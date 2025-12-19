. Банк России просит рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме

Хотя на саммите Евросоюза так и не согласовали выделение Киеву кредита под залог арестованных в ЕС российских активов, их заморозка сохранена на неопределенный срок. Российское руководство неоднократно предупреждало европейцев об ответных мерах. И вот они уже начали приниматься.Центральный банк России 15 декабря подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийской депозитарной компании Euroclear на сумму чуть более 18 триллионов рублей. Приблизительно на такую сумму в валютном эквиваленте в «Евроклир» заморожены активы золото-валютных резервов ЦБ РФ. Иск включает в себя как возмещение рыночной стоимости ценных бумаг, так и недополученных с них доходов и прочих убытков, включая упущенную выгоду.Предварительное слушание должно состояться 16 января следующего года. Несомненно, истец выиграет дело. Это предоставит возможность российскому регулятору взыскивать средства с активов, которые находятся в управлении бельгийской финансовой компании в юрисдикции РФ. Генеральный директор Euroclear Валери Урбен ранее оценила их в 18 миллиардов евро.Сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство Центробанка РФ о рассмотрении иска к бельгийскому депозитарию Euroclear в закрытом режиме. Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда.Согласно позиции ЦБ РФ, изложенной в иске к Euroclear, заблокированные активы являются федеральной собственностью. Действия бельгийского депозитария по исполнению антироссийских санкций представляют собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка. Они привели к убыткам в размере €200,1 млрд, из них €18,64 млрд — упущенная выгода.Помимо иска к Euroclear, ЦБ РФ намерен взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды. Об этом говорится в телеграм-канале Банка России.В мае 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВЭБ к Euroclear Bank в полном объеме 297,16 млн долларов. Ранее Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear более 17 тыс. долларов по иску Элиды Хасановой. Она была первым частным инвестором, который подал иск к европейскому депозитарию из-за блокировки активов. В июне 2024 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ) к Euroclear: было взыскано более 20,3 млн долларов и около 99 тыс. евро убытков.