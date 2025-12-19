Дроны СБУ якобы атаковали танкер «теневого флота» РФ в Средиземном море

Вражеские паблики и СМИ сообщают со ссылкой на источники об очередной террористической атаке, якобы организованной и проведенной Службой безопасности Украины. Утверждается, что БПЛА впервые атаковали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря.

Нефтеналивное судно QЕNDIL (прежнее название KYTHIRA WARRIOR) причислено к так называемому российскому «теневому флоту». Сообщается, что в результате сбросов взрывчатки с беспилотников танкер получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

В момент атаки судно находилось примерно в двух тысячах километров от побережья Украины. Очевидно, что самостоятельно провести столь дальнее поражение СБУ не могла. Наверняка очередная террористическая акция была организована при поддержке западных военных и спецслужб, скорее всего, британских.

В сети опубликовано видео ударов по судну воздушными беспилотниками. Нападение проводилось в ночное время. Организовать такую диверсию без предоставленных западными союзниками Киева разведданных и участия в наведении БПЛА на танкер нереально. Скорее всего и запущены беспилотники были отнюдь не с украинского побережья, а намного ближе. В данном случае СБУ — лишь медийное прикрытие очередного акта международного терроризма, проведенного западными покровителями киевского режима.

Ранее появилась информация, что морские дроны вышли из определённой страны в Средиземное море, с них взлетели беспилотники, которые и атаковали танкер. По другим данным, для атаки на танкер QЕNDIL был задействован гексакоптер типа «Баба-Яга» либо с побережья соседнего государства, либо с другого судна на небольшом расстоянии.

Этот инцидент, если он имел место быть, а не является очередной пропагандистской акцией СБУ, напоминает серию подозрительных взрывов на танкерах «российского теневого флота» в Средиземноморье ранее в 2025 году. Подобные сообщения вписываются в контекст эскалации ударов по морской логистике, включая недавние атаки на российские суда в Черном море.

По данным интернет-ресурсов отслеживания движения судов, танкер QЕNDIL находится в Восточном Средиземноморье по пути следования в египетский Порт-Саид, куда он должен прибыть 21 декабря. Танкер для перевозки сырой нефти, построенный в 2006 году, в настоящее время ходит под флагом Омана. По состоянию на текущий момент сообщается, что QЕNDIL продолжает движение в пункт назначения.

  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 15:59
    Прикольно окажется, если нефтеналивное судно QЕNDIL сейчас в управлении американской компании.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +8
      Сегодня, 16:06
      Прикольно будет если мы начнём трубочистам дроны отправлять...
      Уже высказывал эту мысль.
      украинцев надо просто сносить, они всё равно невменяемые...
      1. kromer Звание
        kromer
        +5
        Сегодня, 16:10
        Цитата: Михаил-Иванов
        украинцев надо просто сносить, они всё равно невменяемые...


        Нациков и верхушку снести, может остальные прозреют.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 17:50
          Они там почти на сто процентов стали очумевшие. Достаточно вспомнить как они людей к столбам привязывали....
          И там не нацисты из хлестали, а бабки с соседнего огорода...
          Там надо установить жёсткую полицейскую власть, иначе они опять к своим раскладам вернутся....
    2. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 16:36
      Цитата: kromer
      Прикольно окажется, если нефтеналивное судно QЕNDIL сейчас в управлении американской компании.

      Не окажется. Цель наверняка выбрана и согласована не в Киеве...
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 16:38
        Цитата: ian
        Не окажется. Цель наверняка выбрана и согласована не в Киеве...


