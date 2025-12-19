Банк России просит рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме

Хотя на саммите Евросоюза так и не согласовали выделение Киеву кредита под залог арестованных в ЕС российских активов, их заморозка сохранена на неопределенный срок. Российское руководство неоднократно предупреждало европейцев об ответных мерах. И вот они уже начали приниматься.

Центральный банк России 15 декабря подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийской депозитарной компании Euroclear на сумму чуть более 18 триллионов рублей. Приблизительно на такую сумму в валютном эквиваленте в «Евроклир» заморожены активы золото-валютных резервов ЦБ РФ. Иск включает в себя как возмещение рыночной стоимости ценных бумаг, так и недополученных с них доходов и прочих убытков, включая упущенную выгоду.

Предварительное слушание должно состояться 16 января следующего года. Несомненно, истец выиграет дело. Это предоставит возможность российскому регулятору взыскивать средства с активов, которые находятся в управлении бельгийской финансовой компании в юрисдикции РФ. Генеральный директор Euroclear Валери Урбен ранее оценила их в 18 миллиардов евро.

Сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство Центробанка РФ о рассмотрении иска к бельгийскому депозитарию Euroclear в закрытом режиме. Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда.

Согласно позиции ЦБ РФ, изложенной в иске к Euroclear, заблокированные активы являются федеральной собственностью. Действия бельгийского депозитария по исполнению антироссийских санкций представляют собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка. Они привели к убыткам в размере €200,1 млрд, из них €18,64 млрд — упущенная выгода.

Помимо иска к Euroclear, ЦБ РФ намерен взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды. Об этом говорится в телеграм-канале Банка России.

В мае 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВЭБ к Euroclear Bank в полном объеме 297,16 млн долларов. Ранее Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear более 17 тыс. долларов по иску Элиды Хасановой. Она была первым частным инвестором, который подал иск к европейскому депозитарию из-за блокировки активов. В июне 2024 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ) к Euroclear: было взыскано более 20,3 млн долларов и около 99 тыс. евро убытков.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 15:46
    Деньги любят тишину . laughing А эти хрюкостяги любят поорать.Не откажем им в такой возможности.Компенсацию получили у нас несколько больше от евроклира с счетов ( с) ,но в основном юрлица .А теперь пусть западные инвесторы в Россию вздрючивают своих и в своих же судах.В Москву не надо ездить,на дорогу тратиться.А то чего удумали.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 15:53
      . Банк России просит рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме


      Чтобы в закрытом режиме Дмитрий Анатольевич мог изложить свою точку зрения?Юридическое образование как никак.

      .Воровской сходняк («саммит Евросоюза») в Брюсселе принял ряд важных для уголовного мира решений. Они попали в так называемый брюссельский прогон, о котором ночью объявили еэсовские блатные

      – указывает Медведев.

      Развивая свою мысль, он объясняет, что, во-первых, участники сходки испугались пойти на «гоп-стоп» – или открытое похищение российских денег (совершить грабеж активов РФ, временно находящихся у запуганного ростовщика – Евроклира). Во-вторых, сходняк показал, что еэсовские блатные признали старшинство академиков из Вашингтона, прямо возражавших против гоп-стопа. Авторитет американских законников оказался существенно выше, чем желание брюссельских сявок самостоятельно поехать на гастроли.

      В-третьих, брюссельские воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление или кражу («скачок» на уголовном арго), о чем старая лярва Урсула ночью сообщила блатному европейскому сообществу. Чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно

      – подчеркивает заместитель председателя Совбеза России.


      https://topcor.ru/67060-ispugalis-pojti-na-gop-stop-v-sovbeze-rf-otreagirovali-na-reshenie-sammita-es.html
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:54
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Деньги любят тишину .
      В решении нашего суда можно не сомневаться.
      Как и в том, почему ЦБ хочет закрытого рассмотрения.

      При рассмотрении дела по существу в суде непременно, хотя и чисто формально, возникнет вопрос о том, как такая ситуация стала возможна, как наши деньги там оказались и что истец сделал в досудебном порядке, чтобы эти активы вернуть.

      Не думаю, что ЦБ в целом и Сахипзадовне лично будет интересно слушать ответы на эти вопросы в цитатах наших и не наших СМИ.
      tralflot1832
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:58
        Игорь hi на счёт Набиулиной у меня двойственное мнение..С одной стороны она умница ,а с другой стороны ( смотрим процентную ставку ЦБ ). drinks
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:09
          Цитата: tralflot1832
          с другой стороны ( смотрим процентную ставку ЦБ )
          Во время прямой линии час назад сказали - снизили на 1%. Наливаем? Гармонь достаём?laughing
          "50 тысяч рублей скидки при покупке "Мерседеса"... Так-то 50 тыр тоже деньги... Если на них жить, а не "Мерина" покупать.
        ROSS 42
          ROSS 42
          -1
          Сегодня, 16:41
          Цитата: tralflot1832
          С одной стороны она умница

