Американский журналист: Трамп переметнулся на сторону России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы переметнулся на сторону России. И гражданам США очень сложно принять это.
Такое заявление сделал американский журналист Дэвид Фрум, ранее писавший тексты выступлений для бывшего главы Белого дома Джорджа Буша.
По его мнению, американцы ошибочно полагают, что симпатии Трампа к России не настолько велики, поэтому он очень скоро отвернется от нее. Эти люди пытаются искать мелкие намеки на такое развитие событий.
Фрум считает, что на нижних уровнях американской администрации еще идет сотрудничество с украинскими властями. Некоторые чиновники США предпринимают определенные действия, направленные на поддержку Киева.
Но когда их инициативы доходят до американского президента, он, по словам журналиста, всякий раз старается их заблокировать. То же самое происходит и в Пентагоне. Но иногда, утверждает Фрум, кое-что ускользает от внимания высших эшелонов власти в Соединенных Штатов. Экс-спичрайтер Буша считает, что в такие моменты у общественности возникает иллюзия, что Трамп и его окружение ведут себя непредвзято. Фрум уверяет:
По его мнению, Белый дом больше не является посредником между Москвой и Киевом, так как полностью занял сторону России.
Ранее американский президент призвал киевские власти поторопиться с заключением мирного соглашения. В противном случае Москва может передумать и остановить переговорный процесс.
