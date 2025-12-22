Беспилотные перехватчики EDGE Allag
Первый вариант БПЛА Allag-E, представленный в феврале 2025 г.
Остаётся актуальным вопрос борьбы с ударными беспилотными летательными аппаратами разных классов. В качестве одного из решений такой проблемы предлагаются различные беспилотники-перехватчики. Несколько вариантов такой техники в последнее время предложила группа компаний EDGE из Объединённых Арабских Эмиратов. В частности, развиваются и совершенствуются проекты серии Allag.
Ряд вариантов
Предприятия из состава EDGE Group достаточно давно занимаются тематикой беспилотной авиации и регулярно показывают новые разработки такого рода. Например, очередные новинки представили в феврале этого года на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.
В выставочном павильоне впервые демонстрировались два БПЛА — Allag-E и Allag-TJ. Эти два изделия представляли собой беспилотные перехватчики, предназначенные для борьбы с определённым кругом воздушных целей. Любопытно, что, при схожих задачах, два перехватчика имели радикальные различия в конструкции.
В дальнейшем два беспилотника демонстрировались на других выставках ближневосточного региона. Например, в середине ноября они стали экспонатами салона Dubai Airshow 2025. При этом стало ясно, что проект с литерой «E» развивается и дорабатывается — облик предлагаемого БПЛА существенно изменился.
Компания-разработчик раскрыла основные особенности двух беспилотников-перехватчиков. Также опубликованы основные тактико-технические и боевые характеристики. Понятен и круг решаемых задач, поражаемых целей и т.д. В целом есть возможность составить достаточно подробную картину.
На какой стадии сейчас находятся два проекта «Аллаг», пока неясно. Возможно, техника после всех доработок и улучшений готовится к полноценным полигонным испытаниям. Опытные БПЛА должны будут подтвердить расчётные параметры, а также продемонстрировать перехват воздушных целей.
Параллельно идёт разработка новой системы управления, которая должна будет превратить отдельные БПЛА в полноценный зенитный комплекс. Перехватчики двух типов будут работать под контролем общих пунктов управления, получающих данные о воздушной обстановке и выдающих команды.
По всей видимости, перехватчики Allag пока не готовы к серийному производству и поставкам. Тем не менее, группа EDGE уже ищет потенциальных покупателей и готова принимать заказы. Впрочем, о наличии интереса или о старте переговоров пока ничего не сообщалось. Возможно, информация такого рода появится позже.
На электрической тяге
Первый из двух новых БПЛА — Allag-E. Литера «E» указывает на использование электрической силовой установки и отличает его от второго одноимённого изделия.
Allag-E представляет собой компактный беспилотный самолёт схемы «бесхвостка». Он имеет цилиндрический фюзеляж, к которому присоединено треугольное крыло с характерными законцовками. В хвостовой части планера расположены две гондолы двигателей. Основная часть деталей выполнена из композитов или пластиков, которые дают оптимальное соотношение основных характеристик.
Длина беспилотника достигает 900 мм, размах крыла — 700 мм. Стартовая масса не превышает 8,5 кг и, вероятно, менялась в ходе доработки проекта. Ограниченные размеры и масса должны упростить транспортировку и подготовку к применению.
БПЛА имеет электрическую силовую установку. Она включает пару электродвигателей с воздушными винтами в характерных трубчатых каналах. В первой версии проекта Allag-E каналы-гондолы располагались бок о бок над хвостом фюзеляжа. Между ними помещался стартовый твердотопливный двигатель. В новой версии проекта двигатели скомпонованы вертикально, над фюзеляжем и под ним.
Тип и характеристики двигателей пока не раскрывались. Также неизвестны параметры аккумуляторов, которые обеспечивают их энергией. При этом БПЛА будет иметь крейсерскую скорость не менее 250 км/ч. Дальность перехвата, в т.ч. с учётом барражирования в районе, достигнет 12-15 км. Потолок — 3000 м.