        Согласована конечно, но за всем не уследишь. Вчера нефть в танкере была индийской, а ночью американцы перекупили. Такое же может быть? Может. Такое вообще сплошь и рядом.
  2. Matsur Звание
    Matsur
    +14
    Сегодня, 16:00
    Ну, а если рассмотреть, что после атаки вдруг повредятся баки с нефтью и она начнет вытекать? Экологический кризис в средиземном море? Вот будет потеха европейцам. Лазурный берег перестанет быть лазурным. Думать надо же. Я бы после атаки открыл бы все краны, крышки и пересадил команду в шлюпки - а танкер пущай тонет.
    1. Aken Звание
      Aken
      -3
      Сегодня, 16:03
      Это цветочки.
      Ягодки будут, когда будут неизвестными дронами будут атакованы атомные ледоколы в Охотском море.
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 16:31
        а что атомным ледоколам делать в Охотском море? там вроде работают дизельные
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 16:32
          Если прилетит не в Охотском море, а в море Лаптевых, легче будет?
          1. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 16:35
            это в разы сложнее.......
            1. Aken Звание
              Aken
              +2
              Сегодня, 16:36
              Сложнее, не спорю. Но я помню времена, когда о дронах никто ничего не слышал.
              1. faiver Звание
                faiver
                +2
                Сегодня, 16:38
                не слышали о легких дронах, а тяжелые самолетного или ракетного типа известны более 60 лет
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 16:41
                  Если Вы про Ту-123 и им подобные, то слышал. Но это, как бы, не совсем то.
                  1. faiver Звание
                    faiver
                    +2
                    Сегодня, 16:43
                    и про них и про самолеты-мишени, ну до моря Лаптевых дрон с дальностью на тыщу км просто не долетит
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      0
                      Сегодня, 16:46
                      Смотря откуда запускать. Как это может быть, все видели в прямом эфире, когда выносили нашу стратегическую авиацию.
                      Припоминаю, как лет 15 назад супостата пугали Калибрами, стартующими из стандартного морского контейнера посреди синего моря.
                      Мир изменился. Навсегда и бесповоротно.
                      1. faiver Звание
                        faiver
                        +2
                        Сегодня, 16:53
                        карту откройте, в Баренцево море попасть можно, Карское море тоже возможно частично, а все что дальше полный глухарь, там дорог нет, только зимой по зимнику
            2. Вольноопределяющийся Марек Звание
              Вольноопределяющийся Марек
              -2
              Сегодня, 16:43
              Да- да- сложнее. Это надо было рассказывать перед атакой на наши стратегические ракетоносцы в глубоком тылу. Ну, особо одаренных учить- только портить.
              1. faiver Звание
                faiver
                0
                Сегодня, 16:48
                мы все видели как это было, приезжайте на южное побережье моря Лаптевых bully
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +5
        Сегодня, 16:31
        В Охотском море атомные ледоколы ,а что они там будут делать ? Кстати Охотское море это внутреннее море России ,причём в одно лицо.Права России на Охотское море зарегистрированы в ООН.В России живёте иди где ? Крым наш - Российский? laughing
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 16:35
          Рискну предположить, что живу к Охотскому морю поближе, чем Вы.
          А дроны, когда подрывают корабли, о регистрации в ООН совсем не думают.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 16:38
            В Охотском море чужих нет ,иностранцу надо просить заход по веской причине.
            1. Aken Звание
              Aken
              +2
              Сегодня, 16:39
              Когда дроны заплывают в Новороссийский порт, они тоже визу не предъявляют.
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +1
                Сегодня, 16:41
                Так Чёрное море граничит с 404 .Пока граничит.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 16:44
                  И что? Приплывут неизвестные дроны неизвестно откуда, но по конкретному адресу.
                  Вы сильно удивитесь, если(когда) неизвестны дроны появятся рядом с Калининградским портом?
                  1. tralflot1832 Звание
                    tralflot1832
                    +2
                    Сегодня, 18:03
                    А пусть приплывут ,все удивятся . laughing
            2. Вольноопределяющийся Марек Звание
              Вольноопределяющийся Марек
              +3
              Сегодня, 16:45
              А, в наши терводы, они тоже разрешения спрашивают? В Крыму, В Новороссийске ? Или, без разрешения?
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +3
                Сегодня, 16:52
                Дык мы тоже не спрашиваем ,а разрешите использовать ваше воздушное пространстао.А зачем нам лезть на рожён морем ?Вы хотите что бы мы в морской бой поиграли?
                1. Вольноопределяющийся Марек Звание
                  Вольноопределяющийся Марек
                  0
                  Сегодня, 16:54
                  А, что мы можем только в морской бой поиграть? Спецоперации, это вообще не про нас? Под чужим флагом? А, может нам некому этот флаг дать подержать? Если так, то это очень печально.
                  1. tralflot1832 Звание
                    tralflot1832
                    +2
                    Сегодня, 17:29
                    Очень печально за кого? То что вам не докладывают или то что Балтийское море оказывается не только море НАТО .А украинский буль буль в дельте Дуная развед корабля ВМС Украины вас не впечатлил .А вопли Англии по НИС Янтарь ?
      3. юрий Л Звание
        юрий Л
        -1
        Сегодня, 17:17
        А вот если будут атакованы лодки в Гаджиево? И вдруг опять не будет там натянута сеть, как в Новороссийске, и не повезет дрону раньше лодки встретить причал?
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 18:06
          А вы уверены что там не натянуть то что надо и подступы заставлены гидрофонами .Норвежцы уже этому не удивляются.В отличии от вас, они за этим следят .И информируют мировое сообщество.
      4. Vlad Gor
        Vlad Gor
        -2
        Сегодня, 17:23
        Надстройку у ледокола БПЛА может подпортить, мостик разнести, антенны переломать. Пробить борт ниже ватерлинии, здесь торпеда нужна, 500 кГ ВВ.
        Война на море началась, политики РФ боятся это признать. Пока бьют по судам не под флагом РФ, хотя уже одно судно РФ в Средиземном море утопили.
        "Русский сухогруз Ursa Major ("Большая Медведица") затонул 24 декабря из-за взрыва в машинном отделении. Хорошо спланированная атака привела к гибели двух членов экипажа и утрате оборудования для нового атомохода. "
        Москва пляшет и поёт, господ такие мелочи не волнуют.
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 16:17
      Прочитал статью. Слишком много непонятного. Во-первых, непонятно был ли факт нападения. Но замешано круто. Поэтому рука тянется к клавиатуре, чтобы написать что-нибудь на тему - доколе. Но раз фактов нет , то воздержусь, буду искать фактуру.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 16:29
        Цитата: mikh-korsakov
        чтобы написать что-нибудь на тему - доколе.

