Трамп допускает возможность американо-венесуэльской войны

Глава Белого дома Дональд Трамп допускает возможность американо-венесуэльской войны. Политик не исключает, что события пойдут по такому пути.

Об этом американский президент говорил в интервью журналистам телеканала NBC.

На их соответствующий вопрос он ответил так:

Я этого не исключаю, нет.

Но Трамп отказался обсуждать, что к полномасштабной войне могут привести американские атаки на венесуэльские гражданские воздушные суда, предпринятые по его приказу.

Ранее на этой неделе президент США распорядился не пропускать любые нефтетанкеры, которые попытаются прибыть в Венесуэлу или покинуть ее берега. А вскоре вблизи побережья этой латиноамериканской страны были замечены три военных самолета, принадлежащие Соединенным Штатам.

Комментируя блокаду Венесуэлы, Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал следующее:

Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки.

Венесуэльские власти резко отреагировали на эти действия Вашингтона, назвав их актами международного пиратства.

Все это происходит на фоне значительного роста напряженности в Карибском регионе. Отношения между Вашингтоном и Каракасом находятся на грани полномасштабного вооруженного конфликта.

Атаки на гражданские катера и суда в Карибском море американские военные начали предпринимать с сентября. По утверждению американских властей, они участвовали в транспортировке наркотических веществ.
8 комментариев
  1. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 15:26
    *Дональд Трамп допускает возможность американо-венесуэльской войны.*
    маленькую победоносную войну планирует..
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 15:33
      Трамп пообещал закончить конфликт Долина-Лурье за 12 часов, заявив что при нем такого бы не было.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:46
    Трамп допускает возможность американо-венесуэльской войны
    Представьте себе, какая наглость?!!
    Не хотят отдавать нам нашу землю и нефть!..
    Это я продолжил его допущения. Если шо... yes
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 15:50
    Венесуэльские власти резко отреагировали на эти действия Вашингтона, назвав их актами международного пиратства.

    А вот мне интересно, если б мы сейчас, с нашим союзником Венесуэлой, гипотетически, начали бы там, в заблокированной зоне, учения... или, просто наши военные суда, прибыли бы по просьбе Мадуро, в целях охраны торговых судов идущих или выходящих из Венесуэлы, стали бы штаты провоцировать нас, нарываться на реальное боевое столкновение или, пошли бы на снятие ставшей бы бесполезной тогда, блокаде?
  4. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    0
    Сегодня, 16:05
    Не влезет в блудняк! Как вариант - "Не хватает бюджета, США не потянет конфликт". Упоротые украинцы не представят возможности.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 16:45
      Цитата: Phoenix Point
      Не влезет в блудняк! Как вариант - "Не хватает бюджета, США не потянет конфликт". Упоротые украинцы не представят возможности.

      В полномасштабную сухопутную операцию он влезать не будет. Скорее всего, через удары по критически важной инфраструктуре, с опорой на внутреннюю оппозицию постарается вызвать внутренние протесты что бы руками толпы сместить, или физически устранить Мадуро, провести "блиц-выборы" и усадить на трон свою марионетку.
      В бандеростане убрать Януковича у них получилось без ракетных ударов и всего лишь за 5 млрд.долларов.
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 18:32
    Воевать с Венесуэлой США не будут, как и бомбить нефтепромыслы, а ударить военным и гражданским объектам - запросто, особливо ежели сторонники Гуайды выступят против Мадуры на стороне США.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:50
    Сравнил площадь Венесуэлы с странами Европы ,она оказывается большая .Одной дивизий морпехов не взять.Да не нужны Трампу трупы морпехов перед рождеством.Шмальнёт по джунгям и гордо удалится ,колонизировать Луну.