Система управления имеет два режима работы. Полёт в сторону цели осуществляется по командам оператора, тогда как наведение на конечном участке выполняется автоматически. В обоих режимах используется носовая оптико-электронная система. Заявлена возможность практически прямого попадания в цель.
Турбореактивный перехватчик Allag-TJ
Allag-E должен нести осколочно-фугасную боевую часть массой 1,7 кг. В носовой части фюзеляжа располагаются неконтактные датчики цели, обеспечивающие круговой обзор.
Сообщается, что Allag-E сможет перехватывать БПЛА среднего и большого размера. Максимальная скорость такой цели — 190-200 км/ч. Высота перехвата — 3000 м. Несмотря на ограниченную массу, БЧ должна наносить типовым целям фатальные повреждения.
Реактивный вариант
Второй образец серии Allag получил литеры TJ — Turbojet («турбореактивный»). При этом он отличается от электрического БПЛА не только силовой установкой. Используются совершенно другие архитектурные и компоновочные решения, однако с их помощью планируют получить более высокие характеристики.
В отличие от Allag-E, изделие Allag-TJ похоже на крылатую ракету. Оно имеет цилиндрический фюзеляж большого удлинения с полусферическим головным обтекателем. В центральной части помещено низкорасположенное прямое крыло, раскладываемое после старта. В хвосте находятся складные Х-образные рули.
Общая длина такого БПЛА достигает 1,65 м, размах крыла — 700 мм. Масса изделия не уточняется, но очевидно, что по этому параметру оно превосходит БПЛА Allag-E.
Использован компактный турбореактивный двигатель неназванной модели. С его помощью БПЛА развивает скорость до 720 км/ч и может летать ок. 5 минут. Дальность перехвата превышает 70 км. Высота — не менее 3000 м и до 7600 м. Для экономии горючего, взлёт осуществляется при помощи пары компактных твердотопливных двигателей.
По всей видимости, два изделия «Аллаг» используют унифицированные средства управления и наведения. При этом турбореактивный БПЛА получает систему связи с увеличенной дальностью действия, соответствующей лётным характеристикам.
Обновлённый вариант Allag-E
Больший размер и масса перехватчика позволили использовать осколочно-фугасную боевую часть массой 5 кг. В отличие от Allag-E, беспилотник Allag-TJ не имеет видимых датчиков цели на внешней поверхности.
В составе комплекса
Таким образом, компании из состава EDGE Group разработали два новых беспилотника-перехватчика и занимаются общей системой управления для них. В целом речь идёт о создании полноценного зенитного комплекса, предназначенного для борьбы с характерным кругом воздушных целей.
Облик такого комплекса пока не раскрывался, но уже можно понять, каким он должен быть. В его состав включат пункт боевого управления со всеми необходимыми средствами, а также пусковые установки для беспилотников. В качестве боеприпасов будут использоваться два типа БПЛА.
Любопытно, что подобный комплекс будет иметь сразу два эшелона перехвата. При помощи реактивного перехватчика он сможет поражать цели на дальностях ок. 70 км и высотах более 7 км. В радиусе 15 км и на высотах до 3 км цели попадут в зону ответственности электрических беспилотников.
Два эмиратских беспилотника-перехватчика отличаются определённой простотой и должны показывать ограниченные характеристики. При этом такой облик и параметры полностью соответствуют предполагаемым боевым задачам. Изделия Allag должны бороться с целями, имеющими ограниченную скорость и высоту. Это позволяет ограничить характеристики перехватчика и сделать его проще.
Впрочем, пока речь идёт только о перспективных разработках. Насколько известно, два БПЛА серии Allag ещё не прошли испытания и не показали свои реальные характеристики. Кроме того, продолжаются работы по созданию системы управления, которая объединит их в зенитный комплекс.
Группа компаний EDGE активно вкладывает силы и средства в перспективные проекты и демонстрирует хорошие темпы работ. В связи с этим можно ожидать, что два новых беспилотника-перехватчика в ближайшее время пройдут всю необходимую проверку и покажут свой потенциал. Если реальные характеристики будут соответствовать заявленным, то такая техника сможет заинтересовать заказчиков.
