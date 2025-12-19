Не мы начали эту войну: Путин ответил на вопрос американского журналиста

10 116 28
Не мы начали эту войну: Путин ответил на вопрос американского журналиста

Россия никаких предложений по Украине не отвергает, такие заявления некорректны. Москва готова к завершению конфликта мирными средствами, но все упирается в руководство киевского режима, которое не хочет этого делать. Владимир Путин ответил на вопрос журналиста американского NBC.

Представитель США спросил у Путина, считает ли он Россию ответственной за гибель людей на Украине и как относится к предлагаемому мирному плану американцев. На что российский лидер подчеркнул, что Москва не считает себя ответственной за смерти людей, потому что не она начала эту войну, Россия ее заканчивает. Все началось после переворота в Киеве, а также обмана со стороны Запада. К тому же Москва поддерживает усилия Трампа.



Мы не считаем себя ответственными за смерти людей. Потому что не мы начали эту войну. Она началась с госпереворота в 2014 году.


На сегодняшний день Москва готова к завершению конфликта мирным путем, однако все упирается в нежелание киевского режима договариваться. Так что вопросы не к нам.

На предварительных встречах в Москве нам предложили пойти на определённые компромиссы. Мы были с ними согласны. Мяч целиком и полностью на стороне Украины и европейских партнеров.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kebeskin Звание
    kebeskin
    +5
    Сегодня, 14:21
    А журналист своим "подсвинкам" этот вопрос задать не хочет?
    Или после такого про свою карьеру можно демократичненько забыть))
    1. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 16:03
      Матрасника ничего нового не придумали, как заезженная пластинка одно и тоже долдонят laughing
      1. K._2 Звание
        K._2
        +3
        Сегодня, 17:09
        и всё таки....партнёров, пост, увы, короткий
      2. alex_spb Звание
        alex_spb
        0
        Сегодня, 20:45
        ничего нового не придумали, как заезженная пластинка одно и тоже долдонят

        так для этого мозги нужны, а при их отсутствии, как придумаешь?
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 14:27
    Согласны на компромиссы?Это как?Что бы через несколько лет снова начать отбиваться?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -2
      Сегодня, 14:30
      Цитата: dmi.pris1
      Согласны на компромиссы? Это как?

      Постоянно муссируют эту тему ! am
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 14:39
        Кто муссирует?Путин сам развернул ответ на вопрс журналюги.
    2. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      -3
      Сегодня, 15:40
      Возможно, у ВВП мучает совесть. Конечно, это временное перемирие, но в следующий раз они начнут. И тогда у России будет полное право. Так что воевать без угрызений совести может быть легче, чем воевать с угрызениями совести.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:34
    Обезьяна и Европа не согласны с нашими условиями ,они хотят победить нас на переговорах. Всё суют в мирный план трампа свои условия .Это они зря делают .
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      +1
      Сегодня, 15:45
      Просто мы больше не должны наступать на одни и те же грабли и позволять себя обманывать, не должны снова соглашаться с нелепыми предложениями, иногда мы сами же и создаём себе проблемы наивно излишне доверяя крайне лживым обещаниям Запада.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 15:50
        Украинцы предложение о почётном мире не оценили в 2022г.На этом всё.
  4. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 14:39
    Украина стягивала вооруженные силы к ЛДНР до начала СВО, если бы мы не начали СВО, они бы напали, пострадали бы жители этих республик, Русские люди. Надо это каждый день западным СМИ пересылать видимо, чтобы не забывали.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 15:41
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Украина стягивала вооруженные силы к ЛДНР до начала СВО, если бы мы не начали СВО, они бы напали, пострадали бы жители этих республик, Русские люди. Надо это каждый день западным СМИ пересылать видимо, чтобы не забывали.


      Если бы Россия не вмешалась то Украина начала бы операцию,схожую по своим последствиям с хорватской операцией Буря (Олуя) образца августа 1995 года,которая завершилась за считанные дни.Кстати у ВСУ тогда примерно те же 250 тыс. войск имелось в наличии,как и у Хорватии в 1995 году,а численность личного состава народных милицией ДНР,ЛНР была сопоставима с численностью личного состава Республики Сербская Краина до начала операции Олуя в августе 1995 года (Начало: 4 августа 1995 года Окончание: 7 августа 1995 года) .Так что не трудно догадаться что было бы,если бы Россия не вмешалась,как в своё время сделала Сербия и Черногория,но там был ошибочный расчёт на сохранение сербов в Республике Сербской
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 15:50
      По соотношению сил сторон.

