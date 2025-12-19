Глава Белого дома Дональд Трамп допускает возможность американо-венесуэльской войны. Политик не исключает, что события пойдут по такому пути.Об этом американский президент говорил в интервью журналистам телеканала NBC.На их соответствующий вопрос он ответил так:Но Трамп отказался обсуждать, что к полномасштабной войне могут привести американские атаки на венесуэльские гражданские воздушные суда, предпринятые по его приказу.Ранее на этой неделе президент США распорядился не пропускать любые нефтетанкеры, которые попытаются прибыть в Венесуэлу или покинуть ее берега. А вскоре вблизи побережья этой латиноамериканской страны были замечены три военных самолета, принадлежащие Соединенным Штатам.Комментируя блокаду Венесуэлы, Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал следующее:Венесуэльские власти резко отреагировали на эти действия Вашингтона, назвав их актами международного пиратства.Все это происходит на фоне значительного роста напряженности в Карибском регионе. Отношения между Вашингтоном и Каракасом находятся на грани полномасштабного вооруженного конфликта.Атаки на гражданские катера и суда в Карибском море американские военные начали предпринимать с сентября. По утверждению американских властей, они участвовали в транспортировке наркотических веществ.

