кто одерживает верх, бросить своих "прокси" и переметнуться на "светлую сторону" где можно снять маржу и дивиденты. hi
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 14:55
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          замутить войну на чужой территории ,посмотреть ,кто одерживает верх, бросить своих "прокси" и переметнуться на "светлую сторону"

          В Анголе десятилетиями воевали, и когда наши от туда ушли в 90-х по понятным причинам, " наших" там подобрали американцы, как самых перспективных, и они быстро победили, только теперь они уже не совсем наши.
    2. alex_spb Звание
      alex_spb
      0
      Сегодня, 20:35
      просто решили встать на светлую сторону

      в любой момент перебегут на темную
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:47
    ❝ Нет никакого колебания. Они – на стороне России ❞ —

    — В какую сторону «колебнётся» Трамп завтра, не знает даже он сам ...
  6. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 15:04
    Я бы подумал на правильной ли мы стороне, если он к нам переметнулся? Что-то может мы делаем не так. Это они в голливудских фильмах за мир во всем мире, а на самом деле только разжигают войны.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -1
      Сегодня, 16:10
      Если это на пользу бюджету России, значит, мы на правильной стороне.
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 15:17
    Трамп переметнулся на сторону России
  8. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    0
    Сегодня, 15:27
    Трамп не хочет чтобы его фамилия ассоциировалась с фашизмом и нацизмом? Это не точно, как бы сказал гн. Песков. Трамп - финансирует, логистика, информационно, открытых упырей. И надо быть наивным чтобы верить в "доброе слово о гибели людей Украины".(((
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:52
    Его устами говорят скакуасы wink
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:34
    Форум не забыл кто гнобил Трампа во времена Байдена . Трамп сам себе режиссёр. На днях опубликуют тысячи забавных фоток с файлов Эпштейна .Будет весело саксофонисту .