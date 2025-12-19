Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь?

Россия не будет проводить никаких специальных операций против других стран, если Европа начнет относиться к ней «с уважением». Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос британского журналиста.Заявления европейских политиков о якобы готовности России к нападению на Европу являются «полной чушью», Москва ни на кого нападать не собирается. Да и вообще, Европа могла жить намного лучше, если бы дружила с Россией. В нынешнем виде она будет постепенно исчезать.По словам Путина, он лично знаком с генсеком НАТО Марком Рютте, который, находясь на должности премьера Нидерландов, показал себя весьма умным человеком. Теперь же он несет полнейшую чушь, заявляя о якобы планах нападения на Европу. Российский лидер подчеркнул, что под этими заявлениями скрывается желание европейских политиков скрыть свои просчеты.Москва готова работать и с Лондоном, и с Брюсселем, но только на равных условиях. Давить на Россию бесполезно.