Россия не будет проводить других спецопераций, если Запад изменит своё поведение

5 658
Россия не будет проводить никаких специальных операций против других стран, если Европа начнет относиться к ней «с уважением». Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос британского журналиста.

Заявления европейских политиков о якобы готовности России к нападению на Европу являются «полной чушью», Москва ни на кого нападать не собирается. Да и вообще, Европа могла жить намного лучше, если бы дружила с Россией. В нынешнем виде она будет постепенно исчезать.



Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь?


По словам Путина, он лично знаком с генсеком НАТО Марком Рютте, который, находясь на должности премьера Нидерландов, показал себя весьма умным человеком. Теперь же он несет полнейшую чушь, заявляя о якобы планах нападения на Европу. Российский лидер подчеркнул, что под этими заявлениями скрывается желание европейских политиков скрыть свои просчеты.

Москва готова работать и с Лондоном, и с Брюсселем, но только на равных условиях. Давить на Россию бесполезно.
26 комментариев
Информация
  Andobor
    Andobor
    -1
    Сегодня, 15:43
    Да, если Европа капитулирует, трогать их не будем. А для капитуляции нужно хотя бы новые российские регионы признать и выполнять всё требования России, в этом уже ни кто не сомневается.
    olbop
      olbop
      0
      Сегодня, 17:52
      Да не надо нам ихней капитуляции, чего о ней вообще мечтать. Достаточно реалистичных и уважительных отношений, признания наших законных интересов, в том числе в безопасности.
      Например, совершенно понятно, что нам даром не нужна Трибалтика, что там может быть для нас интересного. А вот как плацдарм для нападения на Россию - просто отличный. А это территория НАТО и концентрировать там войска (технику) они вправе.
    Incvizitor
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 19:44
      Пусть убирается с границ России подальше чтобы буфер был.
  kromer
    kromer
    +1
    Сегодня, 15:45
    По словам Путина, он лично знаком с генсеком НАТО Марком Рютте, который, находясь на должности премьера Нидерландов, показал себя весьма умным человеком. Теперь же он несет полнейшую чушь, заявляя о якобы планах нападения на Европу.


    Так у Рютте должность поменялась, а соответственно и обязанности.
    sub307
      sub307
      0
      Сегодня, 15:56
      Совершенно верно...,"тож"- дипломатия...Нет, чтоб сразу:
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 15:46
    Россия не будет проводить других спецопераций, если Запад изменит своё поведение

    Эту бы завершить, желательно достигнув первоначально декларированные цели.
  Mike777
    Mike777
    0
    Сегодня, 15:52
    One art i learnt from my mentor never you hate your enemies, never make judgements base on emotions..... Mr Putin your are the greatest leader in this present era
  Владислав_В
    Владислав_В
    +3
    Сегодня, 15:53
    Всё закончится, когда Россия обеспечит свою безопасность в долгосрочной стратегической перспективе. Запад должен подвинуться.
    Смею_заметить_
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 15:55
      Лучше б тот Запад сразу сдох! am
  Смею_заметить_
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 15:53
    По словам Путина, он лично знаком с генсеком НАТО Марком Рютте, который, находясь на должности премьера Нидерландов, показал себя весьма умным человеком.
    Ну, всё... Спалился пацан!
    Сам Тем ней ший его "умным" обозвал. belay
    Марику теперь по гроб жизни не отмыться!..
    Выходит... Он - белая ворона в стае тупых грязных европейских ворон.
    Хоть вешайся! crying
    carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:05
      Цитата: Смею_заметить_
      Сам Тем ней ший его "умным" обозвал.
      Марику теперь по гроб жизни не отмыться!.

      Надо было ещё и "корешом" Марика назвать, сразу бы запад причислил Рютте к "агентам Кремля".
  Vulpes
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 15:55
    Чтобы тебя уважали и боялись, необходимо иметь сильную развитую страну и власть, ориентированную на эту самую страну. А выводя сотнии миллиардов долларов за рубеж, идя на постоянные уступки и "компромиссы", граничащие с откровенным предательством, проводя десятилетиями бесконечные сокращения армии, и прочие завывания про "дорогих партнёров", приводят к диаметрально противоположному результату. Как мы видим, кто-то этого никогда не поймет.
    Владислав_В
      Владислав_В
      -6
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Vulpes
      А выводя сотнии миллиардов долларов за рубеж

      Можете привести конкретные данные и факты, подтверждающие сотни миллиардов?Как бы не многие люди могут знать, что есть ещё такое понятие, как приток капитала.Вы точно этого не знали?
      Sayno
        Sayno
        0
        Сегодня, 17:55
        Легко - 300 миллиардов, заблокированные на счетах после начала сво. Ещё нужны примеры? Трындеть не мешки ворочать
  Matsur
    Matsur
    +2
    Сегодня, 16:02
    Тогда запад не будет западом. Как же им теперь не врать, не воровать что ли? Проще дышать им запретить.
  Aken
    Aken
    -3
    Сегодня, 16:09
    Любопытно, фото на заставке свежее или просто из интернета скачано?
    Себенза
      Себенза
      -5
      Сегодня, 17:08
      Галстук тот-же, микрофонные петлички на местах.
  nik-mazur
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 16:28
    Россия не будет проводить других спецопераций, если Запад изменит своё поведение

    А если Запад не изменит своего поведения, то...
    Владислав_В
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 16:49
      Цитата: nik-mazur
      А если Запад не изменит своего поведения, то...

      То конфликт будет обостряться до тех пор, пока кто-то не сдуется и не пойдёт на уступки территорий и влияния.Мы же можем посчитать определённые действия Запада нападением?Тогда нам придётся защищаться до самого Берлина или Варшавы. Ну или их уничтожить,возможность осуществить такое у нас имеется,просто до некоторых долго доходит.
    Ныробский
      Ныробский
      -4
      Сегодня, 17:19
      Цитата: nik-mazur
      Россия не будет проводить других спецопераций, если Запад изменит своё поведение

      А если Запад не изменит своего поведения, то...

      То очевидно Россия будет доводить текущую с/операцию до её логического завершения, что в итоге будет означать поражение Евросоюза. Ежели он и тогда не угомонится, а захочет пободаться через провокацию на Приднестровском или Калининградском направлении, то статус "Е/союза" будет отменён военными методами с упразднением блока НАТО. Видимо так winked
      nik-mazur
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 17:27
        Цитата: Ныробский
        Ежели он и тогда не угомонится

        Не угомониться, я думаю. Но кроме вони вряд ли что-то будет.
    дед_Костя
      дед_Костя
      0
      Сегодня, 18:45
      У них "крыша" есть- вдруг уже кто-то написал письмо Санта Клаусу. А он мужик был суровый, у бедняков детей отбирал за неуплату налогов.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:43
    Россия не будет проводить других спецопераций, если Запад изменит своё поведение
    После того, что случилось, одного уважения Запада будет мало!
  Andrey_5
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 16:46
    Россия не будет проводить никаких специальных операций против других стран, если Европа начнет относиться к ней «с уважением».

    С одной бы разобраться, пока ни конца ни края не видно.
  ROSS 42
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:00
    Москва готова работать и с Лондоном, и с Брюсселем, но только на равных условиях. Давить на Россию бесполезно.

    А Европа не обязана доказать, что она сможет работать с Россией на равных условиях?
    Она давно вышла из доверия...
  Fitter65
    Fitter65
    0
    Сегодня, 19:13
    Россия не будет проводить никаких специальных операций против других стран, если Европа начнет относиться к ней «с уважением».
    А сами не вернёт то, что должны нам, тогда придётся идти возвращать своё.