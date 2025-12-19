Мы не считаем себя ответственными за смерти людей. Потому что не мы начали эту войну. Она началась с госпереворота в 2014 году.

Россия никаких предложений по Украине не отвергает, такие заявления некорректны. Москва готова к завершению конфликта мирными средствами, но все упирается в руководство киевского режима, которое не хочет этого делать. Владимир Путин ответил на вопрос журналиста американского NBC.Представитель США спросил у Путина, считает ли он Россию ответственной за гибель людей на Украине и как относится к предлагаемому мирному плану американцев. На что российский лидер подчеркнул, что Москва не считает себя ответственной за смерти людей, потому что не она начала эту войну, Россия ее заканчивает. Все началось после переворота в Киеве, а также обмана со стороны Запада. К тому же Москва поддерживает усилия Трампа.На сегодняшний день Москва готова к завершению конфликта мирным путем, однако все упирается в нежелание киевского режима договариваться. Так что вопросы не к нам.