          Позвольте узнать, с какой именно? С той, с которой в России инфляция выражается двузначными цифрами или со стороны процентной ставки рефинансирования (высокой ставки банков по депозитам)?
          Благодаря этим ставкам добытые из воздуха деньги разгоняют инфляцию...
          tralflot1832
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 16:46
            ROSS 42.Начните с того какие условия она поставила для входа западного капитала для инвестиций В Россию.Козлам пришлось налоги платить в бюджет РФ.У неё не заболуешь за вход руб ,за выход два.
            ROSS 42
              ROSS 42
              -1
              Сегодня, 16:53
              Цитата: tralflot1832
              какие условия она поставила для входа западного капитала для инвестиций В Россию

              Такие, что все бросились врассыпную...Прямо в очередях стоят, чтобы расплатиться рублями за российские ресурсы...Ею поддерживаемая политика слабого рубля способствует дальнейшему формированию бюджета за счёт продажи сырья, которое нельзя продавать по демпинговым ценам, а других товаров в России нет...
              astepanov
                astepanov
                0
                Сегодня, 17:13
                Цитата: ROSS 42
                формированию бюджета за счёт продажи сырья, которое нельзя продавать по демпинговым ценам, а других товаров в России нет...

                Балалайки, матрешки, косоворотки, водка, красная икра, жареные семечки, льняные скатерти, шапки-ушанки, буденновки и оренбургские пуховые платки - не сырье, а товар с высокой добавленной стоимостью! А еще - балет Большого театра и песня "А я милого узнаю по походке". И MS-21, самый быстрый самолет, мечта всего мира! Шах и мат!
              tralflot1832
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 17:55
                ROSS 42.В очередь не стоят конечно за нашими ресурсами особенно с рублями .Ресурсы не только мы продаём .Рынок огромный ,выбор большой и что то с голоду не пухнем.
                ROSS 42
                  ROSS 42
                  0
                  Сегодня, 17:57
                  Цитата: tralflot1832
                  Рынок огромный ,выбор большой и что-то с голоду не пухнем.

                  Но и выбираем то, что дешевле, а не то, что хочется или что полезно...
                  1. Комментарий был удален.
      Andobor
        Andobor
        +3
        Сегодня, 16:12
        Цитата: Zoldat_A
        как наши деньги там оказались.

        Денег там не было, были нефть и газ на которые мы Европу подсаживали, и давали в долг, и всё получалось, пока американцы видя что проигрывают, шахматную доску не перевернули и стали играть в чапаева, в чапаева мы то же можем, их активов у нас больше, и самый справедливый российский суд всё решит.
        nik-mazur
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 16:33
          Цитата: Andobor
          Денег там не было, были нефть и газ

          Людям, которые считают что глава ЦБ злонамеренно или по недоумию отправила на Запад вагон денег, бесполезно что-то объяснять.
          Andobor
            Andobor
            -1
            Сегодня, 16:36
            Цитата: nik-mazur
            Цитата: Andobor
            Денег там не было, были нефть и газ

            Людям, которые считают что глава ЦБ злонамеренно или по недоумию отправила на Запад вагон денег, бесполезно что-то объяснять.

            Да, ЦИПСОта или просто неумные люди.
            Неумные это очень мягко сказано.
          ROSS 42
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 16:47
            Цитата: nik-mazur
            Людям, которые считают что глава ЦБ злонамеренно или по недоумию отправила на Запад вагон денег, бесполезно что-то объяснять.

            Позвольте узнать, чем отличаются государственные активы от личных накоплений?
            Пусть она рискует своими деньгами и вкладывает их куда угодно с рисками невозврата...Пусть принимает участие в создании предпосылок к профицитному бюджету...А когда цены вырастают на порядки, инфляция пожирает скудные накопления и регионы погрязли в долгах, мы не можем радоваться такому положению...
            nik-mazur
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 17:24
              Цитата: ROSS 42
              Позвольте узнать

              Для начала, я позволю вам узнать, что никто не вывозил эти деньги из России. И что на момент вложений никакого риска невозврата не было, поскольку такого в истории финансов не было никогда. Собственно, даже сейчас активы заморожены, но всё равно остаются российскими, несмотря на какое-то иррационально-маниакальное желание некоторых европолитиков прибрать их к рукам.

              Цитата: ROSS 42
              когда цены вырастают на порядки

              Ну, раз уж вы попросили разрешения узнать, то могу так же просветить, что на порядок – это в десять раз. Соответственно, на порядки – это в сто раз, в тысячу и так далее. Не знаю, где вы живёте, что ваши цены увеличились в сто раз, но точно не в России.
              ROSS 42
                ROSS 42
                +1
                Сегодня, 18:03
                Цитата: nik-mazur
                Ну, раз уж вы попросили разрешения узнать,