        Да, политика ВО,
        - чтоб ярость благородная вскипала как волна.
      2. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Сегодня, 16:36
        Цитата: mikh-korsakov
        чтобы написать что-нибудь на тему - доколе.

        А есть правильный ответ!До прекращения горячей фазы нашего конфликта с Западом!Ресурсами, разведкой и технологиями они не обделены, а слабое место всегда найдётся, куда можно ударить.
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 16:37
        Цитата: mikh-korsakov
        рука тянется к клавиатуре, чтобы написать что-нибудь на тему - доколе. Но раз фактов нет , то воздержусь, буду искать фактуру.
        По несчастью, у нас вопрос: "Доколе?" можно задать не только про тот танкер...
        Видимо, тот, кто должен у нас ответить на этот вопрос, никогда боксом не занимался. Иначе знал бы, что вечные "вторые номера" бой не выигрывают. Для победы хоть раз нужно пойти в атаку и сыграть "первым номером".
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +1
          Сегодня, 16:56
          Тут скорее подходит: ты боксируешь так, как даёт тебе возможность боксировать твой соперник.Запад непростой и очень сильный соперник, так-то.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +3
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Владислав_В
            Тут скорее подходит: ты боксируешь так, как даёт тебе возможность боксировать твой соперник.Запад непростой и очень сильный соперник, так-то.
            Ну, о тактике и стратегии бокса я могу долго рассуждать... Если кратко - то всю свою спортивную карьеру был тяжеловесом и привык работать "первым номером", атаковать. Потому что в тяжёлых категориях любой пропущенный удар может быть для меня последним в этом бою Отсюда вывод - атаковать, чтобы любой мой удар для противника мог стать последним.
            Всё это личные предпочтения, но работает, как показывает жизнь, не только в спорте.
            1. Владислав_В Звание
              Владислав_В
              -2
              Сегодня, 17:13
              Атака — это кратное повышение шансов пропустить удар, и чувствуется это всем телом.Опять же, это зависит от мастерства соперника, который может и наказать.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +2
                Сегодня, 17:17
                Цитата: Владислав_В
                Атака — это кратное повышение шансов пропустить удар, и чувствуется это всем телом.Опять же, это зависит от мастерства соперника, который может и наказать.
                Кроме того, очень сильно зависит от способности держать удар.
                Сейчас, по прошествии десятилетий, можно и улыбнуться над тем. что у меня однажды получилось как в кино у ВанДамма - после трёх нокдаунов закончил бой нокаутом. Тогда не до смеха было - силён был, зараза... laughing
                ВанДамма ж тоже поначалу бьют как грушу, а потом он собирается и наказывает негодяя. laughing
                1. Владислав_В Звание
                  Владислав_В
                  +1
                  Сегодня, 17:21
                  Цитата: Zoldat_A
                  как в кино у ВанДамма - после трёх нокдаунов закончил бой нокаутом.

                  Я представляю, как после боя плохо думал про вас и про себя ваш соперник. laughing
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 19:24
          Не, ну про бить первым говорилось, я сам и слышал, и видел. Правда, удар почему-то не состоялся....
    3. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Сегодня, 16:29
      Цитата: Matsur
      Экологический кризис в средиземном море? Вот будет потеха европейцам. Лазурный берег перестанет быть лазурным.
      Возьмите ведро воды потом мокните спичку в солярку и опустите спичку в это ведро. Что то изменится? Вот тоже самое будет от затопления танкера.
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 16:45
        Цитата: topol717
        Возьмите ведро воды потом мокните спичку в солярку и опустите спичку в это ведро. Что то изменится? Вот тоже самое будет от затопления танкера.


        Т.е. нефтяное пятно на десятки квадратных километров это ничего?
    4. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Matsur
      бы после атаки открыл бы все краны, крышки и пересадил команду в шлюпки - а танкер пущай тонет.


