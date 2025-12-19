Не мы начали эту войну: Путин ответил на вопрос американского журналиста
10 11628
Россия никаких предложений по Украине не отвергает, такие заявления некорректны. Москва готова к завершению конфликта мирными средствами, но все упирается в руководство киевского режима, которое не хочет этого делать. Владимир Путин ответил на вопрос журналиста американского NBC.
Представитель США спросил у Путина, считает ли он Россию ответственной за гибель людей на Украине и как относится к предлагаемому мирному плану американцев. На что российский лидер подчеркнул, что Москва не считает себя ответственной за смерти людей, потому что не она начала эту войну, Россия ее заканчивает. Все началось после переворота в Киеве, а также обмана со стороны Запада. К тому же Москва поддерживает усилия Трампа.
Мы не считаем себя ответственными за смерти людей. Потому что не мы начали эту войну. Она началась с госпереворота в 2014 году.
На сегодняшний день Москва готова к завершению конфликта мирным путем, однако все упирается в нежелание киевского режима договариваться. Так что вопросы не к нам.
На предварительных встречах в Москве нам предложили пойти на определённые компромиссы. Мы были с ними согласны. Мяч целиком и полностью на стороне Украины и европейских партнеров.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация