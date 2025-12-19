Дроны СБУ якобы атаковали танкер «теневого флота» РФ в Средиземном море
Вражеские паблики и СМИ сообщают со ссылкой на источники об очередной террористической атаке, якобы организованной и проведенной Службой безопасности Украины. Утверждается, что БПЛА впервые атаковали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря.
Нефтеналивное судно QЕNDIL (прежнее название KYTHIRA WARRIOR) причислено к так называемому российскому «теневому флоту». Сообщается, что в результате сбросов взрывчатки с беспилотников танкер получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.
В момент атаки судно находилось примерно в двух тысячах километров от побережья Украины. Очевидно, что самостоятельно провести столь дальнее поражение СБУ не могла. Наверняка очередная террористическая акция была организована при поддержке западных военных и спецслужб, скорее всего, британских.
В сети опубликовано видео ударов по судну воздушными беспилотниками. Нападение проводилось в ночное время. Организовать такую диверсию без предоставленных западными союзниками Киева разведданных и участия в наведении БПЛА на танкер нереально. Скорее всего и запущены беспилотники были отнюдь не с украинского побережья, а намного ближе. В данном случае СБУ — лишь медийное прикрытие очередного акта международного терроризма, проведенного западными покровителями киевского режима.
Ранее появилась информация, что морские дроны вышли из определённой страны в Средиземное море, с них взлетели беспилотники, которые и атаковали танкер. По другим данным, для атаки на танкер QЕNDIL был задействован гексакоптер типа «Баба-Яга» либо с побережья соседнего государства, либо с другого судна на небольшом расстоянии.
Этот инцидент, если он имел место быть, а не является очередной пропагандистской акцией СБУ, напоминает серию подозрительных взрывов на танкерах «российского теневого флота» в Средиземноморье ранее в 2025 году. Подобные сообщения вписываются в контекст эскалации ударов по морской логистике, включая недавние атаки на российские суда в Черном море.
По данным интернет-ресурсов отслеживания движения судов, танкер QЕNDIL находится в Восточном Средиземноморье по пути следования в египетский Порт-Саид, куда он должен прибыть 21 декабря. Танкер для перевозки сырой нефти, построенный в 2006 году, в настоящее время ходит под флагом Омана. По состоянию на текущий момент сообщается, что QЕNDIL продолжает движение в пункт назначения.
Информация