      Кингстоны главное не забыть открыть. laughing
    5. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 17:02
      Скажут, что Россия виновата, купила старые танкеры и загадила своей нефтью море. И ещё на Украину напала. Россия виновата во всём, даже в известных преступлениях всук
    6. overland Звание
      overland
      0
      Сегодня, 22:08
      До сих пор они всегда нападали на пустые танкеры, направляющиеся для погрузки нашей нефти на продажу. Это позволяет избежать риска экологической катастрофы, которая разозлила бы европейцев, а также потенциальных покупателей самой нефти.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 16:04
    Похоже краску на палубе поцарапали.Овертайм боцманской команде.100 % англичане где-то рядом .С Крита или Кипра прилетело.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:10
      Цитата: tralflot1832
      С Крита или Кипра прилетело.

      Да и Гибралтар, британская территория.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 16:30
        Цитата: carpenter
        Да и Гибралтар, британская территория.
        только
        QЕNDIL находится в Восточном Средиземноморье
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 16:13
      Цитата: tralflot1832
      Овертайм боцманской команде.100 % англичане где-то рядом .С Крита или Кипра прилетело

      Андрей hi .
      А может какая то посудина недалеко болталась? У тебя получается эти посудины отслеживать. drinks
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 16:18
        Николай ,для отслеживании в режиме он лайн надо знать планы МИ- 6.А вот с этим у меня как то туговато.Метревели ни в какую не идёт на контакт.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 16:19
          Цитата: tralflot1832
          Николай ,для отслеживании в режиме он лайн надо знать планы МИ- 6.А вот с этим у меня как то туговато.Метревели ни в какую не идёт на контакт.

          Всë понял! Вопросов нет. laughing drinks
        2. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 16:40
          Метревели ни в какую не идёт на контакт
          - наказать плеткой lol
        3. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 21:16
          Цитата: tralflot1832
          Метревели ни в какую не идёт на контакт.

          Советский анекдот - Грузин гуляет по Москве и спрашивает - " Кто такой Слава КПСС ? Почему не знаю ? Всюду плакаты Слава КПСС . Слава Метревели знаю . Слава КПСС не знаком . ( Был такой знаменитый грузинский футболист Слава Метревели )... Эта мадам не его родственница ?
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 16:26
    Организовать такую диверсию без предоставленных западными союзниками Киева разведданных и участия в наведении БПЛА на танкер нереально. Скорее всего и запущены беспилотники были отнюдь не с украинского побережья, а намного ближе. В данном случае СБУ — лишь медийное прикрытие очередного акта международного терроризма, проведенного западными покровителями киевского режима.

    Да, очевидно это так! Западные страны, совершают акты терроризма против наших судов, теневого флота. И тут вопрос, а мы будем жестко отвечать этим западным странам, адекватно? Если и сейчас, формально вешать такое на укру, угрозами отомстить, не давая по зубам западным агрессорам, хозяевам ее, кто и совершают эти акты, руками, а может даже и нет в данных случаях, украинцев, то они ( стоящие за укроверхушкой) не остановятся сами, такие атаки и все более наглые, будут только нарастать, и они запросто, остановят нам, практически весь наш теневой и не только флот. Это нанесет колосальнейший удар по нашей экономике....
    1. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      Сегодня, 16:39
      совершают акты терроризма против наших судов,

      С Омана пишете? Что там в Законах Султаната про атаки на суда?
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -4
      Сегодня, 18:39
      Ну а у нас боятся что если мы ответим то остановят теневой флот ещё быстрее. Потому выбирают позор. И войну чуть позже
  5. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 16:26
    БПЛА впервые атаковали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря

    Судя по видео, там прямо Пёрл-Харбор какой-то.
    1. Telur Звание
      Telur
      0
      Сегодня, 16:35
      один взрыв показали несколько раз с разных ракурсов... наверное подумали что будет круто выглядеть
  6. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 16:32
    Дроны якобы СБУ якобы атаковали танкер якобы «теневого флота» якобы РФ в якобы Средиземном море.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:45
    Цитата: faiver
    это в разы сложнее.......

    В Гаджиево вроде уже прилетело. Но вовремя сбили
  8. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 17:55
    Цитата: Aken
    Это цветочки.
    Ягодки будут, когда будут неизвестными дронами будут атакованы атомные ледоколы в Охотском море.

    Вот об этом и нужно думать. Причем на любую гадость отвечать гадостью. Или и дальше играть в благородство с "джентельменами"?
  9. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -1
    Сегодня, 17:57
    Ну, выходов по противодействию терроризму такого рода я вижу два: Первый: неизвестные дроны атакуют британское нефтеналивное судно вблизи британских островов или в индийском океане; Второй: серия воздушных тактических ядерных ударов малой мощности по украинским портам.
    Будем сопли жевать - будет эта канитель и дальше продолжаться.
  10. old_pferd Звание
    old_pferd
    +1
    Сегодня, 18:10
    По данным Marinetraffic сейчас он идет со скоростью 9.8 узла. Назначение указано Усть-Луга, но идет он курсом 30° на Крит.