      . В конце июля – начале августа в Хорватии провели мобилизацию и подготовили на границах РСК ударную группировку в 150 тыс. человек. Всего хорватские ВС насчитывали в это время около 250 тыс. человек, в МВД было 45 тыс. человек. Кроме того, в операции должен был принять участие 5-й корпус армии Боснии и Герцеговины (25 тыс. человек). Вооружённые силы Республики Сербская Краина насчитывали около 27 тыс. человек, на вооружении армии было 303 танка, около 300 единиц бронетехники, 360 артиллерийских орудий калибром 100-мм и выше. По плану мобилизации, численность вооруженных формирований могли довести до 62 тыс. человек.


      https://dzen.ru/a/XykyyDNjR2-wLxel
    3. Кравец Вячеслав Звание
      Кравец Вячеслав
      +1
      Сегодня, 18:21
      Украина стягивала вооруженные силы

      Ну а мы стягивали к их границе силы. И о чём это говорит.
      они бы напали

      А может и не напали.
      пострадали бы жители этих республик

      Вот статьи об ударах по только по одному Донецку, во время которых не "пострадали бы" а как раз "пострадали" жители.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 14:44
    Вносить в Мирный План Трампа могут вносить только Трамп и Путин .Остальные должны его просто принять и завизировать.
    Работаем братья.
  6. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 14:47
    Ну понятно.
    Мы не считаем себя ответственными за смерти людей. Потому что не мы начали эту войну. Она началась с госпереворота в 2014 году.

    Странно только, что слово на букву В теперь употребляет, вместо трех букв.

    Кто целиком смотрел? Что интересного было? Половцы-печенеги, коммуналка, мигранты, пенсии, налоги, доходы, бюджет? Что обещает будет со страной и людьми? Про 10-11 классы и институты для молодежи что-то говорил, или лучше колледжа после 9 класса нет ничего?
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 15:04
      оно еще не закончилось, не смотрю....
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        +2
        Сегодня, 15:06
        Смотрел, но как раз попал на момент, когда выпустили какую-то даму с вопросом про комету или что её там в небесах беспокоило...
        request
    2. Wildcat Звание
      Wildcat
      -1
      Сегодня, 15:04
      Минусы-то за что?
      За цитату Президента РФ??
      1. faiver Звание
        faiver
        -1
        Сегодня, 15:12
        батенька, вы же здесь не первый год, ни за что, кому то просто нравиться ставить минусы, они так самоутверждаются...
    3. Кравец Вячеслав Звание
      Кравец Вячеслав
      0
      Сегодня, 18:03
      Что интересного было?

      Здесь он сказал, что война и в том же выступлении он сказал про конфликт на Украине. А война тогда где.
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 14:57
    Обмен завершился 26/1000
    26 наших павших воина вернулись домой.
  8. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    +3
    Сегодня, 15:22
    Это называется вносить раскол в ряды врагов.))) ВВП - красавчик.
  9. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 15:50
    Не мы начали эту войну: Путин ответил на вопрос американского журналиста

    Да войну не начинали, но мы вскармливали бендеровские посевы на Украине поставками дешёвого газа, таможенными льготами, кредитами с низкой % ставкой, при этом закрывали глаза на ущемление русского языка и русской культуры.
    1. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 16:09
      при этом закрывали глаза на ущемление русского языка и русской культуры.

      Да и сейчас глаза не особо широко раскрыты.
      Хотя эти вопросы следовало бы ставить впереди территориального. С территориями разобраться как-то можно и можно прочертить линии на карте. Завоевали и линии начертили. А вот искоренить бандеровщину - не очень понятно как. Это же надо жесткий оккупационный режим иметь на Украине. А такой цели никто не ставит.
  10. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 21:07
    Было бы интересно "под-посмотреть" встречу Президента России с "олигархами" России за кругло-квадратным столом и послушать вопросы-ответы... Думается открылось бы много любопытного...
  11. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 22:07
    Все началось после переворота в Киеве

    Вообще то всё началось раньше, после переворота в Москве в 1991 году.