                Да ничего нового от вас я не услышал, как и от Путина...
                Четверть века одно и то же...Всё есть, и предпосылки, и ресурсы, и сырьё, и народ у нас дружный, и в 2026 году отметим (наконец) единство, как сказал один депутат с худым лицом...Только воз и ныне там...
                Если вас устраивает тотальное воровство и отсутствие права, то мне противно смотреть, как объясняют прописные истины чьими-то понятиями...
                Ошибаться можно, врать (четверть века) нельзя!!!
                Михаил-Иванов
                  Михаил-Иванов
                  0
                  Сегодня, 19:03
                  Как выясняется можно, да ещё как!
                  Особенно впечатлил опус про езду без кортежа и мигалок...
          Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 19:06
            А ничего так, что при этой ттете наш ЦБ каждый год убыточный??? За период её работы там уже трлн убытков точно набежал. И это ещё не считая упущенной выгоды!
      ettore
        ettore
        0
        Сегодня, 17:08
        Цитата: Zoldat_A
        При рассмотрении дела по существу в суде непременно, хотя и чисто формально, возникнет вопрос о том, как такая ситуация стала возможна, как наши деньги там оказались и что истец сделал в досудебном порядке, чтобы эти активы вернуть.

        Ещё могут возникнуть вопросы на каком основании была выбрана именно эта организация, проводился ли тендер на лучшие условия и т.д т т.п. А также всплыть факты и суммы лоббирования, и фамилий пролоббированных.
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 17:11
          Цитата: ettore
          Ещё могут возникнуть вопросы на каком основании была выбрана именно эта организация, проводился ли тендер на лучшие условия и т.д т т.п. А также всплыть факты и суммы лоббирования, и фамилий пролоббированных.
          Ну, это вопросы уже не формальные, а потому в НАШЕМ суде их не зададут.
          Решение вынесут какое надо - и на том "спасибо"...
        Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 19:01
          Это врят ли... Там такие жуки всём заправляют, что умрут но на человеческом языке говорить не станут...
      Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 18:57
        Вот и я о том же! А чего это ВТБ и частные лица высудили и уже получили, а ЦБ сидел в Дании весь в ожидании???
    Личное мнение
      Личное мнение
      +4
      Сегодня, 15:59
      Деньги любят хорошего толкового хозяина. Теперь всё более понятно почему иск подан в российский суд. Видно в договоре с Euroclear много интересного.
      kromer
        kromer
        +3
        Сегодня, 16:03
        Цитата: Личное мнение
        Видно в договоре с Euroclear много интересного.


        Там много чего интересного, иначе зачем переводить судебное заседание в закрытый режим.
        Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 18:59
          А у неё всегда инфляция виновата...
          Ну, не она же сама красивая и нарядная...
    ZovSailor
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 17:22

      tralflot1832
      Сегодня, 15:46
      Деньги любят тишину . laughing А эти хрюкостяги любят поорать.Не откажем им в такой возможности.

      hi Теперь становится понятно, почему выпустили лучших экономистов-финансистов Натан Боруховича ( Чубайс ) и Алексея Леонидовича .
      Они молча наводят денежные мосты оттуда в РФ.
      Первый удар по фон дер Кляйн уже нанесён отказом в изъятии российских активов.
      Ожидаем годовых финансовых отчётов в ближайшем будущем назло врагам россиян. laughing
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:13
    Цитата: Zoldat_A
    Так-то 50 тыр тоже деньги..

    drinks А если кто пару дней назад взял кредит в пару миллиардов ,сегодня его бухгалтер успела убежать в дальнюю даль ? laughing
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:42
    Цитата: Zoldat_A
    возникнет вопрос о том, как такая ситуация стала возможна, как наши деньги там оказались
    Вот это и есть самый ключевой вопрос!
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 16:47
    В закрытом режиме? Может это и параноя , но сразу появляется, вопрос- "а, что, там с нашей стороны есть какие-то нюансы? Что то не чисто? А, подавать в иск в наш суд? С таким же успехом можно и в Спортлото.
    ettore
      ettore
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      В закрытом режиме? Может это и параноя , но сразу появляется, вопрос- "а, что, там с нашей стороны есть какие-то нюансы? Что то не чисто?

      Однозначно, нюансов немеряно.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:26
    Центральный банк России 15 декабря подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийской депозитарной компании Euroclear на сумму чуть более 18 триллионов рублей.

    И не 15.12.2025, а подано 12.12.2025. Принято к производству 17.12.2025.
    Картотека дел (Арбитр кад. Ру) дело N А40-345157/25-136-2516. Назначено, да 16.01.2025. Это предвариловка, потом судебное. Через месяц, может раньше. 30 дней. Аппеляция+ время на отправку в 9ААС и назначение. При нормальном разгоне могут за 2-3 месяца рассмотреть. Из апелляции дело опять уходит в АС Москвы. Исполнительный лист. И приставы, бегающие и арестовывающие имущество в РФ. Торги. Реализация. Имущество латифундистам. Деньги ЦБ.
    Запасаемся попкорном. wink
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:47
    Цитата: ettore
    Однозначно, нюансов немеряно.

    Банковская тайна.
    Набиуллина сказала, НРД (Депозитарий наш) просил, у которого Евроклир, наорестовывал.
    Кстати, уже сегодня, после того, как ЕС, обделались грабить, Набиуллина заявила, что иск ЦБ забирать не собирается.